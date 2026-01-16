À¤³¦¤òÂÎ´¶¤¹¤ë2Æü´Ö¡¡Âè6²ó¡ÖHIS³¤³°Î¹¹ÔÂç´¶¼Õº×¡×³«ºÅ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¡¦¥¢¥¤¡¦¥¨¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¡°Ê²¼¡¢HIS¡Ë¤Ï¡¢³¤³°Î¹¹Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸Þ´¶¡Ê¡È¸«¤ë¡¦Ä°¤¯¡¦¿©¤Ù¤ë¡¦ÂÎ¸³¤¹¤ë¡È¡Ë¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤éºÆÈ¯¸«¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢Âè6²ó¡ÖHIS³¤³°Î¹¹ÔÂç´¶¼Õº×¡×¤ò2026Ç¯3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¦8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢¿·½É½»Í§¥Ó¥ë»°³Ñ¹¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖHISÂç´¶¼Õº×¡×¤Ï¡¢À¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤ä¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡¢³ÆÊýÌÌ¤ÎÀìÌç²È¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢Î¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤òºÆÈ¯¸«¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤Æ2023Ç¯¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦¤ÇÊ¶Áè¤äÊ¬ÃÇ¤¬Â³¤¯º£¡¢HIS¤Ç¤ÏÎ¹¤òÄÌ¤¸¤Æ°ÛÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¡¢¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·Ê¬¤«¤Á¹ç¤¦¤³¤È¤³¤½¤¬Ê¿ÏÂ¤Ø¤ÎÂè°ìÊâ¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¡ÖÎ¹¤ÎÎÏ¤ÇÁê¸ßÍý²ò¤ò¿¼¤á¡¢¶³¦¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¡¢¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢¡Ö¥Üー¥À¥ì¥¹¥ïー¥ë¥É¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë·Ç¤²¤¿¡ÖÂè6²ó³¤³°Î¹¹ÔÂç´¶¼Õº×¡×¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Âè6²ó¡¡HIS³¤³°Î¹¹ÔÂç´¶¼Õº×～¥Üー¥À¥ì¥¹¥ïー¥ë¥É～¡¡À¤³¦¤òÂÎ´¶¤¹¤ë2Æü´Ö
https://www.his-j.com/info/thanksgiving/
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/5110/table/1295_1_97c227cf88964b2e2142f0fcff9177af.jpg?v=202601161252 ]
¡ã¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¥¿¥¤¥à¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
¢¨³Æ²ó¤ÎÅÐÃÅ¼Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¿ï»þ¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£¡Ê³«»Ï»þ´Ö¤¬Á°¸å¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¥Æー¥Þ¤ÎÀâÌÀ²ñ¤´¤È¤Ë³¤³°¹Ò¶õ·ô¤ä³¤³°¥Û¥Æ¥ë½ÉÇñ·ô¤Ê¤É¤¬Åö¤¿¤ë¡Ö¥¹¥Æー¥¸ÃêÁª²ñ¡×¤ò
³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ÃêÁª²ñ»²²Ã¤Ë¤ÏÂÐ¾Ý²ó¤Î¹Ö±é»öÁ°Í½Ìó¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÅöÆüÏÈ¤â¤´ÍÑ°Õ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥Æー¥¸¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¾Ò²ð¡Û
¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥¿¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Öー´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æー ¥Þ¥«¥ª ¥«¥é¥Õ¥ë¥é¥ó¥¿¥ó¡×
400´ð¤Î¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥é¥ó¥¿¥ó¤¬»°³Ñ¹¾ì¤ËÉñ¤¦¡¢¥¹¥«¥¤¥é¥ó¥¿¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤äÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È°ì½ï¤Ë´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢°ìÀÆ¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»²²ÃÈñ¡§1,000±ß¡¿¥é¥ó¥¿¥ó 1´ð¡Ê»öÁ°Í½ÌóÀ©¡Ë
¢¨1´ð¤Ë¤Ä¤Âç¿Í(Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å)3Ì¾ÍÍ¤Þ¤Ç»²²Ã²Ä¡£
¡¡Ãæ³ØÀ¸Ì¤Ëþ¤Î¤ª»ÒÍÍ¤Ï¡¢¿Í¿ôÀ©¸Â¤Ê¤¯¤´Æ±È¼¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
1´ð¤´¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÎÂÐ¾Ý¥Öー¥¹¡Ê¥Õー¥É¡¦ÊªÈÎ¡Ë¤Ç»È¤¨¤ë500±ßÊ¬³ä°ú·ô¤ò
1Ëç¿ÊÄè¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã²ñ¾ì¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¥¤¥áー¥¸¡ä
¡ÖLeaLea¥Ï¥ï¥¤¿©Æ²¡×
ÆüËÜÌ¤½ÐÅ¹¤Î¸½ÃÏ¿Íµ¤Å¹¡ÖPioneer Saloon¡×¤òÆÃÊÌ¤Ë¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´Ñ¸÷µÒ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥íー¥«¥ë¤«¤é¤âÀäÂç¤Ê»Ù»ý¤òÆÀ¤ëÅÁÅý¤Î¥×¥ìー¥È¥é¥ó¥Á¤ò¡¢º£²ó¤ÏÆÃÊÌ¤ËÆüËÜ¿Í¤ÎÌ£³Ð¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥é¥¤¥Àー¥Ðー¥¬ー¤ä¥â¥Á¥³¥Á¥¥ó¤Ê¤É¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¸ÂÄê¤ÎÆÃÊÌ¤Ê°ì»®¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥¤¥áー¥¸
Ê»¤»¤Æ¡¢¥Ï¥ï¥¤ÄêÈÖ¤Î¡ÖMASA'S MALASADA¡×¤ä¡ÖWow Wow Hawaiian Lemonades¡×¤â
½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥Õー¥É¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢²ñ¾ì¤Ç¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
À¾¥¨¥ê¥¢¡ÖASOBI¡¦¥ïー¥ë¥É¡¦¥Ä¥¢ー¡×
À¤³¦¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ä¥²ー¥à¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¤·¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¡Ö¥Ô¥Ã¥¯¥ë¥Üー¥ë¡×¤Î¤Û¤«¡¢´Ú¹ñ¤ÎÅÁÅýÅª¤ÊÍ·¤Ó¡Ö¥È¥¥¥Û¡ÊÅêÔä¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÍ·¤Ó¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤¿¡ÖÍ·¤Ó¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ìÅÙ¤ËÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢³Æ¥Öー¥¹¤ò½ä¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¥é¥êー´ë²è¤âÆ±»þ¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ²ñ¾ìÆâ¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ÖµðÂç¥¬¥Á¥ã¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¸¢¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£·ÊÉÊ¤Ë¤Ï³¤³°¥Û¥Æ¥ë¤Î¥Ú¥¢½ÉÇñ·ô¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Ç¤Î¸òÎ®¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÈ¼«¤ÎÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£