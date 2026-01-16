2·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤òÈÎÇä³«»Ï¡ª¥¦¥¤¥¹¥ー¤È¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤ÎÂçµ¬ÌÏ»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¡ª¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026 in ²£ÉÍ¡×
³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¸¦µæ½ê¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§ÅÚ²°¼é¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢26Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÆóÆü´Ö¤Ë¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡¡Å¸¼¨¥Ûー¥ëD¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026 in ²£ÉÍ¡×¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ò2·î10Æü¡Ê²Ð¡ËÀµ¸á12¡§00¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖCLOUD PASS¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥Ñ¥¹¡Ë¡×¤ÇÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¸¦µæ½ê²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¤Ï²ñ°÷ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢2·î3Æü¡Ê²Ð¡ËÀµ¸á12¡§00～2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë³ÆÉô400Ëç¸ÂÄê¤ÇÀè¹Ô¤·¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚWeb¥Úー¥¸¡Ûhttps://whiskyfestival.jp/yokohama2026/(https://whiskyfestival.jp/yokohama2026/)
Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¾å¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¥Ü¥¿¥ó¤«¤é¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖCLOUD PASS¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥Ñ¥¹¡Ë¡×¤Î¥µ¥¤¥È¤ËÁ«°Ü¤·¡¢É¬Í×»ö¹à¤òÅÐÏ¿¤·¤Æ¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£2·î10Æü¡Ê²Ð¡ËÀµ¸á12¡§00¤«¤é°ìÈÌÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
°ìÈÌÈÎÇä¤Ç¤Ï¡¢°ì²ó¤Î¿½¹þ¤ß¤Ç¤¤¤º¤ì¤«1¤Ä¤ÎÉô¤ò5Ëç¤Þ¤Ç¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¡¢¤½¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÊ¬ÇÛ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¿½¹þ¤ÏÊ£¿ô²ó¤ª¤³¤Ê¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÆó¤Ä¤ÎÉô¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¡¢Î¾Êý¤ÎÉô¤ËÆþ¾ì¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢Éô¤ÈÉô¤ÎÆþ¤ìÂØ¤¨»þ¤Ë¤Ï´°Á´¤Ë°ìÃ¶Âà¾ì¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¸¦µæ½ê²ñ°÷¸þ¤±¤Ë¤Ï¡¢²ñ°÷ÆÃÅµ¤È¤·¤Æ2·î3Æü¡Ê²Ð¡ËÀµ¸á12¡§00¤«¤é2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢³ÆÉô400Ëç¸ÂÄê¤ÇÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ²ÄÇ½Ëç¿ô¤Ï³ÆÉô1¿Í1Ëç¤Þ¤Ç¡£2·î2Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤Ø¾Ü¤·¤¤¹ØÆþÊýË¡¤Î¤´°ÆÆâ¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤ÎÆþ¾ì¼õÉÕ¤ÏQR¥³ー¥É¤Ç¹Ô¤¤¡¢¼çºÅ¼Ô¤«¤é»æ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÁ÷ÉÕ¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£·èºÑ´°Î»¸å¤ËÆÏ¤¯¡Ú¹ØÆþ´°Î»¥áー¥ë¡Û¤ÏÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢°ìÈÌÈÎÇä¡¢²ñ°÷Àè¹Ô¤È¤â¤Ë¡¢¹ØÆþ¤Ë¤ÏÆþ¾ìÎÁ¤Î¤Û¤«¡¢ÊÌÅÓ¡ÖCLOUD PASS¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥Ñ¥¹¡Ë¡×¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅ³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥¦¥¤¥¹¥ー¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026 in ²£ÉÍ
Æü»þ¡§2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËÂè°ìÉô¡¡10:00～13:30¡¡¡¿¡¡ÂèÆóÉô¡¡14:30～18:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡4·î26Æü¡ÊÆü¡ËÂè»°Éô¡¡10:00～13:30¡¡¡¿¡¡Âè»ÍÉô¡¡14:30～18:00
²ñ¾ì¡§¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡¡Å¸¼¨¥Ûー¥ëD
¡¡¢©220-0012 ¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤1-1-1
https://whiskyfestival.jp/yokohama2026/access/
Æþ¾ìÎÁ¡§³ÆÉô5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Æþ¾ì¼Ô¿ô¡§³ÆÉô2,000Ì¾¸ÂÄê¡Ê2Æü´Ö¹ç·×8,000Ì¾¡¦Í½Äê¡Ë
¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ß¥Êー
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¯¥é¥Õ¥È¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¾øÎ±½ê¤Ê¤É¤«¤é¹ë²Ú¹Ö»Õ¿Ø¤ò·Þ¤¨¡¢Á´8¹ÖºÂ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£³«ºÅ¾ì½ê¤Ï¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡¡Å¸¼¨¥Ûー¥ë2³¬¤ÎE25¡¢E26¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚWeb¥Úー¥¸¡Ûhttps://whiskyfestival.jp/yokohama2026/seminar/
¡Ú³«ºÅ¥»¥ß¥Êー¡Û
£±. ³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë10¡§45～11¡§45
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¼ò¼Á¤ò¡¢¤É¤¦Àß·×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤« ―¿·³ãµµÅÄ¾øÎ¯½ê¤ÎÈ¯¹Ú¡¦¾øÎ¯¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½ÑÅªÈ½ÃÇ―
¹Ö»Õ¡§Æ²ÅÄ ¹ÀÇ·»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¿·³ã¾®µ¬ÌÏ¾øÎ¯½ê¡¡¿·³ãµµÅÄ¾øÎ¯½ê ¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¾ÜºÙ¡§¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¼ò¼Á¤ò½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¡¢¥íー¥«¥ë¥Ðー¥ìー¤ä¥Ôー¥Æ¥Ã¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¸¶ÎÁÆÃÀ¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¹ÚÊì¤Î»È¤¤Ê¬¤±¡¢È¯¹Ú¹©Äø¤Ë¤ª¤±¤ëÈùÀ¸Êª¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¥íー¥«¥ë¥Ðー¥ìー¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈ¯¹ÚÀß·×¤ä¡¢¥Ôー¥Æ¥Ã¥É¸¶¼ò¤òÀ®Î©¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ÎÈ½ÃÇ¡¢¤½¤·¤Æ¾øÎ¯¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤Ç¡£¸¶ÎÁ¤«¤éÈ¯¹Ú¡¢¾øÎ¯¤Ø¤È¹©Äø¤òÄÉ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢°ì¤Ä¤ÎÀ®²ÌÊª¤È¤·¤Æ¤Î¼ò¼Á¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸½¾ì¤Ç¼ÂºÝ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÂÁ©Åª¤Êµ»½ÑÈ½ÃÇ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼õ¹ÖÎÁ¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£². ³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë12¡§00～13¡§00
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Æî¥¢¥ë¥×¥¹¤Î±ü»³¤Ç¡¢²Ê³ØÅªÌÑÁÛ¤Ë¤Õ¤±¤ë
¹Ö»Õ¡§À¥¸Í ÂÙ±É»á¡Ê½½»³³ô¼°²ñ¼Ò °æÀî¾øÎ¯½ê ½êÄ¹¡Ë
¾ÜºÙ¡§À½»æ¤«¤é°Û¶È¼ï¤Ø¤ÎÄ©Àï¡£
¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÀ¤³¦¤ØÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢À½»æ¤ÇÇÝ¤Ã¤¿Ê¬ÀÏÎÏ¤ò³è¤«¤·¤¿Â¤¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤«¡¦¡¦¡¦¡¢²¾Àâ¤äº¬µò¡¢¤µ¤é¤ËÌÑÁÛ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æî¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÂç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç¡¢²½³ØÅªÌÑÁÛ¤Ë´ð¤Å¤¡¢¼Â¸³¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢Â¿ºÌ¤Ê¸¶¼ï¤òÂ¤¤êÊ¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï2025Ç¯¥ê¥êー¥¹¤ÎFlora¤ÈFauna¤Î¤Û¤«¡¢Ã®½Ð¤·¤Î¸¶¼ò3¼ï¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢½êÄ¹¤ÎÀ¥¸Í»á¤¬À½Â¤¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈëÏÃ¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ü¤·¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¼õ¹ÖÎÁ¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£³. ³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë15¡§15～16¡§15
¥¿¥¤¥È¥ë¡§LOUD & SMALL¡§¥é¥¦¥É¥°¥ìー¥ó(R)¡ß¥¹¥âー¥ë¥Ð¥Ã¥Á¥°¥ìー¥ó(R) ¤ÎÌ¤Íè
¹Ö»Õ¡§¾¾ËÜ ¶©»Ë»á¡ÊµÈÅÄÅÅºà¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò µÈÅÄÅÅºà¾øÎ±½ê ½êÄ¹¡Ë
¾ÜºÙ¡§µÈÅÄÅÅºà¾øÎ±½êMISSION1¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÂ¿ÍÍÀ¤ò¹¤²¤ë¡×¤ò·Ç¤²¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Þ¥Ã¥·¥å¥Ó¥ë¤Î¸¶¼ò¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¿ôÌó16¼ïÎà¡Ê2025Ç¯12·î¸½ºß¡Ë¡£º£²ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯È¯Çä¤Î2Ç¯½ÏÀ®¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ö¥¹¥¿ー¥Ç¥ë¥¿¡×¤ÎÂ¾¡¢µîÇ¯¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ç¥Ë¥åー¥Ý¥Ã¥É¤ò»î°û¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¥Üー¥Í¥¹¤ÈÆý»À¶ÝÆþ¤ê¤Î½ÏÀ®Êª¤ÎÈæ³Ó¡¢¥é¥¤¥¹¥¦¥¤¥¹¥ー¤ä¥é¥¤¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î½ÏÀ¸¶¼ò¥Ë¥åー¥Üー¥ó¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¸¶¼ò¤ò¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼õ¹ÖÎÁ¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£´. ³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë16¡§30～17¡§30
¥¿¥¤¥È¥ë¡§½£ºê¾øÎ¯½ê¤ÎÄ©Àï¤È¿Ê²½¡£¡ÖÎ°²Î¡×¤¬¸ì¤ë²Æì¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÌ¤Íè¿Þ¡£
¹Ö»Õ¡§¿·Î¤ ¾°Ìé»á¡Ê¿·Î¤¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò ½£ºê¾øÎ¯½ê À½Â¤Éô ²ÝÄ¹ ·ó ¥Ö¥ì¥ó¥Àー¡Ë
¾ÜºÙ¡§¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤ÇÀ½Â¤³«»Ï¤«¤é6Ç¯ÌÜ¡£¡ÖÎ°²Î NEWBORN 2024¡×¤ÎTWSC2025¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¤Ï¡¢²Æì¤ÎÃ»½Ï¥¦¥¤¥¹¥ー¤¬»ý¤ÄÌÌÇò¤µ¤ò³§ÍÍ¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ëºÇ¹â¤Î·Á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¿·Î¤¼òÂ¤¤ÎÎò»Ë¤ä»²ÆþÈëÏÃ¡¢¤½¤·¤Æ¸½¾ì¤Ç¤ÎÅ¥½¤¤»î¹Ôºø¸í¤ä¥Ö¥ì¥ó¥É¤ÎÎ¢Â¦¤ò¡¢Êñ¤ß±£¤µ¤º¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡ª ¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏTWSC2025¼õ¾Þ¤·¤¿NEWBORN¤«¤é3Ç¯½ÏÀ®¤Þ¤Ç¤Î¡ÖÀ®Ä¹¤Îµ°À×¡×¤ò°û¤ßÈæ¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤ÆºÇÂç¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¡¢5·îÈ¯ÇäÍ½Äê¡ÖÎ°²Î SINGLE MALT JAPANESE WHISKY 2026 Early Summer(²¾)¡×¤ÎÀè¹Ô»î°û¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹½À®¸¶¼ò¤Ç¤¢¤ëË¢À¹¥«¥¹¥¯¸¶¼ò¤È¥·¥§¥êー¥«¥¹¥¯¸¶¼ò¤ò¥«¥¹¥¯¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë¡ÖÎ°²Î¡×¤ÎºÇ¿··Á¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤´ÂÎ´¶¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¼õ¹ÖÎÁ¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£µ. ³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë10¡§45～11¡§45
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Ä¹ßÀ¾øÎ¯½ê¤Î¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß
¹Ö»Õ¡§²°µ× Í¤Êå»á¡ÊÄ¹ÉÍÏ²Ì¡¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò Ä¹ßÀ¾øÎ¯½ê ¥Áー¥Õ¥Ö¥ì¥ó¥Àー¡Ë
¾ÜºÙ¡§Ä¹ßÀ¾øÎ¯½ê¸¶¼ò¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÏÌÞÏÀ¤Î»ö¡¢»ÐËå¾øÎ¯½ê¤Î¡ÖÉ©ÅÄ¾øÎ¯½ê¡×¤Î¥°¥ìー¥ó¸¶¼ò¤ä¥â¥ë¥È¸¶¼ò¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤³¤³¤Ç¤·¤«°û¤á¤Ê¤¤¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¤òÂÎ´¶¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¼õ¹ÖÎÁ¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£¶. ³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë12¡§00～13¡§00
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Ã°ÇÈ¾øÎ¯½ê¤Î¤¢¤æ¤ß¤È¥¦¥¤¥¹¥ー¤ä¥¸¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¹Ö»Õ¡§À¾Ûê µ®»ê»á¡Ê²«ºù³ô¼°²ñ¼Ò Ã°ÇÈ¾øÎ¯½ê ¥Ö¥ì¥ó¥Àー¡Ë¡¦ËÌÈª ¹¸µ±»á¡Ê¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー Bar Silver moon¡Ê¥ªー¥Êー¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー¡Ë¡Ë
¾ÜºÙ¡§Ã°ÇÈ¾øÎ¯½ê¤ÎÎò»Ë¤äÂ¤¤ê¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò²òÀâ¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤ä¥¸¥ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ü¤·¤¯ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥»¥ß¥Êー¤Î¸åÈ¾¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢³Æ¡¹¤Î¹áÌ£ÆÃÄ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¼õ¹ÖÎÁ¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£·. ³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë15¡§15～16¡§15
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÖTHE QUEST FOR THE ORIGINAL～ÆÈÁÏÀ¤ÎÄÉµá¡×¿·Æ»¾øÎ¯½ê¤ÎÄ©Àï
¹Ö»Õ¡§¼Äºê ÎÑÌÀ»á¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¼Äºê ¿·Æ»¾øÎ¯½ê ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡Ë
¾ÜºÙ¡§¿·Æ»¾øÎ¯½ê¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë¡¢£±.ÆÈ¼«¤ÎÀ½Â¤ÊýË¡¤È£².¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤ÊÃ®¤Ç¤Î½ÏÀ®¡£¤½¤ì¤é¤ò¾ÜºÙ¤Ë¤´ÀâÌÀ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤Ï¡¢¥»¥ß¥ÊーÄ¾Á°¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡ÖEXPERIMENTAL 02¡×¤È¤½¤Î¹½À®¸¶¼ò¤¿¤Á¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢ÆÃÊÌ¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¸¶¼ò¤â¤ª»ý¤Á¤·¤Þ¤¹¡£
¼õ¹ÖÎÁ¡§4,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
£¸. ³«ºÅÆü»þ¡§2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë16¡§30～17¡§30
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¸½ÃÏ¼èºà¤ÇÇ÷¤ë¡ª¥«¥Ð¥é¥ó¥¦¥¤¥¹¥ー20Ç¯¤Îµ°À×
¹Ö»Õ¡§ÅÚ²°¼é¡Ê¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¸¦µæ½ê¡¡ÂåÉ½¡Ë
¾ÜºÙ¡§ÂæÏÑ¤¬À¤³¦¤Ë¸Ø¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¡Ö¥«¥Ð¥é¥ó¥¦¥¤¥¹¥ー¡×¡£
¤½¤ÎÃÂÀ¸¤«¤é¤ï¤º¤«10¿ôÇ¯¤Ç¡¢À¤³¦¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¥·ー¥ó¤òÀÊ´¬¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤Ï²¿¤«¡£ ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¸¦µæ½êÂåÉ½¤ÎÅÚ²°¼é¤¬¡¢2025Ç¯12·î¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿ÂæÏÑ¸½ÃÏ¼èºà¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¥«¥Ð¥é¥ó¾øÎ¯½ê¤ÎÅ¯³Ø¡¢½ÏÀ®´Ä¶¡¢¤½¤·¤Æ¥«¥¹¥¯Áª¤Ó¤Î³Ë¿´¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥Ü¥È¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤¿2009¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸¤Î¥ª¥í¥í¥½¥·¥§¥êー ¥«¥¹¥¯¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¤È¥¨¥¯¥¹¥Ðー¥Ü¥ó ¥«¥¹¥¯¥¹¥È¥ì¥ó¥°¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥½¥ê¥¹¥È¥·¥êー¥º¤Ê¤É¡¢¥«¥Ð¥é¥ó¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÉ½¸½¤ò°ìµó¤ËÂÎ¸³¡£ ÅÚ²°¼é¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤È¸½ÃÏ¼èºà¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¥«¥Ð¥é¥ó¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¡Ö¸½ºßÃÏ¡×¤È¡Ö¿¿²Á¡×¤ò¿¼¤¯Ì£¤ï¤¦¡¢µ®½Å¤Ê¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
¼õ¹ÖÎÁ¡§6,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¢¨Â¾¤Î¥»¥ß¥Êー¤È¼õ¹ÖÎÁ¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥»¥ß¥Êー¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþÊýË¡¡Û
¥»¥ß¥Êー¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆü¤Î¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2026 in ²£ÉÍ¡×Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»öÁ°¤Ë¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Î·ôÌÌ¤Ë¤¢¤ë¤´´õË¾¤Î¥»¥ß¥Êー¤Î¿½¹þ¤ß¥Ü¥¿¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¤ª¿½¹þ¤ß¤Ë¤ª¿Ê¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£³Æ¥»¥ß¥Êー1¿Í1Ëç¤Î¤ß¹ØÆþ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£Ê£¿ôËç¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ç¤â¡¢Æ±°ì¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ï2Ëç°Ê¾å¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¾ì¹ç¡¢Æþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤ò»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤ØÊ¬ÇÛ¤·¡¢Ê¬ÇÛÀè¤ÎÊý¤¬¹ØÆþ¼êÂ³¤¤ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¹ØÆþ¤Ë¤Ï¼õ¹ÖÎÁ¤Î¤Û¤«¡¢ÊÌÅÓ¡ÖCLOUD PASS¡Ê¥¯¥é¥¦¥É¥Ñ¥¹¡Ë¡×¥·¥¹¥Æ¥àÍøÍÑÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃí°Õ»ö¹à¡Û
¡¦¤´Æþ¾ì¤µ¤ì¤ëÆü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¤Î¤ß¡¢¥»¥ß¥Êー¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè1Éô¡Û¤Þ¤¿¤Ï¡ÚÂè2Éô¡Û¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡¡¢Í¡¡4/25¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂè3Éô¡Û¤Þ¤¿¤Ï¡ÚÂè4Éô¡Û¤ÎÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¹ØÆþ¡¡¢Í¡¡4/26¡ÊÆü¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¥»¥ß¥Êー¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦¥»¥ß¥Êー¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¤Î¹ØÆþ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦¹ØÆþ¤·¤¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¹ØÆþ¼ÔÅÔ¹ç¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥»¥ë¡¢ÊÑ¹¹¡¢ÊÖ¶â¤Ë¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬ÅÐ¾ì¡ª¥¦¥¤¥¹¥ー¤ä¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ë¹ç¤¦ÎÁÍý¡¦¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤òÈÎÇä
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«ー¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¡¦¥¸¥ó¡¦¾ÆÃñ¤Ê¤É¤Î¾øÎ±¼ò¤Ë¹ç¤¦ÎÁÍý¡¦¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤òÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤æ¤Ã¤¯¤êºÂ¤Ã¤Æ¤ª¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¿©»ö¥¨¥ê¥¢¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿©»ö¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¥Öー¥¹¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥Õー¥É¤â¤â¤Á¤í¤ó¿©»ö²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
½ÐÅ¸´ë¶È¡Ê110¼Ò¡¡2026Ç¯1·î¸½ºß¡Ë
½©ÅÄ¸©È°¹Ú¹©¶È³ô¼°²ñ¼Ò¡¿Ä«Æü¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥¢¥µ¥Ò¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥¢¥ì¥ó¥Ó¥Ã¥¯¶âÂô¾øÎ±½ê¡¿°¤ÇÈÇµ¾øÎ¯½ê¡¿°æÀî¾øÎ¯½ê¡¿ÀÐ³À¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥é¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò°ËÀªèß¡¿IMPERIO - Authentic flavors and experiences-¡¿¥ô¥¡¥¤¥¢¥ó¥É¥Õ¥§¥í¥¦¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥¦¥¤¥¹¥ーÀìÌçÅ¹ÁêÍÕ&BAR MINMORE HOUSE¡¿¥¦¥¤¥¹¥ーÀìÌçÅ¹MALKS¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥ëー¥Ê¡Ë¡¿Whisky Chasers¡¿ÇÏ½É¾øÎ¯½ê¡¿¹¾°æ¥öÅè¾øÎ±½ê¡¿8Doors Distillery¡¿±ÃîÎ¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¿Í¸Â²ñ¼Ò¥¨¥¹¡¦¥·ー¡¦¥Æ¥£ー¡¿¥ª¥¨¥Î¥ó¥°¥ëー¥× ¹çÆ±¼òÀº³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥ª¥¨¥Î¥ó¥°¥ëー¥×¡¡Ê¡ÆÁÄ¹¼òÎà³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥ªー¥·¥ã¥óËÇ°×³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò±üµ×»üÈ¹¾øÎ±½ê¡¿¤ª¼ò¤ÎÈþ½Ñ´Û¡¿CARVAAN Brewery & Distillery¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥¹¥¯ ¥¢¥ó¥É ¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¿Cask Kings¡¿Cask salon de K¡Ê¥«¥¹¥¯ ¥µ¥í¥ó ¥É ¥±¥¤¡Ë¡¿·î¸÷Àî¾øÎ±½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡¿Kamui Whisky³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥¥¦¥©¥ó¥¦¥¤¥¹¥ー¾øÎ±½ê¡¿ÌÚÆâ¼òÂ¤¡¡È¬¶¿¾øÎ¯½ê¡¿´î³¦¾øÎ¯½ê¡¿²«ºù¡¡Ã°ÇÈ¾øÎ¯½ê¡¿Kinasa Gin¡¿¥¥ê¥ó¥Óー¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¿KING's BARREL¡¿¿À¸Í¾øÎ¯½ê¡¿South Seas Distilleries & Breweries Private Limited¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¯¥é¥ª¥Ö¥ë¥ï¥êー¥¢¥ó¥É¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥é¥êー¡¿¼ò¥Ï¥Ã¥¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡¿¥µ¥ó¥È¥êー³ô¼°²ñ¼Ò¡¿Í¸Â²ñ¼Ò¥·ー¥Ð¥Ã¥¯¥¹¡¿SiCXµþÅÔ¾øÎ±½ê¡¿³ô¼°²ñ¼ÒJOURNEYSIDE¡¿Japanese Dark Spirits¡¿¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥ó¥µ¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥·¥ó¥°¥ë¥¥ã¥¹¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¡ß Ëã²°¾¦Å¹¡¿³ô¼°²ñ¼ÒSincere¡¿¿·¾øÎ±¸¦µæ½ê¡¿¿·Æ»¾øÎ¯½ê¡¿½£ºê¾øÎ¯½ê¡¿SudoWork³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊBarIOuS.tokyo¡Ë¡¿SUPALIV³ô¼°²ñ¼Ò¡¿Á´¹ñÉ¹ÀãÈÎÇä¶ÈÀ¸³è±ÒÀ¸Æ±¶ÈÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñ¡¿¹âé¶¾øÎ±½ê¡¿Êõ¼òÂ¤¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¿TARU HOLIC¡¿Ã°µÖ¾øÎ±½ê¡¡Cheung's Brothers Enterprises Company Limited¡¿ÀéÂå¤à¤¹¤Ó¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¿³ô¼°²ñ¼ÒÄé¼òÂ¤¡¿TL Pearce ¾øÎ¯½ê¡¿Å·À±¼òÂ¤ É©ÅÄ¾øÎ¯½ê¡¿Åìµþ¥¯¥é¥Õ¥È¥ê¥¥åー¥ë¡¦ÃáÉãÎáÏÂ¾¦²ñ¡¿³ô¼°²ñ¼ÒÅÔ¸÷¡¿³ô¼°²ñ¼ÒÆÊÌÚ¥ê¥¥åー¥ë¡¿ÃæÄÅÀî¾øÎ±½ê¡¿Ä¹ßÀ¾øÎ¯½ê¡¿¤Ê¤«¤à¤é²°¡¿¿·³ãµµÅÄ¾øÎ¯½ê¡¿¿·Àî¥È¥ìー¥Àー¥®¥ã¥é¥êー¡¿ÆüÏÂ¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¿ÆüËÜ¼òÎàÈÎÇä³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¤Í¤Ã¤«±ü²ñÄÅ¾øÎ±½ê¡¿ÌîÂô²¹Àô¾øÎ±½ê¡¿Bar wizard¡¿BIRDY.¡¿¥Ï¥¤¥é¥ó¥Àー¥¤¥ó¥Èー¥¥çー¡¿¥Ð¥«¥ë¥Ç¥£¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¿È¬¾æÅç¥Æ¥í¥ïー¥ë¾ÆÃñ¡¡ºá¿Í¡¿±©À¸¾øÎ¯½ê¡¿ÈôÂÍ¹â»³¾øÎ¯½ê¡¿³ô¼°²ñ¼ÒBig Picture International¡¿²Ð¤Î¿À¾øÎ¯½ê¡¿THE FACTORY SPIRITS¡¿ÉÙ»ÎËÌÏ¼¾øÎ±½ê¡¿¹çÆ±²ñ¼ÒBlue Rabbit Distillery¡¿¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¥Õー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥Ú¥Ê¥·¥åー¥ëË¼Áí³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥Ø¥ê¥ª¥¹¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥Ù¥ó¥í¥Þ¥Ã¥¯¾øÎ±½ê¡¿¥Ý¥ó¤Î¤ß～¤ª¼ò¤ÎÅÅÆ°¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µー～¡¿ÇÏÄÉ¾øÎ¯½ê¡¿¤Þ¤µ¤Ò¤í¼òÂ¤³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¹ç»ñ²ñ¼Ò ¸÷Éð¼òÂ¤¾ì¡¿¥ß¥ê¥ª¥ó¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¿¹¤ÎµþÅÔ¾øÎ¯½ê¡¿ÂçÏÂËÇ°×³ô¼°²ñ¼Ò¡¿yumarrest¡¿¥æ¥Ë¥ª¥ó¥ê¥«ー¥º³ô¼°²ñ¼Ò¡¿UniCask¡¿²£ÉÍ·¯Åè²°¡¿²£ÉÍßîÀ½¹©Ë¼³ô¼°²ñ¼Ò¡¿µÈÅÄÅÅºà¾øÎ±½ê¡¿¤è¤Ê¥Õ¥ë¡¡47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥Õ¥ëー¥Ä¥Á¥ç¥³¡¿¥êー¥É¥ª¥Õ¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¿¥ê¥«ー¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¡¿ÅÏÊÕ¥Ï¥à¹©Ë¼
¥¦¥¤¥¹¥ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤È¤Ï
¥¦¥¤¥¹¥ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤¬½¸¤Þ¤ëÂçµ¬ÌÏ»î°û¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥¦¥¤¥¹¥ー¤Î¾øÎ±½ê¡¢¥áー¥«ー¡¢¥¤¥ó¥Ýー¥¿ー¡¢¼òÈÎÅ¹¡¢¥Ðー¤Ê¤É¤Î¥Öー¥¹¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é60～100¼Ò¶á¤¯½ÐÅ¸¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¦¥¤¥¹¥ー¤òÌµÎÁ¡¦ÍÎÁ»î°û¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ë¹ç¤¦¥Õー¥É¡¦¥°¥Ã¥º¤Ê¤É¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢20ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤Ê¤é¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¥Õ¥¡¥ó¡¢¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¦¥¤¥¹¥ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ï2007Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢Äê´ü³«ºÅ¤Î¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë in Åìµþ¡×¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë in Âçºå¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥Æー¥Þ¤ò¹Ê¤Ã¤¿¡Ö¥Ðー¥Ü¥ó¡õ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¦¥¤¥¹¥ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤ä¡Ö¥Ü¥È¥éー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¡¢¤µ¤é¤ËÃÏ°è¤ÎÇ®¤¤À¼¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æ¼Â¸½¤·¤¿²£ÉÍ¤äÌ¾¸Å²°¡¢µþÅÔ¡¢Ä¹Ìî¡¢À¶Î¤¤Ê¤É¡¢ËèÇ¯µ¬ÌÏ¤ò³ÈÂç¤·¤Ê¤¬¤é³«ºÅ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë in ²£ÉÍ¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥¦¥¤¥¹¥ー¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦¤Î¾øÎ±¼ò¤Ë¥Æー¥Þ¤ò¹¤²¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨²ñ¾ìÆâ½ÐÅ¸¥Öー¥¹¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤ä¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Î8³ä¶á¤¯¤ÏÌµÎÁ¤Ç¤´»î°û¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£°ìÉô¹â²Á¤Çµ®½Å¤Ê¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÍÎÁ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õー¥É¥Öー¥¹¤È¥°¥Ã¥ºÈÎÇä¤ÏÍÎÁ¤Ç¤¹¡£»î°û¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½ÐÅ¸¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¸¦µæ½ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¥¦¥¤¥¹¥ーÉ¾ÏÀ²È¤ÎÅÚ²°¼é¤¬ÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¤ÎÉáµÚÃÄÂÎ¤Ç¤¹¡£2001Ç¯3·î¤ÎÈ¯Â°ÊÍè¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¡¦¼òÊ¸²½Á´ÈÌ¤ò¿¼¤¯³Ø¤Ö¤Ù¤¯¸¦µæ¤ò½Å¤Í¡¢¾ðÊó¤Î¼ý½¸¤ª¤è¤ÓÈ¯¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¶È³¦¤Ë´Ø¤ï¤ëÊý¡¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー°¦¹¥²È¤ä°û¤ß¼ê¤Î°éÀ®¡¢¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´ë²è¡¦Î©°Æ¡¢¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÆâ¤ÇÍ£°ì¤Î¥¦¥¤¥¹¥ーÀìÌç»ï¡ØWhisky Galore¡Ù¤ÎÊÔ½¸¡¦È¯¹Ô¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ê¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¤Î¤Û¤«¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¡¢´ÕÄêÇ½ÎÏ¤òÌä¤¦»ñ³ÊÇ§ÄêÀ©ÅÙ¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¥³¥Ë¥µー»ñ³ÊÇ§Äê»î¸³¡×¤ä¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ÎÃÎ¼±¤òÌä¤¦¡Ö¥¦¥¤¥¹¥ー¸¡Äê¡×¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢2019Ç¯¤è¤êÀ¤³¦¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¤ª¤è¤Ó¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤ò¿³ºº¤¹¤ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÍ£°ì¤ÎÉÊÉ¾²ñ¡ÖÅìµþ¥¦¥¤¥¹¥ー¡õ¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÊTWSC¡Ë¡×¤â±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¸¦µæ½ê
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©150-0012¡¡ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø1-10-5¡¡¥Æ¥Ã¥¯¹Èø¥Ó¥ë5F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÅÚ²°¡¡¼é
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¦¥¤¥¹¥ー¥¬¥í¥¢ÊÔ½¸È¯¹Ô¡¿¥¦¥¤¥¹¥ー¥³¥Ë¥µー»ñ³ÊÇ§Äê»î¸³¶µËÜÊÔ½¸È¯¹Ô¡¿¥¦¥¤¥¹¥ー´ØÏ¢½ñÀÒ¼¹É®¡¢´Æ½¤¡¿¥¦¥¤¥¹¥ー¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë´ë²è¡¦±¿±Ä¡¿¥¦¥¤¥¹¥ー¥³¥Ë¥µー»ñ³ÊÇ§Äê»î¸³´ë²è¡¦±¿±Ä¡¿¥¦¥¤¥¹¥ー¸¡Äê±¿±Ä¡¿Åìµþ¥¦¥¤¥¹¥ー&¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÊTWSC¡Ë±¿±Ä¡¿¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÀ½Â¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡¦µ»½Ñ»ØÆ³
ÀßÎ©¡§ 2001Ç¯3·î
HP¡§https://scotchclub.org/
¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¸¦µæ½êÂåÉ½¡¡ÅÚ²°¼é¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1954Ç¯¿·³ã¸©º´ÅÏÀ¸¤Þ¤ì¡£³Ø½¬±¡Âç³ØÊ¸³ØÉôÂ´¡£½µ´©»ïµ¼Ô¤ò·Ð¤Æ1987Ç¯¤ËÅÏ±Ñ¡£¼èºà¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥³¥Ã¥Á¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¥¹¥³¥Ã¥Á¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¡£µ¢¹ñ¸å¤Ï¥¦¥¤¥¹¥ーÉ¾ÏÀ²È¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢98Ç¯¤Ë¤Ï¥Ï¥¤¥é¥ó¥É¡¦¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥éー¥º¼Ò¤è¤ê¡ÖÀ¤³¦¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¥é¥¤¥¿ー£µ¿Í¡×¤Î°ì¿Í¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¡£2014Ç¯9·î¤«¤é2015Ç¯3·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¤¥¹¥ー¹Í¾Ú¤È¤·¤Æ´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ø¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¹¥³¥Ã¥ÁÂçÁ´¡Ù¡¢¡Ø¥Ö¥ì¥ó¥Ç¥Ã¥É¥¦¥£¥¹¥ーÂçÁ´¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡¢¡ØÃÝÄáÀ¯¹§¤È¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ù¡ÊÅìµþ½ñÀÒ¡Ë¡¢¡Ø¥¦¥¤¥¹¥ー´°Á´¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Ù¡Ê¥Ê¥Ä¥á¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤Î¥¦¥¤¥¹¥ー¡¡¤Ê¤¼º£¡¢¹âµé¥¦¥¤¥¹¥ー¤¬£²²¯±ß¤ÇÇä¤ì¤ë¤Î¤«¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¡¢¡Ø¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¸ú¤¯¶µÍÜ¤È¤·¤Æ¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¡Ù¡Ê¾ÍÅÁ¼Ò¡Ë¤Ê¤ÉÃø½ñÂ¿¿ô¡£¶áÃø¤Ë¡Ø´°Á´ÈÇ¡¡¥·¥ó¥°¥ë¥â¥ë¥È¥¹¥³¥Ã¥ÁÂçÁ´¡Ù¡Ê¾®³Ø´Û¡Ë¡¢¡ØÅÚ²°¼é¤Î¥¦¥¤¥¹¥ーÀéÌë°ìÌë¡Ê1～5´¬¡Ë¡Ù¡Ø¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¥¤¥äー¥Ö¥Ã¥¯¡Ê¾øÎ±½êÇ¯´Õ¡Ë¡Ù¡Ê¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¸¦µæ½ê¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£³Ö·î´©»ï¡ØWhisky Galore¡Ù¤ÎÊÔ½¸Ä¹¤òÌ³¤á¤ëÂ¾¡¢TWSC¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥Ëー¥º¥¦¥¤¥¹¥ー¤ÎÆü¼Â¹Ô°Ñ°÷Ä¹¤ä¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥¦¥¤¥¹¥ーÊ¸²½¿·¶½¶¨²ñÂåÉ½Íý»ö¤âÌ³¤á¤ë¡£