¡ÚºòÇ¯3Ëü¿Í¤¬Íè¾ì¡ÛÁ´¹ñ¤Î¸·Áª¤ª¤ä¤Ä¤¬Æó»Ò¶ÌÀî¤Ë½¸·ë¡ª¡Ø¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ì in Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º¡Ù2/13(¶â)¤è¤ê³«ºÅ·èÄê¡ª

¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ì¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê¤Ô¤¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¢¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é15Æü¡ÊÆü¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º ¥¬¥ì¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡¢Á´¹ñ¤«¤éÂ¿ÍÍ¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤¬½¸¤Þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ì in Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤ËÅìµþ¡¦Æó»Ò¶ÌÀî¤Ç½é³«ºÅ¤·¡¢3Æü´Ö¤ÇÌó3Ëü¿Í¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤´Íè¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¿Íµ¤¤Î¥Õー¥É¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ì¡×³«ºÅ¥³¥ó¥»¥×¥È
¡Ö¤ª¤ä¤Ä¡×¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î²ñÏÃ¤¬ÃÆ¤à½Ö´Ö¡¢
°ì¿Í¤Ç¤Û¤Ã¤È¿´¤¬°Â¤é¤°»þ´Ö¡¢
º£¤Þ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤Ì£¤Ë¶Ã¤¯ÂÎ¸³-¡£
¡Ö¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ì¡×¤Ï¡¢ºî¤ê¼ê¤ÎÁÛ¤¤¤È¿©¤Ù¼ê¤Î¾Ð´é¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢
Æü¾ï¤Ë¾®¤µ¤Ê´¶Æ°¤ÈË¤«¤Ê»þ´Ö¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¢£Á´¹ñ¤«¤é¸·Áª¡ª¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤½Ð²ñ¤¤¡×
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤«¤éÃµ¤·½Ð¤·¤¿¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬Â¿¿ô½ÐÅ¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Î³«ºÅ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤´ÅöÃÏ¤ª¤ä¤Ä¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î¼õ¾ÞÅ¹¤Ê¤É¤¬ÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤â¡¢ÏÂ²Û»Ò¡¢ÍÎ²Û»Ò¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Àº¬¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢ºî¤ê¼ê¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤³¤³¤Ç¤·¤«½Ð²ñ¤¨¤Ê¤¤¡×Â¿ºÌ¤Ê¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê¢¨½ÐÅ¹Å¹ÊÞ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
ºòÇ¯¤ÎÍÍ»Ò
¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Çー¤ä½µËö¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤ä¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«ÈþÃµ¤·¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»×¤ï¤ºÃ¯¤«¤Ë¡Ö¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¡×¤è¤¦¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ½ÐÅ¹Å¹ÊÞ¤Ê¤É¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¡Ø¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ì¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¦¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ì in Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º¡Ù¤Ë¡¢¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ø¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ì¡Ù³«ºÅ³µÍ×
¢£Ì¾¾Î ¡¡¡¡¡Ø¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ì in Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º¡Ù
¢£³«ºÅÆü¡¡ 2025Ç¯2026Ç¯2·î13Æü(¶â)～15Æü(Æü) ·×3Æü´Ö
¢£²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º¡¡¥¬¥ì¥ê¥¢
¡Ê¢©158-0094 ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî2-21-1¡¡Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º¡Ë
¢£¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡¡Æó»Ò¶ÌÀî¥é¥¤¥º ¥¬¥ì¥ê¥¢ ¡ÊÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¶ÌÀî2-21-1¡Ë
¢£Æþ¾ìÎÁ ¡¡ÌµÎÁ
¢£¼çºÅ ¤ª¤ä¤Ä»Ô¾ì¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡Ê¤Ô¤¢³ô¼°²ñ¼Ò¡¦¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë
公式サイト:https://oyatsu-ichiba.jp/
公式Instagram:https://www.instagram.com/oyatsu_ichiba