¥¥ã¥Ã¥×¥É¥¥ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥·¥ã¥Î¥ó¤ÈÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¡¢kintone¡ßMA¥Äー¥ë ¥·¥ã¥Î¥óMA¤Î¿·¥×¥é¥ó¡Ö¥·¥ã¥ー¥ó¡×¤ÇÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎDX¡¦AI³èÍÑ¤ò¿ä¿Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥Ã¥×¥É¥¥ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§·§ËÜ¸©·§ËÜ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿¹ÅÄ ¹¸µ±¡¢°Ê²¼¥¥ã¥Ã¥×¥É¥¥ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥Î¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§»³ºê ¹À»Ë¡¢¾Ú·ô¥³ー¥É¡§3976¡¢°Ê²¼¡Ö¥·¥ã¥Î¥ó¡×¡Ë¤È¡¢¥·¥ã¥Î¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡ÖSHANON MARKETING PLATFORM¡×¡Ê°Ê²¼¡Ö¥·¥ã¥Î¥óMA¡×¡Ë¤Î¿·¥×¥é¥ó¡Ö¥·¥ã¥ー¥ó¡×¤ÎÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌóÄù·ë¤ÎÇØ·Ê
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥Ã¥×¥É¥¥ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢kintone¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¶ÈÌ³²þÁ±¡¦DX»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢²áµî¤Ë¹ñ»ºMA¥Äー¥ë¤ò¼«¼ÒÆ³Æþ¤·¡¢ÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢ÀßÄê¤ä±¿ÍÑ¤ÎÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¤Û¤É¡¢±¿ÍÑ¤¬°ìÉô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë°ÍÂ¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ·ÑÂ³¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÄË´¶¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Çー¥¿¤¬ÃßÀÑ¤¹¤ë¤Û¤É´üÂÔÃÍ¤Ï¹â¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¸½¾ì¤Î±¿ÍÑÉé²Ù¤¬Áý¤¨¡¢¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»ß¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë»ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢AI³èÍÑ¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½ºß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤òÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤ËÂç¤¤Êµ¡²ñÂ»¼º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢¹ñ»º¡¦³°»ñ·Ï¤ò´Þ¤àÊ£¿ô¤ÎÁªÂò»è¤òÃúÇ«¤ËÈæ³Ó¸¡Æ¤¤·¡¢¡Ö¸½¾ì¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯²ó¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ç¡¢Äó°Æ¤ÎÊý¸þÀ¤ò²þ¤á¤ÆÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥Îー¥³ー¥É¡¦¥íー¥³ー¥É¤Ç½ÀÆð¤Ë¶ÈÌ³¤òÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤é¤ì¤ëkintone¤ÎÆÃÀ¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¯¡¢Ãæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤Î±¿ÍÑ¼ÂÂÖ¤Ë¤â¹çÃ×¤·¤ä¤¹¤¤ÁªÂò»è¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥ã¥Î¥ó¤¬Äó¶¡¤¹¤ëMA¤Î¿·¥×¥é¥ó¡Ö¥·¥ã¥ー¥ó¡×¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤Ë¤è¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ã¥ー¥ó¡×¤ò¼«¼ÒÆ³Æþ¤·¤Æ³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢ÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Ækintone¡ß¡Ö¥·¥ã¥ー¥ó¡×¤ÎÄó°Æ¡¦Æ³Æþ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò°ìÂÎ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤´»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º´ØÏ¢¸ÜµÒÌó300¼Ò¡ÊÅìµþÃÏ¶èÌó70¼Ò¡Ë¤Ø¤ÎÄó°Æ¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¶å½£¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤ÎÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎDX¡¦AI³èÍÑ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥ã¥ー¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Îー¥³ー¥ÉÏ¢·È¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¤¬»È¤¨¤ë¥·¥ã¥Î¥óMA¿·¥×¥é¥ó¡Ö¥·¥ã¥ー¥ó¡×
¡Ö¥·¥ã¥ー¥ó¡×¤Ïkintone¤È¡Ö¥Îー¥³ー¥É¡×¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤È±Ä¶È¤ò¶¯¤¯¤¹¤ëÏ¢·È¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
kintoneÆâ¤Î¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ä¾¦ÃÌÍúÎò¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ³èÍÑ¤·¡¢¸«¹þ¤ß¸ÜµÒ¤Î³ÍÆÀ¤«¤é¾¦ÃÌ´ÉÍý¤Þ¤Ç¤ò´ÊÃ±¤Ë¼«Æ°²½¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ËÜÍè¹â³Û¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥Äー¥ë¤¬kintone¥æー¥¶ー¸ÂÄê¤Î¥·¥ã¥ー¥ó¥×¥é¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢Æ³Æþ¥³¥¹¥È¤òÍÞ¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖÇä¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¡×¤ò¤¹¤°¤Ë¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥·¥ã¥ー¥ó¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://www.shanon.co.jp/lp/shakin/index.html
¢£¥µ¥¤¥Ü¥¦¥ºkintone¡Ê¥¥ó¥Èー¥ó¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Îー¥³ー¥É¤ÈAI¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²½¤ä¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ökintone¡×
¥µ¥¤¥Ü¥¦¥ºkintone¡Ê¥¥ó¥Èー¥ó¡Ë¤Ï¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Îー¥³ー¥É¤ÈAI¤Ç¡¢¶ÈÌ³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à²½¤ä¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤¬¤Ä¤¯¤ì¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
É½·×»»¥½¥Õ¥È¤è¤ê¤â²÷Å¬¤Ë¡¢ÀìÌç¥·¥¹¥Æ¥à¤è¤ê½ÀÆð¤Ë¡¢¼«¼Ò¤Ç¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¤ò¤¹¤ë¤è¤ê¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¡õÄã¥³¥¹¥È¤Ë¡¢»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¶ÈÌ³²þÁ±¤ò¤¹¤°¤Ë¼Â¹Ô¤Ç¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
°úÍÑ¡§¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¢kintone¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Êhttps://kintone.cybozu.co.jp/¡Ë
¡Ökintone¡×¤Î¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¥ã¥Ã¥×¥É¥¥ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://capdo-jp.com/kintone/
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥Î¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥Ã¥×¥É¥¥―¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ¤È¶¨¶È¤Ç¤¤ë»ö¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥Ã¥×¥É¥¥ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ¤Ïkintone¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹Å¸³«¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤«¤éÀäÂç¤Ê¿®Íê¤È»Ù»ý¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ÜµÒ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤«¤ÄÉ¬Í×¤Ê¥µー¥Ó¥¹Å¸³«¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¸ÜµÒ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹À®¸ù¤Ë¸·¤·¤¤ÌÜ¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë»ÑÀª¤ò»ý¤Á¡¢¶å½£¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤ÎÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎDX¡¦AI³èÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤òÃÛ¤¯ÍýÇ°¤ò¤â¤Ä¥¥ã¥Ã¥×¥É¥¥ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¨¶È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²ÁÃÍ¤¢¤ë¤´»Ù±ç¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥Î¥ó ¼¹¹ÔÌò°÷CMO·óSMBÃ´Åö¡¿ÀõÌî¡¡Å¯»á¡Ë
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥Ã¥×¥É¥¥ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥ã¥Î¥óÍÍ¤ÈÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢kintone¤ò¼´¤Ë¶ÈÌ³²þÁ±¡¦DX»Ù±ç¤òÄó¶¡¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢±Ä¶È¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë³èÍÑ¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¸½ºß¥µ¥Ýー¥ÈÃæ¤Î¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º´ØÏ¢¸ÜµÒ¤ÏÌó300¼Ò¡ÊÅìµþÃÏ¶èÌó70¼Ò¡Ë¤òÄ¶¤¨¡¢¸½¾ì¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿Äó°Æ¤È±¿ÍÑÄêÃå¤Î»Ù±ç¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢MA¥Äー¥ë¤ÏÀ®²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÈ¿ÌÌ¡¢Àß·×¤ä±¿ÍÑ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÂ°¿Í²½¤·¤ä¤¹¤¯¡¢·ÑÂ³¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡Ö¸½¾ì¤¬ÌµÍý¤Ê¤¯²ó¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¡×¤ò½Å»ë¤·¤Æ¸¡Æ¤¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì¡¢kintone¤È¿ÆÏÂÀ¤Î¹â¤¤¡Ö¥·¥ã¥ー¥ó¡×¤ò¼«¼Ò¤Ç¤âÆ³Æþ¤·¡¢³èÍÑ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î·ÀÌó¤òµ¡¤Ë¡¢¼«¼Ò³èÍÑ¤ÇÆÀ¤¿ÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢kintone¡ß¡Ö¥·¥ã¥ー¥ó¡×¤ÎÄó°Æ¤«¤éÆ³Æþ¡¢±¿ÍÑÄêÃå¤Þ¤Ç¤ò°ìÂÎ¤Ç»Ù±ç¤·¡¢¶å½£¤ª¤è¤ÓÁ´¹ñ¤ÎÃæ·ø¡¦Ãæ¾®´ë¶È¤ÎDX¡¦AI³èÍÑ¤ò¸å²¡¤·¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥Ã¥×¥É¥¥ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¿¿¹ÅÄ ¹¸µ±¡Ë
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥Ã¥×¥É¥¥ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¥ã¥Ã¥×¥É¥¥ー¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó
½êºßÃÏ¡¡¡§¢©861-2118¡¡·§ËÜ¸©·§ËÜ»ÔÅì¶è²ÖÎ©2ÃúÌÜ3-7
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¿¹ÅÄ¹¸µ±
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¶ÈÌ³²þÁ±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Äー¥ë¤Î¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÈÎÇä¡¢IoT ´ØÏ¢»ö¶È¤Ê¤É
Äó¶¡¥µー¥Ó¥¹¡§ kintone¡¢monday.com¡¢CapDo.¥¯¥é¥¦¥É¡¢MICHIRU RPA¡¢Chatwork¡¢BizteX Connect¤Ê¤É
URL¡Ê²ñ¼Ò¡Ë¡¡¡¡¡§https://capdo-jp.com/
URL¡Ê¥µー¥Ó¥¹¡Ë¡§https://kaizen-plugins.com/ja/
2016Ç¯3·î8ÆüÀßÎ©¡£¥µ¥¤¥Ü¥¦¥º¼Ò¤Î¡Ökintone(¥¥ó¥Èー¥ó)¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥é¥¦¥É¥Äー¥ë¤òÍÑ¤¤¤¿¶ÈÌ³²þÁ±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤òÅ¸³«¡£ ´ë¶ÈÍýÇ°¡Ö¶¦¤ËÊâ¤à¡×¤ÎÀº¿À¤Î¤â¤È¡¢Á´¹ñ¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃÏ°è³èÀ²½¤ò¼Â¸½¡£ÃÏ°è¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ë¤è¤êÃÏ°è¤ÎËÉÈÈµÚ¤ÓËÉºÒ¤Î»ÅÁÈ¤ß¤âÀ°¤¨¡¢ÆüËÜ¤ò¹¹¤Ë°Â¿´°ÂÁ´¤Ê¹ñ¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¿ÔÎÏ¡£