(C)ÃÏ¼ç¡¿SQUARE ENIX¡¦¡Ö¥ä¥Ë¤¹¤¦¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¹ー¥Ñー¤ÎÎ¢¤Ç¥ä¥ËµÛ¤¦¤Õ¤¿¤ê¡×¤Î¥Æ¥£¥¶ーKV¡õ¥Æ¥£¥¶ーPV¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¹ー¥Ñー¤ÎÎ¢¤ÎµÊ±ì½ê¤Ç±ìÁð¤òÊÒ¼ê¤Ë¹ø³Ý¤±¤ëº´¡¹ÌÚ¡ÊCV¡§º´Æ£ÂóÌé¡Ë¤ÈÅÄ»³¡ÊCV¡§À±´õÀ®ÁÕ¡Ë¡£ÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤ª¸ß¤¤¤¬µÕÊý¸þ¤Ë»ëÀþ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤«¤é¤Ï¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎÂç¿Í¤ÎÀäÌ¯¤Êµ÷Î¥´¶¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤ÎKV¤«¤é¤â¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥Æ¥£¥¶ーPV¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Æ¥£¥¶ーPV¥ê¥ó¥¯¡§https://youtu.be/IHe9XyDfgr4
¿ô¡¹¤Î¿Íµ¤±ÇÁüºîÉÊ¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡Ö¥¹ー¥Ñー¤ÎÎ¢¤Ç¥ä¥ËµÛ¤¦¤Õ¤¿¤ê¡×¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºî¤È¾¦ÉÊ²½¤òÃ´Åö¡£¥¢¥Ë¥áËÜÊÔ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ºîÉÊ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ëº£¸å¤Î¥°¥Ã¥ºÅ¸³«¤Ë¤â¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£²ó¡¢¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¡¢°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¸ø¼°X¤Ë¤Æ¥Õ¥©¥íー¡õ¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¡ª
¡ã¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡ä
https://x.com/AsahiProduction/status/2011997586618532188?s=20
¢£·ÊÉÊ
¡¡ÆÃÊÌ¾Þ¡§»²²ÃÀ¼Í¥Ä¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤òÃêÁª¤Ç5Ì¾ÍÍ
¡¡¥ä¥Ë¤¹¤¦¾Þ¡§Amazon¥®¥Õ¥È·ô500±ßÊ¬ ÃêÁª¤Ç82Ì¾ÍÍ
¢£±þÊçÊýË¡
¡¡¡÷AsahiProduction ¤ò¥Õ¥©¥íー
¡¡¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅê¹Æ¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È
¡¡¸åÆü¡¢DM¤Ë¤ÆÅöÁª¤Î¤´Ï¢Íí
¡Ú±þÊçÄùÀÚ¡Û 2026Ç¯1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë 23:59¤Þ¤Ç
Ì¡²è¡Ö¥¹ー¥Ñー¤ÎÎ¢¤Ç¥ä¥ËµÛ¤¦¤Õ¤¿¤ê¡×¤Ï2022Ç¯3·î9Æü¤«¤é¸¶ºî¼Ô¡¦ÃÏ¼ç¤ÎTwitter¡Ê¸½X¡Ë¾å¤Ë¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢Âè1ÏÃ¤ÏÎß·×28Ëü¤¤¤¤¤Í¤ò³ÍÆÀ¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¸½ºß¤Ï·î´©¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¡×¡Ê¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¤Ë¤ÆÏ¢ºÜÃæ¡£¡Ö¼¡¤Ë¤¯¤ë¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ 2022¡×Web ¥Þ¥ó¥¬ÉôÌç¤Ç¤Ï1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢Ã±¹ÔËÜ¤ÏÎß·×Éô¿ô250ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ê2025Ç¯7·î»þÅÀ¡Ë
¼ÒÃÜ³¹Æ»¤ò¤Ò¤¿Áö¤ë¡¢¤¯¤¿¤Ó¤ìÃæÇ¯ÃËÀ¤Îº´¡¹ÌÚ¡£Èà¤Î¤Ò¤½¤ä¤«¤ÊÌþ¤·¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Æü¤´¤í¤«¤é°¦±ì¤¹¤ë±ìÁð¤È¡¢¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¥¹ー¥Ñー¤ÇÆ¯¤¯½÷ÀÅ¹°÷¡¦»³ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤Ë¤³¤ä¤«¤ÊÀÜµÒ¤¯¤é¤¤¡£»Å»ö¤ËÈè¤ì¤¿¤¢¤ëÌë¡¢Ìþ¤·¤òµá¤á¤Æ¥¹ー¥Ñー¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¡¢ÌÜÅö¤Æ¤Î»³ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤ª¤é¤º¡¢º£¤É¤±ìÁð¤òµÛ¤¨¤ë¾ì½ê¤â¤Ê¤·¡Ä¡£°Õµ¤¾ÃÄÀ¤·¤¿º´¡¹ÌÚ¤Ë¡Ö¤³¤³¤Ê¤éµÛ¤¨¤ë¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¹¤³¤·´ñÈ´¤ÊÉþÁõ¤ò¤·¤¿ÅÄ»³¤È¤¤¤¦½÷À¤À¤Ã¤¿――¡£
¥¹ー¥Ñー¤ÎÎ¢¤ÎµÊ±ì½ê¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Æ¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²ñÏÃ¤ò¿¥¤ê¤Ê¤¹º´¡¹ÌÚ¤ÈÅÄ»³¡£¤Õ¤¿¤ê¤Î´Ø·¸À¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸À¤¤É½¤¹¤Î¤Ï¤à¤º¤«¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬ËÂ¤°Âç¿Í¤Î¥É¥é¥Þ¡£
TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¹ー¥Ñー¤ÎÎ¢¤Ç¥ä¥ËµÛ¤¦¤Õ¤¿¤ê¡×
¡ãºîÉÊ³µÍ×¡ä
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥¹ー¥Ñー¤ÎÎ¢¤Ç¥ä¥ËµÛ¤¦¤Õ¤¿¤ê¡×º´¡¹ÌÚÌò¡§º´Æ£ÂóÌé¡¡»³ÅÄ/ÅÄ»³Ìò¡§À±´õÀ®ÁÕ
À©ºî¡§°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
2026Ç¯7·î Ëè½µÌÚÍË¤è¤ë11»þ56Ê¬¤«¤éTBS·Ï28¶É¤Ë¤ÆÁ´¹ñÆ±»þÊüÁ÷³«»Ï¡¿ABEMA¤Ë¤ÆÇÛ¿®
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)ÃÏ¼ç¡¿SQUARE ENIX¡¦¡Ö¥ä¥Ë¤¹¤¦¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://yanisuu.com
¸ø¼°X¡§https://x.com/yanisuu_anime¡¡@yanisuu_anime
¡ã¸¶ºî¾ðÊó¡ä
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¥¹ー¥Ñー¤ÎÎ¢¤Ç¥ä¥ËµÛ¤¦¤Õ¤¿¤ê¡×
ºî¼Ô¡§ÃÏ¼ç¡Ê·ÇºÜ ·î´©¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¬¥ó¥¬¥ó¡×¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë
¥³¥Ôー¥é¥¤¥È¡§(C)Jinushi/SQUARE ENIX
¸¶ºîºîÉÊ¥Úー¥¸¡§https://magazine.jp.square-enix.com/biggangan/introduction/yanisuu/
¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹£±.～£·.´¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡ª
ºÇ¿·£¸.´¬¤Ï¡ÊÄÌ¾ïÈÇ¡õÆÃÁõÈÇ¡Ë1·î23ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª
¡Ú°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Û
°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó ¸ø¼°HP: https://asahi-pro.co.jp/(https://asahi-pro.co.jp/)
°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó ¸ø¼°X¡§@AsahiProduction
°°¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥×¡§https://asahipro.official.ec/(https://asahipro.official.ec/)