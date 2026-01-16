¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ëÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½ µÈÌî ¼ùÁª¼ê¤¬¹ñºÝÂç²ñ½Ð¾ìÄÌ»»100»î¹ç¤òÃ£À®
1·î15Æü¡¢¥¯¥¦¥§ー¥È¤Ç³«ºÅÃæ¤ÎÂè22²óÃË»Ò¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½¡Ö×ÂÀ±JAPAN¡×¤ÎµÈÌî ¼ùÁª¼ê¤¬¡¢Í½Áª¥é¥¦¥ó¥ÉÂè1Àï¡¦¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ë¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Î¹ñºÝÂç²ñ½Ð¾ìÄÌ»»100»î¹ç¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñºÝÂç²ñ100»î¹ç½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µÈÌî ¼ùÁª¼ê¡Ê#31¡¿¥È¥è¥¿¼ÖÂÎ¥Ö¥ì¥¤¥ô¥¥ó¥°¥¹´¢Ã«¡Ë (C)JHA/Yukihito Taguchi
µÈÌîÁª¼ê¤Ï¡¢1994Ç¯7·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡¢¥È¥è¥¿¼ÖÂÎ¥Ö¥ì¥¤¥ô¥¥ó¥°¥¹´¢Ã«½êÂ°¡£
¹â¤¤¥¸¥ã¥ó¥×ÎÏ¤ÈÂÚ¶õ»þ´Ö¤ÎÄ¹¤µ¤òÀ¸¤«¤·¡¢Áê¼ê¤Î¥Þー¥¯¤ò¤«¤ï¤·¤Æ¥´ー¥ë¤ò·è¤áÀÚ¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¥²¥Ã¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥×¥ìー¥äー¤òÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÃ´¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢¹ñºÝÂç²ñÄÌ»»100»î¹ç½Ð¾ì¡¦338ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤ÎÎ®¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¶ÉÌÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ê¥×¥ìー¤Ç¹¶·â¤ò³èÀ²½¤µ¤»¡¢¥Áー¥à¤ËÀª¤¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¿µÈÌîÁª¼ê¡£¹ñºÝÉñÂæ¤Ç½Å¤Í¤Æ¤¤¿°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î·Ð¸³¤¬¡¢¤³¤ÎÀáÌÜ¤ÎµÏ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Ê¤ëµÏ¿¤Ø¡Ê1·î15Æü Âè1Àï½ªÎ»»þÅÀ¡Ë
º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡¢µÈÌîÁª¼ê¤ËÂ³¤¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤ÀáÌÜ¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦100»î¹ç½Ð¾ì¤Þ¤Ç¤¢¤È2»î¹ç
¡¡#15 Éô°æµ× ¥¢¥À¥àÍ¦¼ù¡§¹ñºÝÂç²ñ½Ð¾ì 98»î¹ç
¡¦100ÆÀÅÀ¤Þ¤Ç¤¢¤È7ÆÀÅÀ
¡¡#39 Æ£ºä ¾°µ±¡§¹ñºÝÂç²ñÄÌ»» 93ÆÀÅÀ
º£¸å¤Î»î¹ç¤Ç¤ÎµÏ¿Ã£À®¤Ë¤â¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ò»ý¤ÄÁª¼ê¤È¿·¤¿¤ÊÎÏ¤¬Í»¹ç¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÎÄºÅÀ¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ø¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÂç²ñ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÂç²ñ¥Úー¥¸¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Âè22²óÃË»Ò¥Ï¥ó¥É¥Üー¥ë¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢ Âç²ñ¥Úー¥¸(https://www.handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=&sc=g&ed=&eid=383)
¡Ê²èÁü¡§¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï½ªÎ»»þÅÀ¤ÎÁ´Áª¼êµÏ¿°ìÍ÷¡Ë