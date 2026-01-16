¡Ú¤ª¤Ï¥¹¥¿¡Û¤ª¤Ï¥­¥Ã¥ºÂ´¶È¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡¿ºÇ½ª¶Ê¤ò¤ë¤¥¤È(¤¹¤È¤×¤ê)¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡ª ÈÖÁÈ¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°Âè£³ÃÆ¤È¤·¤Æ2026Ç¯1·î28Æü(¿å)ÈäÏª·èÄê¡ª

³ô¼°²ñ¼Ò¾®³Ø´Û½¸±Ñ¼Ò¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó


2024Ç¯ÅÙ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¸½ºßÃæ³Ø£²Ç¯À¸¡¦3Ç¯À¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë5¿ÍÁÈ¤ÎÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥éー¡Ö¤ª¤Ï¥­¥Ã¥º¡×¡£¥á¥¤¥ó»ëÄ°¼Ô¤Î¾®³ØÀ¸¤¿¤Á¤è¤ê¾¯¤·Ç¯¾å¤ÎÀèÇÚ¤È¤·¤Æ¡¢À¸ÊüÁ÷¤ä¥í¥±¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£


¤³¤ÎÅÙ¡¢º£´ü¤ª¤Ï¥­¥Ã¥º¤ÏÌó£²Ç¯¤Î³èÆ°´ü´Ö¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢2026Ç¯3·îËö¤ËÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ò


¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£



¤Þ¤¿¡¢ÈÖÁÈ¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°Âè£³ÃÆ¤È¤·¤Æ¤ª¤Ï¥­¥Ã¥ººÇ¸å¤Î³Ú¶Ê¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£


°ú¤­Â³¤­³Ú¶Ê¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤Ï2.5¼¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¤¹¤È¤×¤ê¡×¤Î²«¿§Ã´Åö¤ë¤¥¤È¤¬Ã´Åö¡£


¤ª¤Ï¥­¥Ã¥º¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤ë¤¥¤È(¤¹¤È¤×¤ê)¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤À©ºî¤ò¿Ê¤á¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£




ÈÖÁÈ¥Æー¥Þ¥½¥ó¥°Âè3ÃÆ¤Ï2026Ç¯1·î28Æü(¿å)À¸ÊüÁ÷¤Ç½éÈäÏª¡ª


1·î19Æü(·î)～27Æü(²Ð)¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢³Ú¶ÊÀ©ºî¤ÎÍÍ»Ò¤ä¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¡¦¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ÎÍÍ»Ò¤ò


¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡ª




¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ñ¥ïー¥¢¥Ã¥×¤·Â³¤±¤ë¤ª¤Ï¥­¥Ã¥º¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿ºÇ½ª¶Ê¤Ë


¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª



¤ª¤Ï¥¹¥¿¡ß¤ë¤¥¤È(¤¹¤È¤×¤ê)¥³¥é¥Ü¡¿Âè1ÃÆ¡Ø¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¡¡


¤ª¤Ï¥­¥Ã¥º½é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹▶¡¡https://00m.in/MDAMt(https://00m.in/MDAMt)


¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óMV¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¡▶¡¡https://x.gd/q8JBc(https://x.gd/q8JBc)



¤ª¤Ï¥¹¥¿¡ß¤ë¤¥¤È(¤¹¤È¤×¤ê)¥³¥é¥Ü¡¿Âè2ÃÆ¡Ø¥¤¥í¥É¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ù¡¡


¤ª¤Ï¥­¥Ã¥º½é¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹▶ https://x.gd/UQsEM(https://x.gd/UQsEM)


¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óMV¤Ë´Ø¤·¤Æ▶ https://x.gd/3ksxc(https://x.gd/3ksxc)


～º£¸å¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Í½Äê～


2026Ç¯2·î22Æü(Æü)¡§¡¿¤ª¤Ï¥¹¥¿¡ßÅìµþ¥µ¥ó¥È¥êー¥µ¥ó¥´¥ê¥¢¥¹¥³¥é¥Ü¥¤¥Ù¥ó¥È


NTT JAPAN RUGBY LEAGUE ONE 2025-26 Âè9Àá ²£ÉÍ¥­¥ä¥Î¥ó¥¤ー¥°¥ë¥¹Àï


¡÷ÃáÉãµÜ¥é¥°¥Óー¾ì





¢¨¸Þ½½²»½ç¡¿°ÂÊÝ¿´·ë¡Ê¤³¤³¤Ê¡Ë¡¡¸Þ½½ÍòæÆÏÂ¡Ê¤È¤¢¡Ë¡¡¸¶Ç«¡¹¡Ê¤Í¤Í¡Ë¡¡µÜËÜÎ°À®¡Ê¤ê¤å¤¦¤»¤¤¡Ë¡¡¿¹ÅçÎ§ÅÍ¡Ê¤ê¤Ä¤È¡Ë
¡Ú¤ª¤Ï¥­¥Ã¥º¡Û¤È¤Ï

2024Ç¯ÅÙ¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡¢¸½ºßÃæ³Ø£²Ç¯À¸¡¦3Ç¯À¸¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë£µ¿ÍÁÈ¤ÎÈÖÁÈ¥ì¥®¥å¥éー¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬ÆÃµ»¤äÂç¤­¤ÊÌ´¤ò»ý¤Á¡¢


¾®³ØÀ¸¤Î³§¤µ¤ó¤òËèÄ«±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£







¡Ú¤ª¤Ï¥¹¥¿¡Û³µÍ×

ÊüÁ÷29Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢»ëÄ°¼Ô»²²Ã·¿¤ÎÄ«¤Î¾®³ØÀ¸¸þ¤±ÈÖÁÈ¡£À¤³¦¤Ç°ìÈÖ¡¢¾®³ØÀ¸¤Ø¸þ¤±¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª


¡Ö³Ø¹»¤ÇÎ®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ã¤Æ¡©¡×


¡Ö¤³¤ó¤ÊºÇ¿·¾ðÊóÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×


ÏÃÂê¤Î¥²ー¥à¡¢¥Û¥Óー¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤


ºÇ¿·¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤ê¾®³ØÀ¸¤«¤é¤Îµ¿Ìä¡¦¼ÁÌä¤Ø¤Î²ò·è¤ò¼ê½õ¤±¤·¤¿¤ê¡ª


¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤â·Þ¤¨¡¢Æø¤ä¤«¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¡ª


¤³¤ì¤«¤é¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÎÄ«¤ò¥¹ー¥Ñー¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡ª