¡ÖZERO RISE¡×°û¿©Å¹¥¸¥ã¥Ã¥¯¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê³«ºÅ

³ô¼°²ñ¼Ò¤°¤ë¤Ê¤Ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ù¸¶¾ÏÏº °Ê²¼¡¢¤°¤ë¤Ê¤Ó¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ö¥·¥íー¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæÌî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÌÚÃ«¹âÌÀ °Ê²¼¡¢¥Ö¥·¥íー¥É¡Ë¤Î¿·¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖZERO RISE¡×¤È¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢ÃÓÂÞ¥¨¥ê¥¢¤Î°û¿©Å¹10Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£





¡ÖZERO RISE¡×¤Ï¡¢¡Ö¥Ö¥·¥íー¥É¿·½ÕÂçÈ¯É½²ñ2026¡×¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢ÃÓÂÞ¤Î¿Íµ¤°û¿©Å¹10Å¹ÊÞ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿©»ö¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò°ìÂ­Áá¤¯ÂÎ´¶¤Ç¤­¤ë¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£



¢£ ¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó³µÍ×

ÃÓÂÞ¥¨¥ê¥¢¤Î°û¿©Å¹10Å¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡¢°Ê²¼¤ÎÆâÍÆ¤Ç¡ÖZERO RISE¡×¤¬Å¹Æâ¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¤·¤Þ¤¹¡£



£±.¥Æー¥Ö¥ë¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ªÆÃÀ½POPÀßÃÖ


´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Î¥Æー¥Ö¥ë¤Ë¡ÖZERO RISE¡×¤ÎÆÃÀ½POP¤¬ÅÐ¾ì¡£ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


£². Å¹Æâ¤òºÌ¤ë¥Ý¥¹¥¿ー¡õ¥Õ¥é¥¤¥äーÀßÃÖ


Å¹Æ¬¤äÅ¹Æâ¤Ë·Ç½Ð¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥é¥¤¥äー¤ÎÇÛÉÛ¤Ë¤è¤ê¡¢ºîÉÊ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£


£³.¡ÖZERO RISE¡×¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª


´ü´ÖÃæ¡¢ÍèÅ¹¼Ô¤ËÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡¡¢¨¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¡¢Å¹°÷¤Þ¤Ç¤ªÀ¼¤¬¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£







¸ø¼°¥µ¥¤¥È¥Ë¥åー¥¹¥Úー¥¸¡§https://zerorise-pj.com/news/post-10


´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë


¼Â»ÜÅ¹ÊÞ¡§ÃÓÂÞ¤Î°û¿©Å¹10Å¹ÊÞ


ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡§


¢§¥Ý¥¹¥¿ー¡õ¥Ý¥Ã¥×ÀßÃÖ¡¢¥Õ¥é¥¤¥äー¡¿¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÇÛÉÛÅ¹ÊÞ


À¶¹¾±ñÃÓÂÞÅì¸ýÅ¹


´Ú¹ñÎÁÍý ¥Û¥ó¥Ç¥Ý¥Á¥ã ÃÓÂÞÅ¹


Æù¥Ð¥ë Bar¡õGrill motto ÃÓÂÞ


¤Á¤ç¤¤°û¤ß¼ò¾ì¡¡¥¤¥±¥Ð¥ë


Quercus Bar


CHILLAX BURGER&WINE


³ÚÁ·¸®


¢§¥Ý¥¹¥¿ー¡õ¥Ý¥Ã¥×ÀßÃÖ¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ーÇÛÉÛÅ¹ÊÞ¡¡(¢¨¥Õ¥é¥¤¥äー¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó)


µï¼ò²°¤¤¤¯¤Ê¤é²¶¤ó¤ÁÍè¤¤¡£ ÃÓÂÞÅ¹


Ãº²Ð¾Æ¤­µí¥¿¥ó¼ò¾ì¤¤¤±¤¿¤ó¡¡ÃÓÂÞÅ¹


¢§¥Ý¥Ã¥×ÀßÃÖ¤Î¤ß¼Â»ÜÅ¹ÊÞ


¾ÆÆù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à JAN ÃÓÂÞÅì¸ýÅ¹



¢¨³ÆÅ¹ÊÞ¤ËÀßÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥é¥¤¥äー¤Îºß¸Ë¾õ¶·¤ä¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÎÇÛÉÛ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥äー¤ÎÀßÃÖ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤Ï¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¤ªÅÏ¤·¤Ç¤­¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£


¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Õ¥é¥¤¥äー¤ÎÀßÃÖ¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÎÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ´ÖÂÓ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£


¤Ê¤ª¡¢¥Õ¥é¥¤¥äー¤ª¤è¤Ó¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Îºß¸Ë¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¡¢Åö³ºÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÀßÃÖ¡¦ÇÛÉÛ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥äー¤ÎÀßÃÖ¾õ¶·¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ÎÇÛÉÛ¾õ¶·¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤­¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤ØÄ¾ÀÜ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£



¢£¡ÖZERO RISE¡×¤È¤Ï


Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¤¿¤Á¡ß¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë


¥Ö¥·¥íー¥É¤¬Á÷¤ë¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È


ÉÏº¤³Êº¹¤¬¹­¤¬¤ê¡¢À¶Î÷·éÇò¤Ê¿ÍÀ¸¤¬µá¤á¤é¤ì¡¢¼åÆù¶¯¿©¤¬·ã¤·¤¤Ä¶¶¥Áè¼Ò²ñ¡£


¤½¤ÎÃæ¤ÇÂ­Áß¤­¡¢踠¤­¤Ê¤¬¤é¡¢Èà¤é¤Ï¢£¢£¢£¢£¢£¤ò¼è¤êÌá¤»¤ë¤Î¤«ーー


¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈPV¡§https://youtu.be/qydYN1qgKBQ



2026Ç¯5·îÉñÂæ¡ØZERO RISE¡Ù¾å±é·èÄê¡ª




5·î£²Æü(ÅÚ)～£µ·î17Æü(Æü)¤ËÈô¹ÔÁ¥¥·¥¢¥¿ー¤Ë¤ÆÉñÂæ¡ØZERO RISE¡Ù¤Î¾å±é¤¬·èÄê¡£


¤¼¤Ò¡¢·à¾ì¤Ç¡¢Êª¸ì¤ÎËë³«¤±¤ò°ì½ï¤ËÌÜ·â¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



ÉñÂæ¡ØZERO RISE¡Ù³µÍ×


¸ø±é´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î2Æü(ÅÚ)～17Æü(Æü)(Á´20¸ø±é)


¥­¥ã¥¹¥È¡§


¡ãUNFIXXX¡ä


¥Þ¥É¥«¡Ê¹õºª ±ß¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ºû¿¹ Íµµ®


¥À¥Æ¡ÊÅ·½â ¹Ý¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§Ê¡°æ ÇÃÌé


¥Þー¥ê¥ó¡Ê¿¿ÎëÆ² »Êºé¡Ë¡¡¡§ÂçÍ§ ³¤



¡ãKINGS+HOOT¡ä


¥Ö¥ê¥ó¥¯¡Ê¿û¸¶ Üôµ±¡Ë¡¡¡¡¡§ÀÐ¶¶ ¹°µ£


¥ß¥é¥¯¥ë¡ÊÅÄÂ¼ ·Ê¸×¡Ë¡¡¡¡¡§º´Æ£ ¤¿¤«¤ß¤Á


¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¡ÊÃ°±© À²¸÷¡Ë¡§Ê¿²ì Í¦À®



¡ãRumbleWing[s]¡ä


¥èー¥¯¡ÊÈôÍë Íã¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÅÄ¸¶ Î÷


¥¦¥¸¥ó¡Ê¿ÎÆâ ±¦°ìÏº¡Ë¡¡¡¡¡§¿¿Ìî Âó¼Â


¥µ¥¸¥ó¡Ê¿ÎÆâ °ìº¸¡Ë¡¡¡¡¡¡¡§Á°Åè ÍË



¡ãBLACKSPOT¡ä


¥Ð¥ê¥¹¥¿¡ÊÇËÎ¢ µ£»Î¡Ë¡¡¡¡¡§Àî¾å ¾­Âç


UNKNOWN A¡§suit actor ¡§Âì»³ æÆÂÀ


UNKNOWN B¡§suit actor ¡§Í¥»Ö



¥¸¥²¥ó¡Ê¼¡¸µ È»¿Í¡Ë¡¡¡¡¡¡¡§·¯Âô ¥æ¥¦¥­



¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§


´ë²è¡¦¸¶ºî¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¥Ö¥·¥íー¥É


µÓËÜ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§¾¾Â¿ °íÂÒ¡ÊILCA¡Ë


±é½Ð¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ÌÓÍø ÏË¹¨



¥Á¥±¥Ã¥ÈºÇÂ®Àè¹Ô¡¡¡¡¡¡¡¡¡§1·î12Æü(·î¡¦½Ë)～2·î8Æü(Æü)


¼õÉÕURL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://eplus.jp/zerorise/