²Ï¹ç°ê¿Í¤µ¤ó¤È¥Ü¥ëÎø¥¢¥×¥ê¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²èÂè2ÃÆ¡Ö¶À¤ÎÃæ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹ Love Palace¡×¡ÖËâ³¦²¦»Ò¤ÈÌ¥ÏÇ¤Î¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡×1·î16Æü(¶â)¤è¤ê³«ºÅ
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ë¥Æー¥¸¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÄÅÃ« Í´»Ê¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥ëÎø¡×¥·¥êー¥º¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¦²Ï¹ç°ê¿Í¤µ¤ó¤ÈÅö¼Ò¤¬Äó¶¡Ãæ¤Î¡Ö¶À¤ÎÃæ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹ Love Palace¡×¤ª¤è¤Ó ¡ÖËâ³¦²¦»Ò¤ÈÌ¥ÏÇ¤Î¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡×¤Ë¤è¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¡¢1·î16Æü(¶â)¤è¤ê³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ ¡Ö¥Ü¥ëÎø¡×¤Ï¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤ËÌþ¤·¤È³Ú¤·¤ß¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤ÎÁí¾Î¤Ç¡¢¸½ºß100¥¿¥¤¥È¥ë°Ê¾å¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯10·î¤Ë²Ï¹ç°ê¿Í¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Ü¥ëÎø¡×¥·¥êー¥º¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ï¹ç°ê¿Í¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ï¡¢¡Ö¥Ü¥ëÎø¡×6¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¼Â»Ü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âè1ÃÆ¤Ï¡ÖËëËö°Ý¿· Å·æÆ¤±¤ëÎø¡× ¡ÖÀÀ¤¤¤Î¥¥¹¤ÏÆÍÁ³¤Ë Love Ring¡× ¤Î2¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Æ¡¢1·î1Æü(ÌÚ)¤è¤ê³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ1·î16Æü(¶â)¤è¤ê¡¢Âè2ÃÆ¤È¤·¤Æ¡Ö¶À¤ÎÃæ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹ Love Palace¡×¡ÖËâ³¦²¦»Ò¤ÈÌ¥ÏÇ¤Î¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤¬³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Ï¹ç°ê¿Í¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¸ÂÄê¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢²Ï¹ç°ê¿Í¤µ¤ó¤¬¹Í°Æ¤·¤¿¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥Ð¥¿ー¥¬¥Á¥ã¤Ê¤É¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¡¢ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê´ë²è¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡²Ï¹ç°ê¿Í¤µ¤ó¤È¡Ö¥Ü¥ëÎø¡×¥·¥êー¥º¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤Ï°ú¤Â³¤³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Â³Êó¤Ë¤â¤¼¤Ò¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
²Ï¹ç°ê¿Í¡ß¥Ü¥ëÎø ¥³¥é¥ÜÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://products.voltage.co.jp/volkoi-collabo-2025/(https://products.voltage.co.jp/volkoi-collabo-2025/)
¡Ö¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º #¥Ü¥ëÎø¡×¸ø¼°X¡Ê¡÷volkoi_official¡Ë¡§https://x.com/volkoi_official(https://x.com/volkoi_official)
¡Ö¶À¤ÎÃæ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹ Love Palace¡×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¾Ò²ð¡ª
´ë²è£±.¡§¸ÂÄê¥¹¥Èー¥êー¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥³¥é¥Ü¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó³«ºÅ
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¤Ë¡Ö¶À¤ÎÃæ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹ Love Palace¡× (°Ê²¼¡¢¡Ö¥ß¥é¥×¥êLP¡×)¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¾ò·ï¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤È¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
½¸¤á¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢²Ï¹ç¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥¹¥Èー¥êー¤¬¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Û¤«¡¢²Ï¹ç¤µ¤ó¤Î¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¥¢¥Ð¥¿ー¡Ö¤Á¤Ó¥«¥ì¡×¤ä¥Ò¥í¥¤¥ó¥¢¥Ð¥¿ー¤ÈÆ±Æ¬¿È¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¡Ö¤Ç¤«¥«¥ì¡×¤ò¤ª·Þ¤¨¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¢ö¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë 12:00 ～ 1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë 23:59
´ë²è£².¡§2¼ïÎà¤Î¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2¼ïÎà¤Î¥¬¥Á¥ã¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
²Ï¹ç°ê¿Í¥Á¥ç¥¤¥¹(¥Ïー¥È)¸ÅÃå¥Çー¥È¥³ー¥Çselection
²Ï¹ç¤µ¤ó¤¬¿§¤ä¥â¥Áー¥Õ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤¤¥É¥ì¥¹¤ä¡¢
¸ÅÃå²°¥í¥±¤ÇÁª¤ó¤ÀÈà½÷¥³ー¥Ç¥¢¥Ð¥¿ー¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë²Ï¹ç¤µ¤ó¤Î»äÉþ»Ñ¤Î¡Ö¤Á¤Ó¥«¥ì¡×¡õ¡Ö¤Ç¤«¥«¥ì¡×¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤âÅÐ¾ì¢ö
²Ï¹ç°ê¿Í¥»¥ì¥¯¥È(¥Ïー¥È)¸ÅÃå¥³ー¥Ç¤Á¤Óselection
²Ï¹ç¤µ¤ó¤Î¸ÅÃå¥³ー¥Ç¤ÈÆ±¤¸°áÁõ¤òÃå¤¿¡Ö¥ß¥é¥×¥êLP¡×¤Î¥«¥ì¤¿¤Á¤Î¡Ö¤Á¤Ó¥«¥ì¡×¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥ß¥é¥×¥êLP¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿µ®Â²°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À²Ï¹ç¤µ¤ó¤Î¡Ö¤Á¤Ó¥«¥ì¡×¡õ¡Ö¤Ç¤«¥«¥ì¡×¥¢¥Ð¥¿ー¤âÅÐ¾ì¢ö
¡Ö¥ß¥é¥×¥êLP¡×¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¢¥Ð¥¿ー¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë 12:00 ～ 1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë 23:59
´ë²è£³.¡§¥³¥é¥ÜµÇ°¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¼Â»Ü
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥×¥ê¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¥Þ¥¤¥Úー¥¸¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤¹¤ë¤È¡Ö¥ß¥é¥×¥êLP¡×¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¤¼¤ÒËèÆü¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë 12:00 ～ 1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë 23:59
´ë²è£´.¡§¥³¥é¥Ü±þ±ç¥»¥Ã¥ÈÈÎÇä
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥»¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥é¥Ü´ü´ÖÃæ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë 12:00 ～ 1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë 23:59
¡ÖËâ³¦²¦»Ò¤ÈÌ¥ÏÇ¤Î¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡×¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¾Ò²ð¡ª
´ë²è£±.¡§¸ÂÄê¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È
¡ÖÆÃÊÌ¤ÊÈëÌ©¤¬£²¿Í¤ÎÎø¤ò·ë¤ó¤Ç～Sweet Confessions～¡×¤ò³«ºÅ
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¸ÂÄê¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖËâ³¦²¦»Ò¤ÈÌ¥ÏÇ¤Î¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡× (°Ê²¼¡¢¡ÖËâ³¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡×¡Ë¤ÎÀ¤³¦¤Ë²Ï¹ç°ê¿Í¤µ¤ó¤¬¡Ö¥Õ¥ß¥È¡¦¥«¥ïー¥¤¡×¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡ª
¶µ°é¼Â½¬À¸¤È¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥ß¥È¡£¥¢¥Ê¥¿¤ÈÈëÌ©¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¤ª¸ß¤¤¤ËÃ¸¤¤Îø¿´¤òÊú¤¡Ä¡Ä¡©
¤³¤³¤Ç¤·¤«ÆÉ¤á¤Ê¤¤¡¢¥Õ¥ß¥È¤È¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤Îø¤ò¡¢¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë 22:00 ～ 1·î26Æü¡Ê·î¡Ë 21:59
´ë²è£².¡§3¼ïÎà¤Î¥³¥é¥Ü¥¬¥Á¥ã¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢3¼ïÎà¤Î¥¬¥Á¥ã¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Îµ¡²ñ¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
²Ï¹ç°ê¿Í¥³¥é¥ÜµÇ°¢ö²Ï¹ç°ê¿ÍCollection
²Ï¹ç¤µ¤ó¤È¤ªÂ·¤¤¤Î¥³ー¥Ç¤ä¡¢¸ÅÃå²°¥í¥±¤ÇÁª¤ó¤ÀÈà½÷¥³ー¥Ç¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë²Ï¹ç¤µ¤ó¤Î»äÉþ»Ñ¤Î¡Ö¤Á¤Ó¥«¥ì¡×¤ä¡¢²Ï¹ç¤µ¤ó¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¥°¥Ã¥º¥¢¥Ð¥¿ー¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤Ç¤¹¢ö
²Ï¹ç°ê¿Í¥³¥é¥ÜµÇ°¢ö²Ï¹ç°ê¿Í¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥É¥ì¥¹¥³ー¥ÇCollection
²Ï¹ç¤µ¤ó¤¬¿§¤ä¥â¥Áー¥Õ¤ò¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿²Ú¤ä¤«¤Ç²Ä°¦¤¤¥É¥ì¥¹¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¡ÖËâ³¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡×¤À¤±¤ËÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¥É¥ì¥¹¤â
ÅÐ¾ì¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
²Ï¹ç°ê¿Í¥³¥é¥ÜµÇ°¢ö²Ï¹ç°ê¿Í¥Þ¥¤¥«¥ìCollection
²Ï¹ç¤µ¤ó¤ÎÆÃÊÌ¥Ü¥¤¥¹¤ä°áÁõ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¥Þ¥¤¥«¥ì¥¬¥Á¥ã¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥¤¥¹¤ä°áÁõ¤Ï¡ÖËâ³¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡×¤Î¥Ûー¥à²èÌÌ¡Ê¥Þ¥¤¥Úー¥¸¡Ë¤ËÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¸ÂÄê°áÁõ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ê¹¤±¤Ê¤¤¶»¥¥å¥ó¥»¥ê¥Õ¤â¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤(¥Ïー¥È)
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë 12:00 ～ 1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë 23:59
´ë²è£³.¡§¥¤¥Ù¥ó¥È
¡Ö¥Ð¥È¥ë¥¨¥¯¥ê¥×¥¹～The Purple Parade～¡×¤ò³«ºÅ
ËÜÊÔ¥¹¥Èー¥êー¤òÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤È¤â¤é¤¨¤ë¡Ö¥Ïー¥È¡×¤ò½¸¤á¤Æ¡¢¸ÂÄê¥¢¥Ð¥¿ー¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤±¤Î¸ÂÄê°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¡¢²Ï¹ç¤µ¤ó¤Î¡Ö¤Á¤Ó¥«¥ì¡×¤ä¥Ò¥í¥¤¥ó¥¢¥Ð¥¿ー¤ÈÆ±Æ¬¿È¤Î¥¢¥Ð¥¿ー¡Ö¤Ç¤«¥«¥ì¡×¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
1·î26Æü¡Ê·î¡Ë 22:00 ～ 2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë 21:59
´ë²è£´.¡§¥³¥é¥ÜµÇ°¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¼Â»Ü
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥í¥°¥¤¥ó¥Üー¥Ê¥¹¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£´ü´ÖÃæ¡¢¥¢¥×¥ê¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡ÖËâ³¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡×¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
²Ï¹ç¤µ¤ó¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¡Ö¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¥«ー¥É¡×¤â¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¼¤ÒËèÆü¥í¥°¥¤¥ó¤·¤Æ¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ª¼õ¤±¼è¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¡Ö¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¥«ー¥É¡×¤È¤Ï¡§¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÆü¾ï¤Î¥·ー¥ó¤ä¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿»Ñ¤Ê¤É¤ò¥¤¥é¥¹¥È²½¤·¤¿¡ÖËâ³¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡×¾å¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥«ー¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë 12:00～1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë 23:59
´ë²è£µ.¡§¥³¥é¥ÜµÇ°¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó³«ºÅ
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ë¡ÖËâ³¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡× ¤ò¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¾ò·ï¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢²Ï¹ç¤µ¤ó¤Î¡Ö¤Á¤Ó¥«¥ì¡×¡Ö¤Ç¤«¥«¥ì¡×¸ÂÄê¥¢¥Ð¥¿ー¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÃÅµ¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ´ü´Ö¡Û
1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë 12:00 ～ 1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë 23:59
´ë²è£¶.¡§¥³¥é¥ÜµÇ°¥»¥Ã¥È¥¢¥¤¥Æ¥àÈÎÇä
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥³¥é¥Ü¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤ËÌòÎ©¤Ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¤ªÆÀ¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥»¥Ã¥È¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥é¥Ü´ü´ÖÃæ¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÆÃÊÌ¤Êµ¡²ñ¤òÂ¸Ê¬¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¢ö
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë 12:00 ～ 1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë 23:59
¥Ü¥ëÎø¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡¡²Ï¹ç°ê¿Í¤µ¤ó
È´·²¤Î¥Èー¥¯¥»¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤ÎÏÈ¤Ë¤ª¤µ¤Þ¤é¤Ê¤¤Â¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç
Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë²Ï¹ç¤µ¤ó¤ò¡¢2025Ç¯10·î¤è¤ê¡Ö¥Ü¥ëÎø¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¡×¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î1Æü¤è¤ê½ç¼¡¡¢³§ÍÍ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë´ë²è¤ò¤ªÆÏ¤±¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
²Ï¹ç°ê¿Í¤µ¤ó¡¡¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
1987Ç¯10·î20ÆüÀ¸¤Þ¤ì
ÅìµþÅÔ½Ð¿È A·¿
STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°
2022Ç¯～¡Ö¥µ¥¿¥Çー¥Õ¥¡¥ó¥ー¥º¡×¡Ê´ä¼ê¤á¤ó¤³¤¤¥Æ¥ì¥Ó Ëè½µÅÚÍË10:50～¡ËMC
2023Ç¯ YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¿¤Á¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë～Purple Rain～¡×¤È¸ø¼°Instagram¤ò³«Àß
¡Ö¶À¤ÎÃæ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹ Love Palace ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ßê¤Ó¤ä¤«¤ÊµÜÅÂ¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µ®Â²¤äµ³»Î¡¢µÜÅÂ¤Ë½»¤Þ¤¦»ÈÍÑ¿Í¤¿¤Á¤È¤Î»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿¥é¥Ö¥í¥Þ¥ó¥¹¤¬³Ú¤·¤á¤ë°ÛÀ¤³¦µÕ¥Ïー¥ì¥à¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ç¤¹¡£
2015Ç¯¤ËÇÛ¿®¤ò³«»Ï¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë²Ã¤¨¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤äÈþÎï¥¤¥é¥¹¥È¡¢¤½¤·¤Æ½Å¸ü¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£2025Ç¯5·î¤Ç10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¡È±¿Ì¿¤òÊÑ¤¨¤ë´ñÀ×¤ÎÎø¡É¤ò³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶À¤ÎÃæ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹ Love Palace¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://products.voltage.co.jp/mirror/(https://products.voltage.co.jp/mirror/)
¡Ö¶À¤ÎÃæ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹ Love Palace¡×¸ø¼°X¡Ê@mirapuri_LP¡Ë¡§https://x.com/mirapuri_lp(https://x.com/mirapuri_lp)
¡Ö¶À¤ÎÃæ¤Î¥×¥ê¥ó¥»¥¹ Love Palace¡×
¢£ÎÁ¶âÂÎ·Ï¡¡¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
¢£ÂÐ±þµ¡¼ï¡¡¡§ iOS 11.0°Ê¾å¡¿Android OS 7.0°Ê¾å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¨µ¡¼ï¤Ë¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸¢ÍøÉ½µ¡¡¡§ (C)Voltage
¡ÖËâ³¦²¦»Ò¤ÈÌ¥ÏÇ¤Î¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ëâ³¦¤Ë·¯Î×¤¹¤ëÈþ¤·¤²¦»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¿°¤Ë½É¤ë¡ÈÆÃÊÌ¤ÊËâÎÏ¡É¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¯¡¢´Å¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÍ¶ÏÇ¤·Ã¥¤¤¹ç¤¦Âç¿Í¤Î°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÃ¥¤¤¹ç¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥Ïー¥ì¥à¥ëー¥È¡×¤È¡¢ÆÃÄê¤Î¥«¥ì¤È¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥¹¥Èー¥êー¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥«¥ì¥ëー¥È¡×¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¤Ï³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿¸ÄÊÌ¤Î¥¹¥Èー¥êーÄÉ²Ã¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖËâ³¦²¦»Ò¤ÈÌ¥ÏÇ¤Î¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://products.voltage.co.jp/makai/(https://products.voltage.co.jp/makai/)
¡ÖËâ³¦²¦»Ò¤ÈÌ¥ÏÇ¤Î¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡×¸ø¼°X¡Ê@makai_nightmare¡Ë: https://X.com/makai_nightmare(https://X.com/makai_nightmare)
¡ÖËâ³¦²¦»Ò¤ÈÌ¥ÏÇ¤Î¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡×¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§https://www.youtube.com/channel/UCtIG7T_VfxU88ECRv8uMR4w(https://www.youtube.com/channel/UCtIG7T_VfxU88ECRv8uMR4w)
¡ÖËâ³¦²¦»Ò¤ÈÌ¥ÏÇ¤Î¥Ê¥¤¥È¥á¥¢¡×
¢£ÎÁ¶âÂÎ·Ï¡¡¡§´ðËÜ¥×¥ì¥¤ÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
¢£ÂÐ±þµ¡¼ï¡¡¡§ iOS 11.0°Ê¾å¡¿Android OS 7.0°Ê¾å¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¨µ¡¼ï¤Ë¤è¤ê¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸¢ÍøÉ½µ¡¡¡§ (C)Voltage
ÈÇ¸¢É½µ¡§
(C) ²Ï¹ç°ê¿Í
(C) Voltage
¢¨ µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦¾¦ÉÊÌ¾¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥ë¥Æー¥¸²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ü¥ë¥Æー¥¸
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷4-20-3 ·ÃÈæ¼÷¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥ì¥¤¥¹¥¿¥ïー28³¬
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÄÅÃ« Í´»Ê¡Ê¤Ä¤¿¤Ë¤æ¤¦¤¸¡Ë
¡Ø¥Ü¥ëÎø¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥Ü¥ëÎø¡Ù¤Ï¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë½÷À¤ËÌþ¤·¤È³Ú¤·¤ß¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Ü¥ë¥Æー¥¸¤ÎÎø°¦¥É¥é¥Þ¥·¥êー¥º¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£
¹¥¤ß¤Î¥·¥Á¥å¥¨ー¥·¥ç¥ó¡¢¹¥¤ß¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤òÁª¤Ó¡¢¼«Ê¬¤¬¼ç¿Í¸ø¤ÎÍýÁÛ¤ÎÎø°¦¥¹¥Èー¥êー¤òÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Ü¥ëÎø¡Ù¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¤äWEB¡¦Nintendo Switch(TM)¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥Ü¥ëÎø¡Ù¾Ò²ð¥Úー¥¸¡§ https://products.voltage.co.jp/volkoi/(https://products.voltage.co.jp/volkoi/)