Reebok¡ßNAUTICA¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥àÂè2ÃÆ¤¬FREAK¡ÆS STORE¤Ë¤Æ1·î16Æü(¶â)¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¡£
¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯³î¤Ä³×¿·Åª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥«¥ë¥Á¥ãー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖReebok¡×¤È¡ÖNAUTICA¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥àÂè2ÃÆ¤¬ÅÐ¾ì¡£
¿Íµ¤¤ÎReebok¡ßNAUTICA¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿NAITICA¤é¤·¤¤¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò·×6·¿Å¸³«¡£
NAUTICA¤Ç½é¤á¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë¥Ü¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÁÇºà¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¤Ï¡¢ÃÆÎÏÀ¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤Ç·Ú¤µ¤ÈÎ©ÂÎ´¶¤¬Reebok¤Î¥¹¥Ýー¥Æ¥£ー¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£
¤³¤ì¤é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢2025Ç¯1·î16Æü(¶â)¤è¤êÁ´¹ñ¤ÎFREAK'S STOREÅ¹ÊÞ¡¦³Æ¼ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£
LINEUP
BONDED CREW¡¡\12,980(taxin)
BONDED CREW¡¡\12,980(taxin)
BONDED ZIP HOODIE¡¡\12,980(taxin)
BONDED PANTS¡¡\12,980(taxin)
BONDED WEST SPINDLE ZIP HOODIE¡¡\13,992(taxin)
BONDED SHORT ZIP HOODIE¡¡\12,980(taxin)
BONDED SHORT PANTS¡¡\9,988(taxin)
ÈÎÇä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡üÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë
¡üÈÎÇäÅ¹ÊÞ
¡¦FREAKS' STOREÅ¹ÊÞ
¡¦Reebok Ä¾±ÄÅ¹¡Ê¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë
Reebok(¥êー¥Ü¥Ã¥¯)
¥êー¥Ü¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Ë¥ëー¥Ä¤ò»ý¤Ä¡¢¾ÝÄ§Åª¤«¤Ä³×¿·Åª¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥«¥ë¥Á¥ãー¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¡¢¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï1895Ç¯¤Ë¤Þ¤ÇÁÌ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ýー¥Ä¤Îºß¤êÊý¤òÊÑ¤¨¤¿¡È¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥·¥åー¥º¡É¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£¤â¤Ê¤ª¡¢¶È³¦¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤Þ¤Ç¡¢¥êー¥Ü¥Ã¥¯¤Ï¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÊ¬Ìî¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤¹¤ë¹âÉÊ¼Á¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥×¥í¤«¤é°¦¹¥²È¤Þ¤Ç¡¢Á´¤Æ¤Î¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¸þ¤±¡¢¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤òºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤¹¤ëµ¡²ñ¡¢À½ÉÊ¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦80¤«¹ñ¡¢Ìó400¤ÎÆÈÎ©·¿Å¹ÊÞ¤¬¤¢¤ê¡¢¹ñÆâ¤Ï10Å¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Reebok.jp¤è¤êºÇ¿·¤Î¥Ë¥åー¥¹¤ò¤´Í÷Äº¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Reebok Instagram(@reebokjp)¡¢X¡ÊµìTwitter¡¿@Reebokjp¡Ë¡¢YouTube¤â¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
NAUTCA(¥Îー¥Æ¥£¥«)
1983Ç¯¡¢¥Ë¥åー¥èー¥¯¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿¥¯¥íー¥¸¥ó¥°¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNAUTICA¡Ê¥Îー¥Æ¥£¥«¡Ë¡×¡£
¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï¥é¥Æ¥ó¸ì¤Ç¡ÈÁ¥³¤¡É¤ò°ÕÌ£¤·¡¢ÁÏ¶È¼Ô·ó¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Á¥åー¤Ï¡¢¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÆü¾ï¤Ë¡¢³¤¤«¤é¤Î¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÀ³Î¤Ê¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤º¤«6¼ïÎà¤Î¥¢¥¦¥¿ー¥¦¥§¥¢¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥Îー¥Æ¥£¥«¤Ï¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï30¥«¹ñ°Ê¾å¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¡¢70¤òÄ¶¤¨¤ë¥«¥Æ¥´¥êー¤òÍ¤¹¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¡£¥×¥ì¥Ã¥ÔーÊ¸²½¤Ëº¬º¹¤·¤¿¥Þ¥ê¥ó¥ë¥Ã¥¯¤ò¼´¤Ë¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¯¥êー¥ó¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Âç¿Í¤ÎµÙÆü¤ÎÁõ¤¤¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ¥¹¥È¥êー¥È¥·ー¥ó¤Ø¤âÇÈµÚ¡£¥é¥Ã¥Ñー¤ä¥À¥ó¥µー¡¢¥¹¥±ー¥¿ー¤Ê¤É¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤Ë¤â»Ù»ý¤ò¹¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Îー¥Æ¥£¥«¤Ï¡¢¡ÖÈ¯¸«¡×¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¤½¤ì¤ò¥àー¥Ö¥á¥ó¥È¤Ç¤¢¤êÀ¸¤Êý¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æº£¤â¤Ê¤ª¡¢¸½Âå¤Î¡È¹Ò³¤»Î¡É¤È¤â¸À¤¨¤ë¼¡À¤Âå¤Ø¡¢¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤È±Æ¶Á¡¢¤½¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥ë¡¦¥è¥Ã¥Æ¥£¤ä¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¡¦¥µ¥×¥é¥¤¡¢¥·¥ãー¥¯¡¦¥¦¥£ー¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£ÅÁÅý¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¡¢ÈÆÍÑÀ¤È²÷Å¬À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢À¤Âå¤òÌä¤ï¤º°¦¤µ¤ì¤ë¥Ç¥¤¥êー¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Æü¤â¥Îー¥Æ¥£¥«¤Ï¡¢¡È¿·¤¿¤Ê¹Ò³¤¥¹¥¿¥¤¥ë¡É¤È¤¤¤¦ÁÏ¶ÈÅö½é¤Î¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¤òÂÎ¸½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FREAK¡ÇS STORE(¥Õ¥êー¥¯¥¹ ¥¹¥È¥¢)
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎË¤«¤µ¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¡¦¥É¥¥É¥¤òÆüËÜ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£
1986Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢ÍÎÉþ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤ä¥¢ー¥È¤Ê¤É¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ËÜÅö¤ËÎÉ¤¤¤È»×¤¦¤â¤Î¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£ÀÑ¶ËÅª¤Ë³Ú¤·¤àÀ¸³èÂÎ¸³¼Ô¡á¥Õ¥êー¥¯¤È¤·¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËÄó°Æ¤¹¤ë¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡£
