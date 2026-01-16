MISAMO ºÇ¿·¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤ÆSANA¤µ¤ó¤¬¥Ý¥í ¥é¥ë¥Õ ¥íー¥ì¥ó¤òÃåÍÑ
2026Ç¯1·î16Æü¤Ë¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿TWICE¤ÎÆüËÜ¿Í¥á¥ó¥ÐーMINA¡¢SANA¡¢MOMO¤«¤é¤Ê¤ë3¿ÍÁÈ¥æ¥Ë¥Ã¥ÈMISAMO JAPAN 1st ALBUM¡ØPLAY¡Ù¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ÖConfetti¡×¤Î¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ë¤Æ SANA¤µ¤ó¤¬¥Ý¥í ¥é¥ë¥Õ ¥íー¥ì¥ó¤òÃåÍÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥í ¥é¥ë¥Õ ¥íー¥ì¥ó¤Ï¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥¨¥Ã¥¸¤òÄ´ÏÂ¤µ¤»¤¿¡¢¼«Í³¤Ç¥¯ー¥ë¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎSANA¤µ¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ê¥ì¥¿ー¥É¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Ñ¥¤¥¢¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ë¥ー¤Ê¥¸¥Ã¥×¥«ー¥Ç¥£¥¬¥ó¤È¥Ç¥Ë¥à¤Î¥·¥çー¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡¢¥Ý¥í¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¤¹¡£
2024Ç¯11·î¤è¤ê¥é¥ë¥Õ ¥íー¥ì¥ó ¥Õ¥¡¥ß¥êー¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëSANA¤µ¤ó¤Ï¡¢º£²ó¤Î°áÁõ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥¯ー¥ë¤ÊÃæ¤Ë¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î³Ú¶Ê¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¹ç¤¦¤È´¶¤¸¤¿¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¿ÍÀ¸¤ÏÂæËÜ¤Î¤Ê¤¤Â¨¶½·à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡É¤È¤¤¤¦¥Æー¥Þ¤Î¤â¤È¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤Æü¤Ç¤â¡Ö¤É¤¦¤Ë¤«¤Ê¤ë¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤±¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¡¢1Æü¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¼«Ê¬¼«¿È¤Ø»æ¿áÀã¡ÊConfetti¡Ë¤òÁ÷¤ë¤è¤¦¤Ê¥¨ー¥ë¥½¥ó¥°¤Ç¤¢¤ëËÜ¶Ê¡£¤½¤Î¥Ñ¥ïー¤È¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤¬SANA¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¤è¤ê°ìÁØ¶¯¤¯°õ¾ÝÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§ËÜÊÔ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
https://youtu.be/gOjG-70-D5o
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=gOjG-70-D5o ]
¡Ú¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥é¥ë¥Õ ¥íー¥ì¥ó TEL: 0120-3274-20