¡Ú1/23¡Ê¶â¡Ë¡¦24¡ÊÅÚ¡Ë¡ÛÆ»»ºÌÚºàÀ½ÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØHOKKAIDO WOODÅ¸¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª

¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢Æ»»ºÌÚºàÀ½ÉÊ¤ÎÈÎÏ©³ÈÂç¤Ë¸þ¤±¡¢ÌÚºà´Ø·¸ÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ËÌ³¤Æ»»º¤Î²È¶ñ¤ä·úºàÅù¤ÎÀ½ÉÊ¤ò¡ØHOKKAIDO WOOD¡Ê¢¨¡Ë¡Ù¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É²½¤·¡¢ËÜÆ»¤ÎË¤«¤Ê¿¹ÎÓ¤Î¥¤¥áー¥¸¤ò³è¤«¤·¤¿ÈÎÂ¥³èÆ°¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢Æ»Æâ¸þ¤±ÈÎÏ©³ÈÂç¤Î¼èÁÈ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Æ»Æâ´ë¶ÈÅù¤¬½ÐÅ¸¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿Å¸¼¨ÈÎÇä²ñ¡ØHOKKAIDO WOODÅ¸¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¤Ç£³²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢²È¶ñ¤ä»¨²ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¡¢¿©´ï¡¢¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¡¢ÏÂµÝ¤È¤¤¤Ã¤¿À½ÉÊ¤ä¡¢¹½Â¤ºà¤ä¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¡¢ÌÚÀ½¥µ¥Ã¥·¤È¤¤¤Ã¤¿·úºà¤Ê¤É¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÌÚ¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤¬ÀªÂ·¤¤¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò¤ª±¿¤Ó¤¯¤À¤µ¤¤¡£
※HOKKAIDO WOOD公式サイト　https://hokkaidowood.com/
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ
½ÐÅ¸¼Ô¡¦½ÐÅ¸À½ÉÊ
¡¡ËÌ³¤Æ»Æâ36¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬½ÐÅ¸¤·¡¢²È¶ñ¤ä»¨²ß¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ê¸Ë¼¶ñ¡¢¿©´ï¡¢¥¢¥í¥Þ¥ª¥¤¥ë¡¢ÏÂµÝ¤È¤¤¤Ã¤¿À½ÉÊ¤ä¡¢¹½Â¤ºà¤ä¥Õ¥íー¥ê¥ó¥°¡¢ÌÚÀ½¥µ¥Ã¥·¤È¤¤¤Ã¤¿·úºà¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¤À½ÉÊ¤òÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡½ÐÅ¸¼Ô¤Î¾ÜºÙ¤ä²ñ¾ì¤Î¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Ã¥×Åù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
イベントサイト（出展者一覧など）はこちら(https://kurashigoto.hokkaido.jp/information/20251215060000.php)
フロアマップはこちら(https://hokkaidowood.com/topics/news-3810/)
また、HOKKAIDO WOOD公式インスタグラム(https://www.instagram.com/hokkaidowood/)でもイベント情報を随時更新していますので、そちらもぜひご覧ください。（インスタグラムでもフロアマップを公開していますので、ご来場の際に便利です）
´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¿¹ÎÓ¤Å¤¯¤ê¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¥Öー¥¹¤â
¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤Ë´Ø¿´¤¬¤¢¤ê¡¢SDGs¤äCSR³èÆ°Åù¤Ë¼è¤êÁÈ¤à°ÕÍß¤Î¤¢¤ëÌ±´Ö´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤È¡¢¥Õ¥£ー¥ë¥É¤òÄó¶¡¤¹¤ë¿¹ÎÓ½êÍ¼Ô¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¹Ô¤¦¡Ö¤Û¤Ã¤«¤¤¤É¤¦´ë¶È¤Î¿¹ÎÓ¤Å¤¯¤ê¡Ê¢¨¡Ë¡×À©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¡¢´ë¶ÈÅù¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¿¹ÎÓ¤Å¤¯¤ê¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2007Ç¯ÅÙ¤«¤é¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±ä¤Ù84·ï¤Î¶¨Äê¤¬Äù·ë¤µ¤ì¡¢1,000ha°Ê¾å¤Î¿¹ÎÓ¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ØHOKKAIDO WOODÅ¸¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¼èÁÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Öー¥¹¤â½ÐÅ¸¡Ê¢¨1/23(¶â)¤Î¤ß¡Ë¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Î¿¹ÎÓ¤Å¤¯¤ê¤Ë¤´¶½Ì£¤Î¤¢¤ë´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ÎÊý¤â¤¼¤Ò¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
※ほっかいどう企業の森林づくり　https://www.hokkaido-morizukuri.jp(https://www.hokkaido-morizukuri.jp/)