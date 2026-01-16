¡Ú¿À¸Í¿ÆÏÂÂç³Ø¡ÛÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¡¦°ìÈÌÍè¾ì¼Ô¤òÊç¤ëÈ¯É½²ñ³«ºÅ
ÃÏ°è¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¡¢³ØÀ¸¤¬Ä¾ÀÜ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹ ¢¨ÆþÂà¾ì¼«Í³¡¦»²²ÃÈñÌµÎÁ
¡¡¿À¸Í¿ÆÏÂÂç³Ø¡Ê¿À¸Í»ÔËÌ¶è¡Ë¤Ï2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢ËÜ³Ø1Ç¯¼¡À¸¤¬¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¼ø¶È¡ÖÃÏ°è¶¦ÁÏ²ÊÌÜ¡×¤ÎÀ®²Ì¤ò¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤ËÄ¾ÀÜ¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ëÈ¯É½¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÏÃ¤òÊ¹¤¯¤À¤±¡×¡Ö¾¯¤·Î©¤Á´ó¤ë¤À¤±¡×¤Ç¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¶¦ÁÏ²ÊÌÜ¤È¤Ï!?
¡¡¿À¸Í¿ÆÏÂÂç³Ø¤Î¡ÖÃÏ°è¶¦ÁÏ²ÊÌÜ¡×¤Ï¡¢1Ç¯¼¡À¸Á´°÷¤¬Íú½¤¤¹¤ëÉ¬½¤¼ø¶È¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤¬¼ÂºÝ¤ËÃÏ°è¤Ø½Ð¸þ¤¡¢ÃÏ°è½»Ì±¡¦ÃÄÂÎ¡¦¹ÔÀ¯¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¿È¶á¤ÊÃÏ°è²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¦¤Ë¹Í¤¨¤ë¼ÂÁ©·¿¤Î³Ø¤Ó¤Ç¤¹¡£¶µ¼¼Æâ¤Î³Ø½¬¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¡ÖÃÏ°è¤Ç³Ø¤Ó¡¢ÃÏ°è¤ËÊÖ¤¹¡×¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢³ØÀ¸¼«¿È¤¬ÃÏ°è¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ²ÝÂê²ò·è¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ï2025Ç¯10·î¤«¤éÌó5¤«·î´Ö¡¢¿À¸Í»ÔËÌ¶è¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÃÏ°è³èÀ²½¡¢¸òÄÌ¡¢´Ñ¸÷¡¢¹âÎð¼Ô»Ù±ç¡¢ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢³Ø¹»»Ù±ç¤Ê¤É40¤òÄ¶¤¨¤ë¥Æー¥Þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤«¤é»Ç¤Ã¤¿À¼¤ä¸½ÃÏÄ´ºº¤ò¤â¤È¤Ë¹Í¤¨¤¿Äó°Æ¤ò¡¢¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¼¨·Á¼°¤ÇÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤Ç¤Ï¡¢³ØÀ¸¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÅ¸¼¨Á°¤ËÎ©¤Á¡¢Íè¾ì¤µ¤ì¤¿³§¤µ¤Þ¤ÈÄ¾ÀÜ¤ªÏÃ¤·¤·¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¾¯¤·ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¼ã¤¤À¤Âå¤¬ÃÏ°è¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µ¤·Ú¤ÊÆ°µ¡¤Ç¤Î»²²Ã¤âÂç´¿·Þ¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤ÎÄó°Æ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤äÎ¨Ä¾¤Ê¤´°Õ¸«¤ò¤ª´ó¤»¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¡¢³Ø¤Ó¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¿¼²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î³Ø½¤À®²Ì¤ÎÈ¯É½¤Î¾ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¼ã¤¤»ëÅÀ¤Ë¿¨¤ì¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ë¾ì¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë13:00～15:00
³«¾ì¡§12:30Ê¬º¢～(Í½Äê)
²ñ¾ì¡§¿À¸Í¿ÆÏÂÂç³Ø ¿ÆÏÂ¥¢¥êー¥Ê¡Ê¿À¸Í»ÔËÌ¶èÎëÍöÂæËÌÄ®7ÃúÌÜ13-1¡Ë
ÆâÍÆ¡§ÃÏ°è¶¦ÁÏ²ÊÌÜ ³èÆ°À®²ÌÈ¯É½¡Ê³ØÀ¸¤Ë¤è¤ëÅ¸¼¨¡¦ÀâÌÀ¡¦°Õ¸«¸ò´¹¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
»²²ÃÂÐ¾Ý¡§ÃÏ°è½»Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¡¢ÃÏ°èÃÄÂÎ¡¢¼«¼£ÂÎ´Ø·¸¼Ô¡¢´ë¶È´Ø·¸¼Ô¡¢¹âÅù³Ø¹»¶µ°÷ ¤Û¤«
¢¨¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ÅÓÃæÆþ¾ì/ÅÓÃæÂà½Ð¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢£¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹
¡¦¼ã¤¤À¤Âå¤¬ÃÏ°è¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤¤¤ë¤«ÃÎ¤ê¤¿¤¤Êý
¡¦³ØÀ¸¤Èµ¤·Ú¤ËÃÏ°è²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý
¡¦¿À¸Í»ÔËÌ¶è¤Î¤³¤ì¤«¤é¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
¡¦ÃÏ°è³èÆ°¡¢¼«¼£²ñ¡¢¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý
¡¡¿À¸Í¿ÆÏÂÂç³Ø¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤ÎÂÐÏÃ¤ò²¿¤è¤êÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¤ÎÊý¤Î°ì¸À°ì¸À¤¬³Ø¤Ó¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£ ¡¡
¡¡¤Ê¤ª¡¢³ØÆâ¤ÎÃó¼Ö¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ë°Ù¡¢¤ª¼Ö¤Ç¤ÎÍè³Ø¤Ï¤Ê¤ë¤Ù¤¯¤ª¹µ¤¨¤¤¤¿¤À¤¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Ç¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¼Ö¤ÇÍè³Ø¤Î¾ì¹ç¡¢Ää¤á¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ï¶áÎÙ¤ÎÍÎÁÃó¼Ö¾ì¤ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§ÃÏ°è¶¦ÁÏ²ÊÌÜ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.kobe-shinwa.ac.jp/chiikikyousou/