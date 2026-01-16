Â¿¼ñÌ£¤ÊÇÐÍ¥¡¦°¤Éô¸²Íò¤¬¡ÔÌ´¤Î³¹¡Õ¤ò·úÀß!?½é´§ÈÖÁÈ¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù £±·î23Æü¡Ê¶â¡ËTELASA¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
Â¿¼ñÌ£¤ÊÇÐÍ¥¡¦°¤Éô¸²Íò¤¬¡È¤ß¤ó¤Ê¤Î»ÔÄ¹¡É¤Ë!?¡¡°¤Éô¤¬¡ÔÌ´¤Î³¹¡Õ¤òÁÏ¤ë¤¿¤á¤ËÁ´¹ñ¤ÎÍ¥¤ì¤¿»ÜÀß¤ò»ë»¡¤·¤Æ²ó¤ë¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ú¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Û¡¢¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤¬£±·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ò¤ë12»þ¤è¤êTELASA¡Ê¥Æ¥é¥µ¡Ë¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª
Â¿¼ñÌ£¤ÊÇÐÍ¥¡¦°¤Éô¸²Íò¤¬¡¢¼ñÌ£¤È´Ø¿´¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿
Ì´¤Î³¹¡¦¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¤ò·úÀß¡ª
½é¤È¤Ê¤ëTELASA´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£
£±·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¡ª
¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢ÉñÂæ¤ÈÂ¿ÊýÌÌ¤Ë³èÌö¤Î¾ì¤ò¹¤²Â³¤±¤ë°¤Éô¸²Íò¡£W¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡ØBL¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿ ¥¯¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×ÊÔ¡¿¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥óÊÔ¡Ù¡Ê2023Ç¯¡¿2024Ç¯¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆTELASA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØÂ³¡¦BL¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡Ê2025Ç¯¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼ê¿Íµ¤No.1ÇÐÍ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¿ä¤··óÎø¿Í¤Ç¤¢¤ë¸µ¿Íµ¤»ÒÌòÇÐÍ¥¡¦ÀÄÌø¤Î¡È¥¬¥Á¥ª¥¿¡É¤Ç¤â¤¢¤ëÀÖÆ£Í¥°ìÏº¤ò±é¤¸¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯ー¥ë¤Ê°õ¾Ý¤Ê¤¬¤é¡¢ÀÄÌø¤Î¤³¤È¤ò°¦¤·¤¹¤®¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò±£¤¹¤³¤È¤ËÉ¬»à¤Ë¤Ê¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ÀÄÌøËÜ¿Í¤Ë¤½¤Ã¤±¤Ê¤¤ÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦――ÀÖÆ£¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿ºÌ¤ÊÉ½¾ð¤Ç°ìÌö¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿°¤Éô¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Î°¤Éô¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥°¥ë¥á¡¢·úÃÛ¡¢¥²ー¥à¤Ë¥µ¥¦¥Ê¡Ä¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¼ñÌ£¤ò»ý¤Á¡¢ËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤ÈÃµµæ¿´¤ò¤â¤Ä¿ÍÊª¡£¤½¤ó¤Ê°¤Éô¤¬¡¢¼«¿È¤Î¼ñÌ£¤È´Ø¿´¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÔÌ´¤Î³¹¡Õ¤òºî¤ê¡¢¤½¤Î³¹¤Î¡È»ÔÄ¹¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡ª
TELASA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡¢£±·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Ï¡¢°¤Éô¤¬¡È»ÔÄ¹¡É¤È¤·¤Æ¡¢Á´¹ñ¤ÎÍ¥¤ì¤¿»ÜÀß¤ò»ë»¡¤·¤Æ²ó¤ê¡¢¡ÔÌ´¤Î³¹¡Õ¤òÁÏÂ¤¤·¤Æ¤¤¤¯¡Ú¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Û¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡ª
µ¤¤Ë¤Ê¤ë½é²ó¥²¥¹¥È¤Ï°¤Éô¸²Íò¤Î¿ÆÍ§¡¦´ä¶¶¸¼¼ù¡ª
Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÃç¤Ç¤¢¤ë¡È¥¨¥â¤¤£²¿Í¡É¤¬Ìó9Ç¯¤Ö¤ê¶¦±é
¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤ò»ë»¡¤·¡¢
¤½¤Î»ÜÀß¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µÂÎ´¶¡ª
¤½¤ó¤Ê¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ë½é²ó¥²¥¹¥È¤Ï¡¢°¤Éô¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤â¤¢¤ë´ä¶¶¸¼¼ù¡ª¡Ö¤¤¤ï¤¢¤é¡×¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿°¤Éô¤È´ä¶¶――Ãæ³Ø»þÂå¤«¤é¤ÎÃç¤Ç¤¢¤ë£²¿Í¤¬¤ª¤è¤½9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÈÖÁÈ¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢°¤Éô¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ç¤É¤ó¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤º¤È¤â¤½¤Î¡Ô¥¨¥â¤¤ºÆ²ñ¡Õ¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«!?
ÉáÃÊ¤ÏLAºß½»¤Î´ä¶¶¤¬¡¢°¤Éô¤Ë²ñ¤¦¤¿¤á¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»¡£Ìîµå¹¥¤¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ý¤Ä£²¿Í¤Ï¡¢2023Ç¯£³·îËÌ³¤Æ»ËÌ¹Åç»Ô¤Ë³«¶È¤·¤¿¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥ÉHOKKAIDO¤Ø¡£¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¿¤Á¤«¤é¡Ö¿À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò»ë»¡¤·¡¢¤½¤Î»ÜÀß¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤µ¤òÂÎ´¶¤·¤Þ¤¹¡ª
¼Â¤Ïº£Ç¯1·î3Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¡Ø°¤Éô¤¬TELASA¤Ç²¿¤é¤«¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤±¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢ÈÖÁÈÌ¾¤ò´Þ¤á¾ÜºÙ¤¬°ìÀÚÉú¤»¤é¤ì¤¿SNS¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¡È²¿¤é¤«¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡É¤ÎSNS¤Ë½é²ó¥²¥¹¥È¤òÆ÷¤ï¤»¤ëÆ°²è¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢³ÆÊýÌÌ¤ÇÏÃÂê¤Ë¡£¤Ä¤¤¤Ë¤½¤ÎÁ´ÍÆ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë»þ¤¬Íè¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ªTELASA´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡Ö¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¡ª¡¡²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤¼¤Ò£±·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤ÎÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡ª
²Ä°¦¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°¤Éô¸²Íò¤¬
³¹¤ò¤È¤³¤í¶¹¤·¤È¶î¤±²ó¤ë!?
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¡ª¡¡²Ä°¦¤¤¥¤¥é¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡×¤ò¡¢°¤Éô¸²Íò¤¬¤Þ¤ë¤Ç¥³¥¹¥×¥ì¤Î¤è¤¦¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ±Áõ¤ò¤·¡¢³¹¤ò¤È¤³¤í¶¹¤·¤È¶î¤±²ó¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µ¥é¥êー¥Þ¥óÉ÷¡¢Ì²¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°»Ñ¡Ä¤µ¤é¤Ë¤Ï¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¶²Îµ¤ÈÏÃ¤¹»Ñ¤ä¡¢JK¡Ê½÷»Ò¹âÀ¸¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥®¥ã¥ë¥Ýー¥º¤ò¤¹¤ë»Ñ¤â!?
¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¤â¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤Î·úÀß¤¬ÂÔ¤Á±ó¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯´¶ËþºÜ¤Î¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë――¤¼¤ÒÇÛ¿®¥¹¥¿ー¥È¤Þ¤Ç¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡Ú°¤Éô¸²Íò¡¡¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡Ø¥¢¥é¥ó¥¿¥¦¥ó¡Ù¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¡ØBL¥É¥é¥Þ¤Î¼ç±é¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤óÃ£¤È¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Þ¤¿ÈÖÁÈ¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Í¡×¤È¤º¤Ã¤ÈÁ°¤«¤éÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Û¤ÜÆ±¤¸¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤½¤ì¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤¬ÈÖÁÈÌ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÁÇÄ¾¤ËÃÑ¤º¤«¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤¿¤À¤¿¤À³Ú¤·¤¤»£±Æ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î´¶¤¸¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£±ÇÁü¤¬¤º¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ê¤Î¤«¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤Ë¤«¤¯¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ê¤¬¤é´Ñ¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
