¡¡³ô¼°²ñ¼Ò³ÑÀî¥¢¥¹¥ーÁí¹ç¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§³À´Ó¿¿ÏÂ¡Ë¤Ï¡¢ÅìÆüËÜ¹âÂ®Æ»Ï©³ô¼°²ñ¼Ò´É³í¤Î¹âÂ®Æ»Ï©¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡¢¥Ñー¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥êー¥Þ¥¬¥¸¥ó¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¦¥©ー¥«ーÅìÆüËÜÈÇ¡×¤ò¡¢2026Ç¯4·îÇÛÉÛ¹æ¤ò¤â¤Ã¤ÆµÙ´©¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¦¥©ー¥«ーÅìÆüËÜÈÇ¡×¤Ï¡¢2006Ç¯4·î20Æü¤ÎÁÏ´©°ÊÍè¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¾ðÊó¤ä¥µー¥Ó¥¹¥¨¥ê¥¢¡¦¥Ñー¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òÃæ¿´¤ËÈ¯¿®¤¹¤ë¾ðÊó»ï¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¤´°¦ÆÉ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¶áÇ¯¤ÎµÞÂ®¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤ä¡¢ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¾ðÊó¼ý½¸¥Ëー¥º¤ÎÂ¿ÍÍ²½¤ò¼õ¤±¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿µ½Å¤Ë¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿·ë²Ì¡¢À¿¤Ë»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éËÜ»ï¤ÎµÙ´©¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤È¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ï¥¤¥¦¥§¥¤¥¦¥©ー¥«ーËÌ³¤Æ»ÈÇ¡×¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤â¡¢2026Ç¯4·î¤ò¤â¤Ã¤ÆÇÛ¿®¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Ìó20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êËÜ»ï¤ò¤´»Ù±ç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÆÉ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¼èºà¤Ë¤´¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÃÏ°è¡¦Å¹ÊÞ¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÈ¯¹Ô¡¦À©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´Ø·¸³Æ½ê¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¢£ÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È
Î¹¤ÎÅÓÃæ¤Ë¤Õ¤È¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤Þ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢ÊÔ½¸Éô¤ÏÀ©ºî¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼¡¤ÎµÙ·Æ¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¡Ö¤³¤ÎÆÃ½¸¤ò¸«¤Æ´ó¤êÆ»¤·¤¿¡×¡Ö²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤ºâ»º¤Ç¤¹¡£
ËÜ»ï¤ÏµÙ´©¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢³§¤µ¤Þ¤ÎÎ¹¤¬¤³¤ì¤«¤é¤â°ÂÁ´¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¡¢Ë¤«¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
