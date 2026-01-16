¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¡¢1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Ø¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°vs¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¡Ù¤òÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¡ª¸µÆüËÜÂåÉ½¡¦¹â¾¾ÂîÌð¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é·èÄê¡ª
¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢J SPORTS¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤Ë¤Æ¡¢2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë³«ºÅ¤Î2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN¡¦Âè11Àá¡Ø¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²° vs ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¡Ù¤òÌµÎÁÀ¸Ãæ·Ñ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ»î¹ç¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¹â¾¾ÂîÌð»á¤¬¡ÖABEMA¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²òÀâ¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ»î¹ç¤Ï¡¢ºò¥·ー¥º¥ó¤Î²¦¼Ô¤Çº£¥·ー¥º¥ó¤â¥êー¥°¼ó°Ì¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¤È¡¢ºòÇ¯12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Å·¹ÄÇÕ¤ÇÍ¥¾¡¤·Àª¤¤¤Ë¾è¤ë¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥¯¥¹Ì¾¸Å²°¤¬·ãÆÍ¤¹¤ëÃíÌÜ¤Î¥«ー¥É¤Ç¤¹¡£¥·ー¥º¥ó¤âÀÞ¤êÊÖ¤·¤ò·Þ¤¨¡¢¸ß¤¤¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¡¢Î¾¥Áー¥à¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÀï½Ñ¤Ç¾¡Íø¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
²òÀâ¤òÌ³¤á¤ë¹â¾¾ÂîÌð¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ë¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¥Ò¥Ã¥¿ー¤È¤·¤ÆV¥êー¥°Í¥¾¡¤ä¥Ù¥¹¥È6Áª½Ð¤ò·Ð¸³¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¹ñºÝÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¡£°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¡¢¹â¤¤Àï½ÑÍý²ò¤È°éÀ®»ëÅÀ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£¹â¾¾»á¤Ïº£²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸½ºß¼ó°ÌÆÈÁö¤ÎÈó¾ï¤Ë¹â¤¤°ÂÄê´¶¤ò»ý¤Ä¥µ¥ó¥È¥êー¤ò¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈËÉÙ¤Ê¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹¤¬¤É¤ÎÍÍ¤ËÀÚ¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¥ー¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¤«¤é¤Ï¥»¥Ã¥¿ー¤Î´ØÅÄÀ¿ÂçÁª¼ê¤òµó¤²¡¢¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤ÆÍè¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¤É¤³¤«¤é¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò·è¤á¤ë¥Áー¥à¤Î»ÊÎáÅã¤¬¡¢ËÜ»î¹ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ÂÐ¤¹¤ë¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥¯¥¹Ì¾¸Å²°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ëー¥ー¤Î¿åÄ®ÂÙÅÎÁª¼ê¤ò»ØÌ¾¡£¡Ö¶¯Îõ¤Ê¥µー¥Ö¤ä¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥×¥ìー¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´Ñ¤ë¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÆÀÅÀ¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Î¾¥Áー¥à¤Î»ÊÎáÅã¤È¼ã¤ºÍÇ½¤ÎÂÐ·è¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¹â¾¾»á¤Ï»ëÄ°¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥·ー¥º¥ó¤âÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤ÎÃæ¤ÇÈó¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¥²ー¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥²ー¥à¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤Ç¤Ï¡¢2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUEÃË½÷¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤òËèÀáÌµÎÁ¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡£»î¹çÃæ¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ëµ¡Ç½¤ä¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÈ¼«²òÀâ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀïÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÆâºÇ¹âÊö¤Î¥Ð¥ìー¥Üー¥ë¥êー¥°¤ò¡¢¤¼¤Ò¡ÖABEMA de J SPORTS¡×¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£²òÀâ¼Ô¡¦¹â¾¾ÂîÌð¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸
¡¦¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥¯¥¹vs¥µ¥ó¥È¥êーÀï¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸½ºß¼ó°ÌÆÈÁö¤ÎÈó¾ï¤Ë¹â¤¤°ÂÄê´¶¤ò»ý¤Ä¥µ¥ó¥È¥êー¤ò¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈËÉÙ¤Ê¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹¤¬¤É¤ÎÍÍ¤ËÀÚ¤êÊø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤¬ËÜ»î¹ç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦Î¾¥Áー¥à¤Î¥ー¥Þ¥ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
£±.¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå ´ØÅÄÀ¿ÂçÁª¼ê
Ã¯¤¬½Ð¤ÆÍè¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¤É¤³¤«¤é¹¶¤á¤Æ¤¤¤¯¤«¤ò·è¤á¤ë¥Áー¥à¤Î»ÊÎáÅã¤¬¡¢ËÜ»î¹ç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£².¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²° ¿åÄ®ÂÙÅÎÁª¼ê
¶¯Îõ¤Ê¥µー¥Ö¤ä¥Óー¥Á¥Ð¥ìー¤Îµ»½ÑÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥×¥ìー¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿´Ñ¤ë¿Í¤òÌ¥Î»¤¹¤ëÆÀÅÀ¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â´üÂÔ¤Ç¤¹¡£
¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¥·ー¥º¥ó¤âÀÞ¤êÊÖ¤·¤Ë¤«¤«¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤Éé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Àï¤¤¤ÎÃæ¤ÇÈó¾ï¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬¤¢¤ë¥²ー¥à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥²ー¥à¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¢£¡Ø2025-26 ÂçÆ±À¸Ì¿SV.LEAGUE MEN ¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡ß¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥Ðー¥ºÂçºå¡Ù ÊüÁ÷³µÍ×
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë15:00~
ÊüÁ÷URL¡§https://abema.tv/channels/world-sports/slots/9h7ax7Jx5mHEmu
¢£¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖABEMA¡×¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÌÜ»Ø¤·"¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó"¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®»ö¶È¡£ÅÐÏ¿¤ÏÉÔÍ×¤Ç¡¢24 »þ´ÖÊÔÀ®¤Î¥Ë¥åー¥¹ÀìÌç¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥É¥é¥Þ¤äÎø°¦ÈÖÁÈ¡¢¥¢¥Ë¥á¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÌó25¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò24»þ´Ö365ÆüÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¿ô¤Ï¹ñÆâÈ¯¤ÎÆ°²è¥µー¥Ó¥¹¤ÇÆüËÜ No.1¡Ê¢¨¡Ë¤ò¸Ø¤ê¡¢ÃíÌÜ¤Î¿·ºî±Ç²è¡¢¹ñÆâ³°¤Î¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡¢ÏÃÂê¤Î¥¢¥Ë¥á¤Ê¤ÉËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÎºîÉÊ¤ä¡¢ÍÍ¡¹¤Ê²»³Ú¤äÉñÂæ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥é¥¤¥Ö¤âÅ¸³«¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¤Ê¤É¡¢»þ´Ö¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤¤¤Ä¤Ç¤âºîÉÊ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä PC¡¢¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡¢¾ì½ê¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÈÖÁÈ¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢·î³Û1,080±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸ÂÄê¤ÎºîÉÊ¤ò»ëÄ°¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¡ÖÄÉ¤Ã¤«¤±ºÆÀ¸¡×¤ä¡Ö¥À¥¦¥ó¥íー¥Éµ¡Ç½¡×¤Ê¤É¤Î¸ÂÄêµ¡Ç½¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢·î³Û580±ß(ÀÇ¹þ)¤Î¡Ö¹¹ð¤Ä¤ABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¤Ç¤Ï¡ÖABEMA¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¸ÂÄê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¹¹ð¤Ä¤¤Ç»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨¡Ë2025Ç¯11·î»þÅÀ¡¢¼«¼ÒÄ´¤Ù
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°SNS¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÌµÎÁÆ°²è¡¦ÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡×¡Êhttps://abema.tv/¡Ë
¢¨²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú¡ÊC¡ËAbemaTV,Inc.¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¹â¾¾ÂîÌð»á¤Î²èÁü¤ò¤´»ÈÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Ú(C)kanoa laulea's fukuoka¡Û¤Î¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÉ½µ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÊüÁ÷ÆüÄø¡¢ÆâÍÆ¡¢ÊüÁ÷·ÁÂÖ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¥µー¥Ó¥¹Ì¾¾Î¤ÎÉ½µ¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡ÊNGÉ½µ¡§¡ÖAmeba¡×¡¢¡ÖAbema¡×¡Ë