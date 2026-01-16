¡ÚÀµµ¬ÈÇ¡Û¡Ö¤ªÃã¤Î°ã¤¤¡×¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©ÎÐÃã¡¦¥¦ー¥í¥óÃã¡¦¹ÈÃã¡Ä¼Â¤ÏÆ±¤¸Ãã¤Î¼ù¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌó4³ä¤ÏÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È²óÅú¡ª
¡Ú¤ªÏÍ¤Ó¤Èº¹¤·ÂØ¤¨¤Î¤´°ÆÆâ¡Û
Ê¿ÁÇ¤Ï³ÊÊÌ¤Î¤´¹âÇÛ¤ò»ò¤ê¡¢¸ü¤¯¸æÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2025Ç¯11·î10ÆüÉÕ¤Ç°ìÅÙÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Ø¡Ö¤ªÃã¤Î°ã¤¤¡×¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©ÎÐÃã¡¦¥¦ー¥í¥óÃã¡¦¹ÈÃã¡Ä¼Â¤ÏÆ±¤¸Ãã¤Î¼ù¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌó4³ä¤ÏÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È²óÅú¡ª
¡Ù¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢Ä´ººÀßÌäÆâÍÆ¤Ë°ìÉôÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢Æ±ÆüÃæ¤ËÇÛ¿®¤òÄä»ß¡Êµ»öºï½üºÑ¤ß¡Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤´º®Íð¤òÍ¿¤¨¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢ÀßÌä¤ò½¤Àµ¤·ºÆÄ´ºº¤·¤¿·ë²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯Àµµ¬ÈÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤ÎÀµ¤·¤¤¾ðÊó¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
[¢¨°Ê²¼¡¢ºÆÄ´ºº¤Ë´ð¤Å¤¯Àµ¤·¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹]
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¯¥é¥¹¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»³ËÜ ¸¬²ð¡Ë¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¤ªÃã¤ò°û¤à20～60Âå¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¤ªÃã¤Î°ã¤¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÉáÃÊ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÃã¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÎÐÃã¡¦¹ÈÃã¡¦±¨Î¶Ãã¡Ä¼Â¤Ï¤³¤ì¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬¡¢Æ±¤¸Ãã¤Î¼ù¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢ÎÐÃã¡¦¹ÈÃã¡¦±¨Î¶Ãã¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê°ã¤¤¤Ç¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤Ë´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤¿°ã¤¤¤òÆü¾ïÅª¤Ë°Õ¼±¤·¤Æ¤ªÃã¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤½¤³¤Çº£²ó¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÏÂ¹ÈÃã¤ò¼è¤ê°·¤¦¡ØSuQ Cha¡Ê¥µ¥¯¥Á¥ã¡Ë¡Ù¡Êhttps://www.suqcha.com/¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¤ªÃã¤ò°û¤à20～60Âå¤ÎÃË½÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¤ªÃã¤Î°ã¤¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÄ´ºº¥µ¥Þ¥êー¡ä
¡¦ÉáÃÊ¤è¤¯°û¤à¤ªÃã1°Ì¤Ï¡ÖÎÐÃã¡×¡£
¡¦ÎÐÃã¡¦¹ÈÃã¡¦±¨Î¶Ãã¤¬¡ÖÆ±¤¸Ãã¤Î¼ù¡×¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¡ÖÀ½Ë¡¤Î°ã¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ
¡¦¤ªÃã¤Ë¤âÉÊ¼ï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÌó1³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë·ë²Ì¤Ë
Ä´ºº·ë²Ì¤ÎÁ´ÍÆ¤Ï²¼µURL¤è¤ê¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.suqcha.com/view/page/blog_investigation05
Ä´ºº³µÍ×¡§¡Ö¤ªÃã¤Î°ã¤¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº´ü´Ö¡Û2025Ç¯12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë～2025Ç¯12·î3Æü¡Ê¿å¡Ë
¡ÚÄ´ººÊýË¡¡ÛPRIZMA¡Êhttps://www.prizma-link.com/press¡Ë¤Ë¤è¤ë¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº
¡ÚÄ´ºº¿Í¿ô¡Û1,016¿Í
¡ÚÄ´ººÂÐ¾Ý¡ÛÄ´ºº²óÅú»þ¤ËÆü¾ïÅª¤Ë¤ªÃã¤ò°û¤à20～60Âå¤ÎÃË½÷¤È²óÅú¤·¤¿¥â¥Ë¥¿ー
¡ÚÄ´ºº¸µ¡Û³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¯¥é¥¹¡Êhttps://www.suqcha.com/¡Ë
¡Ú¥â¥Ë¥¿ーÄó¶¡¸µ¡ÛPRIZMA¥ê¥µー¥Á
ÉáÃÊ°û¤à¤ªÃã¤Ï¡ÖÎÐÃã¡×¤¬7³äÄ¶¤ÇºÇÂ¿¡£¡ÖÆ±¤¸Ãã¤Î¼ù¡×¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©
¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¡ÖÉáÃÊ¡¢¤É¤Î¤ªÃã¤ò¤è¤¯°û¤à¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ØÎÐÃã¡Ê71.6¡ó¡Ë¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡ØÇþÃã¡Ê43.7¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¹ÈÃã¡Ê32.0¡ó¡Ë¡Ù¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ìó7³ä¤ÎÊý¤¬¡ØÎÐÃã¡Ù¤òÆü¾ïÅª¤ËÁª¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¿Í¤ÎÀ¸³è¤ËºÇ¤â¿¼¤¯º¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë°ûÎÁ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ØÇþÃã¡Ù¤ä¡Ø¹ÈÃã¡Ù¤Ê¤É¤â°ìÄê¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·ー¥ó¤äµ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÊ£¿ô¤Î¤ªÃã¤ò°û¤ß¤ï¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤é¤Î¸¶ÎÁ¤È¤Ê¤ë¿¢Êª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÃÎ¼±¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÎÐÃã¡¦¹ÈÃã¡¦±¨Î¶Ãã¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸Ãã¤Î¼ù¡Ê¥«¥á¥ê¥¢¡¦¥·¥Í¥ó¥·¥¹¡Ë¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê23.1¡ó¡Ë¡Ù¡ØÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡Ê41.4¡ó¡Ë¡Ù¡ØÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ê35.5¡ó¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦²óÅú·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ø¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ù¡ØÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤ÈÌó6³ä¤ÎÊý¤¬Ç§ÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ØÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤â°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ªÃã¤Î¼ïÎà¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸«¤¿ÌÜ¤ä¹á¤ê¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÊÌ¤Î¿¢Êª¤«¤é¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢¾ðÊó¤È¤·¤Æ¼ª¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤ËÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢²¿¤¬ÎÐÃã¡¦±¨Î¶Ãã¡¦¹ÈÃã¤È¤¤¤¦¡Ö¼ïÎà¡×¤Î°ã¤¤¤òÀ¸¤à¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÖÎÐÃã¡¦±¨Î¶Ãã¡¦¹ÈÃã¤Î°ã¤¤¤Ï¡ÈÀ½Ë¡¤Î°ã¤¤¡É ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê25.8¡ó¡Ë¡Ù¡ØÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡Ê48.5¡ó¡Ë¡Ù¡ØÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ê25.7¡ó¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦²óÅú·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÆ±¤¸Ãã¤Î¼ù¡×¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Î³ä¹ç¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢À½Ë¡¤¬°ã¤¤¤òÀ¸¤à¤³¤È¤Ø¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¤ä¤ä¹â¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×Êý¤Ï3³ä°Ê²¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¡ÖÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡¦Á´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×ÁØ¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¿È¶á¤Ê°û¤ßÊª¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤¬À½Â¤ÊýË¡¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤ªÃã¤Î¡ÈÉÊ¼ï¡É¤ò¸À¤¨¤ë¿Í¤ÏÌó1³ä¡ª¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê¤ªÃã¤Î¸ÄÀ¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë
¤ªÊÆ¤äçõ¤Ï¡¢¡Ö¥³¥·¥Ò¥«¥ê¡×¤ä¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÉÊ¼ïÌ¾¤¬¹ØÇã´ð½à¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ªÃã¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¤ªÊÆ¤äçõ¤ËÉÊ¼ï¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ªÃã¤Ë¤âÉÊ¼ï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¶ñÂÎÅª¤ÊÉÊ¼ïÌ¾¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê14.3¡ó¡Ë¡Ù¡Ø¡ÖÉÊ¼ï¡×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ì¾Á°¤Þ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ê62.8¡ó¡Ë¡Ù¡ØÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ê22.9¡ó¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦²óÅú·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÉÊ¼ï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡×¼«ÂÎ¤ÏÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶ñÂÎÅª¤ÊÌ¾Á°¤Þ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÌó1³ä¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜÃã¤¬¥Ö¥ì¥ó¥É¡Ê¹çÁÈ¡Ë¤µ¤ì¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢ÉÊ¼ïÌ¾¤è¤ê¤â¡Ö»ºÃÏ¡ÊÀÅ²¬¡¢±§¼£¤Ê¤É¡Ë¡×¤¬¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤Æ¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¿ÇØ·Ê¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¤ªÃã¤ÎÉÊ¼ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÇÄ°®¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ªÃã¤Î¸ÄÀ¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡ÈÉÊ¼ï¡É¤¬¡¢¸«Íî¤È¤·¤¬¤Á¤Ê½ÅÍ×¹àÌÜ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤ªÃã¤Î¿ô¤¢¤ë¸ÄÀ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡ÈÉÊ¼ï¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ÎÐÃã¡¦±¨Î¶Ãã¡¦¹ÈÃã¤È¼ïÎà¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¹ñÆâ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¹ÈÃã¡ÖÏÂ¹ÈÃã¡×¤¬¡¢Ì£³Ð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯»ë³ÐÅª¤Ë¤â°ã¤¤¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤ªÃã¤ËÉÊ¼ï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¡¢¡ÖÏÂ¹ÈÃã¡×¤ÎÉÊ¼ï¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤ÎÄøÅÙÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢Á°¤Î¼ÁÌä¤Ç¡ØÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý°Ê³°¤Ë¤¦¤«¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ªÃã¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÏÂ¹ÈÃã¤ÏÉÊ¼ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ØÌ£¡¦¹á¤ê¡¦¿å¿§¡Ê¤¹¤¤¤·¤ç¤¯¡§¤ªÃã¤Î¿§¡Ë¡Ù¤ËÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ø¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê14.1¡ó¡Ë¡Ù¡ØÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡Ê49.8¡ó¡Ë¡Ù¡ØÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ê36.1¡ó¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦²óÅú·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²èÁü¡§ÉÊ¼ïÈæ³Ó
ÏÂ¹ÈÃã¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ÉÊ¼ï¤Ë¤è¤ë¸ÄÀ¤Î°ã¤¤¤òÌÀ³Î¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¾¯¿ô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¡ØÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦Êý¤¬ÌóÈ¾¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÏÂ¹ÈÃã¤È¤¤¤¦¥«¥Æ¥´¥êー¼«ÂÎ¤Ø¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤¬½ù¡¹¤ËÆÏ¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÏÂ¹ÈÃã¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤ÆÆ±¤¸¾ò·ï¤ÇÞ»¤ì¤Æ¤â¡¢ÃãÍÕ¤ÎÉÊ¼ï¤äÀ¸»º¼Ô¤Î°ã¤¤¡¢¼ý³Ï»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿å¿§¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡Ö¹ÈÃãÍÑÉÊ¼ï¡Ê¤Ù¤Ë¤Õ¤¦¤¡Ë¡¦ÎÐÃãÍÑÉÊ¼ï¡Ê¤ä¤Ö¤¤¿¡Ë¡¦³øßÖ¤êÃãÍÑÉÊ¼ï¡Ê¤¤¤º¤ß¡Ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê¿å¿§¡¦¤Ä¤¯¤ê¤Î¤â¤Î¤¬Â¿¤¯¡¢¸«¤¿ÌÜ¤«¤é¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃã¤Î¸ÄÀ¤ò´¶¤¸¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¹ÈÃãÍÑÉÊ¼ï¡Ê¤Ù¤Ë¤Õ¤¦¤¡Ë¡§¡ÖÀÖÜô¿§¡×¤Õ¤¯¤è¤«¤Ê¹á¤ê¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤
¡¦ÎÐÃãÍÑÉÊ¼ï¡Ê¤ä¤Ö¤¤¿¡Ë¡§¡Ö¼ë¿§¡×¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»Ý¤ß¤È¤Û¤Î¤«¤Ê´Å¤ß
¡¦³øßÖ¤êÃãÍÑÉÊ¼ï¡Ê¤¤¤º¤ß¡Ë¡§¡Ö»³¿á¿§¡×¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¸åÌ£¤È¹á¤Ð¤·¤µ
ÃãÍÕÎÌ¡¦ÅòÎÌ¡¦Ç®Åò¤Î²¹ÅÙ¡¦Ãê½Ð»þ´Ö¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÅý°ì¤·¡¢Æ±¤¸Þ»¤ìÊý¤Ç¤â¡¢¿§¹ç¤¤¤Î°ã¤¤¤«¤é°ìÇÕ¤´¤È¤Ë¸ÄÀ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢ÏÂ¹ÈÃã¤ÎÌ¥ÎÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£
ÉÊ¼ï¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡ÈÏÂ¹ÈÃã¤ÏÀ¸»º¼Ô¤ä¼ý³Ï»þ´ü¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÌ£¤ä¹á¤ê¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡É¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡Ö°ã¤¤¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤¿Êý¤ÏÌó7³ä
¼¡¤Ë¡¢ºî¤ê¼ê¤Ç¤¢¤ëÀ¸»º¼Ô¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¡¢¤ªÃã¤Ë¤âÉÊ¼ï¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØÁ´¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ù¤È²óÅú¤·¤¿Êý°Ê³°¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
µ»ö¤ÎÂ³¤¤Ï²¼µ¥µ¥¤¥È¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Á´Ê¸¤òÆÉ¤à :
https://www.suqcha.com/view/page/blog_investigation05
¤Þ¤È¤á¡§ÃÎ¼±¤¬¡ÖÂÎ¸³¡×¤ËÊÑ¤ï¤ë½Ö´Ö¡£ÏÂ¹ÈÃã¤¬Ëþ¤¿¤¹ÃÎÅª¹¥´ñ¿´
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¡¢Æü¾ïÅª¤Ë¤ªÃã¤ò°û¤àÊý¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¸¶ÎÁ¤äÀ½Ë¡¡¢ÆÃ¤Ë¡ÖÏÂ¹ÈÃã¡×¤¬»ý¤ÄÂ¿ÍÍÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢½½Ê¬¤ÊÃÎ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÎÐÃã¡¦¹ÈÃã¡¦±¨Î¶Ãã¤Ï¡ÖÆ±¤¸Ãã¤Î¼ù¤«¤éºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤³¤È¤ä¡ÖÀ½Ë¡¤Î°ã¤¤¡×¡ÖÉÊ¼ï¤¬¤¢¤ë¡×¤³¤È¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Êý¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶áÇ¯»Ô¾ì¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÏÂ¹ÈÃã¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉÊ¼ï¤äÀ¸»º¼Ô¡¢¼ý³Ï»þ´ü¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤ò¡Ö¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Êý¤Ï¾¯¿ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¤Û¤È¤ó¤ÉÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÉÊ¼ï¤äÀ¸»º¼Ô¡¢¼ý³Ï»þ´ü¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡ÖÆñ¤·¤¤¡×¤È·É±ó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬¡Ö°û¤ßÈæ¤Ù¤¬³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö±ü¤¬¿¼¤¯¤ÆÌÌÇò¤¤¡×¡Ö¼«Ê¬¹¥¤ß¤ÎÏÂ¹ÈÃã¤òÃµ¤·¤¿¤¤¡×¤È¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÉáÃÊ¡¢¤ªÃã¤ò°û¤à½¬´·¤¬¤¢¤ëÊý¤Ï¡¢ÉÊ¼ï¡¦À¸»º¼Ô¡¦¼ý³Ï»þ´ü¤Ê¤É¤ÎÃÎ¼±¤òÆÀ¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯°û¤à¡×½¬´·¤ò¡Ö¤¢¤¨¤ÆÁª¤ó¤Ç³Ú¤·¤à¡×Ë¤«¤Ê»þ´Ö¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¢¨²èÁü¤Ï¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¼ÂÊª¤Î¿§¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦Å°Äì¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª»È¤¤¤Î¥â¥Ë¥¿ーÀßÄê¡¢¤ªÉô²°¤Î¾ÈÌÀÅù¤Ë¤è¤ê¼ÂºÝ¤Î¿å¿§¤È¿§Ì£¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÏÂ¹ÈÃã¤ò¤ªÆÏ¤±¡ØSuQ Cha¡Ê¥µ¥¯¥Á¥ã¡Ë¡Ù
º£²ó¡¢¡Ö¤ªÃã¤Î°ã¤¤¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¯¥é¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÏÂ¹ÈÃã¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡ØSuQ Cha¡Ê¥µ¥¯¥Á¥ã¡Ë¡Ù¡Êhttps://www.suqcha.com/¡Ë¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÏÂ¹ÈÃãÀìÌçÅ¹¤ÎSuQ Cha¡Ê¥µ¥¯¥Á¥ã¡Ë
»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÃã±à¤ò½ä¤ê¡¢¸·Áª¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÏÂ¹ÈÃã¤òÀ¸»º¼Ô¤Î¡Ö¿´¡×¤È¤È¤â¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚSuQ Cha¡Ê¥µ¥¯¥Á¥ã¡Ë¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡Û
Feature 01
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÏÂ¹ÈÃã¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãã±à¡ÊÀ¸»º¼Ô¡ËÍÍ¤ÎÁÛ¤¤¤â°ì½ï¤ËÆÏ¤±¡¢¡ÖÏÂ¹ÈÃã¡×¤òÆüËÜ¤ÎÀ¸³èÊ¸²½ÓÏ¹¥ÉÊ¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
SuQ Cha¡Ê¥µ¥¯¥Á¥ã¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¤ªÃãÊ¸²½¤ÈºÇ¹âÉÊ¼Á¤ÎÃãÍÕ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¹ñ»º¤ÎÏÂ¹ÈÃã¤òÄÌ¤¸¤ÆË¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¿´ÃÏ¤è¤¤¤Ò¤È¤È¤¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë³ÆÃã±àÍÍ¤È¶¨ÎÏ¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÈþ¤·¤¤¼«Á³¤ÈÅÁÅý¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤Ê¤ªÃã¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÄó°Æ¤·¡¢ÏÂ¹ÈÃã¤òÆü¾ï¤ÎìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤Î°ìÉô¤È¤·¤Æ¹¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Feature 02
µ¨Àá¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌ£¤ï¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ëÏÂ¹ÈÃã¡£
Æ±¤¸ÉÊ¼ï¤Ç¤âÀ¸»º¼Ô¤¬°ã¤¨¤ÐÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£
À½ÃãÊýË¡¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤éË°¤¤Ê¤¤¡£
ÏÂ¹ÈÃã¤Ï¡¢µ¨Àá¤ä¤½¤ÎÇ¯¤ÎÅ·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃãÍÕ¤ÎÀ®Ä¹¾õ¶·¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Ì£¤ï¤¤¤Ë±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Æ±ÉÊ¼ï¤Ç¤âÃÏ°è¡¦À¸»º¼Ô¤¬°Û¤Ê¤ì¤ÐÁ´¤¯°Û¤Ê¤ëÉ÷Ì£¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
À½ÃãÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤µ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
³ÆÃã±àÍÍÆÈ¼«¤ÎÀ½Ãã¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÏÂ¹ÈÃã¤ÏË°¤¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
Feature 03
ÅÁÅý¤È³×¿·¤ÎÍ»¹ç¡£
ÆüËÜ¤Î¤ªÃãÊ¸²½¤ò¿·¤¿¤Ê¹â¤ß¤Ø¡£
ÉÊ¼Á¤È¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÌ£¤ï¤¤¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Á´¹ñ¤ÎÃã±àÍÍ¤ÎÄ©Àï¤Ïº£¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÁÅýÅª¤ÊÀ½Ë¡¤È³×¿·Åª¤Ê¥¢¥×¥íー¥Á¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢¼¡¡¹¤È¿·¤¿¤ÊÏÂ¹ÈÃã¤Î¶Ë¾å¤ÎÉ÷Ì£¤ò°ú¤½Ð¤·¡¢Ç¯¡¹ÉÊ¼Á¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ÆÃã±àÍÍ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ÅÁÅý¤È³×¿·¤ÎÍ»¹ç¤Ç¤¢¤ë¼î¶Ì¤ÎÉÊ¼ï¤Î¿ô¡¹¤ò¤¼¤Ò¤È¤â¤´´®Ç½¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢§SuQ Cha¡Ê¥µ¥¯¥Á¥ã¡Ë¤¬ÏÂ¹ÈÃã¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÍýÍ³
ÆüËÜ¤ÎÉ÷ÅÚ¤äÅÁÅý¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢¹ñ»º¤ÎÏÂ¹ÈÃã¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÁ´¹ñ¤Ë¡ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡É¤Î¤Ç¤¹¡£
ÏÂ¹ÈÃã¤Ï¡¢¼ê´Ö²Ë¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤é¤ì¤¿ÃãÍÕ¤¬»ý¤Ä¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤È¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÀ½Ë¡¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¹á¤ê¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
SuQ Cha¡Ê¥µ¥¯¥Á¥ã¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÆÈ¼«À¤ÈÉÊ¼Á¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡ÖÆüËÜ¤Î¤ªÃãÊ¸²½¤Î´°À®·¿¡×¤ò¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤ËÅÁ¤¨¤ë»ÈÌ¿¤ò¶»¤Ë¡¢ÏÂ¹ÈÃã¤¬º£¸å¤â¹¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤ò¿®¤¸³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.suqcha.com/item/
¢£SuQ Cha¡Ê¥µ¥¯¥Á¥ã¡Ë¡§https://www.suqcha.com/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¯¥é¥¹¡§https://suqras.co.jp/
¢£¤ªÅÅÏÃ¡§050-3645-3953¡Ê±Ä¶È»þ´Ö¡§Ê¿Æü10:00～18:00¡¡¢¨ÅÚÆü½ËÆü¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ò½ü¤¯¡Ë
¢£Instagram¡§https://www.instagram.com/suqcha.com_shop/