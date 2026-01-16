½©ÅÄ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à ASHIOTO-Â²»-2025¤Î¥Ç¥â¥Ç¥¤ ºÇ½ªÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¤ò2026/1/24¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ
¡¡¹ñÎ©Âç³ØË¡¿Í½©ÅÄÂç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§ÆîÃ«²Â¹°¡¢°Ê²¼¡¢¡Ö½©ÅÄÂç³Ø¡×¡Ë¡¢NTTÅìÆüËÜ³ô¼°²ñ¼Ò½©ÅÄ»ÙÅ¹¡Ê»ÙÅ¹Ä¹¡§ß·Â¼ÍÀ¡¢°Ê²¼¡ÖNTTÅìÆüËÜ ½©ÅÄ»ÙÅ¹¡×¡Ë¡¢³ô¼°²ñ¼ÒNTT DX¥Ñー¥È¥Êー¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°¤ÉôÎ´¡¢°Ê²¼¡ÖNTT DX¥Ñー¥È¥Êー¡×¡Ë¤Ï¡¢ÃÏ°è¤Î¼ã¼ê¿Íºà°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¡Ö½©ÅÄ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à ASHIOTO-Â²»-2025¢¨1¡×¤ÎºÇ½ªÀ®²ÌÈ¯É½²ñ¡Ê¥Ç¥â¥Ç¥¤¡Ë¤ò2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ËÜÈ¯É½²ñ¤Ç¤Ï¡¢ºÎÂò¤µ¤ì¤¿10¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥Æー¥·¥ç¥ó¤ä¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤Î¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ¥×¥í¥°¥é¥à¥µ¥¤¥È¡§https://akatsuki-akita-innovation.studio.site/2025
£±¡¥ ÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¡¡ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾ÊÎáÏÂ6Ç¯ÅÙ¡ÖÌ¤Æ§Åª¤ÊÃÏÊý¤Î¼ã¼ê¿ÍºàÈ¯·¡°éÀ®»Ù±ç»ö¶ÈÈñÊä½õ¶â¡ÊAKATSUKI¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¢¨2¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê°ìÊâ¤â¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÄ©Àï¤À¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¶µ°éµ¡´Ø¡¦¼«¼£ÂÎ¡¦¶âÍ»µ¡´Ø¡¦´ë¶È¤¬¥³¥ó¥½ー¥·¥¢¥à¤ò·ÁÀ®¤·¡¢½©ÅÄ¸©Æâ¤ÎÆÈÁÏÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤äµ»½Ñ¤ò»ý¤Ä¼ã¼ê¿Íºà¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡3´üÌÜ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢²áµî¤ÎÀ®²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢»²²Ã¼Ô¤ò¡Ö´Ø¿´µ¯ÅÀ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¢¥¤¥Ç¥¢½Å»ë¡Ë¡×¤È¡Öµ»½Ñµ¯ÅÀ¡Êµ»½Ñ½Å»ë¡Ë¡×¤ËÊ¬Îà¤·¡¢»ö¶È²½¤ò¸«¿ø¤¨¤¿»Ù±çÀß·×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÇÉý¹¤¤¿Íºà¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨2 ¿·¤¿¤Ê¿Íºà²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¿Íºà¤ò°é¤à AKATSUKI ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È: https://mitouteki.jp/r6/
£²¡¥ ³«ºÅ³µÍ×
Æü»þ¡§2026Ç¯1·î24Æü¡ÊÅÚ¡Ë11:00～18:00
¾ì½ê¡§½©ÅÄ¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¥Û¥Æ¥ë4F ÌðÎ±¤Î´Ö¡Ê½©ÅÄ»ÔÃæÄÌ1ÃúÌÜ3-5¡Ë
¡¡¡¡¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¡¡§Zoom¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ê¿½¹þ¼Ô¤ËÊÌÅÓ°ÆÆâ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¿½¹þ¥Õ¥©ー¥à¡§https://forms.gle/bbsaTozSwqZuZa6y5
¡¡¡¡¡¡¡ö¸½ÃÏ²ñ¾ì¤Î°ìÈÌÄ°¹Ö¼ÔÏÈ¤ÏÀèÃå30Ì¾
£³¡¥ ¼Â»Ü³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/98811/table/1272_1_2686cb4712a36478bdac2ee647e9b1c0.jpg?v=202601161252 ]
ËÜ¥×¥í¥°¥é¥à¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¥¤¥áー¥¸
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
½©ÅÄ¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥í¥°¥é¥à ASHIOTO-Â²»-2025¡¡»öÌ³¶É
MAIL¡§ashioto2025_akita@nttdxpn.co.jp