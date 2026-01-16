¡ÖZERO RISE¡×°û¿©Å¹¥¸¥ã¥Ã¥¯¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://zerorise-pj.com/(https://zerorise-pj.com/)
³ô¼°²ñ¼Ò¤°¤ë¤Ê¤Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ù¸¶¾ÏÏº °Ê²¼¡¢¤°¤ë¤Ê¤Ó¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ °Ê²¼¡¢¥Ö¥·¥íー¥É¡Ë¤Î¿·¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖZERO RISE¡×¤È¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢ÃÓÂÞ¥¨¥ê¥¢¤Î°û¿©Å¹10Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖZERO RISE¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥·¥íー¥É¿·½ÕÂçÈ¯É½²ñ2026¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÃÓÂÞ¤Î¿Íµ¤°û¿©Å¹10Å¹ÊÞ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°ìÂÁá¤¯ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³µÍ×
ÃÓÂÞ¥¨¥ê¥¢¤Î°û¿©Å¹10Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡ÖZERO RISE¡×¤¬Å¹Æâ¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£
£±.¥Æー¥Ö¥ë¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ªÆÃÀ½POPÀßÃÖ
´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¡ÖZERO RISE¡×¤ÎÆÃÀ½POP¤¬ÅÐ¾ì¡£ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£². Å¹Æâ¤òºÌ¤ë¥Ý¥¹¥¿ー¡õ¥Õ¥é¥¤¥äーÀßÃÖ
Å¹Æ¬¤äÅ¹Æâ¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤¥äー¤ÎÇÛÉÛ¤Ë¤è¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£³.¡ÖZERO RISE¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
´ü´ÖÃæ¡¢ÍèÅ¹¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢Å¹°÷¤Þ¤Ç¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥Ë¥åー¥¹¥Úー¥¸¡§https://zerorise-pj.com/news/post-10
´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§ÃÓÂÞ¤Î°û¿©Å¹10Å¹ÊÞ
ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§
¢§¥Ý¥¹¥¿ー¡õ¥Ý¥Ã¥×ÀßÃÖ¡¢¥Õ¥é¥¤¥äー¡¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÇÛÉÛÅ¹ÊÞ
À¶¹¾±ñÃÓÂÞÅì¸ýÅ¹
´Ú¹ñÎÁÍý ¥Û¥ó¥Ç¥Ý¥Á¥ã ÃÓÂÞÅ¹
Æù¥Ð¥ë Bar¡õGrill motto ÃÓÂÞ
¤Á¤ç¤¤°û¤ß¼ò¾ì¡¡¥¤¥±¥Ð¥ë
Quercus Bar
CHILLAX BURGER&WINE
³ÚÁ·¸®
¢§¥Ý¥¹¥¿ー¡õ¥Ý¥Ã¥×ÀßÃÖ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÇÛÉÛÅ¹ÊÞ¡¡(¢¨¥Õ¥é¥¤¥äー¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó)
µï¼ò²°¤¤¤¯¤Ê¤é²¶¤ó¤ÁÍè¤¤¡£ ÃÓÂÞÅ¹
Ãº²Ð¾Æ¤µí¥¿¥ó¼ò¾ì¤¤¤±¤¿¤ó¡¡ÃÓÂÞÅ¹
¢§¥Ý¥Ã¥×ÀßÃÖ¤Î¤ß¼Â»ÜÅ¹ÊÞ
¾ÆÆù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à JAN ÃÓÂÞÅì¸ýÅ¹
¢¨³ÆÅ¹ÊÞ¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥¤¥äー¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤ä¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÎÇÛÉÛ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥äー¤ÎÀßÃÖ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¤ªÅÏ¤·¤Ç¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥é¥¤¥äー¤ÎÀßÃÖ¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÎÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥é¥¤¥äー¤ª¤è¤Ó¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Îºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢Åö³ºÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÀßÃÖ¡¦ÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥äー¤ÎÀßÃÖ¾õ¶·¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÎÇÛÉÛ¾õ¶·¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ØÄ¾ÀÜ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡ÖZERO RISE¡×¤È¤Ï
Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¤¿¤Á¡ß¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë
¥Ö¥·¥íー¥É¤¬Á÷¤ë¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
ÉÏº¤³Êº¹¤¬¹¤¬¤ê¡¢À¶Î÷·éÇò¤Ê¿ÍÀ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¼åÆù¶¯¿©¤¬·ã¤·¤¤Ä¶¶¥Áè¼Ò²ñ¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÂÁß¤¡¢踠¤¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤Ï¢£¢£¢£¢£¢£¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤«ーー
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈPV¡§https://youtu.be/qydYN1qgKBQ
2026Ç¯5·îÉñÂæ¡ØZERO RISE¡Ù¾å±é·èÄê¡ª
5·î£²Æü(ÅÚ)～£µ·î17Æü(Æü)¤ËÈô¹ÔÁ¥¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤ÆÉñÂæ¡ØZERO RISE¡Ù¤Î¾å±é¤¬·èÄê¡£
¤¼¤Ò¡¢·à¾ì¤Ç¡¢Êª¸ì¤ÎËë³«¤±¤ò°ì½ï¤ËÌÜ·â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
ÉñÂæ¡ØZERO RISE¡Ù³µÍ×
¸ø±é´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î2Æü(ÅÚ)～17Æü(Æü)(Á´20¸ø±é)
¥¥ã¥¹¥È¡§
¡ãUNFIXXX¡ä
¥Þ¥É¥«¡Ê¹õºª ±ß¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ºû¿¹ Íµµ®
¥À¥Æ¡ÊÅ·½â ¹Ý¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ê¡°æ ÇÃÌé
¥Þー¥ê¥ó¡Ê¿¿ÎëÆ² »Êºé¡Ë¡¡¡§ÂçÍ§ ³¤
¡ãKINGS+HOOT¡ä
¥Ö¥ê¥ó¥¯¡Ê¿û¸¶ Üôµ±¡Ë¡¡¡¡¡§ÀÐ¶¶ ¹°µ£
¥ß¥é¥¯¥ë¡ÊÅÄÂ¼ ·Ê¸×¡Ë¡¡¡¡¡§º´Æ£ ¤¿¤«¤ß¤Á
¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡ÊÃ°±© À²¸÷¡Ë¡§Ê¿²ì Í¦À®
¡ãRumbleWing[s]¡ä
¥èー¥¯¡ÊÈôÍë Íã¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅÄ¸¶ Î÷
¥¦¥¸¥ó¡Ê¿ÎÆâ ±¦°ìÏº¡Ë¡¡¡¡¡§¿¿Ìî Âó¼Â
¥µ¥¸¥ó¡Ê¿ÎÆâ °ìº¸¡Ë¡¡¡¡¡¡¡§Á°Åè ÍË
¡ãBLACKSPOT¡ä
¥Ð¥ê¥¹¥¿¡ÊÇËÎ¢ µ£»Î¡Ë¡¡¡¡¡§Àî¾å ¾Âç
UNKNOWN A¡§suit actor ¡§Âì»³ æÆÂÀ
UNKNOWN B¡§suit actor ¡§Í¥»Ö
¥¸¥²¥ó¡Ê¼¡¸µ È»¿Í¡Ë¡¡¡¡¡¡¡§·¯Âô ¥æ¥¦¥
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
´ë²è¡¦¸¶ºî¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ö¥·¥íー¥É
µÓËÜ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¾¾Â¿ °íÂÒ¡ÊILCA¡Ë
±é½Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÌÓÍø ÏË¹¨
¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1·î12Æü(·î¡¦½Ë)～2·î8Æü(Æü)
¼õÉÕURL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://eplus.jp/zerorise/