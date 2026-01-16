¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½ÂÃ«¶è¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ë´Ä¶·¼È¯³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åìµþ¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò
FCÅìµþ¤Ç¤Ï¡¢½ÂÃ«¶è¤ÈÏ¢·È¤·ÍÍ¡¹¤Ê´Ä¶·¼È¯³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
【住所】東京都渋谷区渋谷４丁目5-9
¢¨¸½»þÅÀ¤Ç·ÇºÜ´ü¸Â¤ÏÀß¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Êü±Ç´ü´Ö¡§1·î12Æü(·î½Ë)～1·î25Æü(Æü) Êü±Ç»þ´Ö¡§9:00～24:00 ¢¨3Ê¬¤Ë1²óÊü±Ç¡£
º£²ó¿·¤¿¤ËÆó¤Ä¤ÎÏ¢·È»Üºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤ÎºÝ¤Ï¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
1.Íî½ñ¤ËÉ»ß¥¢ー¥È
½ÂÃ«¶è¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Íî½ñ¤ËÉ»ß¥¢ー¥È¤òÀÄ»³¥È¥ó¥Í¥ëÉÕ¶á¤ÎÊÉ¤ËÀ½ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½ÂÃ«¤Î¿·¤¿¤ÊÀÄÀÖ¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È
¤È¤·¤Æ¤¼¤Ò¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2. ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ç¤ÎÊü±Ç
½ÂÃ«¶è¤ÈÏ¢·È¤·¡¢½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤Æ¡¢½ÂÃ«¤Î¤¤ì¤¤¤Ê¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤ò±þ±ç¤¹¤ë¥³¥é¥ÜÆ°²è¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÊü±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
