¥¥ó¥°¥¹¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¢¥¤¥Æ¥àÂè»°ÃÆÈ¯Çä¡ª
²Æì¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¡¡ËÜÆü¡¢1·î16Æü(¶â)¤è¤ê¡¢¥¥ó¥°¥¹¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Æ¥¥ó¥°¥¹¥¦¥£¥ó¥¿ー¥¢¥¤¥Æ¥àÂè»°ÃÆ¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ã¥ó¡×¤ä¡Ö¥Ê¥¤¥í¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥¢¥¦¥¿ーÎà¤¬¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥·ー¥ó¤Ç¤â¤µ¤Ã¤È±©¿¥¤ì¤Æ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÁª¼ê¥Ê¥ó¥Ðー¥Û¥Ã¥±ー¥·¥ã¥Ä¡×¤¬2Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÅÐ¾ì¡ª
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÁª¼ê¤Î¥°¥Ã¥º¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¡¢²ñ¾ì¤ÇÁª¼ê¤Ë¥¨ー¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢¨¥¢¥êー¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÈÎÇä³«»Ï¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢²¼µ¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://goldenkings.jp/2025-26_winteritems_03/