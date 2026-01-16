¡ÖÎÌ»Ò°Å¹æÄÌ¿®¤ÎÀ¯ºö¤Èµ»½ÑÅ¸Ë¾¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÁíÌ³¾Ê ¹ñºÝÀïÎ¬¶É ÌðÌî Íº°ìÏº»á/¡Ê¹ñ¸¦¡Ë¾ðÊóÄÌ¿®¸¦µæµ¡¹½ Ì¤ÍèICT¸¦µæ½ê ²ÃÆ£ ¹ë»á¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò2026Ç¯2·î18Æü(¿å)¤Ë³«ºÅ!!
¡ÚÁíÌ³¾Ê¡¿NICT¡Û
ÎÌ»Ò°Å¹æÄÌ¿®¼ÂÍÑ²½¤Ë¸þ¤±¤¿À¯ºö¤Èµ»½ÑÅ¸Ë¾
¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï
¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¸¶Áí¹çÃÎÅªÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à´ð¶â(ÂçºåÉÜÂçºå»Ô ÂåÉ½Íý»ö ¸¶ ·ò¿Í)
¤È¤Î¶ÈÌ³¼õÂ÷¤Ë¤è¤êºÇÀèÃ¼¤Î£É£Ã£Ô¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
[¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ]
https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26084
[¹Ö¡¡»Õ]
ÁíÌ³¾Ê¡¡¹ñºÝÀïÎ¬¶É¡¡µ»½ÑÀ¯ºö²Ý¡¡¸¦µæ¿ä¿Ê¼¼
²ÝÄ¹Êäº´¡¡ÌðÌî¡¡Íº°ìÏº¡¡»á
¡Ê¹ñ¸¦¡Ë¾ðÊóÄÌ¿®¸¦µæµ¡¹½¡¡Ì¤ÍèICT¸¦µæ½ê
ÎÌ»ÒICT¸¦µæ¼¼¡¡¼¼Ä¹¡¡²ÃÆ£¡¡¹ë¡¡»á
[Æü¡¡»þ]
£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£¸Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡¸áÁ°£±£°»þ～£±£²»þ
[¼õ¹ÖÊýË¡]
¢£²ñ¾ì¼õ¹Ö
¡¡µªÈø°æ¥Õ¥©ー¥é¥à¡¡
¡¡ÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®£´-£± ¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥¬ー¥Ç¥ó¥³ー¥È£±£Æ
¢£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿® (Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー)
¢£¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê£²½µ´Ö¡¢ ²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤´»ëÄ°²Ä¡Ë
[½ÅÅÀ¹ÖµÁÆâÍÆ]
¡ã£±¡äÌ¤Íè¤òÂó¤¯ÎÌ»Òµ»½Ñ¡§ÁíÌ³¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÎÌ»ÒÄÌ¿®¤ÎºÇÁ°Àþ
ÌðÌî¡¡Íº°ìÏº¡¡»á¡¡¡Ú10¡§00～10¡§40¡Û
ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢ÎÌ»Òµ»½Ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ì¤Íè¤ÎÊÑ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÎÌ»ÒÄÌ¿®µ»½Ñ¤È¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ÎÌ»ÒÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¯ÉÜÀïÎ¬¤ä¸¦µæ³«È¯¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤ª¤±¤ëÎÌ»ÒÄÌ¿®¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÌ»Ò°Å¹æÄÌ¿®¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¹ñºÝÆ°¸þ¤ä¥æー¥¹¥±ー¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹°è²½¡¦¹âÅÙ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤â¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÎÌ»Òµ»½Ñ¤Î´ðÁÃ¤ÈÁíÌ³¾Ê¤ÎÌò³ä
£²¡¥ÎÌ»Òµ»½Ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ì¤Íè¤ÈÀ¯ÉÜÀïÎ¬
£³¡¥¸¦µæ³«È¯¤ÈÎÌ»Ò¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£µòÅÀ
£´¡¥ÎÌ»Òµ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤È¥æー¥¹¥±ー¥¹
£µ¡¥¹ñºÝÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
£¶¡¥¼Áµ¿±þÅú¡¿Ì¾»É¸ò´¹
¡ã£²¡ä¥Ý¥¹¥ÈÎÌ»Ò»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÎÌ»Ò°Å¹æ¤Î²ÁÃÍ¤È²ÄÇ½À¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
²ÃÆ£¡¡¹ë¡¡»á¡¡¡Ú10¡§50～12¡§00¡Û
ÎÌ»Ò·×»»µ¡¤Î¼Â¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ´íËØ²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë´ûÂ¸¤Î°Å¹æ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÂåÂØ¤¹¤ë¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÎÌ»Ò°Å¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ÂÁ´À¤Îº¬µò¤òÄ¾´ÑÅª¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÎÌ»Ò°Å¹æ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¶ñÂÎÅª¤Ê²ÁÃÍ¤äÉ¬Í×À¤ò³µ´Ñ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¸½ºß¤Îµ»½Ñ¾õ¶·¤äÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤òÐíâ×¤·¡¢º£¸å¤Îµ»½Ñ¿ÊÅ¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ¹´üÅª¤ÊÅ¸Ë¾¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£
£±¡¥ÎÌ»Ò°Å¹æ¤Î°ÂÁ´À¤ÎÍ³Íè
£²¡¥ÎÌ»Ò°Å¹æÁõÃÖ¤Î¼Â¸½¾õ¶·
£³¡¥ÎÌ»Ò°Å¹æµ»½Ñ¤Î¸½ºß¤ÎÌäÂêÅÀ¤È²ÄÇ½À
£´¡¥ÎÌ»Ò°Å¹æ¤Îº£¸å¤Îµ»½ÑÈ¯Å¸¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÅ¸Ë¾
£µ¡¥¼Áµ¿±þÅú¡¿Ì¾»É¸ò´¹
