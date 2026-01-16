¥µ¥¤¥ó²ñ³«ºÅ¡Ø¤·¤ç¤¦¤æ¤µ¤·¤Î¿©¤¤¤·¤óËÜ¤ª¤«¤ï¤ê¡ÙÂè2´¬(Ãø¡§¥¹¥±¥é¥Ã¥³) È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È
³ô¼°²ñ¼ÒÃÝ½ñË¼¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§µÜÅÄ ½ã¹§¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤ó¤¬¥é¥¤¥Õ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡×Ï¢ºÜºîÉÊ¡Ø¤·¤ç¤¦¤æ¤µ¤·¤Î¿©¤¤¤·¤óËÜ¤ª¤«¤ï¤ê¡Ù¡Ê¥¹¥±¥é¥Ã¥³¡ËÂè2´¬¤ò2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)¤ËÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ½ñÅ¹Å¹Æ¬¤Ç¤Î¥µ¥¤¥ó²ñµÚ¤Ó¸ÂÄêÆÃÅµ¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÅù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¥µ¥¤¥ó²ñ³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡ä
¢£2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë14¡§00～16¡§00
FOLK old book store(ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÃæ±û¶èÊ¿ÌîÄ®1-2-1)¡¡
FOLK old book store¤Ë¤Æ¥¹¥±¥é¥Ã¥³ÀèÀ¸¤Î½ñÀÒ¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£»öÁ°Í½Ìó¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£¾åµÆü»þ¤Î´Ö¤ËÅ¹Æ¬¤Þ¤Ç¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë14¡§00～16¡§00
º£Ìî½ñÅ¹(ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èÀ¾²®ËÌ£³ÃúÌÜ£±－£¸)
¹¥É¾¤Ë¤Ä¤»öÁ°Í½ÌóÊ¬¤Ï¤¹¤Ù¤Æ´°Çä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè»ÍÉô¡Ê15:30~16:00¡Ë¤ÎÏÈ¤Î¤ßÅöÆü14¡§00¤è¤ê¥µ¥¤¥ó²ñ¾ì¤Ë¤Æ»²²Ã·ô¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£2026Ç¯1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë14¡§00～16¡§00
¥Ö¥Ã¥¯¥®¥ã¥é¥êー¥Ý¥Ý¥¿¥à(ÅìµþÅÔ¿ùÊÂ¶èÀ®ÅÄÅì£µÃúÌÜ£³£µ－£· Çò¤¤²È A)
²¼µ¥ê¥ó¥¯¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¥µ¥¤¥ó²ñ¤ÎÅöÆüÅ¹Æ¬¤ÇÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¤·¹þ¤ß :
https://popotame.com/items/693760186909a51700e5360c
¢£2026Ç¯2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë13:00～15:00
µþÅÔ²¬ºê ÄÕ²°½ñÅ¹(µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ôº¸µþ¶è²¬ºêºÇ¾¡»ûÄ®£±£³ ¥íー¥à¥·¥¢¥¿ーµþÅÔ ¥Ñー¥¯¥×¥é¥¶1³¬)
µþÅÔ²¬ºê ÄÕ²°½ñÅ¹¤Ë¤Æ¥¹¥±¥é¥Ã¥³ÀèÀ¸¤Î½ñÀÒ¤ò¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤¬¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅöÆü12»þ¤è¤ê²ñ¾ì¤Ë¤ÆÀ°Íý·ô¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥ì¥·ー¥È1Ëç¤Ë¤Ä¤À°Íý·ô1Ëç¤È°ú¤´¹¤¨¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ì¥·ー¥È¤Ï¡¢ÅöÆüµÚ¤Ó¡¢2026Ç¯¤ÎÆüÉÕ¤Î¤â¤Î¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ :
https://store.tsite.jp/kyoto-okazaki/event/magazine/52218-1433450113.html
¡ãÆÃÅµ¾ðÊó¡ä
¥¹¥±¥é¥Ã¥³ÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥«ー¥É¤ò½ñÅ¹¤Ë¤ÆÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÇÛÉÛÅ¹ÊÞ°ìÍ÷ :
https://www.takeshobo.co.jp/sp/tokuten/syoyusashi_2/
¡ãSNS¤Ì¤ê¤¨Åê¹Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ä
¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹È¯Çä¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¤Ì¤ê¤¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÝ½ñË¼4¥³¥ÞÊÔ½¸Éô¸ø¼°X¡Ê@TakeShobo4koma(https://x.com/TakeShobo4koma)¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤Î¤¦¤¨¡¢
Æ±¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤Ì¤ê¤¨²èÁü¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#¤·¤ç¤¦¤æ¤µ¤·¤Î¿©¤¤¤·¤óËÜ¤ª¤«¤ï¤ê¤Ì¤ê¤¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤òÉÕ¤±¤Æ
¤Ì¤ê¤¨²èÁü¤ò¤´Åê¹Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÃêÁª¤Ç20Ì¾ÍÍ¤Ë
¥¹¥±¥é¥Ã¥³ÀèÀ¸¤ÎÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿
¥Þ¥°¥Í¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û
2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç
¡ÚÅöÁªÈ¯É½¡Û
±þÊç´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤ØX¤ÎDM¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨±þÊç¤ÏÆüËÜ¹ñÆâºß½»¤ÎÊý¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨¤Ì¤ê¤¨¤ÎÅ¾Çä¡¢¾¦ÍÑÍøÍÑ¤Ï¶Ø»ß¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆâÍÆ¾Ò²ð¡Û
½Õ¤Ïºù¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¼êºî¤ê¥Ð¥¤¥ó¥ßー¡¢½ë¤¤²Æ¤Ï¤Ä¤ë¤Ã¤ÈÎä¤ä¤·Ãæ²Ú¡¢´¨¤¤Åß¤Ë¤Ï¿´¤â¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ë¤ª¤Ç¤ó¤ä¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý――¡£
Ê²¤²Ð¥Ô¥¶¤äÎ¹Àè¥°¥ë¥á¤Ê¤É¡¢»Íµ¨ÀÞ¡¹¤ÎÎÁÍý¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¾¤¤·¤¢¤¬¤ì¢ö
»¨»ï·ÇºÜºî¤Ë²Ã¤¨¡¢Ã±¹ÔËÜÌ¤¸ø³«¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¼ýÏ¿¤·¤¿¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¡È¿©¡É¥¨¥Ã¥»¥¤Âè2ÃÆ!
¡ã½ñ»ï¾ðÊó¡ä
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ø¤·¤ç¤¦¤æ¤µ¤·¤Î¿©¤¤¤·¤óËÜ¤ª¤«¤ï¤ê 2¡Ù
Ãø¼Ô¡§¥¹¥±¥é¥Ã¥³
¢¡È¯ÇäÆü¡§2026Ç¯1·î17Æü
¢¡»ÅÍÍ¡§A5È½¡¿128¥Úー¥¸
¢¡Äê²Á¡§1,100±ß+ÀÇ
https://www.takeshobo.co.jp/book/b10151606.html
¡¦ºî²È¾ðÊó
¢§¥¹¥±¥é¥Ã¥³
Ì¡²è²È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡£
Ãøºî¤Ë¡Ø¤·¤ç¤¦¤æ¤µ¤·¤Î¿©¤¤¤·¤óËÜ¡Ù¡Ø¤·¤ç¤¦¤æ¤µ¤·¤Î¿©¤¤¤·¤óËÜ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù ¡Ø¥Ðー¡¦¥ª¥¯¥È¥Ñ¥¹¡Ù
¡Ø¤³¤³¤Ï³ûÀî¥²ー¥àÀ½ºî½ê(1)(2)¡Ù¡Ø¤¦¤É¤ó¤Í¤³¡Ù¤Ê¤É¡£
ºî¼ÔX(µìTwitter)¡§https://x.com/sukeracko
¢£»î¤·ÆÉ¤ß