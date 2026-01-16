PC¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG¡Ø¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥«¡Ù¿·µ¬ÍÃÊ¼¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥Ó¥ë¡×¼ÂÁõ¡ª±óµ÷Î¥Àï½Ñ¤òºþ¿·¤¹¤ë¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥¬¥ó¥Þ¥ó¤¬ÅÐ¾ì
³ô¼°²ñ¼ÒG¡¦O¡¦P[ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿½ ºÜÌÀ(¥·¥ó¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó)]¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëPC¸þ¤±¥ª¥ó¥é¥¤¥óRPG¡Ø¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥«¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¿·µ¬ÍÃÊ¼¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥Ó¥ë¡×¤ò¼ÂÁõ¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¿·µ¬ÍÃÊ¼¤Î¼ÂÁõ¤òµÇ°¤·¡¢¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Åö¤¿¤ëX¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤âÊ»¤»¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¿·µ¬ÍÃÊ¼¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥Ó¥ë¡×¼ÂÁõ
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤è¤ê¡¢¿·µ¬ÍÃÊ¼¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥Ó¥ë¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
½Æ¤òÁà¤êÀï¾ì¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥¬¥ó¥Þ¥ó¤Î¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥Ó¥ë¡×¤Ï¡¢¹¶·â¤Ç¥Á¥ãー¥¸¤µ¤ì¤ë¡Ö»à¤ÎÃÆ´Ý¡×¤ò¼´¤ËÀï¤¦±óµ÷Î¥·¿¤ÎÍÃÊ¼¤Ç¤¹¡£
¿·µ¬ÍÃÊ¼¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥Ó¥ë¡×
Å¨¤Ë¶²ÉÝ¤òÍ¿¤¨¤ÆÊªÍý¥À¥áー¥¸¤òÄì¾å¤²¤¹¤ë¡Ö¥Ù¥Ã¥È¡×¤ä¡¢½Ä°ìÎó¤ò´Ó¤¯¡Ö¾¡Éé»Õ¤Î´ª¡×¤ÇÀï¶É¤òÍÍø¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£ÁõÅ¶¤·¤¿ÃÆ´Ý¤Î¿ô¤À¤±Ì¿Ãæ¤È°ÒÎÏ¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¥Ð¥Õ¡Ö»à¿Í¤Î¼ê»¥¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´ÃÆ¤òÅÒ¤·¤ÆÊü¤Ä¹¶·â¡Ö¹ÓÌî¤Î½ªßá¡×¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¾¡Éé»Õ¤ÎÌ¾¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÇúÈ¯ÎÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¿·µ¬ÍÃÊ¼¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥Ó¥ë¡×¥¹¥¥ë
¢¡¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥Ó¥ë¡×¼ÂÁõµÇ°X¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥Ó¥ë¡×¤Î¼ÂÁõ¤òµÇ°¤·¡¢¹ë²ÚÊó½·¤¬Åö¤¿¤ëX¥ê¥Ý¥¹¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ ¸½ºß¥²ー¥àÆâ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½¸¤á¡×¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë16Ê¸»ú¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ã±¸ì¡×¤òÅê¹Æ¤·¤Æ±þÊç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÃêÁª¤Ç3Ì¾ÍÍ¤Ë¡¢¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥Ó¥ë¡×ÀìÍÑÁõÈ÷¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡Ö¥¢¥ë¥«¥È¥é¥ºÁõÈ÷ÂçÅö¤¿¤ê¥é¥ó¥À¥àÈ¢ ¡ß3¸Ä¡×¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×¡Û
¡ü±þÊç´ü´Ö¡§
2026Ç¯1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë ～ 2026Ç¯1·î22Æü¡ÊÌÚ¡Ë23:59
¡ü»²²ÃÊýË¡¡§
- ¥²ー¥àÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È½¸¤á¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë16Ê¸»ú¤ò»È¤¤¡¢¼«Í³¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤Ã±¸ì¡×¤òºîÀ®¡£
- ¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@AtlanticaOL(https://x.com/AtlanticaOL)¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー
- ºîÀ®¤·¤¿Ã±¸ì¤ò¡¢¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤Ø¡Ö°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¥á¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÊÖ¿®¡Ë¡×¤ÇÅê¹Æ¡£
¢¨ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¡Ê°úÍÑ´Þ¤à¡Ë¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¾ÞÉÊ¡§
¡Ö¥¢¥ë¥«¥È¥é¥ºÁõÈ÷ÂçÅö¤¿¤ê¥é¥ó¥À¥àÈ¢ ¡ß 3¸Ä¡×¡Ê3Ì¾ÍÍ¡Ë
¡ü¥¥ã¥ó¥Úー¥óÂÐ¾Ý¥Ý¥¹¥È¡§
https://x.com/AtlanticaOL/status/2010880101949559147
ËÜ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¹ðÃÎ¡§¿·µ¬ÍÃÊ¼¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡¦¥Ó¥ë¡×2026Ç¯1·î15Æü(ÌÚ)¡¢¿·ÅÐ¾ì
https://at.pmang.jp/board/notice/2719
¡Ø¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥«¡Ù¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ø¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥«¡Ù ¸ø¼°¥µ¥¤¥È
http://at.pmang.jp/
¢£¡Ø¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥«¡Ù ¸ø¼°X
https://x.com/AtlanticaOL
¢¡¡Ø¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥«¡Ù¤È¤Ï
¡Èº£¡¢ÍÃÊ¼¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥«¤ÎÀ¤³¦¤ËÄ©¤á¡ª¡É
¸Å¤ÎÉ¤RPG¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿ー¥óÀ©¥Ð¥È¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥æー¥¶ー¤òÌÂ¤ï¤»¤Ê¤¤ÊØÍø¤Ê¼«Æ°°ÜÆ°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡¢¥×¥ì¥¤¥äー¤ÎÍ×¤é¤Ì¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¤¤¿¿ÆÀÚ¤ÊÀß·×¤ÇÃ¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤Ë³Ú¤·¤á¤ëMMORPG¡ª
ÍÃÊ¼¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÎÍÑ¤Ç¹¥¤¤ÊÍÃÊ¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Ñー¥Æ¥£¤òÁÈ¤à¤³¤È¤â²ÄÇ½¡ª
¢¡¡Ø¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥«¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥¢¥È¥é¥ó¥Æ¥£¥«
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§MMORPG
±¿±Ä¡§GOP Co., Ltd.
³«È¯¡§VALOFE Co., Ltd.
ÂÐ±þOS¡§Windows Vista / 7°Ê¾å
¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§Pmang
¥µー¥Ó¥¹³«»ÏÆü¡§2008Ç¯11·î25Æü
²Á³Ê¡§´ðËÜÌµÎÁ¡Ê¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶âÀ©¡Ë
¢¡Pmang¡Ê¥Ôー¥Þ¥ó¡Ë¤È¤Ï
Pmang¡Êhttps://www.pmang.jp¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒG¡¦O¡¦P¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£ËÜ³ÊRPG¤äÄ¶¥ê¥¢¥ëFPS¡¢¼ê·Ú¤ËÍ·¤Ù¤ë¥Ö¥é¥¦¥¶¥²ー¥à¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢´ðËÜÌµÎÁ¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥²ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤âËüÁ´¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Pmang¤Ç¤Ïº£¸å¤â¿·¥¿¥¤¥È¥ë¤òÂ³¡¹¤ÈÄÉ²Ã¤·¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥²ー¥à¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¢¡³ô¼°²ñ¼ÒG¡¦O¡¦P¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼ÒG¡¦O¡¦P¡Êhttps://www.gopcorp.co.jp¡Ë¤Ï¡¢´ðËÜÌµÎÁ¤ÇÍ·¤Ù¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à¤Î¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖPmang¡×µÚ¤Ó¡ÖGAMEcom¡×¡Êhttps://customer.gamecom.jp¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥²ー¥à¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ãー¤Ç¤¹¡£Á°¿È´ë¶È¤ÎÁÏ¶È»þ¤è¤êÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥²ー¥à±¿±Ä¼ÂÀÓ¤ò¸Ø¤ê¡¢¸½ºß¤ÏËÜ³ÊRPG¡¢Ä¶¥ê¥¢¥ëFPS¡¢¥Ö¥é¥¦¥¶¥²ー¥à¤ä¥â¥Ð¥¤¥ë¥¢¥×¥ê¤Ê¤É¡¢PC¤«¤é¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Þ¤Ç¡¢20¥¿¥¤¥È¥ë°Ê¾å¤Î¿Íµ¤¥²ー¥à¤òÆüËÜ¹ñÆâ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ
(C) GOP Co., Ltd. All Rights Reserved. (C) VALOFE Co., Ltd. All Rights Reserved.
¢¨ËÜ¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤ËµºÜ¤Î¤¢¤ë²ñ¼ÒÌ¾¡¦À½ÉÊµÚ¤Ó¥µー¥Ó¥¹Ì¾¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤ÏÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£