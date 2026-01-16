Behind the Scenes¡¢±Ç²è¡ØTrainspotting¡Ù¸ø³«30¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¸ø¼°T¥·¥ã¥Ä¤òÉü¹ï¡ªÂè°ìÃÆ¥â¥Ç¥ë¤òFilmarks Store¤È°ìÉô·à¾ì¤Ë¤ÆÈÎÇä
¤³¤ÎÅÙ¡¢¡Ö²áµî¤È¸½Âå¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò¼¡À¤Âå¤ØÅÁ¤¨¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¥«¥ë¥Á¥ãー¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖBehind the Scenes(R)︎¡×¤Ï¡¢2026Ç¯¤Ë¸ø³«30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë±Ç²è¡ØTrainspotting¡Ê¥È¥ì¥¤¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡Ù¤È¤Î¸ø¼°¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Åö»þ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä9¼ïÎà¤òºÆ¹½ÃÛ¤·Éü¹ï¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
(C)️CHANNEL FOUR FILMS
1996Ç¯2·î23Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡ØTrainspotting¡Ù¤Ï¡¢¥À¥Ëー¡¦¥Ü¥¤¥ë´ÆÆÄ¤Ë¤è¤ë ·æºî±Ç²è¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥æ¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬ー¤ÎÂ¸ºß¤Ë²Ã¤¨¡¢¥É¥é¥Ã¥°¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢²»³Ú¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖCHOOSE LIFE ― Ì¤Íè¤òÁª¤Ù¡× ¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¡¢½Ö¤¯´Ö¤ËÀ¤³¦¤òÀÊ´¬¤·90Ç¯Âå¤Î¥«¥ë¥Á¥ãー¥·ー¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëºîÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥æ¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬ー±é¤¸¤ë¥ì¥ó¥È¥ó¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥í¥´¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ý¥¹¥¿ー¤äT¥·¥ã¥Ä¤Ï¡¢±Ç²è»Ë¤Ë»Ä¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤Îµ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Behind the Scenes¤Ï¡¢¤³¤Î¡ØTrainspotting¡Ù¸ø³«»þ¤Ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿T¥·¥ã¥Ä9¼ïÎà¤ò¡¢2026Ç¯¤Î²Æ¤Þ¤Ç¤Ë ½ç¼¡Éü¹ï¡¦ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉü¹ïÂè°ìÃÆT¥·¥ã¥Ä¡Û
¡Ø¥È¥ì¥¤¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù30th Anniversary Reissue T BTS-TS-07
²Á³Ê¡§9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§S¡¢M¡¢L¡¢XL¡¢XXL¡Ê·à¾ìÈÎÇä¤ÏL¡¦XL¤Î¤ß¡Ë
¹ØÆþÀè¡§EC¥µ¥¤¥È¡ÖFilmarks Store¡×¤ª¤è¤Ó°ìÉô¾å±Ç·à¾ì¤Ë¤Æ¡¢1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÈÎÇä
Filmarks Store¡§https://store.filmarks.com/products/sttrsp012601
ÈÎÇä·à¾ì¡§¿·½É¥Ô¥«¥Ç¥êー¡¢Bunkamura¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ ½ÂÃ«µÜ²¼
ÈÎÇä·ÁÂÖ¡§¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä
¡Úº£¸å¤ÎÅ¸³«¡Û
Behind the Scenes ¤Ë¤è¤ë¡ØTrainspotting¡Ù¸ø³«30¼þÇ¯µÇ°´ë²è¤Ï¡¢Âè°ìÃÆ¤ËÂ³¤¡¢Âè⼆ÃÆ¤ò½Õ¤Ë¡¢Âè»°ÃÆ¤ò²Æ¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¤¢¤ÎÌ¾ºîT¥·¥ã¥Ä¡×¤¬Â³¡¹¤ÈÉü¹ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
±Ç²è¡ØTrainspotting¡Ê¥È¥ì¥¤¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë¡Ù
¥¢ー¥ô¥£¥ó¡¦¥¦¥§¥ë¥·¥å¤ÎÆ±Ì¾¾®Àâ¤Î±Ç²è²½¡£¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥Ø¥í¥¤¥óÃæÆÇ¤Î¼ã¼ÔÃ£¤ÎÆü¾ï¤¬»Â¿·¤Ê±ÇÁü´¶ ³Ð¤ÇÀ¸¡¹¤·¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¹ñ¥¤¥®¥ê¥¹¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¥Ò¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ ¥ß¥Ë¥·¥¢¥¿ー¡¦¥Öー¥à¤ò¸£°ú¤·¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö½¸ÃÄ¡ÖTOMATO¡×¤È¤È¤â¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡£´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥À¥Ëー¡¦¥Ü¥¤¥ë¡¢¼ç±é¤Î¥æ¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¯¥ì¥¬ー¤Î½ÐÀ¤ºî¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ø¥È¥ì¥¤¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¸ø³«¾ðÊó
¸ø³«Æü¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê2½µ´Ö¸ÂÄê
¸ø³«·à¾ì¡§Á´¹ñ89´Û¡Ê¸ø³«·à¾ì¤Ï½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¤Ç¤¹¡Ë
¥ì¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡§R15+
ÎÁ¶â¡§1,600±ß¶Ñ°ì¡Ê³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¥Çー¤äÂ¾¤Î³ä°ú¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢¨¸ø³«·à¾ì¤Ï½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¡£¸ø¼°X¡Ê@Filmarks_ticket¡Ë¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¢¨·à¾ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾å±ÇÆü¡¦¾å±Ç´ü´Ö¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÇÛµë¡§¥¢¥¹¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¨ー¥¹¡¢Filmarks
¡Ø¥È¥ì¥¤¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡Ù¸ø³«·à¾ì
¾å±Ç·à¾ì°ìÍ÷(https://filmaga.filmarks.com/articles/329383/#:~:text=%E3%82%A2%E3%82%B9%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%AF%E3%83%BB%E3%82%A8%E3%83%BC%E3%82%B9%E3%80%81Filmarks-,%E3%80%90%E3%80%8E%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%83%9D%E3%83%83%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%80%8F%E5%85%AC%E9%96%8B%E5%8A%87%E5%A0%B4%E3%80%91,-%EF%BC%BB%E5%8C%97%E6%B5%B7%E9%81%93%EF%BC%BD%E6%9C%AD%E5%B9%8C)¡Ê½ç¼¡ÄÉ²ÃÍ½Äê¡Ë
¢¨¾å±Ç·à¾ì¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
¢¨¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¤Ï¡¢³Æ·à¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤¤¤Þ¤¹
¢¨1600±ß¶Ñ°ì¡Ê³Æ¼ï¥µー¥Ó¥¹¥Çー¤äÂ¾¤Î³ä°ú¥µー¥Ó¥¹¤Ï¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢¨¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥·ー¥ÈÅù¤Ë¤è¤êÎÁ¶â¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹
Filmarks¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë
Filmarks¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ï¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦¥¢¥Ë¥á¤Î¥ì¥Ó¥åー¥µー¥Ó¥¹¡ÖFilmarks¡×¤¬´ë²è¡¦¼çºÅ¤¹¤ë¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¾å±Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£²áµî¤ÎÌ¾ºî¤Ë¿·¤¿¤Ê¸÷¤òÅö¤Æ±Ç²è´Û¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤·¡¢±Ç²èÊ¸²½¤òÌ¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤ØÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Behind the Scenes¡Ê¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¡¦¥¶¡¦¥·ー¥ó¥º¡Ë
Behind the Scenes ¤Ï¡¢±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¡¦²»³Ú¡¦¥¢ー¥È¤Ê¤É¥«¥ë¥Á¥ãーºîÉÊ¤Î¡ÈÇ®ÎÌ¡É¤ä¡È¶õµ¤´¶¡É¤òÃúÇ«¤ËÆÉ¤ß²ò¤¡¢»þ¤Ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤È¤·¤ÆºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¢¤ê¡¢¾ðÊóÈ¯¿®¸»¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ºîÉÊ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Èー¥êー¡¢Åö»þ¤Î»þÂåÀ¡¢¤½¤·¤ÆºîÉÊ¤ò°¦¤·¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤Î´¶¾ð¤Þ¤Ç¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤ÆÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢¡Ö¼¡À¤Âå¤ØÅÁ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤· ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
