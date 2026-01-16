ÅìÏÂÌôÉÊ presents ±©À¸·ë¸¹ notte stellata 2026 ¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥åー¥¤¥ó¥° ³«ºÅ·èÄê¡ª
±©À¸·ë¸¹¤¬ÃÏ¸µ¡¦µÜ¾ë¤«¤é´õË¾¤òÈ¯¿®¤¹¤ë
¡ÖÅìÏÂÌôÉÊ presents ±©À¸·ë¸¹ notte stellata 2026¡×
3Æü´Ö¤Î¸ø±éÁ´¤Æ¤ò±Ç²è´Û¤ÇÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î9Æü¡Ê·î¡Ë¤ËµÜ¾ë¡¦¥»¥¥¹¥¤¥Ï¥¤¥à¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¡Ê¥°¥é¥ó¥Ç¥£¡¦21¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖÅìÏÂÌôÉÊ presents ±©À¸·ë¸¹ notte stellata 2026¡×¤ÎÁ´¸ø±é¤ò¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Önotte stellata¡×¤Ï¡¢±©À¸·ë¸¹¤¬Ê¿¾»¸ÞÎØ¤Î¥¨¥¥·¥Ó¥·¥ç¥ó¤Ç³ê¤Ã¤¿¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡ÖËþÅ·¤ÎÀ±¡×¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£2011Ç¯3·î11Æü¡¢ÃÏ¸µÀçÂæ¤Ç¿ÌºÒ¤Ë¤¢¤Ã¤¿±©À¸¤¬¡¢ÄäÅÅ¤Î°Å°Ç¤ÎÃæ¤Ç¸«¤¿Èþ¤·¤¤¡ÖËþÅ·¤ÎÀ±¡×¤Ë´õË¾¤ò´¶¤¸¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤Î¥·¥çー¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Önotte stellata¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤«¤é15Ç¯¡£º£Ç¯¤Ç4²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡Ö±©À¸·ë¸¹ notte stellata¡×¤Ç¡¢ÈïºÒÃÏ¤«¤éºÆ¤Ó´õË¾¤òÈ¯¿®¤·¤Þ¤¹¡£
¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Ç¤â¿Í¡¹¤¬¾Ð´é¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é――
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢±©À¸·ë¸¹¤ÈÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥×¥í¥¹¥±ー¥¿ー¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë±éµ»¤ò¡¢±Ç²è´Û¤ÎÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ãCAST¡ä
±©À¸·ë¸¹
¡ã¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥²¥¹¥È¡ä
ÅìËÌ¥æー¥¹¥ªー¥±¥¹¥È¥é
¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡¡¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¡¡¥·¥§ー¥êー¥ó¡¦¥Üー¥ó¡¦¥È¥¥¥í¥Ã¥¯
µÜ¸¶ÃÎ»Ò¡¡ÎëÌÚÌÀ»Ò¡¡ÅÄÃæ·º»ö
ÌµÎÉ¿ò¿Í¡¡ËÜ¶¿Íý²Ú¡¡¥Ó¥ª¥ì¥Ã¥¿¡¦¥¢¥Õ¥¡¥Ê¥·¥Ð
ÅìÏÂÌôÉÊ presents ±©À¸·ë¸¹ notte stellata 2026¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¡
https://nottestellata.com/(https://nottestellata.com/)
¡Ú¼Â»Ü³µÍ×¡Û
¡ã¥¿¥¤¥È¥ë¡ä
ÅìÏÂÌôÉÊ presents ±©À¸·ë¸¹ notte stellata 2026 ¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°
¡ãÆü»þ¡ä
2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:00³«±é
2026Ç¯3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë16:00³«±é
2026Ç¯3·î9Æü¡Ê·î¡Ë16:00³«±é
¡ã²ñ¾ì¡ä
Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î±Ç²è´Û
¡¦±Ç²è´Û¤Ï¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Êhttps://liveviewing.jp/nottestellata-2026/(https://liveviewing.jp/nottestellata-2026/)¡Ë¤Ë¤Æ¸åÆüÈ¯É½
¢¨¼Â»Ü±Ç²è´Û¤ÎÈ¯É½¤Ï1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨³«¾ì»þ´Ö¤Ï±Ç²è´Û¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÀÄ¾¯Ç¯ÊÝ¸î°éÀ®¾òÎã¤Ë¤è¤ê¡¢16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤ÏÆþ¾ìÀ©¸Â¤¬¤¢¤ëÃÏ°è¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÎÁ¶â¡ä
4,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡¿Á´ÀÊ»ØÄê¡Ë
¢¨3ºÐ°Ê¾åÍÎÁ¡¿3ºÐÌ¤Ëþ¤ÇºÂÀÊ¤ò¤´»ÈÍÑ¤Î¾ì¹ç¤ÏÍÎÁ
¢¨¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ç¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå°Ê³°¤Ë³Æ¼ï¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡¿¤ª¿½¹þ¤ß¡ä
¡ÚÀè¹Ô¼õÉÕ¡ÊÃêÁª¡Ë¡Û
2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë18:00 ～ 2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¡ýÆü¥Æ¥ì¥¼¥í¥Á¥±¡§https://l-tike.com/ntvzero/event/nottestellata-lv.html(https://l-tike.com/ntvzero/event/nottestellata-lv.html)
¡ý¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§ https://l-tike.com/nottestellata-lv/(https://l-tike.com/nottestellata-lv/)
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú°ìÈÌÈ¯Çä¡ÊÀèÃå¡Ë¡Û
2026Ç¯2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë18:00 ～ 3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë12:00
¡ýÆü¥Æ¥ì¥¼¥í¥Á¥±¡§ https://l-tike.com/ntvzero/event/nottestellata-lv.html(https://l-tike.com/ntvzero/event/nottestellata-lv.html)
¡ý¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§ https://l-tike.com/nottestellata-lv/(https://l-tike.com/nottestellata-lv/)
¡ý¥íー¥½¥ó¡¢¥ß¥Ë¥¹¥È¥Ã¥×Å¹Æâ¤ÎÃ¼Ëö¡ÖLoppi¡×
¢¨¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¡¢¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨°ìÈÌÈ¯Çä¤ÏÀèÃå½ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Í½ÄêËç¿ô¤ËÃ£¤·¼¡Âè¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ô¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ëÃí°Õ»ö¹à¡Õ¡¡
¢¨Àè¹Ô¡ÊÃêÁª¡Ë¼õÉÕ´ü´Ö½ªÎ»¸å¤Ï¡¢ÃêÁª·ë²Ì³ÎÇ§´ü´ÖÁ°¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÊÑ¹¹¡¦¼è¾Ã¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¸å¤Ï¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÈ¯·ô¤ÎÍÌµ¤Ë´Ø¤ï¤é¤º¡¢¾å±ÇÃæ»ßÅù¤Î°ÆÆâ»ö¹à¤ò½ü¤¡¢¤ªµÒÍÍÅÔ¹ç¤Ë¤è¤ëÊÑ¹¹¡¦¼è¾Ã¤·¡¦Ê§Ìá¤·¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨Ì¤À®Ç¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¡¢É¬¤ºÊÝ¸î¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤Æ¤«¤é¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤´¹ØÆþ¤È¤´Íè¾ì¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±ÄÍø¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¹ØÆþ¡¢¾ùÅÏ¡¦Å¾Çä¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¸Ç¤¯¤ªÃÇ¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Å¾Çä¤µ¤ì¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤êÆþ¾ì¤ò¤ªÃÇ¤ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤ë¾ì¹ç¡ÊÊ¶¼º¡¦ÅðÆñ¡¦ÇËÂ»¡¦»ý¤ÁËº¤ìÅù¡Ë¤Ç¤âºÆÈ¯¹Ô¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¤´Æþ¾ìÁ°¤ËÈ¾·ô¤òÀÚ¤êÎ¥¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÌµ¸ú¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£´ÉÍý¡¦ÊÝ´É¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ô¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Õ¡¡
¡ý¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥¤¥ó¥Õ¥©¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊÆü¥Æ¥ì¥¼¥í¥Á¥±¡Ë https://l-tike.com/contact/
¢¨¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Î²ñ°÷ÅÐÏ¿¡ÊÌµÎÁ¡Ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Ç¤Ï¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤Î¤¿¤á¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¡¦¤ª»ÙÊ§¤¤¡¦¤ª¼õ¼è¤êÅù¤Î¼êÂ³¤¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤»þ´Ö¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥É¤Î¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¼çºÅ¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¡£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡¡¥ß¥ä¥®¥Æ¥ì¥Ó
¸å±ç¡§µÜ¾ë¸©
´§¶¨»¿¡§ÅìÏÂÌôÉÊ
¶¨»¿¡§¥¤ー¥×¥é¥¹¡¡JTB¡¡¤Û¤«
¶¨ÎÏ¡§¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í µÜ¾ë¸©¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡§CIC
±¿±Ä¶¨ÎÏ¡§GIP
´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Önews every.¡×
ÇÛµë¡§¥é¥¤¥Ö¡¦¥Ó¥åー¥¤¥ó¥°¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á¡á
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡Ô¾å±Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
¢¨ÄÌ¾ï¤Î¸ø±é¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯¾å±Ç¤Ç¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Çï¼ê¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Íý²ò¤Î¾å¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ÇÛ¿®Ãæ·Ñ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤á¡¢±ÇÁü¡¦²»À¼¤ÎÍð¤ì¤¬À¸¤¸¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥«¥á¥é¤ä·ÈÂÓ¤Ê¤É¤Î¤¤¤«¤Ê¤ëµ¡´ï¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÎÏ¿²»/Ï¿²è/»£±Æ¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¾å¤Ê¤É¤ËÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦¶¦Í¤ò¹Ô¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢Ë¡ÅªÀÕÇ¤¤ËÌä¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢±Ç²è´Û¤Ç¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢µÏ¿¤µ¤ì¤¿ÆâÍÆ¤òºï½ü¤Î¾å¤´Âà¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÝ¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÂå¶â¤Ê¤É¤ÎÊ§¤¤Ìá¤·¤Ï°ìÀÚ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¢¨ÃÏ¿ÌÈ¯À¸»þ¤äºÒ³²·ÙÊóÅù¤ò¼õ¿®¤·¤¿¾ì¹ç¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Î¤¿¤á¡¢¾å±Ç¤òÃæÃÇ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô±Ç²è´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
¢¨³Æ±Ç²è´Û¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾å±Ç»þ´Ö¤ÏÁ°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸ø±é¤¬Í½Äê½ªÎ»»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢¸ø±éÅÓÃæ¤Ç¤â¾å±Ç¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ç²è´Û¤Ë¡¢µÏ¿¤ä¼èºà¤Î¤¿¤á¤Î»£±Æ¤¬Æþ¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿»£±Æ¤·¤¿±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ë¤Æ»ÈÍÑ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÔºÂÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
¢¨±Ç²è´Û¤ÎºÂÀÊÇÛÃÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤ÎÀÊ¤¬Î¥¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ô¼Ö¤¤¤¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Õ
¢¨¼Ö¤¤¤¹¤ò¤´ÍøÍÑ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¼Ö¤¤¤¹¥¹¥Úー¥¹¤Ç¤Î¤´´Õ¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ö¤¤¤¹¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Ï¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯·ô¸å¡¢¤´´Õ¾ÞÍ½Äê¤Î±Ç²è´Û¤Ø¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±Ç²è´Û¤Ë¤´Íè¾ìÍ½Äê¤ÎÊý¤Ï¡¢HPµºÜ¤Î¡Ú±Ç²è´Û´Õ¾Þ¥Þ¥Êー¤Î¤ª´ê¤¤¡Û¤ò¤´³ÎÇ§¡¦¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤´¹ØÆþ¡¦¤´»²²Ã¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨È¯É½ÆâÍÆ¤Ï¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£