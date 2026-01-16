¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¡Ø¡Ú¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー²ñ¼Ò¤¬¶µ¤¨¤ë¡ª¡ÛÅÅÏÃÂÐ±þ¥Þ¥Êー¡õ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¼ÂÁ©¹ÖºÂ¡Ù¤ò2025Ç¯1·î30Æü¤Ë³«ºÅ¡ª
¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ーÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥½¥·¥¨ー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ãæ±à¹ÏÂ¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢¥¦¥§¥Ö¥»¥ß¥Êー¡Ø¡Ú¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー²ñ¼Ò¤¬¶µ¤¨¤ë¡ª¡ÛÅÅÏÃÂÐ±þ¥Þ¥Êー¡õ¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¼ÂÁ©¹ÖºÂ¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://ma-inc.jp/seminar/school002/?utm_source=ma260116_prtimes_school&utm_medium=press
¿½¹þ¸å¡¢¼«Æ°ÊÖ¿®¤Ç»²²ÃÍÑ¤ÎURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¡Û
ÅÅÏÃ¥µ¥Ýー¥È¤Î´ðÁÃ¤¬³Ø¤Ù¤ë¡¢ÌµÎÁ¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¹ÖºÂ¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ç¤Ï¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤ÎÃ´Åö¼ÔÍÍ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー²ñ¼Ò¤ÎÅÅÏÃÂÐ±þ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¥ì¥¯¥Á¥ãー¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡Ö¹ÖµÁÆ°²è¡ÜÉü½¬¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤ÇÃÎ¼±¤ò³Ø¤ó¤À¸å¤Ë¡¢Éü½¬¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãå¼Â¤ËÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï½éµéÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤ä¡¢ÅÅÏÃÂÐ±þ»þ¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
ÅÅÏÃÂÐ±þ¤Î·Ð¸³¤¬¾¯¤Ê¤¤Êý¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÅÅÏÃÂÐ±þ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢¨WEB¥»¥ß¥Êー¡Ê¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë¤Î¤¿¤á¡¢»ëÄ°¼ÔÍÍ¤Î¤ª´é¤äÀ¼¤ÏÉ½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú»²²Ã&¥¢¥ó¥±ー¥ÈÆÃÅµ¡Û
½ªÎ»¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤´²óÅú¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤ÇÅÅÏÃ¥µ¥Ýー¥È¤Ï´°àú¡ª¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー²ñ¼Ò¤¬ºî¤Ã¤¿ÅÅÏÃ¥µ¥Ýー¥È¥Î¥¦¥Ï¥¦½¸¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£ ¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦ÅÅÏÃÂÐ±þ¤Î´ðËÜ¤ò³Ø¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤
¡¦ÅÅÏÃÂÐ±þ¤Î¶ì¼ê°Õ¼±¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤¤
¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥¿ー¤È¤·¤ÆÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤«ÉÔ°Â
¡¦·É¸ì¤ÎÀµ¤·¤¤»È¤¤Êý¤Ë¼«¿®¤¬¤Ê¤¤
¡¦¤ªµÒÍÍÁë¸ý¤òÃ´Åö¤¹¤ë¼Ò°÷¤Î¸¦½¤¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤¿¤¤
¢£ ¼õ¹Ö¤ÎÎ®¤ì
1. ³«ºÅÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¥áー¥ë¤ÇZoom¤Î»²²ÃÍÑURL¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
2. ÅöÆü¤Ï¹Ö½¬Ã´Åö¤¬»Ê²ñ¤ò¹Ô¤¤¡¢¹ÖºÂÆ°²è¤ò»ëÄ°¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
3.Æ°²è¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿ÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉü½¬¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊZoom¤ÎÅêÉ¼µ¡Ç½¤ò»ÈÍÑ¡Ë
4.Éü½¬¥Æ¥¹¥È¤Î²òÀâ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥ß¥Êー¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ª¤è¤ÓÆâÍÆ
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/128388/table/342_1_2722d8e7150890d7d8ef4e370241e944.jpg?v=202601161252 ]
¢£ ³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë14:00～15:00¡Ê13:55～¥¢¥¯¥»¥¹³«»Ï¡Ë
²ñ¾ì¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó ¢¨zoom¤ò»ÈÍÑ
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
¼çºÅ¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥½¥·¥¨ー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥½¥·¥¨ー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Ãæ±à¹ÏÂ
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÂæÅì¶èÃÓÇ·Ã¼1ÃúÌÜ1-15 ÆîÀ±¾åÌî¥Ó¥ë1¡¦3¡¦4F
»ñËÜ¶â¡§1,750Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ーÂå¹Ô¡¦EC±¿±ÄÂå¹Ô¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿BPO¶ÈÌ³
