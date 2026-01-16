¡ÖËä¤â¤ì¤¿Ì¡²è»ñ»º¡×¤Ë¸÷¤ò¡ª¥ë¥ß¥¢¥Ç¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¿¶¶½ºâÃÄ¤¬¶¨¶È¡¢Ì¡²è¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¶²è¡¦¥é¥Õ¥¹¥±¥Ã¥Á¤Ê¤É¤òNFT²½¤·¼¡À¤Âå¤Ø·Ñ¾µ
NFT»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥ß¥¢¥Ç¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÊÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÂíÅÄ¹¬²ð¡Ë¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¿¶¶½ºâÃÄ¡ÊÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡§ÂåÉ½Íý»ö¡¡¶½ÛñÉÒÏº¡Ë¤È¶¨¶È¤·¡¢Ì¡²è²È¤Î¼ê¸µ¤ËÌ²¤ë¸¶²è¤ä¥é¥Õ¥¹¥±¥Ã¥Á¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÌ¡²è¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÌ¤È¯É½¤Î»ñ»º¡×¤òNFT²½¤·ÇÛ¿®¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥³¥ß¥¸¥§¥à¡ÊComi Gem¡Ë¡×¤ò¶¦Æ±¤Ç³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ì¡²è»ñ»º¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥«¥¤¥Ö²½¤È¼¡À¤Âå¤Ø¤Î·Ñ¾µ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
È¯É½¤ÎÇØ·Ê¡¦ÌÜÅª¡§
Ì¡²è²È¤Î¼ê¸µ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ëËÄÂç¤ÊÌ¤È¯É½ºîÉÊ¡Ê¸¶²è¡¢¥é¥Õ¥¹¥±¥Ã¥Á¡¢¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤Ê¤É¡Ë¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯Ëä¤â¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢µ®½Å¤ÊÊ¸²½»ñ»º¤Î»¶°ï¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¶¨¶È¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤ÎËä¤â¤ì¤¿»ñ»º¤ËNFT¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê¼ý±×¸»¤òÁÏ½Ð¤·¤Ä¤Ä¡¢ÆüËÜ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¤Î·Ñ¾µ¤ÈÊÝÂ¸¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ËÜ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤ÆÆÀ¤é¤ì¤¿¼ý±×¤Î°ìÉô¤ò¼Ò²ñ¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¤Î»ÅÁÈ¤ß¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö´Ä¶¤ÎÀ°È÷¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡§¥³¥ß¥¸¥§¥à¡ÊComi Gem¡Ë
¥³¥ß¥¸¥§¥à¡ÊComi Gem¡Ë¤Î¥Íー¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡§
¡Ö¥³¥ß¥¸¥§¥à¡×¤Ï¡¢¡ÖComic¡ÊÌ¡²è¡Ë¡×¤È¡ÖGem¡ÊÊõÀÐ¡¢°ïÉÊ¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¤¹¡£Ì¡²è²È¤ÎÁÏÂ¤¤Î²áÄø¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤¬¡¢ÊõÀÐ¤Î¤è¤¦¤Ëµ®½Å¤Ç²ÁÃÍ¤Î¤¢¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¡¢Ì¿Ì¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£NFT¤ÎÆÃÀ¤Ç¤¢¤ë´õ¾¯À¤È¡¢ºâÃÄ¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ëÊ¸²½Åª²ÁÃÍ¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ/¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¡¦¾ÜºÙ
¿·¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥³¥ß¥¸¥§¥à¡×¤Ç¤Ï¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¿¶¶½ºâÃÄ¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¶¨²ñ¡¦ÃÄÂÎ¡¢¤ª¤è¤ÓÌ¡²èºî²È¤«¤é¤Î°ÑÂ÷¤òÆÀ¤¿ºîÉÊ¤ò¥ë¥ß¥¢¥Ç¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤¬NFT¤È¤·¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹¡Ö¥¯¥é¥Á¥±¡Êhttps://clatike.com¡Ë¡×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¼Ò²ñ¹×¸¥¤È¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー»Ù±ç¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¹½ÃÛ>
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢»²²èÌ¡²è²È¤È»öÌ³¶É¤¬Ï¢·È¤·¡¢°ìÉô¤ÎºîÉÊ¤ò¡Ö¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£NFT¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¡£¤½¤Î¼ý±×¤ò´óÉÕ¤ä¼ã¼ê°éÀ®¤Ë´Ô¸µ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¶È³¦¤Î¿·¤¿¤Ê»Ù±ç¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½ÃÛ¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2020Ç¯¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç2Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤·Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¿·¿ÍÈ¯·¡¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ïー¥ë¥ÉËÌºØ¥¢¥ïー¥É(https://www.youtube.com/@worldhokusaiaward9361)¡×¤¬¡¢NFTµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤·¤¿¡Öx NFT¡×¤È¤·¤ÆºÆ»ÏÆ°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥ë¥ß¥¢¥Ç¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¥á¥Ç¥£¥¢·Ý½Ñ¿¶¶½ºâÃÄ¤ÎÎ¾¼Ò¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤Î³«²Ö¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãNFT¤È¤Ê¤ëºîÉÊ·²¡ä
À©ºî²áÄø¤ÎNFT²½¡§ ¸¶²è¡¢¥é¥Õ¥¹¥±¥Ã¥Á¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ç¥Ã¥µ¥ó¤Ê¤É¡¢Ì¡²è²È¤Î¡ÖÀ»°è¡×¤È¤â¤¤¤¨¤ëµ®½Å¤ÊÀ©ºî²áÄø¤Î»ñÎÁ¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤·NFT¤È¤·¤ÆÎ®ÄÌ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
Îò»ËÅª¡¦Ê¸²½ÅªNFT¡§ ²áµî¤ÎÃøÌ¾¤ÊºîÉÊ¤ä¡¢ÉâÀ¤³¨¤Ê¤ÉÂ¾¤Î·Ý½Ñ¥¸¥ã¥ó¥ë¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤¢¤Ã¤È¶Ã¤¯¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤âÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸¢ÍøNFT¡×¤Î·×²è¡§ ¡Ö¤¢¤ÎÀèÀ¸¤¬¤¢¤Ê¤¿¤Î¼Ì¿¿¤ò¤â¤È¤Ë»÷´é³¨¤òÀ©ºî¤¹¤ë¸¢Íø¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸¢Íø¤òNFT¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤¹¤ë·×²è¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ¶¨¶È¤Ï¡¢Î¾¼Ò¤¬ÆÃÄê¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¾¦¶ÈÅªÍø±×¤ËÊÐ¤é¤Ê¤¤ÃæÎ©Åª¤ÊÎ©¾ì¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢´ûÂ¸¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤òÄ¶¤¨¤¿Éý¹¤¤ºî²È¤äÃÄÂÎ¤È¤ÎÏ¢·È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¥µー¥Ó¥¹¤Î¼Â¸úÀ¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¡¦ÍøÍÑ¥·ー¥ó
¤Þ¤º¤ÏÌ¡²è²È¤ÎÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥óÁØ¡¢¤ª¤è¤ÓÌ¡²è¤È¤¤¤¦¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¶¯¤¤¶½Ì£¤ò»ý¤Ä¥³¥ì¥¯¥¿ーÁØ¤Ë¡¢NFTºîÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Î1¼¡Î®ÄÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢½ã¿è¤Ê¥Õ¥¡¥ó/¿ä¤·¥°¥Ã¥º¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍÄó¶¡¤ò½Å»ë¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¿ä¤·³è¡×¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ¡²èÊ¸²½¤ÎÊÝÁ´¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Åö½é¤Ï1¼¡Î®ÄÌ¤Î¤ß¤ÎÇä¤êÀÚ¤ê·¿¡ÊSBTÊý¼°¡Ë¤Ç¤ÎÄó¶¡¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Ãæ´üÅª¤Ë¤Ï¡¢NFT¤În¼¡Î®ÄÌ¡Ê2¼¡Î®ÄÌ¡Ë¤Î»ÅÁÈ¤ß¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¼ÂÊª¤Î¸¶²èÅù¤òÈÎÇä¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢RFID¥¿¥°¤òÉÕÍ¿¤·¡¢NFT¤ÈÉ³¤Å¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖRWA¡Ê¸½¼Â»ñ»º¡Ëx Ì¡²è¡×¤È¤·¤Æ¤ÎÈÎÇäÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ì¡²è¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Å¸³«¤È¤·¤Æ¡¢ºâÃÄ¤¬Ï¢·È¤¹¤ëÀ¼Í¥/²Î¼ê¤ÎÊý¡¹¤È¤Î¶¨¶È¤ò¶¯²½¤·¡¢¥ô¥©¥¤¥¹NFT¤ÎÅ¸³«¤â¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ã¤ªÃÎ¤é¤»¡ÚÅê»ñ²È¸þ¤±¾ðÊó¡Û³ô¼°Åê»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¼Â»Ü¡ä
Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ß¥¸¥§¥à¡×¥µー¥Ó¥¹¤ò¤Õ¤¯¤àNFT»ö¶È¤ÎÀ®Ä¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢2025Ç¯12·î25Æü¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒFUNDINNO¤Î³ô¼°Åê»ñ·¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ò³èÍÑ¤·¡¢Åê»ñ²È¤ÎÊç½¸¤ò³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜ»ö¶È¤Ë¤´»¿Æ±¤¤¤¿¤À¤±¤ë³§ÍÍ¤«¤é¤Î¤´»Ù±ç¤ò»ò¤ê¤¿¤¯¡¢¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï²¼µURL¤ò¤´»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙURL: https://fundinno.com/projects/722
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥ß¥¢¥Ç¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
ÂåÉ½¼ÔÌ¾¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÂíÅÄ¹¬²ð
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿4-1-6¥ô¥§¥ë¥Ç¥£ËÜ¶¿7F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§NFT Suite»ö¶È¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹±¿±Ä¡¢OEM¥³¥¹¥áÀ½Â¤
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡§ postman@lumiades.co.jp¡Ê¿ùËÜ¡Ë
´ØÏ¢URL¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥ß¥¢¥Ç¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó: https://lumiades.co.jp
¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È (¥¯¥é¥Á¥±): https://clatike.com(https://clatike.com)