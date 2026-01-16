¤Þ¤ë¤Ç²¦ÍÍ!!¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¤è¤ê¡¢¡È¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥¤ー¥¹¥¿ー¥¨¥Ã¥°¡É¤¬¥Æー¥Þ¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤¬¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ç3·î27ÆüÀè¹ÔÈ¯Çä¡ª¡¡ÄÌÈÎ¤Ç¤ÏÍ½Ìó¥Õ¥§¥¢¤ò1·î16Æü¤«¤é³«ºÅ¢ö
¢¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª :
https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=14962
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤ò¡¢2026Ç¯3·î27Æü¤«¤éÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¿·¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤¬ÂÐ¾Ý¤Î¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥¤ー¥¹¥¿ー¥¨¥Ã¥° in ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¡×¤ò2026Ç¯1·î16Æü¤«¤é³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢¡È¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥¤ー¥¹¥¿ー¥¨¥Ã¥°¡É¤¬¥Æー¥Þ¤Î²Ú¤ä¤«¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À·é¡¢ÑÛ¡¢Æä¡¢Îè²¦¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¡£¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤ä¡Ö¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ê¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¯¥í¥¹¡×¡Ö¥Ýー¥Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥¤ー¥¹¥¿ー¥¨¥Ã¥° in ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¡×¤ò2026Ç¯1·î16Æü～2·î1Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¡£´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½ÌóÆâ¶â1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËËè¤Ë¡¢ÆÃÅµ¡Ö¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÁ´4¼ï¡Ë¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤â¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£¾¦ÉÊ¾ðÊó
¢¤¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î27Æü
²Á³Ê¡§³Æ2,090±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¡§4¼ï
¢¤¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯´Ì¥Ð¥Ã¥¸
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î27Æü
²Á³Ê¡§1¥Ñ¥Ã¥¯594±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡¡¡¡¡¡1BOX¡Ê6¥Ñ¥Ã¥¯Æþ¤ê¡Ë3,564±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼ïÎà¡§Á´6¼ï
¢¤¥Þ¥ë¥Á¥¯¥í¥¹
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î27Æü
²Á³Ê¡§880±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó¹â¤µ150¡ßÉý150mm
ÁÇºà¡§¥Ý¥ê¥¨¥¹¥Æ¥ë
¢¤¥Ýー¥Á
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î27Æü
²Á³Ê¡§2,970±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ìó¹â¤µ120¡ßÉý200¡ß¥Þ¥Á60mm
ÁÇºà¡§¹çÀ®Èé³×¡¢¶âÂ°Åù
¢¤¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ý¥¹¥¿ー
È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯3·î27Æü
²Á³Ê¡§3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§B2¡ÊÌó¹â¤µ515¡ßÉý728mm¡Ë
ÁÇºà¡§¥¹¥¨ー¥É
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Â¿¿ô¤Î¿·¾¦ÉÊ¤¬È¯Çä¡ª
¢£¥Õ¥§¥¢¾ðÊó
¢¤ÆÃÅµ¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥¤ー¥¹¥¿ー¥¨¥Ã¥° in ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ
³«ºÅ´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î16Æü～2·î1Æü
³«ºÅ¾ì½ê¡§¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ
³«ºÅÆâÍÆ¡§´ü´ÖÃæ¡¢ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¤´Í½ÌóÆâ¶â1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËËè¤Ë¡¢ÆÃÅµ¡Ö¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÁ´4¼ï¡Ë¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµÆâÍÆ¡§¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÁ´4¼ï¡Ë
¢¨ÆÃÅµ¤Ï¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¡§¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥¤ー¥¹¥¿ー¥¨¥Ã¥°¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ
¡Ú2026Ç¯3·î27Æü¡Û
¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ê4¼ï¡Ë
¡¦¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
¡¦¥Þ¥ë¥Á¥¯¥í¥¹
¡¦¥Ýー¥Á
¡¦¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥Ý¥¹¥¿ー
¡¦A4¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê2¼ï¡Ë
¡¦¥¥ã¥éPic¡ÊÁ´6¼ï¡Ë
¢¨ÆâÍÆ¤Ï½ôÈÌ¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÑ¹¹¡¦±ä´ü¡¦Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¸¢ÍøÉ½µ
(C)¶â¾ë½¡¹¬¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ð¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿¡Ö¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¢£´ØÏ¢URL
¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ´ØÏ¢¾¦ÉÊ¥Úー¥¸(https://www.animate-onlineshop.jp/animetitle/?aid=14962)
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥¤ー¥¹¥¿ー¥¨¥Ã¥° in ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114496)
¡ÖTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¥¤¥ó¥Ú¥ê¥¢¥ë¥¤ー¥¹¥¿ー¥¨¥Ã¥° in ¥¢¥Ë¥á¥¤¥ÈÄÌÈÎ¡×ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Þ¤È¤á¥Úー¥¸(https://www.animate-onlineshop.jp/corner/cc/bluelock-0106fairgoods/cd/4058/)
¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¥¢¥Ë¥á¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È(https://tv.bluelock-pr.com/)
¢£¡Ø¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡Ù¤È¤Ï
¹ÖÃÌ¼Ò¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Þ¥¬¥¸¥ó¡×¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¤Î¸¶ºî¡¦¶â¾ë½¡¹¬ÀèÀ¸¡¢Ì¡²è¡¦¥ÎÂ¼Í¥²ðÀèÀ¸¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£
Á´À¤³¦Îß·×Ã±¹ÔËÜÈ¯¹ÔÉô¿ô5,000ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢Âè45²ó¹ÖÃÌ¼ÒÌ¡²è¾Þ¾¯Ç¯ÉôÌç¤â¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤òWÇÕÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¯À¤³¦°ì¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥«ー¤ò°éÀ®¤¹¤ë¡È¥Ö¥ëー¥í¥Ã¥¯¡ÊÀÄ¤¤´Æ¹ö¡Ë¡È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£¤½¤³¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤¿¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦·é À¤°ì¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿300¿Í¤Î¹â¹»À¸¤¬¡¢»þ¤ËÂ¾¿Í¤ò½³Íî¤È¤·¡¢»þ¤Ë¼«¤é¤Î¿Ê²½¤ò°Ê¤Æ²á¹ó¤Ê¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢ÏÃÂê¤Î¥µ¥Ã¥«ー¥Þ¥ó¥¬¤Ç¤¹¡£
TV¥¢¥Ë¥á¿·¥·¥êー¥º¤ÎÀ©ºî¤Î·èÄê¡¢2026Ç¯²Æ¤Ë¤Ï¼Â¼Ì±Ç²è¤Î¸ø³«¤Ê¤É¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£