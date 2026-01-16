¡ÚÆüËÜ°ìÌÌÅÝ¸«¤ÎÎÉ¤¤!¡©ÊÐº¹ÃÍ40¤«¤é¤Î°å³ØÉôÀìÌçÍ½È÷¹»¡ÖµþÅÔ°å½Î¡×¡Û ¡ÖµþÅÔ°å½Î ±óÀ¬¼õ¸³ÆÃÊÌ¥µ¥Ýー¥È¹ç½É 2026¡×¤ò1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤è¤ê³«»Ï
¡¡ÊÐº¹ÃÍ40¤«¤é¤Î°å³ØÉôÀìÌçÍ½È÷¹»¡¢µþÅÔ°å½Î³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§°ËÆ£ ¾Ï¡Ë¤Ï¡¢»î¸³´ü´ÖÃæ¤Ë¹Ö»Õ¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¼õ¸³À¸¤ËÆ±¹Ô¤·¡¢µ¯¾²¤«¤é½¢¿²¤Þ¤Ç¤ÎÀ¸³èÁ´ÈÌ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖµþÅÔ°å½Î ±óÀ¬¼õ¸³ÆÃÊÌ¥µ¥Ýー¥È¹ç½É 2026¡×¡Ê°Ê²¼¡¢±óÀ¬¼õ¸³¥µ¥Ýー¥È¡Ë¤ò¡¢2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¤«¤é3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥µ¥Ýー¥È¤Ç¤Ï¡¢½ÉÇñ¡¢¿©»ö¡¢»î¸³²ñ¾ì¤Ø¤ÎÁ÷·Þ¡¦°úÎ¨¡¢»î¸³Á°¸å¤Î³Ø½¬¡¦Àº¿ÀÌÌ¤Î¥Õ¥©¥íー¤Þ¤Ç¡¢¼õ¸³À¸¤¬µþÅÔ¤Ç³Ø½¬¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÈÆ±¤¸´Ä¶¤ò±óÀ¬Àè¤Ç¤âºÆ¸½¡£
°å³ØÉô¼õ¸³¤È¤¤¤¦¶ËÅÙ¤Î¶ÛÄ¥²¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¼õ¸³À¸¤¬100¡ó¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç»î¸³¤ËÎ×¤á¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¢£±óÊý¼õ¸³¤Ç¤â¡Ö¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë±óÀ¬¼õ¸³¥µ¥Ýー¥È
Åìµþ¤Ê¤É±óÊý¤Ç¤Î¼õ¸³¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÉáÃÊ¼ø¶È¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¹Ö»Õ¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬À¸ÅÌ¤È¤È¤â¤Ë¾åµþ¤·¡¢½ÉÇñ¡¦µ¯¾²¡¦¿©»ö¡¦»î¸³Ä¾Á°¤Î»ØÆ³¡¢»î¸³ÅöÆü¤ÎÆ±¹Ô¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
»î¸³²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Ï¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÀìÍÑ¥Ð¥¹¤ÇÁ÷·Þ¤·¡¢°ÜÆ°¤äÃÙ±ä¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤òÇÓ½ü¡£¼õ¸³À¸¤Ï³ØÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ÇÆþ»î¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
²áµî¤Î±óÀ¬¥µ¥Ýー¥È¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡Êhttps://youtu.be/q8_BReOVH3g¡Ë
¢£°å³ØÉô¼õ¸³¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤È¡Ö±óÀ¬¼õ¸³¥µ¥Ýー¥È¡×¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÇØ·Ê
¡¡¶áÇ¯¤Î°å³ØÉô¼õ¸³¤Ï¡¢³ØÎÏ¶¥Áè¤Î·ã²½¤Ë²Ã¤¨¡¢¼õ¸³¤½¤Î¤â¤Î¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶¦ÄÌ¥Æ¥¹¥È¤ä»äÎ©°å³ØÉôÆþ»î¤Ç¤Ï¼õ¸³¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¤¬Â³¤¡¢½Ð´êÊýË¡¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²½¤ä»ý¤ÁÊª¥ëー¥ë¤Î¸·³Ê²½¤Ê¤É¡¢À©ÅÙÌÌ¤Ç¤â¼õ¸³À¸¤Ëµá¤á¤é¤ì¤ëÂÐ±þ¤ÏÊ£»¨²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼õ¸³¥·ー¥º¥ó¤Ë¤Ï½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎÉÔÂ¤ä½ÉÇñÈñ¤Î¹âÆ¡¢¸òÄÌµ¡´Ø¤ÎÃÙ±ä¡¦¥È¥é¥Ö¥ë¡¢´¶À÷¾É¤äÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢³ØÎÏ¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ê¥ê¥¹¥¯¤¬¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃÏÊý¤«¤éÅÔ»ÔÉô¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¼õ¸³¤ò¹Ô¤¦À¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢´·¤ì¤Ê¤¤ÅÚÃÏ¤Ç¤Î½ÉÇñ¤ä°ÜÆ°¡¢À¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¤¬Âç¤¤ÊÀº¿ÀÅªÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¡¢»î¸³ËÜÈÖ¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
°å³ØÉô¼õ¸³¤Ï°ìÆü¸Â¤ê¤Ç½ª¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ôÆü¡¦Ê£¿ô¹»¤Ë¤ï¤¿¤ë¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö»î¸³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤ò¤¤¤«¤Ë°Ý»ý¤¹¤ë¤«¡× ¤¬¹çÈÝ¤òº¸±¦¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢ÊÙ¶¯ÌÌ¤Î»ØÆ³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼õ¸³´ü´ÖÃæ¤ÎÀ¸³è¤ä´Ä¶¤Þ¤Ç´Þ¤á¤Æ»Ù±ç¤¹¤ëÂÎÀ©¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£µþÅÔ°å½Î¤Î¡Ö±óÀ¬¼õ¸³¥µ¥Ýー¥È¡×¤Ç¤Ï¼õ¸³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀ¸³è¡¦´Ä¶¤òÅ°Äì»Ù±ç
µþÅÔ°å½Î¤Ç¤Ï¡¢³Ø½¬ÌÌ¤Î»ØÆ³¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¸ÅÌ¤¬°Â¿´¤·¤Æ»î¸³¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢±óÀ¬¼õ¸³»þ¤ÎÀ¸³èÁ´ÈÌ¤ò»Ù¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ß¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼õ¸³À¸¤¬ÉÔ°Â¤ä¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢ËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÆâÍÆ
¡¦½ÉÇñ¤Î³ÎÊÝ
¡¦¿©»ö¤Î¼êÇÛ¡ÊÊÛÅö¤ò´Þ¤à¡Ë
¡¦°ÜÆ°¡¦»î¸³²ñ¾ì¤Ø¤ÎÁ÷·Þ¥µ¥Ýー¥È
¡¦Ä«¤ÎÅÀ¸Æ¡¦ÂÎÄ´³ÎÇ§
¡¦¼«½¬´Ä¶¤ÎÄó¶¡
¡¦¹Ö»Õ¤Ë¤è¤ë¼ÁÌäÂÐ±þ
¡¦»öÌ³Ï¢Íí¡¦¶ÛµÞ»þÂÐ±þ
¡¦°å³ØÉôÆó¼¡»î¸³¤Ë¸þ¤±¤¿ÌÌÀÜÂÐºö»ØÆ³ ¤Ê¤É
¢£2026Ç¯ÅÙ ±óÀ¬¼õ¸³¥µ¥Ýー¥È¼Â»ÜÅÔ»Ô¡¦ÆüÄø
Åìµþ
£±. 1·î19Æü¡Ê·î¡Ë～1·î25Æü¡ÊÆü¡Ë
£². 1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë～2·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë
£³. 2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î4Æü¡Ê¿å¡Ë
£´. 3·î6Æü¡Ê¶â¡Ë～3·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë
¡ÊÄëµþÂç³Ø¡¿¾¼ÏÂÂç³Ø¡¿ºë¶Ì°å²ÊÂç³Ø¡¿ÆÈ¶¨°å²ÊÂç³Ø Åù¡Ë
Ì¾¸Å²°
1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë～1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë
¡Ê´ØÀ¾°å²ÊÂç³Ø¡ÒÌ¾¸Å²°²ñ¾ì¡Ó¡Ë
Ê¼¸Ë¡ÊÊ¼¸Ë°å²ÊÂç³Ø¡Ë
1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë～1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë
²¬»³¡ÊÀîºê°å²ÊÂç³Ø¡Ë
1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë～2·î1Æü¡ÊÆü¡Ë
²£ÉÍ
£±. 2·î2Æü¡Ê·î¡Ë～2·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÊËÌÎ¤Âç³Ø¡Ë
£². 2·î4Æü¡Ê¿å¡Ë～2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë
£³. 3·î2Æü¡Ê·î¡Ë～3·î3Æü¡Ê²Ð¡Ë¡ÊÀ»¥Þ¥ê¥¢¥ó¥Ê°å²ÊÂç³Ø¡Ë
µ×Î±ÊÆ¡Êµ×Î±ÊÆÂç³Ø¡Ë
3·î7Æü¡ÊÅÚ¡Ë～3·î8Æü¡ÊÆü¡Ë
¢£¼èºà²ÄÇ½»ö¹à
£±.³ÆÅÔ»Ô¤Ç¤Î±óÀ¬¼õ¸³¥µ¥Ýー¥È¼Â»Ü¤ÎÍÍ»Ò
¥Û¥Æ¥ë¤«¤é»î¸³²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤ÎÁ÷·Þ°úÎ¨¤ä¡¢»î¸³²ñ¾ì¤Ç¤Î¼õ¸³À¸¤Ø¤Î·ãÎå¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤ò
¤´¼èºà¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»²¹Í¡§https://www.youtube.com/watch?v=q8_BReOVH3g
£².°å³ØÉô¹ç³Ê¼Ô¡¢À¸ÅÌ¤Ø¤Î¤´¼èºà¡ÊÍ×Ä´À°¡Ë
µþÅÔ°å½Î¤«¤é°å³ØÉô¹ç³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿À¸ÅÌ¤ä¸½Ìò¤Ç°å³ØÉô¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¼õ¸³À¸¤Ø¡¢
¤Ê¤¼°å³ØÉô¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤«¡¢¼õ¸³ÊÙ¶¯Ãæ¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ä¶ìÇº¤Ê¤É¤ò
¤´¼èºà¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢§¼ç¤Ê¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô
µþÅÔ°å½ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¸½ºßËÌÎ¤Âç³Ø°å³ØÉô4Ç¯À¸¤ÎÃÓÅÄÂöÍÎ¤µ¤ó¡Ê¸½ºß¤Ï°åÂçÀ¸¤È¤ó¤èー¤È¤·¤ÆYouTube¤Ç¤ÎÈ¯¿®¤â¹Ô¤¦¡Ë
https://www.youtube.com/channel/UCLwJXPz1L6PMlUsnqPQPfzA
£³.µþÅÔ°å½Î ½ÎÄ¹ À¶²ÈÆóÏº¤Ø¤Î¤´¼èºà
ºÇ½ª¹ç³ÊÎ¨61¡ó¤Î°å³ØÉô¹ç³ÊÎ¨¤òºî¤ê½Ð¤¹µþÅÔ°å½Î¼°¤Î³Ø½¬¥Áー¥à¤òÎ¨¤¤¤ë½ÎÄ¹ À¶²ÈÆóÏº¤Ø¡¢
ºÇ¿·¤Î°å³ØÉô¼õ¸³Æ°¸þ¤äµþÅÔ°å½Î¤ÎÆÃÄ§¡¢º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤Ê¤É¤ò¤´¼èºà¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú»²¹Í¡ÛµþÅÔ°å½Î¡§https://www.kyotoijuku.com/
¢£µþÅÔ°å½Î ²ñ¼Ò³µÍ×
µþÅÔ°å½Î¤Ï¡Ö¶µ°é¤Ï¡¢¹ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¡×¤ò´ë¶ÈÍýÇ°¤È¤·¡¢ÊÐº¹ÃÍ40¤«¤é¤Î°å³ØÉô¹ç³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¡¢µþÅÔÉÜÃæµþ¶è¤ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë°å³ØÉôÀìÌçÍ½È÷¹»¤Ç¤¹¡£µþÅÔ°å½Î¤ÎºÇÂç¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆµþÅÔÂç³Ø½Ð¿È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿13Ì¾¤Î¹Ö»Õ¿Ø¤¬¥Áー¥à¤Ç»ØÆ³¤·¡¢¹ç³Ê¤Þ¤ÇÅ°ÄìÅª¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤³¤È¡£¡Ö´°Á´1ÂÐ1¸Ä¿Í¼ø¶È¡×¤È¡Ö¥ì¥Ù¥ëÊÌ¾¯¿Í¿ô½¸ÃÄ¼ø¶È¡×¤òÊ»ÍÑ¤·¡¢À¸ÅÌ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê°Û¤Ê¤ë¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¥«¥ê¥¥å¥é¥à¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÎÀ¸ÅÌ¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¶µ°é¤ÇÀ¸ÅÌ¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÅ¬¤Ê¼õ¸³»ØÆ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾ ¡§µþÅÔ°å½Î ³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò °ËÆ£ ¾Ï
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶è»³Éú»³Ä®539µþÅÔ°å½ÎËÜ¼Ò¥Ó¥ë
URL ¡§https://www.kyotoijuku.com/
ÀßÎ©Ç¯ ¡§2021Ç¯6·î
»ñËÜ¶â ¡§9,900,000±ß
½¾¶È°÷¿ô ¡§350¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§¡Ú¹âÂ´À¸²Ê¡Û°å³ØÉôÀìÌçÍ½È÷¹» µþÅÔ°å½Î¡¢¡Ú¸½ÌòÀ¸²Ê¡Û¸½Ìò¹ç³ÊÀìÌç½Î µþÅÔ°å½Î¤Î±¿±Ä¡¡
¡Ú¸ø¼°TikTok¡Û https://www.tiktok.com/@kyotoijuku_teachers
¡Ú¸ø¼°Instagram¡Ûhttps://www.instagram.com/kyotoijuku(https://www.instagram.com/kyotoijuku/)
¡Ú¸ø¼°YouTube¡Û https://www.youtube.com/channel/UCc9I6pB8w7z7Gx0uif7_XMQ