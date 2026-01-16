·Ð±Ä¼Ô¸þ¤±·Ð±Ä¥»¥ß¥Êー¡õ·èºÛ¼Ô¸òÎ®²ñ¤ò¼«¼Ò³«ºÅ¡ÖÇ¯¾¦10²¯±ß¤ÎÊÉ¡×¤òÆÍÇË¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤ÈºâÌ³ÀïÎ¬¤ò¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò´ÉÍý¤Î¥×¥í¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾Â¼»ËÏ¯¡Ë¤Ï¡¢´ë¶ÈÀ®Ä¹¤Î²áÄø¤ÇÉ¬¤ºÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¡Ö30¿Í¤ÎÊÉ¡×¡Ö50¿Í¤ÎÊÉ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÇ¯¾¦10²¯±ß¤ÎÊÉ¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿·Ð±Ä¼Ô¸þ¤±¥»¥ß¥Êー¤ª¤è¤Ó·èºÛ¼Ô¸ÂÄê¸òÎ®²ñ¤ò¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤¬°ìÄê¤ÎÀ®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤ËÃ£¤·¤¿ºÝ¤ËË¬¤ì¤ëÄäÂÚ´ü¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤ÎÅØÎÏÉÔÂ¤äÀº¿ÀÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÁÈ¿¥¡¦¶ÈÌ³¡¦ºâÌ³¤¬¡ÈÂ°¿Í²½¤·¤¿¤Þ¤Þ¥¹¥±ー¥ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¹½Â¤¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î¹½Â¤Åª²ÝÂê¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¡Ö»ÅÁÈ¤ß²½¡×¤È¡Ö¹¶¤á¤ÎºâÌ³ÀïÎ¬¡×¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¡¢¼ÂÁ©Åª¤ÊÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
À®Ä¹´ë¶È¤ò»ß¤á¤ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤ÊÉ¡×¤È¤Ï
¡¦Çä¾å¤Ï½çÄ´¤Ë¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¼ÒÆâ¤¬º®Íð¤·»Ï¤á¤ë
¡¦¼ÒÄ¹¤¬¸½¾ì¤ä¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤«¤éÎ¥¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤
¡¦ºâÌ³¤ä¶ä¹ÔÂÐ±þ¤ËÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë
¤³¤¦¤·¤¿¾õÂÖ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤¬Ç¯¾¦¿ô²¯±ß～10²¯±ßÌ¤Ëþ¤Î¥Õ¥§ー¥º¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÊÉ¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢º¬ÀÏÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼ÒÄ¹¤¬ËÜ¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹ÂÎÀ©¡×¤È¡ÖÀ®Ä¹¤ò»ß¤á¤Ê¤¤ºâÌ³ÀïÎ¬¡×¤Ç¤¹¡£
¸µ¥µ¥ó¥ê¥ªºâÌ³¸ÜÌä¡¦»³¸ý±ÑÍº»á¤¬ÅÐÃÅ
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ë¤Ï¡¢¸µ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª ºâÌ³¸ÜÌä¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Î»þ²ÁÁí³Û2Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤¿»³¸ý±ÑÍº»á¤¬ÅÐÃÅ¡£¿ô¡¹¤Î´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òºâÌ³ÌÌ¤«¤é»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¿¼ÂÂÎ¸³¤ò¤â¤È¤Ë¡¢À®Ä¹´ë¶È¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëºâÌ³¤Î¹Í¤¨Êý¡¢¼ÒÄ¹¤¬°Õ»×·èÄê¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤Îºî¤êÊý¡¢¡Ö¹¶¤á¡×¤È¡Ö¼é¤ê¡×¤òÎ¾Î©¤¹¤ëºâÌ³ÀïÎ¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶ñÂÎ»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
·Ð±Ä¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤ªÇº¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¦Çä¾å¤Ï¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÁÈ¿¥¤ä¶ÈÌ³¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦¼ÒÄ¹¼«¿È¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³¤ä»¨Ì³¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡¦Ç¯¾¦¿ô²¯±ß¤«¤éÀè¤ÎÀ®Ä¹¥¤¥áー¥¸¤¬ÉÁ¤±¤Ê¤¤
¡¦ºâÌ³ÀïÎ¬¤ä¶ä¹Ô¸ò¾Ä¤¬¼«¸ÊÎ®¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤ÇÎÉ¤¤¤Î¤«ÉÔ°Â
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤òÊú¤¨¤ë·Ð±Ä¼Ô¡¦·èºÛ¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©·¿¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤ÇÆÀ¤é¤ì¤ë¤³¤È
¡¦¥È¥Ã¥×´ë¶È¤ÎºâÌ³»ëÅÀ
¡¡¸µ¥µ¥ó¥ê¥ªºâÌ³¸ÜÌä¤¬¸ì¤ë¡¢¶¯¤¤ºâÌ³ÂÎ¼Á¤Îºî¤êÊý
¡¦¼ÒÄ¹¤Î»þ´Ö¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¹½ÃÛ½Ñ
¡¡ËÜ¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ëÂÎÀ©¤òºî¤ë¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¥¹¥Æ¥Ã¥×
¡¦Ç¯¾¦10²¯±ßÆÍÇË¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×
¡¡¸Ä¿Í·Ð±Ä¤«¤éÁÈ¿¥·Ð±Ä¤Ø¿Ê²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©Åª¥Ò¥ó¥È
¡ÚÂè2Éô¡Û·èºÛ¼Ô¸ÂÄê¸òÎ®²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥»¥ß¥Êー½ªÎ»¸å¤Ï¡¢·èºÛ¼Ô¡Ê·Ð±ÄÁØ¡Ë¸ÂÄê¤Î¸òÎ®²ñ¤òÆ±²ñ¾ì¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸À®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¡¦²ÝÂê¤ò»ý¤Ä·Ð±Ä¼ÔÆ±»Î¤¬¡¢Î¨Ä¾¤Ë¾ðÊó¸ò´¹¤Ç¤¤ë¥¯¥íー¥º¥É¤Ê¾ì¤Ç¤¹¡£
¡Ê·Ú¿©¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡Ë
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
»³¸ý ±ÑÍº¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Á ¤Ò¤Ç¤ª¡Ë
¸µ³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥ó¥ê¥ª ºâÌ³¸ÜÌä
¿ôÂ¿¤¯¤Î´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤òºâÌ³¡¦·Ð±Ä¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é»Ù±ç¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ç¤Ï»þ²ÁÁí³Û2Ãû±ßµ¬ÌÏ¤Þ¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤òºâÌ³ÌÌ¤«¤é»Ù¤¨¤¿¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£
¾¾Â¼ »ËÏ¯¡Ê¤Þ¤Ä¤à¤é ¤·¤í¤¦¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò´ÉÍý¤Î¥×¥í ÂåÉ½¼èÄùÌò
·Ð±Ä¼Ô¤¬ËÜ¶È¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´ÉÍýÉôÌç¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î»ÅÁÈ¤ß²½»Ù±ç¤òÀìÌç¤È¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÀ®Ä¹´ë¶È¤ò»Ù±ç¡£
³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë18:00～20:00¡Ê³«¾ì17:45¡Ë
²ñ¾ì¡§
¡¡¢©140-0002
¡¡ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî4ÃúÌÜ12-4
¡¡ÉÊÀî¥·ー¥µ¥¤¥É¥Ñー¥¯¥¿¥ïー11F
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
Äê°÷¡§20Ì¾¡ÊÀèÃå½ç¡Ë
»²²ÃÂÐ¾Ý¡§·Ð±Ä¼Ô¡¢Ìò°÷¡¢·èºÛ¸¢¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý
¥¿¥¤¥à¥Æー¥Ö¥ë
17:45～¡¡³«¾ì¡¦¼õÉÕ³«»Ï
18:00～18:05¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
18:05～18:45
¡¡¡ÖÇ¯¾¦10²¯±ß¤òÆÍÇË¤¹¤ë¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¹½ÃÛ½Ñ¤ÈºâÌ³ÀïÎ¬¤Î´ðËÜ¡×
18:45～19:00¡¡¼Áµ¿±þÅú
19:00～20:00¡¡·èºÛ¼Ô¸ÂÄê¸òÎ®²ñ¡Ê·Ú¿©¡¦¥É¥ê¥ó¥¯¤¢¤ê¡Ë
¤¼¤Ò²¼µ¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
