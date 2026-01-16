½õ»º»Õ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¥¸¥ç¥µ¥ó¥·ー¥º¤¬¡¢½÷ÀÀìÌç¿¦¤Î¡Ø½õ»º»Õ¥¥ã¥ê¥¢¥¿¥¤¥×AI¿ÇÃÇ¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹
³ô¼°²ñ¼ÒJosan-she's¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§ÅÏî´°¦»Ò¡¢°Ê²¼¥¸¥ç¥µ¥ó¥·ー¥º¡Ë¤Ï¡¢½õ»º»Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿»ºÁ°»º¸å¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë½÷ÀÀìÌç¿¦¸þ¤±¤Ë¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¡Ø½õ»º»Õ¥¥ã¥ê¥¢¥¿¥¤¥×AI¿ÇÃÇ¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥Äー¥ë¤Ï¡¢¸Ä¡¹¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥¹¥¥ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤òAI¤«¤éÄó°Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥±¥¢ÀìÌç¿¦¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤Î¼Â¸½¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¿ÇÃÇ¤Ï½õ»º»Õ¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢»ºÁ°»º¸å¤Î»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤Ë´Ø¤ï¤ëÊÝ°é»Î¡¦´Ç¸î»Õ¤ÎÊý¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½õ»º»Õ¥¥ã¥ê¥¢¥¿¥¤¥×AI¿ÇÃÇ :
https://careertype.josanshes.com/
¥µー¥Ó¥¹³«È¯¤ÎÇØ·Ê
½õ»º»Õ¡¢ÊÝ°é»Î¡¢´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤Î½÷ÀÀìÌç¿¦¤Ï¡¢¤½¤ÎÀìÌçÀ¤È¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤Î¹â¤µ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂ¿¤¯¤Î²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢½Ð»º¤ä°é»ù¤È¤¤¤Ã¤¿¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¾ï¶Ð¤Ç¤Î¶ÐÌ³¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢Î¥¿¦¤òÁªÂò¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢Ç¥¿±¡¦½Ð»º¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë»ö¶È¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î³È½¼¤Ë¤è¤ê¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¡¢Ã»»þ´Ö¶ÐÌ³¡¢»ÜÀß¶ÐÌ³¡¢Ë¬Ìä¥±¥¢¤Ê¤É¡¢½÷ÀÀìÌç¿¦¤Ë¤ÏÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤ÎÁªÂò»è¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿¾ðÊó¤ä¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æ¯¤Êý¤ò¸«¤Ä¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿¤¯¤ÎÀìÌç¿¦¤¬¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î²ÄÇ½À¤òºÇÂç²½¤·¤Ë¤¯¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¥µ¥ó¥·ー¥º¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢½õ»º»Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½÷ÀÀìÌç¿¦¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿Æ¯¤Êý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÁªÂò»è¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÂ¿¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿À¼¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥¹¥¥ë¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¥¢¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¤ò³«È¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø½õ»º»Õ¥¥ã¥ê¥¢¥¿¥¤¥×AI¿ÇÃÇ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø½õ»º»Õ¥¥ã¥ê¥¢¥¿¥¤¥×AI¿ÇÃÇ¡Ù¤Ï¡¢½õ»º»Õ¡¢ÊÝ°é»Î¡¢´Ç¸î»Õ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢AI¤Ë¤è¤ë¸ÄÊÌºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¥¥ã¥ê¥¢¿ÇÃÇ¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤Î°ìÎ§¤Ê¼ÁÌä·Á¼°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²óÅúÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤ÆAI¤¬¼¡¤Î¼ÁÌä¤òÀ¸À®¤·¤Ê¤¬¤é¿Ê¹Ô¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿¼¤¤¼«¸ÊÍý²ò¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¿ÇÃÇ¤ÎÎ®¤ì
- ¥¥ã¥ê¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ä¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ë²óÅú
- ²óÅúÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢AI¤¬¸ÄÊÌ¤Ë¼ÁÌä¤òÀ¸À®
- ¿ÇÃÇ·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¥ã¥ê¥¢¥¿¥¤¥×¤ÈAI¤«¤é¤Î¸ÄÊÌ¥³¥á¥ó¥È¤òÉ½¼¨
¿ÇÃÇ½ªÎ»¸å¡¢ºÇ½ª²èÌÌ¤Ç¤Ï¸ÄÊÌ²½¤µ¤ì¤¿AI¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥¥ã¥ê¥¢¥Ñ¥¹¤Î¥Ò¥ó¥È¤ä¡¢º£¸å¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÍøÍÑÊýË¡
¿ÇÃÇ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¥µ¥ó¥·ー¥º¸ø¼°LINE¤ËÅÐÏ¿¸å¡¢LINE¾å¤Ç¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°LINEÅÐÏ¿URL¡§https://lin.ee/kSCrtvx
¢¨ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢°åÎÅ¹Ô°Ù¤ä¿´Íý¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¥ã¥ê¥¢ÁªÂò¤Î»²¹Í¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢·èÄê¤òÊÝ¾Ú¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤»Ý¡¢¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§
¢£½÷ÀÀìÌç¿¦¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿ÇÃÇÀß·×
½õ»º»Õ¡¢ÊÝ°é»Î¡¢´Ç¸î»Õ¤È¤¤¤¦½÷ÀÀìÌç¿¦ÆÃÍ¤Î¥¥ã¥ê¥¢²ÝÂê¤äÆ¯¤Êý¤ÎÁªÂò»è¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¿ÇÃÇÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¿ÇÃÇ¤Ç¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤ÁªÂò»è¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£AI¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃ·¿¤Î¸ÄÊÌºÇÅ¬²½
²óÅúÆâÍÆ¤Ë±þ¤¸¤ÆAI¤¬¼ÁÌä¤òÀ¸À®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾õ¶·¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿¼ËÙ¤ê¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£²è°ìÅª¤Ê¿ÇÃÇ¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î¼´¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£LINE¤Ç¼ê·Ú¤Ë¼õ¤±¤é¤ì¤ë¿ÇÃÇÂÎ¸³
LINE¾å¤Ç¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ä²ñ°÷ÅÐÏ¿¤¬ÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ëµ¤·Ú¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¸¥ç¥µ¥ó¥·ー¥º¤Î¼ÂÀÓ¤ÈÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤¿Àß·×
Ìó6Ëü¿Í¤ÎÀøºß½õ»º»Õ¤Î³èÌö¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥ç¥µ¥ó¥·ー¥º¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Çµá¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤ä¡¢¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÁªÂò»è¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¿ÇÃÇÀß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¿ÇÃÇ¸å¤Î¸ÄÊÌ¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤è¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¼¨º¶
ºÇ½ª²èÌÌ¤Ç¤Ï¡¢AI¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î²óÅúÆâÍÆ¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¸ÄÊÌ²½¤µ¤ì¤¿¥³¥á¥ó¥È¤òÉ½¼¨¤·¤Þ¤¹¡£°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀøºßÅª¤Ê¥Ëー¥º¤ä¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÇÂçÀÚ¤Ë¤¹¤Ù¤²ÁÃÍ´Ñ¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥¸¥ç¥µ¥ó¥·ー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
½õ»º»ÕÅÐÏ¿¿ô¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡¢Ç¥¿±¤«¤é°é»ù¤Þ¤Ç¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È
Ç¥¿±¤«¤é»Ò°é¤Æ¤Î»þ´ü¤ò¡¢½õ»º»Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë½÷ÀÀìÌç¿¦¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤È¥ª¥Õ¥é¥¤¥óÁÐÊý¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ºÁ°»º¸å¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¡Ø¥¸¥ç¥µ¥ó¥·ー¥º¡Ù¤ò±¿±Ä¡£Äã·îÎð¥Ù¥Óー¥·¥Ã¥¿ー¡¢¼«¼Ò±¿±Ä¡¦Â¾¼Ò¶¨¶È¤Ë¤è¤ë»ºÁ°»º¸å¥±¥¢»ÜÀß¤äË¬Ìä¥±¥¢¡¢»º±¡ÆÃ²½¤Î¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¤ÇÂ¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìó6Ëü¿Í(¢¨1)¤ÎÀøºß½õ»º»Õ¤Î¿·¤¿¤Ê³èÌö¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òºî¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿Í°÷ÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇ¥¿±¡¦½Ð»º¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢Ç¥¿±～»º¸å¤òÀìÌçÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯7·î¤ËÃæ±û¶è¤Î»º¸å¥±¥¢»ö¶È¡¢2026Ç¯1·î¤ËÂæÅì¶è¤Î»ºÁ°»º¸å»Ù±ç¥Ø¥ë¥Ñー»ö¶È¤Ë»²²è¡£2025Ç¯9·î¤Ë¼ç´´»ö´ë¶È¤È¤·¤Æ»ºÁ°»º¸å¥±¥¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¶¨²ñ¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¼«¼Ò¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤»º¸å¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹¤Î´±Ì±Ï¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
(¢¨1)Àøºß½õ»º»Õ¿ô¤Ï¡¢¡Ö½õ»º»Õ¹ñ²È»î¸³¹ç³Ê¼Ô¿ô-½¢¶È½õ»º»Õ¿ô¡×¤Ç»»½Ð
½ÐÅµ¡§¡ÖÀ¯ÉÜÅý·×¤ÎÁí¹çÁë¸ý(e-Stat)¡×±ÒÀ¸¹ÔÀ¯Êó¹ðÎã(¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê) ¡ÖÎáÏÂ4Ç¯ÅÙ±ÒÀ¸¹ÔÀ¯Êó¹ðÎã¡×
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒJosan-she¡Çs
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡¡ÅÏî´ °¦»Ò
Àß¡¡Î©¡§2021Ç¯10·î6Æü
²ñ¼ÒHP¡§https://josanshes.co.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/josanshes
¸ø¼°note¡§https://note.com/josanshes
Äã·îÎð¥Ù¥Óー¥·¥Ã¥¿ー¡Ö¥¸¥ç¥µ¥ó¥·ー¥º¡×
HP¡§https://josanshes.com/
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/josanshes_official/
Æüµ¢¤ê»º¸å¥±¥¢»ÜÀß¡ÖYUARITO DAY ÆüËÜ¶¶ÉÍÄ®¡×
HP¡§https://yuarito.jp/
¸ø¼°X¡§https://x.com/YUARITODAY
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/yuarito_day_by_josanshes/
»º±¡¸þ¤±¿Íºà¥µー¥Ó¥¹¡Öshe¡Çs path¡×
HP¡§https://shespath.com/clinic
½õ»º»Õ¸þ¤±Instagram¡§https://www.instagram.com/josanshes_partner/