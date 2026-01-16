¡Ø¤Þ¤ë¤¯¤¸¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¡ØËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó¡Ù¤Î¿·µ¬ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥¥ã¥é¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¤¯¤¸¤¬ÈÎÇä³«»Ï¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥¢¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:²ìÅç µÁÀ®¡Ë¤Î»Ò²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥£ー¥à¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡ÊËÜ¼Ò:ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹:²ìÅç µÁÀ® °Ê²¼:¥Æ¥£ー¥à¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü(¶â) 12:00¤è¤ê¡ØËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó¡Ù¤Î¿·µ¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¡Ø¤Þ¤ë¤¯¤¸¡Ù¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ë¤¯¤¸ ¡ØËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó¡Ù¡Ú¥Ç¥Ó¥Ý¥Ã¥×¥Þー¥È¡Û ³µÍ×
¥¢¥Ë¥á¡ØËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó¡Ù¤È¤Ï¡¢Ëâ³¦¤ÎÂç°Ëâ¥µ¥ê¥Ð¥ó¤ÎÂ¹¤È¤Ê¤ê¡¢¥µ¥ê¥Ð¥ó¤¬Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤ë°Ëâ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢¿Í´Ö¤Î¾¯Ç¯¡¦ÎëÌÚÆþ´Ö¤Î¡¢°Ëâ³Ø¹»¤Ç¤ÎÊ³Æ®¤ÈÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¯¡ÉËâ³¦¡È³Ø±à¥³¥á¥Ç¥£ー¤Ç¤¹¡£¥¢¥Ë¥á¤ÏÂè4¥·¥êー¥º¤¬2026Ç¯4·î¤«¤éNHK E¥Æ¥ì¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»ÏÍ½Äê¤Ç¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¤Þ¤ë¤¯¤¸¡ÙÂè3ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡Ú¥Ç¥Ó¥Ý¥Ã¥×¥Þー¥È¡Û¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¡¢¥¥åー¥È¤Ç¥Ý¥Ã¥×¤Ê¿·µ¬ÉÁ¤µ¯¤³¤·¤Á¤Ó¥¥ã¥é¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
³Æ¾Þ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Áª¤Ù¤ë¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¸¥ª¥é¥Þ¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤È¤·¤Æ10¸Ä¹ØÆþËè¤Ë³¨ÊÁ¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
À§Èó¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¤Þ¤ë¤¯¤¸ ¡ØËâÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ªÆþ´Ö¤¯¤ó¡Ù¡Ú¥Ç¥Ó¥Ý¥Ã¥×¥Þー¥È¡Û ³Æ¾Þ¾Ò²ð
´ü´Ö¡§2026 Ç¯1·î16Æü(¶â) 12:00¡¡～¡¡2026Ç¯2·î15Æü(Æü) 23:59
²Á³Ê¡§770±ß(ÀÇ¹þ)
ÈÎÇä¥Úー¥¸¡§https://marukuji.jp/detail/299(https://marukuji.jp/detail/299)
(C) À¾½¤¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹) ¡¿ NHK¡¦NEP
¤Þ¤ë¤¯¤¸ ³µÍ×
¤Þ¤ë¤¯¤¸¡Ù¤Ï¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¯¤¸¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£³Æ¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤¹¤Ù¤Æ¼õÃíÀ¸»º¤Ê¤Î¤ÇÇä¤êÀÚ¤ì¤Î¿´ÇÛ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê¢¨¡Ë
¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÃÏ°è¤ä»þ´Ö¤òÁª¤Ð¤º¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¾¦ÉÊ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Âð¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ªÂÐ±þ·èºÑÊýË¡¤Ï¡Ö³Æ¼ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥É¡×¡Ö¥É¥³¥âÊ§¤¤¡×¡Ö¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Þ¤È¤á¤Æ»ÙÊ§¤¤¡¢au¤«¤ó¤¿¤ó·èºÑ¡×¡Ö¥×¥ê¥Ú¥¤¥É·èºÑ¡ÊV¥×¥ê¥«¡¢V¥×¥ê¥«¥®¥Õ¥È¡Ë¡×¡ÖPayPay¡×¡Ö¥á¥ë¥Ú¥¤¡×¤ËÂÐ±þ¡£
¢¨°ìÉô¾¦ÉÊ¤Ë¤Æ¿ôÎÌ¸ÂÄê¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¤Þ¤ë¤¯¤¸¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://marukuji.jp/(https://marukuji.jp/)
¢¡¤Þ¤ë¤¯¤¸¡¡¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¡§https://twitter.com/marukuji_pr(https://twitter.com/marukuji_pr)
¢¡¤Þ¤ë¤¯¤¸¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ê²Á³Ê¡§ËÜÂÎÌµÎÁ¡Ë ¥À¥¦¥ó¥íー¥É URL
Google PlayÈÇ¡§
https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.marukuji(https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.teamentertainment.marukuji)
iOSÈÇ¡§
https://apps.apple.com/jp/app/id1590498770(https://apps.apple.com/jp/app/id1590498770)
¢¨Åö»ñÎÁ¤ËµºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÒÌ¾¡¢¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨»ÅÍÍ¡¦ÍøÍÑÎÁ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£·ÇºÜ²èÌÌ¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÉ½¼¨¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£