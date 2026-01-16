¥°¥íー¥¹´ü¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¡¢¤É¤¦¿Ê¤á¤ë¡©»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎºÎÍÑÀïÎ¬¤È¼Â¹Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ã1/28(¿å)³«ºÅ
¥°¥íー¥¹´ü¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¡¢¤É¤¦¿Ê¤á¤ë¡©»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎºÎÍÑÀïÎ¬¤È¼Â¹Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¡Ã1/28(¿å)³«ºÅ
AI»þÂå¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖOffers¡Ê¥ª¥Õ¥¡ー¥º¡Ë¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Òoverflow¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚÍµÅÍ¡¢°Ê²¼ overflow¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥°¥íー¥¹´ü¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¡¢¤É¤¦¿Ê¤á¤ë¡©»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎºÎÍÑÀïÎ¬¤È¼Â¹Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¡×¤ò2026Ç¯1·î28Æü(¿å)¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡¢1·î29Æü(ÌÚ)¡¢30Æü(¶â)¤Ë¥¢ー¥«¥¤¥ÖÇÛ¿®¤·¤Þ¤¹¡£
▶¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿½¤·¹þ¤à¡ÊÌµÎÁ¡Ë(https://www.fangrowth.biz/event/20260128_progate?organizationId=2083)
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ï¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á- ¥°¥íー¥¹´ü¤ËÆþ¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¤ò¡È¼¡¤Î¥Õ¥§ー¥º¡É¤Ø¿Ê¤á¤¿¤¤¿Í»ö¡¦ºÎÍÑÀÕÇ¤¼Ô¤ÎÊý
- Â¨ÀïÎÏºÎÍÑ¤À¤±¤ËÍê¤é¤º¡¢¼ã¼ê¡¦¿·Â´ºÎÍÑ¤â´Þ¤á¤¿ºÎÍÑÀïÎ¬¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ëÊý
- ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÁÈ¿¥¤Î³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢ºÎÍÑ¤ÎÂ°¿Í²½¤ä¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë³«È¯ÀÕÇ¤¼Ô¡¦PdM¤ÎÊý
- »ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢ºÎÍÑ¤ò¡ÈÀïÎ¬¡É¤È¡È»ÅÁÈ¤ß¡É¤ÇºÆÀß·×¤·¤¿¤¤Êý
- 10Ì¾µ¬ÌÏ¤«¤é50Ì¾¡¢100Ì¾µ¬ÌÏ¤Ø¤È³«È¯ÁÈ¿¥¤ò¥¹¥±ー¥ë¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯Î©¾ì¤Ë¤¢¤ëÊý
³«ºÅ³µÍ×[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/267_1_282c3bba7c4b0fa30417c89bbd1e55b5.jpg?v=202601161252 ]
¥»¥ß¥Êー¾ÜºÙÆâÍÆ
»ö¶È¤¬À®Ä¹¥Õ¥§ー¥º¤ËÆþ¤ë¤È¡¢³«È¯ÁÈ¿¥¤Î³ÈÂç¤ÏÈò¤±¤ÆÄÌ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¤ÏÂ°¿Í²½¤·¤ä¤¹¤¯¡¢¾ìÅö¤¿¤êÅª¤ÊÈ½ÃÇ¤¬»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Î¥Ü¥È¥ë¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥°¥íー¥¹´ü¡¦³ÈÂç´ü¤Î³«È¯ÁÈ¿¥¤¬¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Íºà¤ò¡¢¤É¤Î½çÈÖ¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤«¡×¤È¤¤¤¦¼ÂÁ©Åª¤ÊÏÀÅÀ¤ò·¡¤ê²¼¤²¤Þ¤¹¡£
¼ã¼ê¡¦¿·Â´ÁØ¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Ú¥Ã¥¯¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¡¢¤½¤·¤ÆºÎÍÑ¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë²ó¤¹¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¤Å¤¯¤ê¤Þ¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç¸ì¤é¤ì¤ë¡È¼Â¹Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¡É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò»ß¤á¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¤Î¹Í¤¨Êý¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥°¥é¥à¾ÜºÙ
¢£¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
¢£¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó
¥°¥íー¥¹´ü¡¦³ÈÂç´ü¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¤Ï¤Ê¤¼Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡©
¢£³ô¼°²ñ¼ÒProgate
¡Ö¥°¥íー¥¹´ü¤Ë¸ú¤¯¡È¿·Â´¡¦¼ã¼êÍ¥½¨ÁØºÎÍÑ¡É¤ÎÀß·×»×ÁÛ～¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¿Íºà¤òÀïÎÏ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¸«¶Ë¤á¤È°éÀ®～¡×
¢£³ô¼°²ñ¼Òoverflow
¡Ö¥¹¥±ー¥ë¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¿ÍºàºÎÍÑ～Â¨ÀïÎÏ¤ò¸«¶Ë¤á¡¢ÁÈ¿¥¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È～¡×
¢£³ô¼°²ñ¼ÒTimers
¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑ¤ò¡È²ó¤·Â³¤±¤ë¡É¤¿¤á¤ÎÂÎÀ©¤È»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê～Â°¿Í²½¤·¤Ê¤¤ºÎÍÑ¥×¥í¥»¥¹¤ÎÀß·×～¡×
¢£¼Áµ¿±þÅú¡¦¥·¥çー¥È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó
¢£¥¯¥íー¥¸¥ó¥°
ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
³ô¼°²ñ¼ÒProgate ¼èÄùÌòCOO¡¡µÜÎÓ ÂîÌé »á
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÉÔÆ°»º´ë¶È¤Ç±Ä¶È¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¿Íºà·Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ç·Ð±Ä´ÉÍý¤ä¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¤òÎòÇ¤¤·¡¢·ÐÍý¶ÈÌ³¤äÉ¾²ÁÀ©ÅÙ¤ÎºöÄê¤Ê¤É¤Ë½¾»ö¡£¶âÍ»´ØÏ¢´ë¶È¤Ë¤ÆIPO¤òÃ£À®¡£2019Ç¯1·î¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒProgate¤ËÆþ¼Ò¡£ºâÌ³ÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¹ñÆâ³°¤Î²ñ·×¡¢·è»»¶ÈÌ³Â¾¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹¶ÈÌ³Á´ÈÌ¤Ë¤â·È¤ï¤ë¡£¸½ºß¤ÏCOO¤È¤·¤Æ³¤³°¿Ê½Ð¤ä»ö¶È³ÈÂç¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
³ô¼°²ñ¼ÒTimers ¼¹¹ÔÌò°÷¡¡¾¾Â¼ Î´¹¨ »á
¿·Â´¤Ç(³ô)DeNA¤ËÆþ¼Ò¡£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃ´Åö¼Ô¤È¤·¤ÆMobage¤ä¿·µ¬»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ë½¾»ö¡£10²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¿·µ¬¥Áー¥à¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¢³¤³°»ö¶ÈÉôÏ¢·È¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÃ´Åö¡£¤½¤Î¸å¡¢¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤È¤·¤Æ¿·µ¬¤Î¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤ò³«È¯¡¦¥ê¥êー¥¹¤·2015Ç¯Âà¿¦¡£Timers¤Ç¤ÏÁÏ¶È´ü¤Ë»²²è¤·¡¢¼¹¹ÔÌò°÷¤È¤·¤ÆÊ£¿ô¤Î»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²¡¢ºÎÍÑÀÕÇ¤¼Ô¤â·óÇ¤¤·¤Ê¤¬¤é»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¡£¸½ºß¡¢¼«¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¡¢AI¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¤Î³ÈÂç¤ËÃíÎÏ¡£
³ô¼°²ñ¼Òoverflow ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡¡ÎëÌÚ ÍµÅÍ
³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥¤¥Ðー¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¿·Â´Æþ¼Ò¡£¹¹ð±Ä¶È¤ò·Ð¤Æ¡¢Ameba¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î´É³íÀÕÇ¤¼Ô¤Ë½¢Ç¤¡£¤½¤Î¸å¡¢iemo³ô¼°²ñ¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò½¢Ç¤¤ò·Ð¤Æ2¥ö·î¸å¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥£ー¡¦¥¨¥Ì¡¦¥¨ー¤ËM&A¡¢»Ò²ñ¼Ò²½¡£iemo³ô¼°²ñ¼ÒÂåÉ½¼èÄùÌò¤ÈDeNA¥¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¹¹ðÉôÄ¹¤ò·óÇ¤¡£2017Ç¯6·î¡¢³ô¼°²ñ¼Òoverflow¤òÁÏ¶È¡£2018Ç¯¤«¤é2020Ç¯9·îËö¤Þ¤Ç¥¨¥¥µ¥¤¥È³ô¼°²ñ¼Ò¤Î¼Ò³°¼èÄùÌò¤ò·óÇ¤¡£
▶¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿½¤·¹þ¤à¡ÊÌµÎÁ¡Ë(https://www.fangrowth.biz/event/20260128_progate?organizationId=2083)
¡ÚÄ¾¶á³«ºÅÍ½Äê¡Û¡È´ª¤È·Ð¸³¡É¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡¢ºÆ¸½À¤Î¤¢¤ëIT¿ÍºàºÎÍÑ¤È¤Ï¡©¡Ã1/27(²Ð)³«ºÅ
¡È´ª¤È·Ð¸³¡É¤ËÍê¤é¤Ê¤¤¡¢ºÆ¸½À¤Î¤¢¤ëIT¿ÍºàºÎÍÑ¤È¤Ï¡©¡Ã1/27(²Ð)³«ºÅ
▶¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿½¤·¹þ¤à¡ÊÌµÎÁ¡Ë(https://liginc.co.jp/673646?organizationId=2083)
¢£ËÜ¥»¥ß¥Êー³«ºÅ³µÍ×[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/267_2_6ee6e3d532f70eb678e0c4d1f52b868b.jpg?v=202601161252 ]
¢£ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Î¹Ö±éÆâÍÆ
¡Ö¤³¤Î¿Í¡¢ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Æþ¼Ò¸å¤¦¤Þ¤¯¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡ÖÌÌÀÜ¤Ç¤ÏÉ¾²Á¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«Áá´üÎ¥¿¦¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
IT¿Íºà¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーºÎÍÑ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ë¿´Åö¤¿¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¥¹¥«¥¦¥È¡¢¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¢¥ê¥Õ¥¡¥é¥ë¤Ê¤ÉºÎÍÑ¼êË¡¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«ºÎÍÑ¤ÎÀ®²Ì¤Ï°ÂÄê¤·¤Ê¤¤¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢È½ÃÇ¤Îµò¤ê¤É¤³¤í¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¡×¡Ö²áµî¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼Â¤Ï¤³¤Î¾õÂÖ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¸¶°ø¤Ï¡¢ºÎÍÑ¼êË¡¤Î¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖºÎÍÑ¤ò¤É¤¦Àß·×¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡×¤¬¸À¸ì²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢IT¿ÍºàºÎÍÑ¤ò¡È´ª¤È·Ð¸³¡É¤ËÍê¤é¤º¡¢ºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë¥×¥í¥»¥¹¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢Êì½¸ÃÄ·ÁÀ®¡¦Áª¹Í¡¦¸«¶Ë¤á¡¦ÄêÃå¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤Î»ëÅÀ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
▶¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿½¤·¹þ¤à¡ÊÌµÎÁ¡Ë(https://liginc.co.jp/673646?organizationId=2083)
¡ÚÄ¾¶á³«ºÅÍ½Äê¡Û¿·Â´ºÎÍÑGrowth EXPO ～À®¸ù»öÎã¤ÈºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿·Â´ºÎÍÑ～¡Ã2/10(²Ð)³«ºÅ
¿·Â´ºÎÍÑGrowth EXPO ～À®¸ù»öÎã¤ÈºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤«¤é¹Í¤¨¤ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿·Â´ºÎÍÑ～¡Ã2/10(²Ð)³«ºÅ
▶¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿½¤·¹þ¤à¡ÊÌµÎÁ¡Ë(https://blog.reccoo.com/growthexpo2026?utm_medium=bulk&utm_source=overflow&utm_campaign=prtimes)
¢£ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹³«ºÅ³µÍ×
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/53307/table/267_3_0cdf7b9e6fe4706bdab72d072f6bd7fd.jpg?v=202601161252 ]
Offers¤Ï¡¢15:00¤è¤êÊÀ¼ÒCEO ÎëÌÚÍµÅÍ¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢¡ÖAI»þÂå¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ë¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ºÎÍÑÀïÎ¬¤ÎÎ©¤ÆÊý¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¿·Â´ºÎÍÑ¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤Ï¡¢¤³¤³¿ôÇ¯¤ÇÂç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ØÀ¸¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¥¥ã¥ê¥¢»Ö¸þ¤ÎÂ¿ÍÍ²½¡¢½¢³è¥ëー¥ë¤Î¸«Ä¾¤·¡¢¤½¤·¤ÆAI¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿Ê²½¤Ê¤É¡¢ºÎÍÑ¤Î¤¢¤êÊý¤ÏÆü¡¹¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤äºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤«¤é³Ø¤Öµ¡²ñ¤Î½ÅÍ×À¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃÎ¸«¤ä³Ø¤Ó¤Î¾ì¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç¤Ï¡¢ºÎÍÑ³èÆ°¤ÎºÇÁ°Àþ¤ÇÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë´ë¶È¤Î¼ÂÁ©»öÎã¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎºÎÍÑ¤ò»Ù¤¨¤ë¿·¤·¤¤¥¢¥×¥íー¥Á¤ä¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¡£
ÌÀÆü¤«¤é¤ÎºÎÍÑ³èÆ°¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤¤Ã¤«¤±¤òºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
▶¤È¤ê¤¢¤¨¤º¿½¤·¹þ¤à¡ÊÌµÎÁ¡Ë(https://blog.reccoo.com/growthexpo2026?utm_medium=bulk&utm_source=overflow&utm_campaign=prtimes)
¡Ú¿·µ¡Ç½¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡Û
¡ÖAI¥¹¥«¥¦¥ÈÀ¸À®µ¡Ç½¡×¤ÎÄó¶¡³«»Ï¡Ã¾µÂúÎ¨2.4ÇÜ¤Î²þÁ±¼ÂÀÓ
AI¤¬¸õÊä¼Ô¤Î·ÐÎò¡¦¥¹¥¥ë¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥ª¥Õ¥¡ーÊ¸ÌÌ¤ò¼«Æ°À¸À®¤¹¤ë¡ÖAI¥¹¥«¥¦¥ÈÀ¸À®µ¡Ç½¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¤ËÆ³Æþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥«¥¦¥È¾µÂúÎ¨¤¬½¾ÍèÈæ2.4ÇÜ¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤è¤ê¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000053307.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000178.000053307.html?utm_source=prtimes)
¼ÂºÝ¤ÎAI¥¹¥«¥¦¥È³èÍÑ¥¤¥áー¥¸¤Î¤´¾Ò²ðÆ°²è
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=YXSznN8BeAg ]
▶︎ Offers¸ø¼°¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡§https://offers.jp/client/lp(https://offers.jp/client/lp?utm_source=prtimes)
▶︎ 3Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ëOffers³µÍ×»ñÎÁ¡§https://lp.offers.jp/wp(https://lp.offers.jp/wp?utm_source=prtimes)
¢£ AI»þÂå¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖOffers¡Ê¥ª¥Õ¥¡ー¥º¡Ë¡×¤È¤Ï
AI»þÂå¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖOffers¡Ê¥ª¥Õ¥¡ー¥º¡Ë¡×
AI»þÂå¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¡ÖOffers(https://offers.jp/?utm_source=prtimes)¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÐÏ¿¼ÔÍÍ¤Ø¤Î¥ª¥Õ¥¡ーÁ÷¿®¤ä¡¢¡ÖOffers Jobs¡×¤Ø¤Îµá¿Í·ÇºÜ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤È¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¿Íºà¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¸Ä¿Í¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ä»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯9·î¤ËÀµ¼°¥ê¥êー¥¹¤·¡¢2024Ç¯4·î»þÅÀ¤ÇÁ´¹ñ2.7Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¿Íºà¤Ë³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü Offers¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
- ¡ÖÆ¯¤¯¤ò³Ú¤·¤¯¡×¤¹¤ë¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÖOffers Magazine¡×(https://offers.jp/media?utm_source=prtimes)
- ³«È¯ÁÈ¿¥¤Ë¤ª¤±¤ëHRÃ´Åö¼Ô¤ä¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î¤¿¤á¤Î¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOffers HR Magazine¡×(https://hr-media.offers.jp/?utm_source=prtimes)
- Éû¶È¡¦Å¾¿¦¤Î¤¿¤á¤Îµá¿Í¥µ¥¤¥È ¡ÖOffers Jobs¡×(https://offers.jp/jobs?utm_source=prtimes)
- ¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¤ÎÃÎ¸«¤¬½¸¤Þ¤ëQ&A¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖOffers Q&A¡×(https://offers.jp/qa?utm_source=prtimes)
- ¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ººµ¡´Ø¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¿ÍºàÁí¸¦¡×(https://hr-lab.offers.jp/?utm_source=prtimes)
¢£ ³ô¼°²ñ¼Òoverflow¤È¤Ï
³ô¼°²ñ¼Òoverflow(https://overflow.co.jp/?utm_source=prtimes)¤Ï¡¢2017Ç¯6·î¤ËÀßÎ©¤·¡Ö»þ´Ö¤ò¤Õ¤ä¤¹¡×¤òVision¤Ë·Ç¤²»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2019Ç¯9·î¤Ë¤ÏAI»þÂå¤ËËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Íºà¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖOffers¡×¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢¡ÖÆ¯¤¯¡×¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃ¯¤â¤¬¼«Í³¤ÊÁªÂò¤ò»ý¤Á¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬¤»¤À¤È´¶¤¸¤ë»þ´Ö¤ò¤Õ¤ä¤¹»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü overflow¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤Ï¤³¤Á¤é
- ºÎÍÑ¾ðÊó¡§https://jobs.overflow.co.jp/(https://jobs.overflow.co.jp/?utm_source=prtimes)
- overflow Culture Deck¡§https://speakerdeck.com/overflowinc/zhu-shi-hui-she-overflow-culture-deck(https://speakerdeck.com/overflowinc/zhu-shi-hui-she-overflow-culture-deck?utm_source=prtimes)
- podcast¡Öoverflow fm¡×¡§https://anchor.fm/overflowinc(https://anchor.fm/overflowinc?utm_source=prtimes)
- note¡Ö³ô¼°²ñ¼Òoverflow Culture Note¡×¡§https://note.com/overflow_inc(https://note.com/overflow_inc?utm_source=prtimes)
¡ü ³ô¼°²ñ¼Òoverflow ²ñ¼Ò³µÍ×
- ²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Òoverflow
- ½êºßÃÏ¡§¢©105-0001 ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç°ìÃúÌÜ1ÈÖ21¹æ¡¡¿·¸×¥ÎÌç¼Â¶È²ñ´Û 5F
- ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÎëÌÚ ÍµÅÍ
- ÀßÎ©¡§2017Ç¯6·î9Æü
- »ñËÜ¶â¡§2²¯880Ëü±ß