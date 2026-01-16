²Ã¿Ü»ÔÄ¹¡¦³ÑÅÄ¼éÎÉ»á¤¬¼«¤éÃÏ¸µ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤¹¤Ù¤¯¡¢YouTubeÈÖÁÈ¡Ø¼óÄ¹¤È¡û¡û¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤Ç»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤«¤ë¤¿Âç²ñ¡ª
ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÀ¯¼£¡¦Áªµó¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖÁªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¥¤¥Á¥Ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¹âÈªÂî¡Ë¤ÏÁ´¹ñ¤Î¼óÄ¹¤¬¡¢¼«¤é¼«¼£ÂÎ¤òPR¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤ËÄ©Àï¤¹¤ëYouTubeÈÖÁÈ¡Ø¼óÄ¹¤È¡û¡û¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Âè£²£¹ÃÆ¤Ïºë¶Ì¸©¡¦²Ã¿Ü»Ô ³ÑÅÄ¼éÎÉ»ÔÄ¹¤¬ÅÐ¾ì¡ª
£±·î£±£¶Æü¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿Âè£²£¹ÃÆ¤Ç¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¡¦²Ã¿Ü»Ô¤Î»ÔÄ¹¡¢³ÑÅÄ¼éÎÉ»á¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢²Ã¿ÜÌ¤Íè´Û¤Î²°¾å¤«¤é²Ã¿Ü»Ô¤Î¤Þ¤Á¤Ê¤ß¤ò¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²Ã¿Ü»Ô¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥¢¥Ôー¥ë¤·¤Þ¤¹¡£
ºë¶Ì¸©²Ã¿Ü»Ô¤Ï¡¢Ì¾Êª¤Î²Ã¿Ü¤Î¼êÂÇ¤Á¤¦¤É¤ó¤ä¡¢Á´Ä¹100¥áー¥È¥ë¤Î¡Ö¥¸¥ã¥ó¥Ü¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¡×¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ëÃÏ°èÊ¸²½¤¬¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡¢Ë¤«¤Ê¼«Á³¡¦Îò»Ë¡¦ÅÔ»Ôµ¡Ç½¤¬Ä´ÏÂ¤¹¤ë¤Þ¤Á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢»Ò°é¤Æ»Ù±ç¤äÀ¸³è´Ä¶¤Î½¼¼Â¤ËÃíÎÏ¤·¡¢°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤ë¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Î¿ä¿Ê¤È°Ü½»Äê½»»Ù±ç¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤´¤ß¤Î»ñ¸»²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Ê¤É´Ä¶»Üºö¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¡¢½»¤ß¤è¤¤ÃÏ°è¤Å¤¯¤ê¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£ÅÔ¿´¤«¤é¤Î¥¢¥¯¥»¥¹¤âÎÉ¤¯¡¢¼«Á³¤ÈÊ¸²½¤¬¸òº¹¤¹¤ëÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¤ÃÏ°è¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¿ÍÍ¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÃÏ°è¤Î¼Â¸½¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¡Ø¼óÄ¹¤È¡û¡û¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤Ç¤Ï¡¢²Ã¿ÜÌ¤Íè´ÛÃùÂ¢¤Î¤ªÊõ¤ä¡¢¥¸¥ã¥ó¥Ü¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸«³Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²Ã¿Ü¾®³Ø¹»£´Ç¯£²ÁÈ¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤È¡¢²Ã¿Ü»Ô¶¿ÅÚ¥¸¥ã¥ó¥Ü¤«¤ë¤¿Âç²ñ¤ò³«ºÅ¡ª»ÔÄ¹¥Áー¥à¤È¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¥Áー¥à¤¬ÂçÀÜÀï¡ª¾¡Éé¤Î¤æ¤¯¤¨¤Ï¡Ä!?
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=JzxKAX1nFVQ ]
ËèÇ¯£µ·î£³Æü¤ËÍÈ¤¬¤ë£±£°£°£í¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ü¤³¤¤¤Î¤Ü¤ê¡ª
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¥¸¥ã¥ó¥Ü¤«¤ë¤¿¼è¤ê¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡ª
¢£¡Ø¼óÄ¹¤È¡û¡û¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤ÎÇØ·Ê
º£¡¢¼«¼£ÂÎPR¤ÎÉ¬Í×À¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¤Û¤É¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤ÏÂç¤¤¯£²¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤È¤Ä¤ÏÃÏ°è³°¤ÎÀ¸³è¼Ô¤ä´Ñ¸÷µÒ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤ËÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£2024Ç¯4·î¤Ë¡¢Ì±´Ö¤ÎÍ¼±¼Ô¥°¥ëー¥×¡Ö¿Í¸ýÀïÎ¬²ñµÄ¡×¤ÏÁ´ÂÎ¤Î4³ä¤Ë¤¢¤¿¤ë744¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¡¢2050Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë20Âå¤«¤é30Âå¤Î½÷À¤¬È¾¸º¤·¡ÖºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¾ÃÌÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÀÚ¤ÊÃÏ¸µ¤ò¡Ö¾ÃÌÇ¡×¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¡¢´Ñ¸÷µÒ¡¢°Ü½»¼Ô¡¢´ë¶È¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è³°¤«¤éÍ¶Ã×¤¹¤ë¤³¤È¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢ÃÏ°è½»Ì±¤ËÂÐ¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¹Êó¤ÎÉ¬Í×À¤Ç¤¹¡£¡ÖÌÀ¤ë¤¤Áªµó¿ä¿Ê¶¨²ñ¡×¤¬2023Ç¯¤ÎÅý°ìÃÏÊýÁªµó¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ç¤Ï¡Ö¸õÊä¼Ô¤Î¿ÍÊª¤äÀ¯ºö¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡¢Ã¯¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¤é¤è¤¤¤«·è¤á¤ë¤Î¤Ëº¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿Í¸¢¼Ô¤¬²áµîºÇÄã¤Î54.1¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼£ÂÎ¤Î¼óÄ¹¤ÏÃÏ°è¤ÎÀ¸³è¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â¿È¶á¤Ç¡¢½ÅÍ×¤ÊÀ¯¼£²È¤Ê¤Î¤Ë¡¢»Å»ö¤Ö¤ê¤ä¿Í¤È¤Ê¤ê¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò¼õ¤±¡¢ÃÏ°è³°¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ°è¤ËÊë¤é¤¹¿Í¡¹¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼óÄ¹¡¢¤½¤·¤ÆÃÏ¸µ¹ÔÀ¯¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÃÎ¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢YouTubeÈÖÁÈ¡Ø¼óÄ¹¤È¡û¡û¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Ù¤ò2024Ç¯5·î¤è¤êÎ©¤Á¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¤âÁ´¹ñ¤Î¼óÄ¹¤Î³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡ª
¢£Î¬Îò¡§ºë¶Ì¸©²Ã¿Ü»Ô ³ÑÅÄ¼éÎÉ»á
³ÑÅÄ¼éÎÉ»ÔÄ¹
À¸Ç¯·îÆü
1956Ç¯ 8·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì
Î¬Îò
1963Ç¯ °¦ÀôÍÄ»ù±àÂ´±à
1969Ç¯ ²Ã¿Ü»ÔÎ©Îé±©¾®³Ø¹»Â´¶È
1972Ç¯ ²Ã¿ÜÀ¾Ãæ³Ø¹»Â´¶È
1975Ç¯ ºë¶Ì¸©Î©ÉÔÆ°²¬¹â¹»Â´¶È
1979Ç¯ ·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôÂ´¶È
2008Ç¯ ²Ã¿Ü»Ô°ÂÁ´´Ä¶·ÐºÑÉôÄ¹
2010Ç¯ ²Ã¿Ü»ÔÉû»ÔÄ¹¡Ê7·î7Æü½¢Ç¤¡Ë
2014Ç¯ ²Ã¿Ü»ÔÉû»ÔÄ¹¡Ê7·î7ÆüºÆÇ¤¡Ë
2018Ç¯ ²Ã¿Ü»ÔÉû»ÔÄ¹¡Ê7·î7ÆüºÆÇ¤¡Ë
2022Ç¯ Âè4Âå²Ã¿Ü»ÔÄ¹¡Ê4·î25Æü½¢Ç¤¡Ë
¡¦¥â¥Ã¥Èー¡§¤«¤¾°¦
¡¦²ÈÂ²¡§Éã ºÊ Â©»Ò
¡¦¼ñÌ£¡§¼«Å¾¼Ö ¥¹¥ー ·Ý½Ñ ¤¦¤É¤óÂÇ¤Á
¢£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î½Ð±é¼óÄ¹
