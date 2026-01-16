¡ÖÎÌ»Ò°Å¹æÄÌ¿®¤ÎÀ¯ºö¤Èµ»½ÑÅ¸Ë¾¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢ÁíÌ³¾Ê ¹ñºÝÀïÎ¬¶É ÌðÌî Íº°ìÏº»á/¡Ê¹ñ¸¦¡Ë¾ðÊóÄÌ¿®¸¦µæµ¡¹½ Ì¤ÍèICT¸¦µæ½ê ²ÃÆ£ ¹ë»á¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¤ò2026Ç¯2·î18Æü(¿å)¤Ë³«ºÅ!!

¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê¤Ï


¸ø±×ºâÃÄË¡¿Í ¸¶Áí¹çÃÎÅªÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à´ð¶â(ÂçºåÉÜÂçºå»Ô ÂåÉ½Íý»ö ¸¶ ·ò¿Í)


¤È¤Î¶ÈÌ³¼õÂ÷¤Ë¤è¤êºÇÀèÃ¼¤Î£É£Ã£Ô¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£



[¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙ]


https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26084



[¹Ö¡¡»Õ]


ÁíÌ³¾Ê¡¡¹ñºÝÀïÎ¬¶É¡¡µ»½ÑÀ¯ºö²Ý¡¡¸¦µæ¿ä¿Ê¼¼


²ÝÄ¹Êäº´¡¡ÌðÌî¡¡Íº°ìÏº¡¡»á



¡Ê¹ñ¸¦¡Ë¾ðÊóÄÌ¿®¸¦µæµ¡¹½¡¡Ì¤ÍèICT¸¦µæ½ê


ÎÌ»ÒICT¸¦µæ¼¼¡¡¼¼Ä¹¡¡²ÃÆ£¡¡¹ë¡¡»á



[Æü¡¡»þ]


£²£°£²£¶Ç¯£²·î£±£¸Æü¡Ê¿å¡Ë¡¡¸áÁ°£±£°»þ～£±£²»þ



[¼õ¹ÖÊýË¡]


¢£²ñ¾ì¼õ¹Ö


¡¡µªÈø°æ¥Õ¥©ー¥é¥à¡¡


¡¡ÀéÂåÅÄ¶èµªÈø°æÄ®£´-£± ¥Ë¥åー¥ªー¥¿¥Ë¥¬ー¥Ç¥ó¥³ー¥È£±£Æ


¢£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿® (Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー)


¢£¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¡Ê£²½µ´Ö¡¢ ²¿ÅÙ¤Ç¤â¤´ÅÔ¹ç¤ÎÎÉ¤¤»þ´Ö¤Ë¤´»ëÄ°²Ä¡Ë



[½ÅÅÀ¹ÖµÁÆâÍÆ]


¡ã£±¡äÌ¤Íè¤òÂó¤¯ÎÌ»Òµ»½Ñ¡§ÁíÌ³¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÎÌ»ÒÄÌ¿®¤ÎºÇÁ°Àþ


ÌðÌî¡¡Íº°ìÏº¡¡»á¡¡¡Ú10¡§00～10¡§40¡Û



ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢ÎÌ»Òµ»½Ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ì¤Íè¤ÎÊÑ³×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¡¢ÁíÌ³¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ëÎÌ»ÒÄÌ¿®µ»½Ñ¤È¤½¤Î²ÁÃÍ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£ÎÌ»ÒÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¯ÉÜÀïÎ¬¤ä¸¦µæ³«È¯¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢ÁíÌ³¾Ê¤Ë¤ª¤±¤ëÎÌ»ÒÄÌ¿®¤Î¸¦µæ³«È¯¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎÌ»Ò°Å¹æÄÌ¿®¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¡¢¹ñºÝÆ°¸þ¤ä¥æー¥¹¥±ー¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¹­°è²½¡¦¹âÅÙ²½¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤â¼¨¤·¤Þ¤¹¡£



£±¡¥ÎÌ»Òµ»½Ñ¤Î´ðÁÃ¤ÈÁíÌ³¾Ê¤ÎÌò³ä


£²¡¥ÎÌ»Òµ»½Ñ¤¬¤â¤¿¤é¤¹Ì¤Íè¤ÈÀ¯ÉÜÀïÎ¬


£³¡¥¸¦µæ³«È¯¤ÈÎÌ»Ò¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£µòÅÀ


£´¡¥ÎÌ»Òµ»½Ñ¤Î¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤È¥æー¥¹¥±ー¥¹


£µ¡¥¹ñºÝÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾


£¶¡¥¼Áµ¿±þÅú¡¿Ì¾»É¸ò´¹



¡ã£²¡ä¥Ý¥¹¥ÈÎÌ»Ò»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÎÌ»Ò°Å¹æ¤Î²ÁÃÍ¤È²ÄÇ½À­¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡


²ÃÆ£¡¡¹ë¡¡»á¡¡¡Ú10¡§50～12¡§00¡Û



ÎÌ»Ò·×»»µ¡¤Î¼Â¸½¤Ë¤è¤Ã¤Æ´íËØ²½¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë´ûÂ¸¤Î°Å¹æ¥·¥¹¥Æ¥à¤òÂåÂØ¤¹¤ë¼êÃÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÎÌ»Ò°Å¹æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î°ÂÁ´À­¤Îº¬µò¤òÄ¾´ÑÅª¤Ë²òÀâ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÎÌ»Ò°Å¹æ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¶ñÂÎÅª¤Ê²ÁÃÍ¤äÉ¬Í×À­¤ò³µ´Ñ¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¼Ò²ñ¼ÂÁõ¤Ë¸þ¤±¤¿¸½ºß¤Îµ»½Ñ¾õ¶·¤äÄ¾ÌÌ¤¹¤ë²ÝÂê¤òÐíâ×¤·¡¢º£¸å¤Îµ»½Ñ¿ÊÅ¸¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ¹´üÅª¤ÊÅ¸Ë¾¤òÃµ¤ê¤Þ¤¹¡£



£±¡¥ÎÌ»Ò°Å¹æ¤Î°ÂÁ´À­¤ÎÍ³Íè


£²¡¥ÎÌ»Ò°Å¹æÁõÃÖ¤Î¼Â¸½¾õ¶·


£³¡¥ÎÌ»Ò°Å¹æµ»½Ñ¤Î¸½ºß¤ÎÌäÂêÅÀ¤È²ÄÇ½À­


£´¡¥ÎÌ»Ò°Å¹æ¤Îº£¸å¤Îµ»½ÑÈ¯Å¸¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÅ¸Ë¾


£µ¡¥¼Áµ¿±þÅú¡¿Ì¾»É¸ò´¹





¡Ú¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê(SSK)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û


¿·¼Ò²ñ¥·¥¹¥Æ¥àÁí¹ç¸¦µæ½ê(SSK)¤Ï¡¢1996Ç¯12·î6Æü¤ËÀßÎ©¡¢ÁÏ¶È°ÊÍè28Ç¯°Ê¾å Ë¡¿Í¸þ¤±¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ß¥Êー¤òÇ¯´ÖÌó500²ó´ë²è³«ºÅ¤¹¤ë¾ðÊóÄó¶¡¥µー¥Ó¥¹¤ò¼ç¤Ê»ö¶È¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


SSK¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢Â¿ÍÍ²½¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ä¶­²¼¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê·Ð±ÄÀïÎ¬¾ðÊó¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾ðÊó¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¾ðÊóÅù¤ò¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤ËÄó¶¡¤·¡¢»ö¶Èµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


¤Þ¤¿¡¢¥»¥ß¥Êー»ö¶È¤ò¼´¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥»¥ß¥Êー´ë²è±¿±ÄÂå¹Ô¥µー¥Ó¥¹¡¦¹Ö»ÕÇÉ¸¯¡¢BtoB¹­¹ð¡¦¼õÂ÷Ä´ºº¡¦»Ô¾ìÄ´ºº¥ì¥Ýー¥ÈÈÎÇä¡¦¥»¥ß¥Êー¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥ÉÈÎÇäÅù¤ªµÒÍÍ¤Î»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¡¦³ÈÂç¤ËÉ¬Í×¤Ê¾ðÊó¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£


SSK¤Ï¾ï¤ËºÇÀèÃ¼¤Î¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÀïÎ¬¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£