¥Ê¥Ã¥¸¡¢VTuber¡ÖÅ·»È¥¨¥ë¡×¤Î¸ø¼°¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤òÄó¶¡³«»Ï
¥Ê¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²ÅÄ µ®»Ë¡Ë¤Ï¡¢VTuber¡ÖÅ·»È¥¨¥ë¡×¤ÈÄó·È¤·¡¢¼¡À¤Âå¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡ÖNudge¡Ê¥Ê¥Ã¥¸¡¢°Ê²¼¡Ö¥Ê¥Ã¥¸¥«ー¥É¡×¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÅ·»È¥¨¥ë¥«ー¥É¡×¤ÎÄó¶¡¤ò2026Ç¯1·î16Æü¤è¤ê³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥«ー¥É¤Ï¡¢Æü¾ï¤ÎÇã¤¤Êª¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÅ·»È¥¨¥ë¡×¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢¥«ー¥É¤ÎÎß·×ÍøÍÑ³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡ÖÅ·»È¥¨¥ë¡×¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¸ÂÄêÆÃÅµ¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«ー¥É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://nudge.cards/amatsukaeru
±þ±ç¤Î»ÅÁÈ¤ß
¥Ê¥Ã¥¸¥«ー¥É¤Ï¡¢150¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎÅù¤ÈÄó·È¤·¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥«ー¥É¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢ÄÌ¾ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤·¤Æ´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë·èºÑ¼ê¿ôÎÁ¤Î°ìÉô¤¬Äó·ÈÀè¡Ê¥¯¥é¥Ö¡Ë¤Ë´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤´ÍøÍÑ¼ÔÍÍ¤ÏÆü¾ï¤Î¡Ö·èºÑ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¡Ê¿ä¤·¤ò¡Ë±þ±ç¡×¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥«ー¥É¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ë±þ¤¸¤¿¡Ö¸ÂÄêÆÃÅµ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ê¥Ã¥¸¥«ー¥É¥¢¥×¥ê¤«¤é¡ÖÅ·»È¥¨¥ë¡×¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ²ñ¤Î¾å¡¢ËÜ¥«ー¥É¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢Îß·×ÍøÍÑ³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Å·»È¥¨¥ë¤Ë¤è¤ëËÜ¥«ー¥É²ñ°÷¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÆÃÅµ¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¸ÂÄêÆÃÅµ¤ÎÎã¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë¡Û
- »£¤ê²¼¤í¤·¥Ü¥¤¥¹
ËÜ¥«ー¥É²ñ°÷¸ÂÄê¤ÎÏ¿¤ê²¼¤í¤·¥Ü¥¤¥¹¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ¸ÂÄêÆ°²è
ËÜ¥«ー¥É²ñ°÷¸ÂÄê¤Î»£¤ê²¼¤í¤·Æ°²è¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
- ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥§¥¥¬¥Á¥ã
ËÜ¥«ー¥É²ñ°÷¤Î¤ß¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡¢¸ÂÄê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥§¥¤¬Åö¤¿¤ë¥¬¥Á¥ã¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥«ー¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ÖÅ·»È¥¨¥ë¡×¥¯¥é¥Ö¤Ø¤Î¤´Æþ²ñ¤Ç¡¢¥¯¥é¥Ö¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«ー¥É¤òÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥«ー¥ÉÈÖ¹æ¤Î°õ»ú¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¥Ê¥ó¥Ðー¥ì¥¹»ÅÍÍ¤Î¤¿¤á¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÌÌ¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¥«ー¥É¤òÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢´Ñ¾ÞÍÑ¤È¤·¤ÆÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¡ÖÊÝÂ¸ÍÑ¥«ー¥É¡×¤¬ÉÕÂ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤È¤·¤Æ¤Îµ¡Ç½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ª¼ê¸µ¤Ë»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥«ー¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î³µÍ×¡Û
- Å·»È¥¨¥ë¥«ー¥É
ÀÖ¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¡¢Å·»È¥¨¥ë¤µ¤ó¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ËÜ¥«ー¥É¸ÂÄê¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
Å·»È¥¨¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì´¤È¾Ð´é³ð¤¨¤ë·¯¤ÎÀìÂ°Å·»È໒꒱
Å·»È¥¨¥ë(Amatsuka Eru)¤Ç¤¹🥀🐇
¤Þ¤ÀÀÛ¤¤¤±¤É·¯¤Î¿´¤òÆ°¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê²Î¤òÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦Ê³Æ®Ãæ໒꒱
¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ä¤ß¤ó¤Ê¤Î¾Ð´é¤ò³ð¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤ë¤Î¤Ç¤É¤¦¤«¸«ÆÏ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
È¯¹Ô³µÍ×[É½: https://prtimes.jp/data/corp/73456/table/305_1_6ba60b1b81637dca9ec5caef9a8c5332.jpg?v=202601161252 ]
¥Ê¥Ã¥¸¥«ー¥É¥¢¥×¥êQR¥³ー¥É
¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ¹
¥Ê¥Ã¥¸¥«ー¥É¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ò¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ç¤â°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë¤ª»È¤¤¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- É¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î¿½¹þ¾ðÊó¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤ÏÉ¬Í×ºÇ¾®¸Â¤Î¾ðÊó¤Ç´°·ë¡£°õ´Õ¡¢¶ä¹Ô¸ýºÂ¡¢¶ÐÌ³Àè¾ðÊó¤ÎÆþÎÏ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
- Áª¤Ù¤ë2¤Ä¤ÎÊÖºÑÊýË¡£±.Ëè·î¤Þ¤È¤á¤Æ»ÙÊ§¤¦ £².»È¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±¤¤¤Ä¤Ç¤âÊÖºÑ¤¹¤ë¡£¤ò¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
- ÃÊ³¬Åª¤Ë¹¤¬¤ëÍøÍÑ²ÄÇ½³Û¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÍøÍÑ¤¬½é¤á¤Æ¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¾¯³Û¤Î¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½³Û¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢ÊÖºÑ¼ÂÀÓ¤Ë±þ¤¸ÃÊ³¬Åª¤ËÁý³Û¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ·èºÑÂ¨»þÄÌÃÎ¡õ¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×Êä½þ¿½ÀÁ·èºÑÄ¾¸å¤Ë²ÃÌÁÅ¹Ì¾¤È¶â³Û¤ò¥¢¥×¥ê¤ØÄÌÃÎ¤·¤Þ¤¹¡£ÉÔÀµÍøÍÑ¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¥ï¥ó¥¿¥Ã¥×¤ÇÏ¢Íí¡¢Êä½þ¿½ÀÁ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ÍøÍÑ¾å¸Â¤È»Ù½Ð´ÉÍý¤Ç¥»¥ë¥Õ¥³¥ó¥È¥íー¥ë·î´Ö¤Î·èºÑ¾å¸Â¤ò¼«Ê¬¤ÇÀßÄê¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥ì¥·ー¥È²èÁü¤ÈÉ³¤Å¤±¤Æ»Ù½Ð¤ò¼«Æ°¥°¥é¥Õ²½¡£¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ¤Î´ÉÍý¤â´ÊÃ±¤Ç¤¹¡£
- ÍøÍÑ²ÄÇ½³Û¤ò°ÂÁ´¤Ë³ÈÄ¥¤´¼«¿È¤Î»ñ¶â¤ò»öÁ°¤ËÆþ¶â¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½³Û¤ò½ÀÆð¤ËÁý³Û¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÊÖºÑÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ê¥Ã¥¸¥«ー¥É¤ÎÊÖºÑÊýË¡¤Ï¡¢¼¡¤Î2¼ïÎà¤«¤éÁªÂò¤ª¤è¤ÓÊ»ÍÑ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
- ¤¤¤Ä¤Ç¤â¹¥¤¤Ê¤À¤±ÊÖºÑ
Ç¤°Õ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¥»¥Ö¥ó¶ä¹ÔATM¤Þ¤¿¤Ï¶ä¹Ô¿¶¹þ¤Ë¤ÆÊÖºÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤´ÍøÍÑ³Û¤¬³ÎÄê¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Íâ·îËöÆü¤Þ¤Ç¤ËÁ´³Û¤òÊÖºÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
- ·î1²ó¤ª¤Þ¤È¤áÊÖºÑ
·î¤Ë°ìÅÙ¡¢½êÄêÆü¤Ë¤´ÍøÍÑ³Û¤ÎÁ´³Û¤¬ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¶ä¹Ô¸ýºÂ¤«¤é¼«Æ°¤Ç°ú¤Íî¤È¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¥Þ¥ó¥¹¥êー¥¯¥ê¥¢¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤Î»ÙÊ§¤¤ÊýË¡¤ÈÆ±ÍÍ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Îµ»ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
- ¥Ê¥Ã¥¸¥«ー¥É¤ÎÊÖºÑÊýË¡¤ÎÆÃÄ¹¤È¤Ï¡©https://nudge.cards/magazine/posts/how-to-repay-your-nudge-card
´Ä¶ÇÛÎ¸¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
¥«ー¥É¤ÎÀ½Â¤¡¦È¯¹Ô¤ò°ÑÂ÷¤·¤Æ¤¤¤ëTOPPAN¥¨¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Æ±¹©Äø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñºÝµ¬³Ê¡ÖISO 14068-1:2023¡×¤Ë½àµò¤·¤¿¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¤ÎÀ½Â¤¡¦È¯¹Ô¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖISO 14068-1:2023¡×¤Ø¤Î½àµò¤ÏTOPPAN¥¨¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤¬À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£¡ÊBSI¥°¥ëー¥×¥¸¥ã¥Ñ¥óÄ´¤Ù¡Ë
¥Ê¥Ã¥¸³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ê¥Ã¥¸¤Ï¡¢¡Ö°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Ì¤Íè¤Î¶âÍ»ÂÎ¸³¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·Ç¤²¡¢2020Ç¯¤ËÁÏ¶È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥¦¥É¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¥µー¥Ó¥¹´ðÈ×¡ÖNudge Platform¡×¤ò¶¯¤ß¤Ë¡¢¹ñÆâ¤Ç¿ô¾¯¤Ê¤¤¡ÖÇ§ÄêÊñ³ç¿®ÍÑ¹ØÆþ¤¢¤Ã¤»¤ó¶È¼Ô¡×¤È¤·¤Æ¼¡À¤Âå¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡ÖNudge¡Ê¥Ê¥Ã¥¸¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁÏ¶È°ÊÍè¡ÖWork from anywhere¡×¤ò¼ÂÁ©¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤òÂº½Å¤¹¤ëÁÈ¿¥Ê¸²½¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Ì¤Íè¤Î¶âÍ»ÂÎ¸³¤ÎÁÏÂ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
- ÀßÎ©Æü¡§2020Ç¯2·î12Æü
- ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ²ÅÄ µ®»Ë
- ½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶èÂç¼êÄ®°ìÃúÌÜ6ÈÖ1¹æ¡¡Âç¼êÄ®¥Ó¥ë4³¬ FINOLAB
- »ñËÜ¶â¡§Ìó46²¯±ß¡Ê»ñ¶â½àÈ÷¶âÅù´Þ¤à¡Ë