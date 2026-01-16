¡Ú2·î17Æü ÅÐÃÅ¡Û¡ÖX¡Êµì Twitter¡Ë¤ÎÊÑ²½¤ò¹¥µ¡¤ËÊÑ¤¨¤ë±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀëÅÁ²ñµÄ¼çºÅ¡ØKAIGI GROUP ¥Õ¥©ー¥é¥à¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½
¥·¥ã¥È¥ë¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò ¹Ö±éÆâÍÆ¡ÖX ¤ÎÊÑ²½¤ò¹¥µ¡¤ËÊÑ¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÀß·× & À®¸ù¤ËÆ³¤¯±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦ ¡×
2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢X¡Êµì Twitter¡Ë¤Î³èÍÑÊýË¡¤ÏÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Ö±é¤Ç¤Ï¡¢µÞÂ®¤ËÊÑ²½¤¹¤ëX¤ò¼è¤ê´¬¤¯´Ä¶¤ÈºÇ¿·Æ°¸þ¡¢¤½¤·¤Æ¹¹ðµ¬À©¤ä¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à²òÀÏ¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¡Ö¥¥ã¥ó¥Úー¥óÀß·×¡¦±¿ÍÑ¥Î¥¦¥Ï¥¦¡×¤òÂÎ·ÏÅª¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Öº£¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¥ã¥ó¥Úー¥óÀß·×¤ä±¿ÍÑ¤¬ X¡Êµì Twitter¡Ë¤Î¿·¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤Ë»É¤µ¤ë¤Î¤«¡©¡×
ÊÑ²½¤ò¥ê¥¹¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ø¤ÈÅ¾´¹¤·¡¢À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥óÀïÎ¬¡¦±¿ÍÑ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¹Ö±éÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡¦¿½¤·¹þ¤à >> :
https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/kaigi_group_forum2602/
X¡Êµì Twitter¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á SNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿Â¿¿ô¤Î¹Ö±é¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾ÜºÙÆâÍÆ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ Åö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤³¤È
¡¦︎¡¡ºÇ¿·¤Î X¡Êµì Twitter¡Ë¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥àÊÑ¹¹¡¦¹¹ðµ¬À©¤Î¾ÜºÙ
¡¦︎¡¡¥Þー¥±¥¿ー¤¬±¿ÍÑ¤ä¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç°Õ¼±¤¹¤Ù¤¤³¤È
¡¦︎¡¡ºÇ¿·¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÇÀ®²Ì¤ò½Ð¤¹¤¿¤á¤Î¶ñÂÎÅª¼êË¡
¡¦︎¡¡ºÇ¿·¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò°Õ¼±¤·¤¿À®¸ù»öÎã
¢£ ¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á
¡¦︎¡¡X¡Êµì Twitter¡Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÇÀÎ¤Î¤ä¤êÊý¤Ç¤ÏÆ±¤¸À®²Ì¤¬½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¡¦︎¡¡¤ªµÒÍÍ¤ØºÇ¿·¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿Äó°Æ¤¬¤·¤¿¤¤
¡¦︎¡¡ºÇ¿·¤Î¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¤ÆX±¿ÍÑ¤ò¤·¤¿¤¤
¡¦︎¡¡X¡Êµì Twitter¡Ë¤Î±¿ÍÑ¤ò¤³¤ì¤«¤éËÜ³Ê²½¤µ¤»¤¿¤¤
¥·¥ã¥È¥ë¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡Ø KAIGI GROUP ¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÖCommunication ¡ß Engineering ¡×¡Ù
³ô¼°²ñ¼ÒÀëÅÁ²ñµÄ¼çºÅ ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÃKAIGI GROUP ¥Õ¥©ー¥é¥à¡ÖCommunication ¡ß Engineering¡×
ÂÎ¸³¡¦ÁÈ¿¥¡¦¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò¹Í¤¨¤ë
º£²ó¤ÎKAIGI GROUP ¥Õ¥©ー¥é¥à¤Ç¤ÏÄ¹¤¯¡¢³ô¼°²ñ¼ÒÀëÅÁ²ñµÄ¤¬¶¯¤ß¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¿¹¹ð¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¹Êó¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È³«È¯¡¢¥Çー¥¿´ðÈ×¡¢AI¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÎ°è¤Þ¤Ç¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¡ÖCommunication ¡ß Engineering¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤«¤é²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤Î³§¤µ¤ó¤ÈºÆÀß·×¤¹¤Ù¤¯µÄÏÀ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥È¥ë¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢ËÜ¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Î2Æü´Ö¤É¤Á¤é¤âÅÐÃÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/174_1_c4635969febfe5aa8ed671442e111f23.jpg?v=202601161252 ]
¹¹ð¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¹Êó¤Ë²Ã¤¨¡¢¿ÍÅª»ñËÜ·Ð±Ä¤ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¢AI¡¢¤Ê¤É¤â´Þ¤á¤¿¡ÖCommunication ¡ß Engineering¡×¤Î»ëÅÀ¤«¤é¡¢²ÁÃÍÁÏÂ¤¤Î¥¢ー¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ò¶È³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Êー¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡ ¾ÜºÙ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
¢£ 2·î 17Æü ²ÐÍËÆü¡Ê1ÆüÌÜ¡Ë¡¡A ²ñ¾ì
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/174_2_28bdf5be8cfe925f3f421a41a85d7a45.jpg?v=202601161252 ]
¢£ 2·î 17Æü ²ÐÍËÆü¡Ê1ÆüÌÜ¡Ë¡¡B ²ñ¾ì
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/174_3_f3e76ccf7d9440dea1c1b3cc000add5e.jpg?v=202601161252 ]
¢£ 2·î 17Æü ²ÐÍËÆü¡Ê1ÆüÌÜ¡Ë¡¡C ²ñ¾ì
[É½4: https://prtimes.jp/data/corp/17404/table/174_4_f09425ba3b56a204e6e9e6917e822d6d.jpg?v=202601161252 ]
¥·¥ã¥È¥ë¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¥·¥ã¥È¥ë¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¶â¸÷ Å¸°Õ¡Ë¤ÏShuttlerock Limited¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤È¤·¤Æ¡¢SNS¤Ë´Ø¤ï¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÉý¹¤¯Äó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ë¥åー¥¸ー¥é¥ó¥ÉËÜ¼Ò¤òÃæ¿´¤ËÆüËÜ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É9¥«¹ñ¤Ç»ö¶ÈÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£
X (Twitter)¡¢TikTok¡¢LINE¤Ê¤É¤Î¼çÍ×9ÂçSNS¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³Æ¼ïSNS¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³èÆ°¤Î»Ù±ç¡¦¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»öÌ³¶ÉÂå¹Ô¤«¤é¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿Æ°²è¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÀ©ºî¥µー¥Ó¥¹¤Þ¤Ç¡¢´ë¶È¤ÎSNS¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤òÁí¹çÅª¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
