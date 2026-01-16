º£Ç¯¤ÏÄ¹ºê¤Ç³«ºÅ¡ª¥Ð¥¹¥±¤Îº×Åµ¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー 2026¡×1/17(ÅÚ)DAY2¤Ï»³²¼·òÆóÏº&ÅÏî´ÍºÂÀ¤¬¸½ÃÏ¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
Á´¹ñÌµÎÁ¤ÎBSÊüÁ÷¶É ¡ÖBS10¡Ê¥Óー¥¨¥¹¥Æ¥ó¡Ë¡×¤Ï¡¢1·î17Æü(ÅÚ)¸á¸å2:30¤«¤é¡ÖÁ´ÎÏ±þ±ç¡ªB¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥àINÄ¹ºê DAY1&2¡×¤òÊüÁ÷¤·¤Þ¤¹¡££Â¥êー¥°10¥·ー¥º¥óÌÜ¤ò·Þ¤¨1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë～¡¢½é¤Î3Æü´Ö³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¥Ð¥¹¥±¤Îº×Åµ¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI¡×¤«¤é¡¢DAY1¤Î¡ÖB¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー ¥¢¥¸¥¢¥¯¥í¥¹¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È2026¡×¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤ä¡¢DAY2¡Ö»ñÀ¸Æ²¥á¥ó ¥¹¥¥ë¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡Ö¥ß¥Í¥ë¥Ð3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¡Ö¥ê¥é¥¤¥Ö ¥À¥ó¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÎÃæ·Ñ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£DAY2¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ì¥Ýー¥¿ー¤È¤·¤Æ¡¢BS10¤Î¥Ð¥¹¥±ÈÖÁÈ¡Ø¥Ð¥¹¥±º²¡Ù¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ë»³²¼·òÆóÏº¤µ¤ó¤È¡¢¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëÅÏî´ÍºÂÀÁª¼ê¤¬¡¢²ñ¾ì¤ÎÄ¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£HAPPINESS ARENA¤«¤é¥À¥Ö¥ëÀ¸½Ð±é¡ªÆüËÜ¥Ð¥¹¥±³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¹¥¿ー¤¿¤Á¤¬½¸¤Þ¤ë¸½ÃÏ¤ÎÍÍ»Ò¤òÇ®¤¯Ãæ·Ñ¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£Á´ÎÏ±þ±ç¡ªB¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥àINÄ¹ºê DAY1&2 ³µÍ×¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û1·î17Æü(ÅÚ) ¸á¸å2:30～
¸á¸å2:30～ DAY1¡ÖB¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー ¥¢¥¸¥¢¥¯¥í¥¹¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È2026¡×¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÊüÁ÷
Í¼Êý4:00～ Ä¾Á°²ñ¸«¡¢2025Ç¯¤ÎB¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤òÊüÁ÷
Í¼Êý4:30～ DAY2¡Ö»ñÀ¸Æ²¥á¥ó ¥¹¥¥ë¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡Ö¥ß¥Í¥ë¥Ð3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¡Ö¥ê¥é¥¤¥Ö ¥À¥ó¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤òÀ¸Ãæ·Ñ
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û¡¡¡ú¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ì¥Ýー¥¿ー
»³²¼·òÆóÏº¡Ê»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡¿BS10¥Ð¥¹¥±º²MC¡Ë
ÅÏî´ÍºÂÀ¡ÊÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡¿BS10¥Ð¥¹¥±º²¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡Ë
¼Â¶·¡§ÅÄÃæÂçµ®¡¡¡¡²òÀâ¡§ÌÜÍ³µª¹¨¡¡¡¡
¸½ÃÏ¥ì¥Ýー¥¿ー¡§µÜß·Ô÷ÂÀ¡ÊBS10¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÚÊüÁ÷·ÁÂÖ¡Û
BS10¡ÊÁ´¹ñÌµÎÁÊüÁ÷¡Ë
¢¨¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¡×¡¦¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥ÉTV¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£BSÊüÁ÷¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£B¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤È¤Ï¡©
B¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Ï¡¢¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥êー¥°B.LEAGUE¤¬ËèÇ¯³«ºÅ¤¹¤ë¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤Îº×Åµ¡£ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±³¦¤Î¥¹¥¿ーÁª¼ê¤¿¤Á¤¬Áª½Ð¥Áー¥à¤ÎÏÈ¤ò±Û¤¨¤Æ½¸·ë¤·¡¢Ä¶Àä¥×¥ìー¤ä¹ë²Ú¤Ê¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡ªº£Ç¯¤«¤é½é¤á¤Æ¤Î£³Æü´Ö³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¡¢DAY1¤Ç¤Ï½é¤Î»î¤ß¤È¤Ê¤ë¡ÖB¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥¢¥¸¥¢¥¯¥í¥¹¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È2026¡×¤ò³«ºÅ¡£DAY2¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ê¥Ö¥ë¤ä3¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥À¥ó¥¯¤Ê¤É¥Ð¥¹¥±¤Îµ»Ç½¤ò¶¥¤¦¡Ö»ñÀ¸Æ²¥á¥ó ¥¹¥¥ë¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡Ö¥ß¥Í¥ë¥Ð3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¡Ö¥ê¥é¥¤¥Ö ¥À¥ó¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢DAY£³¤Ç¤Ï¥Õ¥¡¥óÅêÉ¼¤ÈB.LEAGUE¿äÁ¦¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿Áª¼ê¤¬£²¥Áー¥à¤ËÊ¬¤«¤ì¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë¡Ö¤ê¤½¤Ê¥°¥ëー¥× B¥êー¥° ¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à 2026¡×¤Ê¤É¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¢£B¥êー¥°½é¤Î»î¤ß¡ª¡ÖB¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー ¥¢¥¸¥¢¥¯¥í¥¹¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È2026¡×¤È¤Ï¡©
ºòÇ¯¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖB¥êー¥°¤òÂåÉ½¤¹¤ë¼ã¼êÁª¼ê¡×¤È¡Ö¥¢¥¸¥¢ÆÃÊÌÏÈÁª¼ê¤òÃæ¿´¤Ë¹½À®¤µ¤ì¤ë¥Áー¥à¡×¤ÎÂÐ·è¡Ø¥¢¥¸¥¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿ー¥²ー¥à¡Ù¤ò¥Ðー¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢24ºÐ°Ê²¼¤Î¼ã¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ø¥é¥¤¥¸¥ó¥°¥¹¥¿ー¥º¡Ù¤È¥¢¥¸¥¢ÆÃÊÌÏÈ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¡Ø¥¢¥¸¥¢¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥º¡Ù¤Ë²Ã¤¨¡¢B2½êÂ°Áª¼ê¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿¡ØB2¥»¥ì¥¯¥È¡Ù¡¢¶å½£ÃÏÊý½êºß¤ÎB¥êー¥°¥¯¥é¥Ö¤è¤êÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¡Ø¶å½£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ù¤Î4¥Áー¥à¤¬¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È·Á¼°¤ÇÀï¤¦¡£
¢£¡ÚÍ¼Êý4:30º¢～À¸Ãæ·Ñ¡ª¡ÛB¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥àINÄ¹ºêDAY2¥×¥í¥°¥é¥à
£±.»ñÀ¸Æ²¥á¥ó ¥¹¥¥ë¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸
¥É¥ê¥Ö¥ë¤ÎÂ®¤µ¡¢¥Ñ¥¹¤ä¥·¥åー¥È¤ÎÀµ³Î¤µ¤ò¶¥¤¦¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤Îµ»½Ñ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥¹¥¥ë¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ë¥º¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª
£².¥ß¥Í¥ë¥Ð3¥Ý¥¤¥ó¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
¹ñÆâ¶þ»Ø¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥¿ー¤¬½¸·ë¡¢60ÉÃ¤È¤¤¤¦À©¸Â»þ´Ö¤ÎÃæ¤Ç¤¤¤«¤ËÁá¤¯Àµ³Î¤Ë¥·¥åー¥È¤òÊü¤Æ¤ë¤«¡¢¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡ª
£³.¥ê¥é¥¤¥Ö ¥À¥ó¥¯¥³¥ó¥Æ¥¹¥È
¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ÎÂé¸ïÌ£¤È¤â¸À¤¨¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥À¥ó¥¯¤ÎÀ¨¤µ¤ò¶¥¤¦¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡ª
¿³ºº°÷¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±º²MC¤Î»³²¼·òÆóÏº¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¡£
¢£¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤ÇÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤òÂçÊç½¸¡ª¥Æ¥ì¥Ó¤È¥¹¥Þ¥Û¤ÇB¥êー¥°¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
Ãæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢BS10ÌµÎÁ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¡×¤«¤éÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥³¥á¥ó¥È¤ÇÂçÊç½¸¡ª¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥³¥á¥ó¥È¤ÏÃæ·ÑÆâ¤ÇÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤Ç°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢§¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é https://www.bs10.jp/app/
¢¨»î¹çÃæ·Ñ¤ÏÌµÎÁ¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥È¡×¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥ÉTV¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤ÎÆ±»þÇÛ¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ãæ·Ñ¤ÏBSÊüÁ÷¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
BS10¤Ç¤Ï£Â¥êー¥°¤òÁ´ÎÏ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£¡ØB¥êー¥°Á´ÎÏ±þ±ç¡ª¥Ð¥¹¥±º²¡¡presented by ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¡Ù ÊüÁ÷³µÍ×
»³²¼·òÆóÏº¡Ê»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡Ë¤¬¡Ö£Â¥êー¥°¡×¤ò¥¢¥Ä¤¯±þ±ç¤¹¤ëÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡ª
Ç®Àï¤Î»î¹ç¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤äÁª¼ê¤ä¥Áー¥à¤Î¡Èº£¡É¤ËÇ÷¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¤â¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª
¡ÚÈÖÁÈÌ¾¡ÛB¥êー¥°Á´ÎÏ±þ±ç¡ª¥Ð¥¹¥±º² presented by ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥ÈLIVE¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡ÛËè½µ ²ÐÍË ¤è¤ë9:00 ～ 10:00
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û»³²¼·òÆóÏº¡¢ÅÄÃæÂçµ®¡¢¤Û¤«
¡ÚÈÖÁÈHP¡Ûhttps://www.bs10.jp/program/sports/basketdamashi/
1·î17Æü¡ÊÅÚ¡ËÄ¹ºê¤ÎÌ¥ÎÏºÆÈ¯¸«¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÖÁÈ¤âºÆÊüÁ÷¡ª
¡ØRE¡§BORN NAGASAKI～¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤«¤éÌ¤Íè¤ò¤Ò¤é¤¯～¡Ù
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ò¤ë12:30～2:30ÊüÁ÷¡¡
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û2024Ç¯10·î14Æü¤Ë³«¶È¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤ÎÃÂÀ¸¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡£³«¶ÈÁ°Æü¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä¹ºê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥·¥Æ¥£¤³¤±¤éÍî¤È¤· Ê¡»³²í¼£¥Õ¥êー¥é¥¤¥Ö¡ÖGreat Freedom¡× ¤ÎÎ¢Â¦¤Îµ®½Å±ÇÁü¤¬ËþºÜ¡ª
¡Ø¹âÅÄÌÀ¤Î¤¤¤¤¥â¥Î¤µ¤ó¤Ý¡Ù¡¡
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë7:00～8:00ÊüÁ÷
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¡ª¥¸¥ã¥Ñ¥Í¥Ã¥ÈÁÏ¶È¤ÎÃÏ¡¢Ä¹ºê¸©º´À¤ÊÝ»Ô¤ò¹âÅÄÌÀ¤¬Êâ¤¤Þ¤¹¡£
¡Øº£Çñ¤Þ¤ê¤¿¤¤¡ª¤¤¤¤¤Õ¤í²¹Àô½É¡Ù
¡ÚÊüÁ÷Æü»þ¡Û1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ë8:00～10:00ÊüÁ÷¡¡
¡ÚÈÖÁÈ³µÍ×¡Û°Û¹ñ¾ð½ï¤¢¤Õ¤ì¤ëÉ÷·Ê¤ÈÌ¾Åò¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤ë Ê¿¸Í¡Ö¥Û¥Æ¥ëÍöÉ÷¡×¡¿Æî¹ñµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢³¤¤ÈÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Àä·Ê½É º´À¤ÊÝ ¡ÖÂç¹¾¸Í²¹ÀôÊª¸ìPremiumÀ¾³¤¶¶¡×¤Ê¤É¡¢Îò»Ë¤¬¿§Ç»¤¯»Ä¤ê¡¢°Û¹ñ¾ð½ï¤¬Í»¹ç¤·¤¿²¹ÀôÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
https://www.bs10.jp/