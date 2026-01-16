LINE¡¦¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¡Ú1·î19Æü¡¢1·î26Æü¡Û¥Þ¥ó¥Çー¡ÀÀ¸¥Óー¥ë1ÇÕ100±ß¥»ー¥ë¡¿¤ò³«ºÅ¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ó¥Æ¥íー¥¶(ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Âç¿Àµ±Çî)¤Ï¡¢2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¡¢1·î26Æü¡Ê·î¡Ë¤Î2Æü´Ö¡¢ÇòÌÚ²°¡¦¾Ð¾Ð¡¦µûÌ±¡¦ÌÜÍø¤¤Î¶ä¼¡¡¦»³ÆâÇÀ¾ì¡¦ÀéÇ¯¤Î±ã¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÅö¼ÒÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Ê¢¨¡Ë¤Ç¡¢LINE¡¦¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¡Ö¥¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤êÀ¸¥Óー¥ë²¿ÇÕ°û¤ó¤Ç¤â1ÇÕ100±ß¥»ー¥ë¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡È¥â¥ó¥Æ¥¢¥×¥ê¡É¤Î²ñ°÷ÍÍ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤ªÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿²ñ°÷ÍÍ¤Ë¸Â¤ê¡¢¥¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤êÀ¸¥Óー¥ë¡ÊÃæ¥¸¥ç¥Ã¥¡Ë¤ò²¿ÇÕÃíÊ¸¤·¤Æ¤â1ÇÕ100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²ñ°÷¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤ËÀ§Èó¤´ÅÐÏ¿¤¯¤À¤µ¤¤¡£
2026Ç¯ºÇ½é¤ÎÀ¸¥Óー¥ë100±ß¥»ー¥ë¤Ç¤¹¡ª
¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÅö¼ÒÅ¹ÊÞ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³§¤µ¤Þ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú1·î19Æü¡¢1·î26Æü¡Û¤Î2Æü´Ö¤Ï¡¢LINE¡¦¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÍÍ¸ÂÄê¤ÇÀ¸¥Óー¥ë²¿ÇÕ°û¤ó¤Ç¤â1ÇÕ100±ß¥»ー¥ë¡ª
¢£ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ
¥¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤êÀ¸¥Óー¥ë Ãæ¥¸¥ç¥Ã¥
¢£¼Â»ÜÆü»þ
¼Â »Ü Æü¡§¡¡2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¡¢2026Ç¯1·î26Æü¡Ê·î¡Ë
¼Â»Ü»þ´Ö¡§¡¡15»þ°Ê¹ß¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê³«Å¹»þ´Ö¤ÏÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡Ë
¢£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¡Ê¢¨¡Ë
789Å¹ÊÞ¡Ê1·î16Æü¸½ºß¡Ë
https://prtimes.jp/a/?f=d1046-724-a181f0c3f90f4daa77e8f465a30acca3.pdf
¢¨°ìÉôµÙ¶ÈÆü¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»öÁ°¤ËÅ¹ÊÞ¾ðÊó¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¼Â»ÜÆâÍÆ
¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡È¥â¥ó¥Æ¥¢¥×¥ê¡É¤Î²ñ°÷ÍÍ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤ÎLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¤ªÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿²ñ°÷ÍÍ¤Ë¸Â¤ê¡¢¥¥ê¥ó°ìÈÖºñ¤êÀ¸¥Óー¥ë¡ÊÃæ¥¸¥ç¥Ã¥¡Ë¤ò²¿ÇÕÃíÊ¸¤·¤Æ¤â1ÇÕ100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤ÇÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£²ñ°÷¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡¢¤´ÍøÍÑÆü¡¢ÅöÆü¤Ë¤´ÅÐÏ¿¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢À¸¥Óー¥ë1ÇÕ100±ß¥»ー¥ë¤ò¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£¤´Î±°Õ»ö¹à
¡¦²¿ÇÕ¤Ç¤â¾å¸Â¤Ê¤¯¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ç¤´ÃíÊ¸¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£°û¤ß²á¤®¤Ë¤Ï½½Ê¬¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦³«Å¹(15»þ)¤«¤éÊÄÅ¹»þ´Ö¡Ê¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¡Ë¤Þ¤Ç¤Î¤´ÃíÊ¸¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤´ÃíÊ¸»þ¤ËLINE¡¦¥â¥ó¥Æ¥¢¥×¥êÆâ¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¤´Äó¼¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¥°¥ëー¥×1¿Í¤ÎÄó¼¨¤ÇÁ´°÷¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦ÊÌÅÓ¡¢¥Á¥ãー¥¸ÎÁ¡ÊÅ¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÀÊÎÁ¡¢¤ªÄÌ¤·Âå¡Ë¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª°ì¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤330±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤Î¤ªÎÁÍý¤ò2ÉÊ°Ê¾å¤´ÃíÊ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Â¾¤Î³Æ¼ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ä¥»ー¥ë¡¢¥¯ー¥Ý¥ó·ô¡¢³ä°ú·ô¡¢Åö¼Ò¤ª¿©»ö·ô¡¢¤½¤ÎÂ¾³ä°ú»Üºö¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡È¥â¥ó¥Æ¥¢¥×¥ê¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
(³ô)¥â¥ó¥Æ¥íー¥¶¥°¥ëー¥×¤Î°û¿©Å¹ÊÞ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡¢ºÇ¿·¥ê¥êー¥¹¾ðÊó¡¢Å¹ÊÞ¸¡º÷¤Ê¤É¤¬¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤ªÆÀ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿ï»þ¡¢¿·µ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤ä²þÁ±¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´³èÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Úµ¡Ç½¤Ê¤É¡Û
▶¥Õ¥êー¥ïー¥ÉÅ¹ÊÞ¸¡º÷
ÌÜÅªÃÏ¼þÊÕ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
£±¥¿¥Ã¥×¤ÇÃÏ¿Þ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¤ª½Ð¤«¤±Àè¤Ç¤Î¤ªÅ¹Ãµ¤·¤¬´ÊÃ±¡£¸½ºßÃÏ¤«¤é¤ªÅ¹¤Þ¤Ç¤Î·ÐÏ©¤äÍèÅ¹Í½Ìó¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
▶¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅ¹ÊÞÅÐÏ¿
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅ¹ÊÞ¤òÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅ¹ÊÞ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¥¯ー¥Ý¥ó¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
▶¿·µ¬²ñ°÷ÅÐÏ¿ÆÃÅµ
¡¡¿·µ¬¤Ç¥â¥ó¥Æ¥¢¥×¥ê¤ò²ñ°÷ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Êý¤ËÆÃÅµ¥¯ー¥Ý¥ó¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
▶¥Ö¥é¥ó¥ÉÀÚ¤êÂØ¤¨
¡¡¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÌ¤ÇÉ½¼¨¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤´¤È¤Î¾ðÊó¤¬Ê¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¼¨¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
▶¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¥¯ー¥Ý¥ó
¡¡¥¢¥×¥ê²ñ°÷¸ÂÄê¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅ¹¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î³«ºÅ¾ðÊó¤Î¤´°ÆÆâ
¥¢¥×¥ê²ñ°÷¤Ê¤é¤À¤ì¤Ç¤â»²²Ã¤Ç¤¤ë¡È¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡É¤Î³«ºÅ¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥â¥ó¥Æ¥¢¥×¥ê¡×¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÊýË¡
²¼µURL¤«¤é¥À¥¦¥ó¥íー¥É¥Úー¥¸¤ËÁ«°Ü¤·¤Þ¤¹¡£
iPhone¥¢¥×¥ê
https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A2%E3%83%97%E3%83%AA/id6445909179
Android¥¢¥×¥ê
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.monteroza.app
¡¦¡ÖiPhone¡×¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤ÓÂ¾¤Î¹ñ¡¹¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖAndroid¡×¤Ï¡¢Google LLC¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖQR¥³ー¥É¡×¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥ó¥½ー¥¦¥§ー¥Ö¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¡¦¡ÖPayPay¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖPayPay¥í¥´¡×¤Ï¡¢PayPay³ô¼°²ñ¼Ò¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
´ë¶ÈÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥â¥ó¥Æ¥íー¥¶
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò Âç¿À µ±Çî
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èÇßÎ¤1-21-15
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°û¿©»ö¶È¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë»±²¼»Ò²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´ÉÍý
URL¡§https://www.monteroza.co.jp/company/profile/?utm_source=prtimes