AI ¥¢¥Ð¥¿ー¤¬±Ä¶È¤òÊÑ¤¨¤ë¡£¿·»þÂå¤Î±Ä¶È»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥Ð¥»¥ë¡Ê AvaSell ¡Ë¡×¤òÄó¶¡³«»Ï
³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ã¥É¥¥åー¥Ö¡ÊËÜ¼Ò¡§Âçºå»ÔÃæ±û¶è¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ¶âÅç ¹°¼ù¡¡°Ê²¼¡¢¥°¥é¥Ã¥É¥¥åー¥Ö¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢AI ¥¢¥Ð¥¿ー¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤Î¸ÜµÒÂÎ¸³¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë±Ä¶È»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥Ð¥»¥ë¡Ê AvaSell ¡Ë¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¢¥Ð¥»¥ë¡×¤Ï¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤Î¸ÜµÒÀÜÅÀ¤ò AI ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹âÅÙ²½¤·¡¢±Ä¶È³èÆ°¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÀ®²ÌºÇÂç²½¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¿Í¼ê¤Ë°ÍÂ¸¤·¤¬¤Á¤Ê±Ä¶È¤äÀÜµÒÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢24»þ´Ö365Æü²ÔÆ¯¤¹¤ë ¡ÈÂè2¤Î±Ä¶ÈÃ´Åö¡É ¤È¤·¤Æ¡¢µ¡²ñÂ»¼º¤Îºï¸º¤ÈÀ®²ÌÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ³«È¯¤ÎÇØ·Ê¤È±Ä¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤±¤ë²ÝÂê
¶áÇ¯¡¢BtoB¡¦BtoC ¤òÌä¤ï¤º¡¢¸ÜµÒ¤Î¾ðÊó¼ý½¸¹ÔÆ°¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶ÈÃ´Åö¤ÈÀÜ¿¨¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤Ç¾ðÊó¼ý½¸¤äÈæ³Ó¸¡Æ¤¡¢°Õ»×·èÄê¤ÎÂçÈ¾¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý²Ã¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢´ë¶ÈÂ¦¤Ç¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²ÝÂê¤¬¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦±Ä¶È¤ä¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¿Íºà¤ÎÉÔÂ
¡¦¿Í·ïÈñ¤ä¥µ¥Ýー¥È¥³¥¹¥È¤ÎÁýÂç
¡¦¥µ¥¤¥ÈË¬Ìä¼Ô¤Î°Õ¿Þ¤òµâ¤ß¼è¤ì¤º¡¢Î¥Ã¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦µ¡²ñÂ»¼º
¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢Ã±¤Ê¤ë¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¤ä FAQ ¤Ç¤Ï¡¢½½Ê¬¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥é¥Ã¥É¥¥åー¥Ö¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È²òÀÏ¡¦UI/UX ²þÁ±¥Äー¥ë¡Ö SiTest¡Ê¥µ¥¤¥Æ¥¹¥È¡Ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÈÀ®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¸ÜµÒÂÎ¸³Àß·×¡É ¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÂÐÏÃ¤·¡¢¹ÔÆ°¤òÂ¥¤¹¿·¤¿¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤¿¤Î¤¬¡Ö¥¢¥Ð¥»¥ë¡×¤Ç¤¹¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹³µÍ×
¡Ö¥¢¥Ð¥»¥ë¡×¤Ï¡¢¥°¥é¥Ã¥É¥¥åー¥Ö¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö SiTest Engage¡Ê¥µ¥¤¥Æ¥¹¥È ¥¨¥ó¥²ー¥¸¡Ë¡×¤Î¥·¥¹¥Æ¥à´ðÈ×¤ò³èÍÑ¤·¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤Î»ØÄê¥Úー¥¸¤ä¾ò·ïÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥æー¥¶ー¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢AI ¥¢¥Ð¥¿ー¤Ë¤è¤ëÀÜµÒ¡¦±Ä¶ÈÂÐ±þ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
¥µ¥¤¥ÈË¬Ìä¼Ô¤Î¹ÔÆ°ÍúÎò¤ä±ÜÍ÷¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢AI ¥¢¥Ð¥¿ー¤¬¼«Á³¤ÊÂÐÏÃ¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¡¦²ÝÂê¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¼¡¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥óÍ¶Æ³¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤Î ¡È¸«¤ë¤À¤±¤Î¥µ¥¤¥È¡É ¤«¤é ¡ÈÂÎ¸³¤¹¤ë¥µ¥¤¥È¡É ¤Ø¤ÎÅ¾´¹¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ö¥¢¥Ð¥»¥ë¡×¤ÎÆÃÄ¹
£±.¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¤µ¤ì¤¿ÀÜµÒÂÎ¸³
»öÁ°¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥æー¥¶ー¤Î´Ø¿´¤ä¸¡Æ¤ÃÊ³¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÂÐÏÃ¤ò¼Â¸½¡£
»ñÎÁÀÁµá¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢¾¦ÃÌ²½¤Ê¤É¡¢ÌÜÅª¤Ë±þ¤¸¤¿¥¹¥àー¥º¤ÊÆ³ÀþÀß·×¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
£².Â¿ºÌ¤Ê¥¢¥Ð¥¿ーÉ½¸½
´ûÀ®¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë²Ã¤¨¡¢¼Âºß¤Î¼Ò°÷¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò AI ¥¢¥Ð¥¿ー²½¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£
´ë¶È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤äÀ¤³¦´Ñ¤òÊÝ¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¸ÜµÒÀÜÅÀ¤ò¹½ÃÛ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£³.³Î¤«¤ÊÆ³Æþ¸ú²Ì
BtoB ¸þ¤±¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ø¤ÎÆ³Æþ»öÎã¤Ç¤Ï¡¢
¡¦¥êー¥É³ÍÆÀ¿ô¡§3.6ÇÜ
¡¦¾¦ÃÌ¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö¡§Ìó50¡óºï¸º
¤È¤¤¤Ã¤¿À®²Ì¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±Ä¶È¸úÎ¨¤È¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÎ¾Î©¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
¥°¥é¥Ã¥É¥¥åー¥Ö¤Ïº£¸å¡¢¡Ö¥¢¥Ð¥»¥ë¡×¤òÃ±¤Ê¤ë±Ä¶È»Ù±ç¥Äー¥ë¤Ë¤È¤É¤á¤º¡¢´ë¶È¤È¤ªµÒÍÍ¤ò¤Ä¤Ê¤° AI ÀÜÅÀ¤ÎÃæ³Ë¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
SiTest ¤ò´ðÈ×¤È¤·¡¢SiTest Engage ¤ª¤è¤Ó¤½¤Î¿·µ¡Ç½¤Ç¤¢¤ë¥¢¥Ð¥»¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸ÜµÒ¤Î¹ÔÆ°¤äÂÐÏÃ¤«¤éÆÀ¤é¤ì¤ë¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Î¹âÅÙ²½¤È·ÑÂ³Åª¤Ê²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤«¤é±Ä¶È¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤¿¸ÜµÒÂÎ¸³¤ÎÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶È¤È¤ªµÒÍÍ¤È¤Î´Ø·¸À¤òÃæÄ¹´üÅª¤Ë¿¼²½¤µ¤»¡¢LTV¡Ê¸ÜµÒÀ¸³¶²ÁÃÍ¡Ë¤ÎºÇÂç²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ »ñÎÁ¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Õ¥©ー¥à
https://form.glad-cube.com/form/avasell
¡ÚËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
ÅÅÏÃ¡§0120-90-5794¡ÊÊ¿Æü10:00～19:00¡Ë
¥áー¥ë¡§sitest-support@googlegroups.com
¢£¡Ö SiTest ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö SiTest¡Ê¥µ¥¤¥Æ¥¹¥È¡Ë¡×¤Ï¡¢¥Òー¥È¥Þ¥Ã¥×¡¦ A/B ¥Æ¥¹¥È¡¦¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥º¡¦ EFO¡ÊÆþÎÏ¥Õ¥©ー¥à¥¢¥·¥¹¥È¡Ë¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×Åù¡¢¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Î²òÀÏ¡¦²þÁ±¤ËÉ¬Í×¤Êµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë AI ¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Ë¤è¤ë²òÀÏ¥Çー¥¿¤Î½¸·×¥ì¥Ýー¥È¤ò½ÐÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²òÀÏ¤«¤éÈ¯¸«¤·¤¿²ÝÂêÅÀ¤ò¤¹¤°¤Ë A/B ¥Æ¥¹¥Èµ¡Ç½¤ä¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥ºµ¡Ç½¤ò»È¤Ã¤Æ¥Îー¥³ー¥É¤Ç¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ò²þÁ±¤¹¤ëµ¡Ç½¤ò¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ÇÅëºÜ¤µ¤ì¤¿¹ñ»º¤Î LPO ¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://sitest.jp/
¢£¡ÖSiTest Engage¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÆ°²è¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡×¡Ö¥Ô¥¯¥Á¥ã¥¤¥ó¥Ô¥¯¥Á¥ãÆ°²è¡×¡Ö¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡×¤½¤·¤Æ¡ÖAI¥¢¥Ð¥¿ー¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ë¬Ìä¼Ô¤ÎÃíÌÜ¤ò°ì½Ö¤Ç¼æ¤¤Ä¤±¡¢¶¯¤¤°õ¾Ý¤ÈÍý²ò¤òÂ¥¤·¡¢¹ØÆþ¤äÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ê¤É¤Î¹ÔÆ°¤Ø¤È¥¹¥àー¥º¤ËÆ³¤¯¼¡À¤Âå¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£AI¥¢¥Ð¥¿ー¤Ï¡¢AI¤òÅëºÜ¤·¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê¥¢¥Ð¥¿ー¤¬¥µ¥¤¥ÈË¬Ìä¼Ô¤Ø¤ÎÀ¼³Ý¤±¡¢¼ÁÌä±þÅú¡¢¥Ê¥Ó¥²ー¥·¥ç¥ó¤ò¼«Æ°¤Ç¼Â¹Ô¡£¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤ò²òÊü¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÜµÒÉÊ¼Á¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://engage.sitest.jp/lp/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥°¥é¥Ã¥É¥¥åー¥Ö¡Ê¾Ú·ô¥³ー¥É¡§9561¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ï¡ÖÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤Ë¾Ð´é¤È´î¤Ó¡Ê glad ¡Ë¤òÆÏ¤±¤ë¡×¥Æ¥Ã¥¯¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤òÄÉµá¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤ò¸£°ú¤¹¤ëÂ¸ºß¤ØÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¶ÈÆâÍÆ¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° DX »ö¶ÈÉô¡Ê AI ¤òÅëºÜ¤·¥³¥ó¥Ðー¥¸¥ç¥óÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î LPO ¥Äー¥ë¡Ö SiTest ¡×Åù¤òÅ¸³«¤¹¤ë SaaS¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¹¹ð±¿ÍÑÂå¹Ô¡Ë¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー»ö¶ÈÉô¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥Çー¥¿¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö SPAIA ¡×¤ä¥¹¥Ýー¥Ä¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡Ö DRAGON DATA CENTER ¡×¡¢AI ¤òÍÑ¤¤¤¿³«È¯¡¢DX ³«È¯¡Ë¤Ê¤É¥Çー¥¿²òÀÏÎÏ¤È³«È¯ÎÏ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤¿Éý¹¤¤»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½êºßÃÏ¡¡¡§ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶è´¤Ä®2-4-7 ¿·´¤Ä®¥Ó¥ë8F
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO ¶âÅç ¹°¼ù
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§SaaS¡¢¹¹ð±¿ÍÑÂå¹Ô¡¢SPAIA ¤Î³«È¯¡¦±¿±Ä¡¢´ë²èÄó°Æ·¿¤Î DX ³«È¯Åù
¸ø¼°HP ¡§https://corp.glad-cube.com/