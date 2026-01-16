¡Ú2·î18Æü ÅÐÃÅ¡Û¡ÖAI ¤Î³èÍÑ¤Ç¡¢BtoB¡¦BtoC¤Ë¸ú¤¯Æ°²è¤òÃ»´üÎÌ»º¤¹¤ëÊýË¡¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀëÅÁ²ñµÄ¼çºÅ¡ØKAIGI GROUP ¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½
* Shuttlerock Limited. ¥°¥íー¥Ð¥ë¼ÂÀÓ¤ò´Þ¤à
¥·¥ã¥È¥ë¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¹Ö±éÆâÍÆ¡ÖÃ»´üÎÌ»º¤ÇBtoB¡¦BtoC¤Ë¸ú¤¯Æ°²èÀ©ºî¤ò²ÃÂ®¡×
Instagram ¥êー¥ëÆ°²è¤Î»ëÄ°»þ´Ö¤¬Á°Ç¯Èæ¤Ç30%°Ê¾åÁý²Ã¤·¤¿¸½ºß¡¢SNS¤òÃæ¿´¤ËWeb¤Ê¤É¤Ç¡¢BtoB¡¦BtoC ¶È³¦¤Ë¤ÆÆ°²è¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¤òÏª½Ð¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖÆ°²èÁÇºà¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÆ°²èÀ©ºî¤Î¥ê¥½ー¥¹ÉÔÂ¡×¡ÖAI ¤Ç¤Ï»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ½»»¤¬¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢É¬Í×¤Ê¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤âÆ°²è¤òÎÌ»º¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤´ÁêÃÌ¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ã¥Á¤ÊÆ°²èÁÇºà¤ä»£±Æ¤Ê¤É¤Î¹©¿ô¤ÏÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥í¥´¤ä¥Æ¥¥¹¥È¤ÈAI À¸À®ÁÇºà¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÆ°²è¤Ë»Å¾å¤²¤ë¼ÂÁ©Åª¤Ê¼êË¡¤Ç¡¢ºÇÃ»3±Ä¶ÈÆü¤Ç¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤¬À©ºî¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç100ËüËÜ°Ê¾å¤ÎÆ°²è¤òÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¿¥·¥ã¥È¥ë¥í¥Ã¥¯¤¬¡¢Ã¯¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÆ°²èÀïÎ¬¤ò30Ê¬¤Ë¶Å½Ì¤·¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¡¢ÌÀÆü¤«¤é»Ï¤á¤é¤ì¤ëÆ°²è¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»ÜºöÅ¸³«¤Î¥Ò¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¹Ö±éÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡¦¿½¤·¹þ¤à >> :
https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/kaigi_group_forum2602/
UGC¡¦¥·¥çー¥ÈÆ°²è¤Ê¤É¡¢SNS¤ä¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Â¿¿ô¤Î¹Ö±é¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙÆâÍÆ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ Åö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤³¤È
¡¦︎¡¡¹¹ð¤Ç½Ö»þ¤Ë¥æー¥¶ー¤ò¼æ¤¤Ä¤±¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¡¦︎¡¡Æ°²èÁÇºà¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Æ°²è¤òºî¤ë¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯
¡¦︎¡¡ÎÌ»º»þ¤Ë°Õ¼±¤¹¤Ù¤ºîÀ®¥Ñ¥¿ー¥ó
¡¦︎¡¡À¸À®AI¤ò¸ú²ÌÅª¤Ë»È¤¦³èÍÑ½Ñ
¢£ ¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦︎¡¡¥ê¥½ー¥¹¤¬ÉÔÂ¤·¤ÆÆ°²è¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦︎¡¡Æ°²èºîÀ®¤Ë¹â³Û¤ÊÈñÍÑ¤Ï¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤
¡¦︎¡¡Æ°²èÍÑ¤ÎÁÇºà¤òÍÑ°Õ¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¦︎¡¡AI¤Ç¤Ï¹¹ð¤Ç»È¤¨¤ë¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¤â¤Î¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤
¡¦︎¡¡ºÇ¿·¤ÎÀ®²Ì¤Î¤Ç¤ëÆ°²è¤ÎÀ®¸ù¥Ñ¥¿ー¥ó¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤
¥·¥ã¥È¥ë¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡Ø KAIGI GROUP ¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÖCommunication ¡ß Engineering ¡×¡Ù
³ô¼°²ñ¼ÒÀëÅÁ²ñµÄ¼çºÅ ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÃKAIGI GROUP ¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÖCommunication ¡ß Engineering¡×
ÂÎ¸³¡¦ÁÈ¿¥¡¦¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò¹Í¤¨¤ë
º£²ó¤ÎKAIGI GROUP ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤ÏÄ¹¤¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀëÅÁ²ñµÄ¤¬¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¹¹ð¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¹Êó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¢¥Çー¥¿´ðÈ×¡¢AI¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Þ¤Ç¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¡ÖCommunication ¡ß Engineering¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤«¤é²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤Î³§¤µ¤ó¤ÈºÆÀß·×¤¹¤Ù¤¯µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/175_1_b90a28f19602c6a146788b8be603821e.jpg?v=202601161252 ]
¹¹ð¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¹Êó¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢AI¡¢¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿¡ÖCommunication ¡ß Engineering¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¾ÜºÙ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¢£ 2·î 18Æü ¿åÍËÆü¡Ê2ÆüÌÜ¡Ë¡¡A ²ñ¾ì
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/175_2_dec927c1b8296a62940fa61a853705ab.jpg?v=202601161252 ]
¢£ 2·î 18Æü ¿åÍËÆü¡Ê2ÆüÌÜ¡Ë¡¡B ²ñ¾ì
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/175_3_54577b2e890620c23713a75633ec38e6.jpg?v=202601161252 ]
¢£ 2·î 18Æü ¿åÍËÆü¡Ê2ÆüÌÜ¡Ë¡¡C ²ñ¾ì
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/175_4_8209fe2ce302f98d5331ad259b4eac37.jpg?v=202601161252 ]
¥·¥ã¥È¥ë¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥·¥ã¥È¥ë¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â¸÷ Å¸°Õ¡Ë¤ÏShuttlerock Limited¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤·¤Æ¡¢SNS¤Ë´Ø¤ï¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÉý¹¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉËÜ¼Ò¤òÃæ¿´¤ËÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É9¥«¹ñ¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
X (Twitter)¡¢TikTok¡¢LINE¤Ê¤É¤Î¼çÍ×9ÂçSNS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼ïSNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Î»Ù±ç¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»öÌ³¶ÉÂå¹Ô¤«¤é¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤òÁí¹çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Tel¡§03-6272-6480
Mail¡§info@shuttlerock.co.jp
HP¡§https://www.shuttlerock.co.jp/