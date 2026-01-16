¡Ú¹ñÆâ½é¡Ê¢¨¡Ë¡Û¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤«¤é´Ñ¸÷»Üºö¤Î¡Ö·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¤ò¿äÄê¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡³«»Ï--¼«¼£ÂÎ¸þ¤±AI´Ñ¸÷Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤ÎÌµÎÁ¥â¥Ë¥¿ー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤âÆ±»þ³«ºÅ
ÃÏÍý¶õ´ÖAI´ë¶È¤Ç¤¢¤ëLocationMind³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶ÍÃ«Ä¾µ£¡¢°Ê²¼¡ÖLocationMind¡×¡Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÄ°®¤¬º¤Æñ¤À¤Ã¤¿Éý¹¤¤Ç¯Âå¤ÎÆ°¸þ¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢´Ñ¸÷»Üºö¤Î¡Ö·ÐºÑ¸ú²Ì¡×¤ò½ÉÇñ¾ÃÈñ³Û¤«¤é¿äÄê¤¹¤ë¿·¤¿¤Ê¿ÍÎ®¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¹â¹»À¸¤«¤é¥·¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¤òÌÖÍå¤¹¤ë¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤È¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎµÒ¼¼²Á³Ê¾ðÊó¤ÎÅý¹çÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö´Ñ¸÷»Üºö¤¬¤É¤ì¤À¤±·ÐºÑ¸ú²Ì¡Ê½ÉÇñ¾ÃÈñ¡Ë¤òÀ¸¤ó¤À¤«¡×¤Î¿äÄê¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷Ä£¤Î¡Ö´Ñ¸÷Æþ¹þµÒÅý·×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦ÄÌ´ð½à Ä´ººÍ×ÎÎ¡×¤Ë½àµò¤·¤¿¿®ÍêÀ¹â¤¤´Ñ¸÷ÍèË¬¼Ô¿ô¤Î¿äÄê¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢½ÉÇñ¾ÃÈñ³Û¤Þ¤Ç¤ò°ì´Ó¤·¤Æ¿äÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¡¦´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î´Ñ¸÷DX¿ä¿Ê¤ª¤è¤ÓEBPM¡Ê¾Úµò¤Ë´ð¤Å¤¯À¯ºöÎ©°Æ¡Ë¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Âè1ÃÆ¤È¤·¤ÆÀÅ²¬¸©¡¦»°½Å¸©¡¦¼¯»ùÅç¸©¤Ø¤Î¥Çー¥¿Äó¶¡¤ò³«»Ï¤·¡¢·ÀÌó¼«¼£ÂÎ¡¦´Ñ¸÷¶¨²ñ¿ô¤Ï137ÃÄÂÎ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¡£¤³¤Î¤¿¤Ó·ÀÌó¼«¼£ÂÎ¡¦´Ñ¸÷¶¨²ñ¿ô¤¬100ÃÄÂÎ¤òÄ¶¤¨¤¿ÀáÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿AI´Ñ¸÷Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¡ÊÌó8ÊÇ¡Ë¤ò¼«¼£ÂÎ¡¦´Ñ¸÷¶¨²ñ¸þ¤±¤ËÌµÎÁÇÛÉÛ¤¹¤ë¥â¥Ë¥¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤´´õË¾¤ÎÃÏ°è¡Ê»Ô¶èÄ®Â¼Ã±°Ì¡Ë¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃÏ°è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤äÅ·¸õ¤Ê¤É¡¢´Ñ¸÷Æ°¸þ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨ÆÀ¤ë³°Éô¾ðÊó¤â»²¾È¤·¡¢Ê¬ÀÏ·ë²Ì¤Î²ò¼á¤ËÌòÎ©¤Ä·Á¤Ç¥ì¥Ýー¥È¤Ë¤Þ¤È¤á¤Þ¤¹¡£´Ñ¸÷»Üºö¤ÎÎ©°Æ¤ä¸ú²Ì¸¡¾Ú¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Î²Ä»ë²½¤Ë¡¢¤¹¤°¤Ë¤ªÌòÎ©¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö¼ÒÄ´¤Ù¡Ê2025Ç¯12·îËö»þÅÀ¡Ë¡§¹â¹»À¸¤«¤é¥·¥Ë¥¢¤Þ¤Ç¤ÎÉý¹¤¤Ç¯Âå¤ò¥«¥Ðー¤¹¤ë¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢½ÉÇñ¾ÃÈñ³Û¤Î¿äÄê¤Ë¤è¤ê´Ñ¸÷»Üºö¤Î·ÐºÑ¸ú²Ì¤ò»»½Ð¤¹¤ë¼«¼£ÂÎ¸þ¤±¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ½é¡£
¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É²èÌÌ¥¤¥áー¥¸
Äó¶¡¡§»°½Å¸©¥Ç¥¸¥×¥é¿ÍÎ®Ê¬ÀÏ¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡¡½ÐÅµ¡§LocationMind ´Ñ¸÷¿ÍÎ®¥Çー¥¿
´Ñ¸÷¶È³¦¤ÎÇØ·Ê¤È²ÝÂê
¥³¥í¥Ê²Ò¤ò·Ð¤Æ¹ñÆâ´Ñ¸÷¼ûÍ×¤¬ºÆ¤Ó¹â¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¿ÍºàÉÔÂ¤Ê¤É¤Î¥ê¥½ー¥¹À©Ìó¤ä»Ô¾ì¶¥Áè¤Î·ã²½¤Ë¤è¤ê¡¢¡Ö¿ô¡×¤ÎÄÉµá¤À¤±¤Ç¤Ï»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÍèË¬¼Ô¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ¤äËþÂÅÙ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¼Á¡×¤ò¹â¤á¡¢¸«¶Ë¤á¤ë´Ñ¸÷ÀïÎ¬¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎÆþ¹þµÒ¿ôÄ´ºº¤À¤±¤Ç¤ÏÇÄ°®¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿À¡¦Ç¯Âå¤´¤È¤ÎÂÚºß¾ì½ê¡¦»þ´Ö¡¢¼þÍ·¡¦¾ÃÈñ¹ÔÆ°¤òÄêÎÌÅª¤ËÂª¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¼«¼£ÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆµÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¡¢´Ñ¸÷Ä£¤¬²þÄû¤·¤¿¡Ö´Ñ¸÷Æþ¹þµÒÅý·×¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦ÄÌ´ð½à Ä´ººÍ×ÎÎ¡×¤Ç¤Ï¡¢Æþ¹þµÒ¿ô¤ÎÄ´ºº¼êË¡¤È¤·¤Æ¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼êË¡¤¬Àµ¼°¤ÊÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÌÀµ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤ÎÍø³èÍÑ¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÄ¬Î®¤ò¼õ¤±¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê´¶À÷³ÈÂçÍ½Â¬¤äÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤ÎÈòÆñ¼ÔÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢¸ø¶¦À¯ºöÊ¬Ìî¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä°ÌÃÖ¾ðÊó²òÀÏ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ëLocationMind¤Ï¡¢´Ñ¸÷»Üºö¤ÎÎ©°Æ¤ËÄ¾·ë¤¹¤ë´Ñ¸÷¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
LocationMind¤¬Äó¶¡¤¹¤ë´Ñ¸÷¿ÍÎ®¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³µÍ×¡ãÆÃÄ§£±¡äÉý¹¤¤Ç¯Âå¤ò¥«¥Ðー ― 15ºÐ～79ºÐ¤òÊ¬ÀÏÂÐ¾Ý¤Ë
¡Úµ¡Ç½¾ÜºÙ¡Û
¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥êÍ³Íè¤Î¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤´¤È¤ËÍøÍÑ¼ÔÁØ¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ç¯Âå¹½À®¤ËÊÐ¤ê¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤Ë´ð¤Å¤À¡¦Ç¯Âå¾ðÊó¤¬É³¤Å¤¤¤¿¡¢ÍøÍÑ¼ÔÁØ¡ÊÇ¯Âå¹½À®¡Ë¤Î°Û¤Ê¤ëÊ£¿ô¤Î¥Çー¥¿¥½ー¥¹¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¾Íè¤ÏÇÄ°®¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¹â¹»À¸¡¦¥·¥Ë¥¢¤ò´Þ¤àÉý¹¤¤Ç¯Âå¤Î¥Çー¥¿³«È¯¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú³èÍÑ¸ú²Ì¡Û
Ç¯Âå¹½À®¤ÎÊÐ¤ê¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¡¢´Ñ¸÷ÍèË¬¼Ô¿ô¤ÎÌÖÍåÀ¤È·×Â¬ÀºÅÙ¤¬¸þ¾å¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½¤³ØÎ¹¹Ô¤ä¥·¥Ë¥¢´Ñ¸÷¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÎ¹¹Ô¼ûÍ×Ê¬»¶¡×¤Î½ÅÍ×¥¿ー¥²¥Ã¥È¤òÊñ³çÅª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¡¢ÃÏ°è´Ñ¸÷¿¶¶½·×²è¤ÎÀ®²Ì»ØÉ¸¡ÊKPI¡Ë¤ÎÀßÄê¡¦É¾²Á¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ãÆÃÄ§£²¡ä½ÉÇñ¾ÃÈñ¤ò¿ä·× ― ¡Ö¿Í¤ÎÆ°¤¡×¤È¡Ö¤ª¶â¤ÎÆ°¤¡×¤ò¤Ä¤Ê¤°
¡Úµ¡Ç½¾ÜºÙ¡Û
ÆÈ¼«µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤È½ÉÇñ»ÜÀß¤ÎµÒ¼¼²Á³Ê¾ðÊó¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢ÍèË¬¼Ô¤Î¿äÄê½ÉÇñ¾ì½ê¤È½ÉÇñÃ±²Á¤«¤é¡¢½ÉÇñ¾ÃÈñ³Û¤ò¿ä·×¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³èÍÑ¸ú²Ì¡Û
½ÉÇñ¾ÃÈñ³Û¤Î´ÑÅÀ¤Ë¤è¤ëÄêÎÌÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä´Ñ¸÷»Üºö¤Ë¤è¤ëÍèË¬¼ÔÁý¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÃÏ°è·ÐºÑ¤Ø¤É¤ÎÄøÅÙÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò²Ä»ë²½¤·¤Þ¤¹¡£½¾ÍèÉÔÌÀ³Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö´Ñ¸÷µÒ¿ô¤È¾ÃÈñ¤Î´Ø·¸À¡×¤òÊ¬ÀÏ²ÄÇ½¤Ë¤·¡¢»Üºö¤Î¸ú²Ì¸¡¾Ú¤ä²þÁ±¤Ë´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤Ë¤Ï¡¢¹ñÎ©¸¦µæ³«È¯Ë¡¿Í¾ðÊóÄÌ¿®¸¦µæµ¡¹½¡ÊNICT¡Ê¥¨¥Ì¥¢¥¤¥·ー¥Æ¥£ー¡Ë¡Ë¤Î°ÑÂ÷¸¦µæ¡Ö¥Çー¥¿Ï¢·È¡¦Íø³èÍÑ¤Ë¤è¤ëÃÏ°è²ÝÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¼Â¾Ú·¿¸¦µæ³«È¯¡ÊÂè3²ó¡Ë¡×¤ÎÀ®²Ì¤Î°ìÉô¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÆÃÄ§£³¡ä¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥ÉÏ¢·È ― ´ûÂ¸´Ä¶¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç²ÄÇ½
¡Úµ¡Ç½¾ÜºÙ¡Û
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¥µー¥Ó¥¹¤ÈÏ¢·È¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤ä´Ñ¸÷ÃÄÂÎ¤Î²ÝÂê¡¦¼ÂÂÖ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´ûÂ¸¤Î¥Çー¥¿´ðÈ×¡ÊDMP¢¨Åù¡Ë¤Ø½ÀÆð¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ´Ñ¸÷¿¶¶½¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÊÄÌ¾Î¡Ö¥Ç¥¸¥×¥é¡×¡¢´ÉÍý¡¦±¿±Ä¡§¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ñ¸÷¿¶¶½¶¨²ñ¡¢¹½ÃÛ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥×¥ó¥Èー¥ó¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤ÎÃÏ°è¤Ç³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈÆÍÑ¥Çー¥¿¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ä¡¢³ÆÃÏ°è¤¬¹½ÃÛºÑ¤ß¤ÎÊ¬ÀÏ¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¤È¤ÎÏ¢·È¼ÂÀÓ¤òÍ¤·¡¢´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¢¨DMP¡ÊData Management Platform¡Ë¡§¸ÜµÒ¥Çー¥¿Åù¤ò°ì¸µÅª¤Ë¼ý½¸¡¦Åý¹ç¤·¡¢Ê¬ÀÏ¡¦»Üºö¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´ðÈ×
¡ÚÏ¢·È¼ÂÀÓ¡Û
¡û ÈÆÍÑ¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥ÉÏ¢·È¼ÂÀÓ
¡¡¡¦»°½Å¸©¡Ö»°½Å¸©¥Ç¥¸¥×¥é¿ÍÎ®Ê¬ÀÏ¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡×
¡¡¡¦¼¯»ùÅç¸©¡Ö¼¯»ùÅç¸©´Ñ¸÷ÃÏ°èÊ¬ÀÏ¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥É¡×
¡û ¹½ÃÛºÑ¤ÎÃÏ°èÊ¬ÀÏ¥À¥Ã¥·¥å¥Üー¥ÉÏ¢·È¼ÂÀÓ
¡¡¡¦¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÀÅ²¬¸©´Ñ¸÷¶¨²ñ¡ÖÀÅ²¬¸©¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×
¡Ú³èÍÑ¸ú²Ì¡Û
´ûÂ¸¤Î²Ä»ë²½¥Äー¥ë¤äÊ¬ÀÏ´ðÈ×¤Ë¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤ÆÄ¾ÀÜ¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢Âçµ¬ÌÏ¤Ê¿·µ¬³«È¯¤ò¹Ô¤ï¤º¤Ë¿ÍÎ®¥Çー¥¿Ê¬ÀÏµ¡Ç½¤òÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£³«È¯ÈñÍÑ¤òÍÞ¤¨¡¢»Üºö¸ú²Ì¸¡¾Ú¡¦·×²èÎ©°Æ¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ÈÀºÅÙ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡ÖLocationMind´Ñ¸÷¿ÍÎ®¥Çー¥¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡×Ê¬ÀÏµ¡Ç½
ÌµÎÁ¥â¥Ë¥¿ー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ÊÀèÃå80ÃÄÂÎ¸ÂÄê¡Ë¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¼«¼£ÂÎ¡¦´Ñ¸÷¶¨²ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤ò³èÍÑ¤·¤¿AI´Ñ¸÷Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¡ÊÌó8ÊÇ¡Ë¤òÌµÎÁ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥â¥Ë¥¿ー¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
AI´Ñ¸÷Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢ÂÐ¾ÝÃÏ°è¡Ê»Ô¶èÄ®Â¼Ã±°Ì¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë´Ñ¸÷»ØÉ¸¤ò·ë²Ì¤«¤éÍ×°ø¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹½Â¤²½¤·¡¢ÊÑÆ°¤ÎÇØ·Ê¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¹¡£»ÔÄ®Â¼ÍèË¬¼Ô¿ô¡¦°èÆâ½ÉÇñ¿Í¿ô¡¦°èÆâ½ÉÇñ¾ÃÈñ³Û¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÍ×»ØÉ¸¤òÊ¬²ò¤·¡¢°èÆâÇñÎ¨Åù¤Î¹ÔÆ°¥×¥í¥»¥¹»ØÉ¸¤ä´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥ÈÃ±°Ì¤ÎÍèË¬ÊÑÆ°¡¢Web¾å¤Î¸ø³«¾ðÊó¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò¹½Â¤²½¤·¤ÆÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ØÉ¸ÊÑÆ°¤ÎÍ×°ø¤òAI¤¬À°Íý¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÄÊÌ»Üºö¤ÎÉ¾²Á¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Â¾ÃÏ°è¤äÂ¾»Üºö¤Ë¤â±þÍÑ²ÄÇ½¤ÊºÆ¸½À¤Î¤¢¤ë¼¨º¶¤òÆÀ¤é¤ì¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¡ÚAI´Ñ¸÷Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¤ÇÊ¬¤«¤ë¤³¤È¡ÊÎã¡Ë¡Û
¡¡¡¦»Üºö¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÍèË¬¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿·ë²Ì¡¢½ÉÇñ¾ÃÈñ³Û¤¬¤É¤ÎÄøÅÙÁý²Ã¤·¤¿¤«
¡¡¡¦¤É¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ò¶¯²½¤¹¤ì¤Ð¡¢½ÉÇñ¾ÃÈñ³Û¤òÁý²Ã¤Ç¤¤ë¤«
¢¨ËÜ¥â¥Ë¥¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¥ì¥Ýー¥ÈÆâÍÆ¤ä³èÍÑÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ë´ÊÃ±¤Ê¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ø¤Î¤´¶¨ÎÏ¤ò¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
AI´Ñ¸÷Ê¬ÀÏ¥ì¥Ýー¥È¥¤¥áー¥¸¡ÊÌó8ÊÇ¡Ë
¡ÚÊç½¸³µÍ×¡Û
ÂÐ¾Ý¡§¥Çー¥¿¥é¥¤¥»¥ó¥¹ÍøÍÑÌó´¾¤ËÆ±°Õ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼«¼£ÂÎ¡¦´Ñ¸÷¶¨²ñ
Êç½¸¿ô¡§ÀèÃå80ÃÄÂÎ
¿½¹þ¼õÉÕÄùÀÚ¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë
ÇÛÉÛÍ½Äê»þ´ü¡§2026Ç¯2·îÃæ½Ü
ÂÐ¾Ý´ü´Ö¡§¹Ô³Ú¥·ー¥º¥ó¤Ç¤¢¤ë2025Ç¯8·î¤È2024Ç¯8·î¤ÎÈæ³Ó
¿½¹þÊýË¡¡§¤ª¿½¤·¹þ¤ß¥Õ¥©ー¥à¤Ï¤³¤Á¤é(https://forms.gle/7DzGVhTMvP5nQbXz5)¡¡
¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¡§¡¡»°½Å¸© ´Ñ¸÷Éô ´Ñ¸÷ÀïÎ¬²Ý ´Ñ¸÷ÀïÎ¬¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÈÉ ·¸Ä¹ Ý¯°æ ÍªÅÔ¤µ¤Þ
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ë¤è¤ë½ÉÇñ¼Ô¿ô¤ä½ÉÇñ¾ÃÈñ³Û¤¬¿ä·×¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·ÐºÑÅª¤Ê¸ú²Ì¤ò»ë³ÐÅª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤ä¡¢Ä¾Á°¡¦Ä¾¸å¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÆ±ÆüÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¼þÍ·¾õ¶·¤âÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤È¤³¤í¤¬ÊØÍø¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤¯³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ú¤Â³¤¡¢»°½Å¸©¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¸©Æâ¤Î³Æ»ÔÄ®¡¦DMOÅù¤Ë¤ª¤±¤ë¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤ÎÍø³èÍÑ¤¬¿Ê¤à¤è¤¦¡¢LocationMindÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÀ¼¡§¡¡°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í Ç®³¤´Ñ¸÷¶É CEO ¾åÅÄ ÏÂ²Â¤µ¤Þ
¸½ºß¡¢ÀÅ²¬¸©¥Çー¥¿Ê¬ÀÏPF¤òÄÌ¤¸¤Æµ®¼Ò¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¡¢Ç®³¤¤Ç¤Î¡ÖÊ¿Æü¤ÎÂÚºß±äÄ¹¡×¤È¡Ö½ÉÇñÁý¡×¤Ë¤è¤ë·ÐºÑ¸ú²Ì¤ÎºÇÂç²½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¡ÖÌë¤ÎÆø¤ï¤¤ÁÏ½Ð¡×¤Ê¤É¤Î»Üºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»þ´ÖÂÓÊÌ¤Î¿Í¿ô¿ä°Ü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡ØÂÚºß¤¬±ä¤Ó¤¿·ë²Ì¡¢¤É¤ì¤À¤±½ÉÇñ¤ä¾ÃÈñ¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤«¡Ù¤È¤¤¤¦°ìÊâÆ§¤ß¹þ¤ó¤À°ø²Ì´Ø·¸¤Î²Ä»ë²½¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Çー¥¿¤¬ÀºåÌ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê³Î¤«¤Êº¬µò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡Ø¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¡Ù¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£µ®¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î´Ñ¸÷ÀïÎ¬¤ÎÍå¿ËÈ×¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¡¦¿¼²½¤¹¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯´üÂÔ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£LocationMind³ô¼°²ñ¼Ò ¼ò°æ ¹¬µ±¡ÊHead of Market Development¡Ë¤Î¥³¥á¥ó¥È
¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤Ë15Ç¯°Ê¾å´Ø¤ï¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢´Ñ¸÷ÀïÎ¬¤Ï¡Ö¿ô¤òÄÉ¤¦¡×¤«¤é¡Ö²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤ë¡×ÃÊ³¬¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢ÍèË¬¼Ô¤ÎÆ°¤¤È½ÉÇñ¾ÃÈñ¤ò¤Ä¤Ê¤²¡¢»Üºö¤¬ÃÏ°è¤Ë¤â¤¿¤é¤¹ÊÑ²½¤òÂª¤¨¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£ËÜ¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢ÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤ò¶Å½Ì¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤¬º¬µò¤ò»ý¤Ã¤Æ°Õ»×·èÄê¤Ç¤¤ë´Ä¶¤È¤·¤Æ·Á¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«¼£ÂÎ¤Î³§ÍÍ¤Î¥Çー¥¿³èÍÑ¤Ø¤ÎÈ¼Áö¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤è¤ê¤è¤¤¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¿Ê²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸³«
LocationMind¤Ï¡¢º£¸å¤âEBPM¤Î¿ä¿Ê¤ò»Ù¤¨¤ë´Ñ¸÷¥Çー¥¿´ðÈ×¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤Ï¡¢½ÉÇñÀÇ¤Î¸ú²ÌÊ¬ÀÏ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍ¶Ã×¤ÎÈñÍÑÂÐ¸ú²ÌÂ¬Äê¤Ê¤É¡¢¤è¤ê¹âÅÙ¤Ê·ÐºÑ»ØÉ¸¤Î²Ä»ë²½¤Ë¤âÂÐ±þ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢³ÆÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷Ã´Åö¼Ô¸þ¤±¤Ë¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤òÄê´ü³«ºÅ¤·¡¢´Ñ¸÷DX¿Íºà¤Î°éÀ®»Ù±ç¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¹ç¤»Àè
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§kanko@locationmind.com
LocationMind³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ»ÊÄ®2-8-1 PMO¿ÀÅÄ»ÊÄ®4F
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO ¶ÍÃ« Ä¾µ£
Àß¡¡Î©¡§2019Ç¯2·î
URL¡§https://locationmind.com/
¼ç¤Ê»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
(1)GPSÅù¤ÎÂ¬°Ì¿®¹æ¼«ÂÎ¤Ë¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Üºö¤òÉÕÍ¿¤¹¤ëÆÃµöµ»½Ñ¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
(2)¿ÍÎ®¥Ó¥Ã¥°¥Çー¥¿¤Î½èÍýµÚ¤Ó¿ÍÎ®¥Çー¥¿¤Î²Ä»ë²½¡¦Ê¬ÀÏ¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿ÍÎ®Í½Â¬¥µー¥Ó¥¹¤ÎÅ¸³«