¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥×¥Á¥Á¥ç¥¤¥¹¤«¤é¡¢¡ØNui¥Ñ¥ó¡Ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½éÅÐ¾ì¡ª

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´18Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É

³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É(ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Å²°¡¡¹¬Æó¡¢½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è)¤Ï¡¢¡ØSamantha Thavasa Petit Choice(¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥×¥Á¥Á¥ç¥¤¥¹)¡Ù¤«¤é


¥Ç¥£¥º¥Ëー¡ØNui¥Ñ¥ó¡Ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁ´10¥¢¥¤¥Æ¥àÅ¸³«¡£




¢£¥Ç¥£¥º¥Ëー¡ØNui¥Ñ¥ó¡Ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é


https://www.samantha.co.jp/shop/e/epb2601b1/




¢£¥Ç¥£¥º¥Ëー¡ØNui¥Ñ¥ó¡Ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¾®Êª


¡¦¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È¥±ー¥¹¡§\18,400-


¡¦ÀÞºâÉÛ¡§\22,000-


¡¦Ä¹ºâÉÛ¡§\25,300-








¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È¥±ー¥¹¤ÈÀÞºâÉÛ¤Ï¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¤Ê¤É¥Ñ¥ó¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿


·¿²¡¤·¤Ë¥¹¥«¥é¥Ã¥×¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£


¥Ùー¥¸¥å¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÎÇÛ¿§¤Ç¡¢¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤¿¥Ñ¥ó¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥éー¥ê¥ó¥°¤¬


¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Ãæ±û¤Ë¤Ï¤×¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¥Ç¥£¥º¥Ëー¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ØNui¥Ñ¥ó¡Ù¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥­ー¥Þ¥¦¥¹¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¶â¶ñ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£






Î¢ÃÏ¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ëー¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ØNui¥Ñ¥ó¡Ù¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥­ー¥Þ¥¦¥¹¡×¡¢¡Ö¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡×¡¢


¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥Ç¥¤¥¸ー¥À¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥×ー¡×¡¢¡Ö¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È¡×¡¢¡Ö¥Ù¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¥Ñ¥ó¤ä¾®ÇþÊ´¡¢¥È¥ó¥°¤Ê¤ÉÊª¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£






Ä¹ºâÉÛ¤Ï¥Õ¥é¥°¥á¥ó¥È¥±ー¥¹¡¢ÀÞºâÉÛ¤ÎÎ¢ÃÏ¤ÈÆ±¤¸ÊÁ¤ÎÀ¸ÃÏ¤ò»ÈÍÑ¡£


¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¥Ñ¥ó¤¿¤Á¤¬¤Ë¤®¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£


¥Á¥ãー¥à¤¬ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¶â¶ñ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Õ¥¡¥¹¥Êー¥Á¥ãー¥à¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£




¢£¥Ç¥£¥º¥Ëー¡ØNui¥Ñ¥ó¡Ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Ýー¥Á¥Á¥ãー¥à


\11,000-


¥Ç¥£¥º¥Ëー¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥É¥Ê¥ë¥É¥À¥Ã¥¯¡×¡¢¡Ö¥Ç¥¤¥¸ー¥À¥Ã¥¯¡×¤Î¥³¥í¥Í¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£




²£Ä¹¥µ¥¤¥º¤Ç¥ê¥Ã¥×¤ä¾®Êª¤¬Æþ¤ë¥µ¥¤¥º´¶¡£


¥Á¥§ー¥ó¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¥Ð¥Ã¥°¤È°ì½ï¤Ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£




¢£¥Ç¥£¥º¥Ëー¡ØNui¥Ñ¥ó¡Ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Á¥ãー¥à


¥Õ¥¡¥¹¥Êー¥Á¥ãー¥à¡§\4,400-


¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¡§\6,050-




¥Õ¥¡¥¹¥Êー¥Á¥ãー¥à¤Ï¡¢¥Ç¥£¥º¥Ëー¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ØNui¥Ñ¥ó¡Ù¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥­ー¥Þ¥¦¥¹¡×¡¢¡Ö¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡×¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£




¤ªºâÉÛ¤ä¥Ñ¥¹¥±ー¥¹¤ËÉÕ¤±¤Æ¡¢¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¤ÆÍß¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£


¡Ö¥ß¥Ã¥­ー¥Þ¥¦¥¹¡×¡¢¡Ö¥ß¥Ëー¥Þ¥¦¥¹¡×¤¬¤ªºÂ¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢ー¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿°¦¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£




¥Ð¥Ã¥°¥Á¥ãー¥à¤Ï¥Ç¥£¥º¥Ëー¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¡Ö¥×ー¡×¡¢¡Ö¥Ô¥°¥ì¥Ã¥È¡×¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¤ò


¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£


¥Á¥§ー¥ó¤Ë¤Ï¥ß¥Ë¥È¥ó¥°¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥­¥ã¥é¥¯¥¿ーÉôÊ¬¤Ë¤Ï¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò»Ü¤·¡¢¥ê¥¢¥ë´¶¤òÉ½¸½¡£»×¤ï¤º¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£




¥Ð¥Ã¥°¤È°ì½ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¡£




¢£¥Ç¥£¥º¥Ëー¡ØNui¥Ñ¥ó¡Ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó ¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°


\19,800-



Ä¹ºâÉÛ¤È¥ê¥ó¥¯¤·¤¿ÁíÊÁ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡£»ý¤Á¼êÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢


¤³¤ó¤¬¤ê¾Æ¤±¤¿¥¤¥áー¥¸¤ò¥«¥éー¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£




¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¤¬£±¤ÄÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥×¥Ü¥¿¥ó¤Ç´ÊÃ±¤Ë³«¤±ÊÄ¤á¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬


¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ËÜÂÎ¤Î¥µ¥¤¥º¤ÏÄ¹ºâÉÛ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥é¥ó¥Á¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¥µ¥¤¥º´¶¡£




¢£¥Ç¥£¥º¥Ëー¡ØNui¥Ñ¥ó¡Ù¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥óÆÃ½¸¥Úー¥¸¤Ï¤³¤Á¤é


https://www.samantha.co.jp/shop/e/epb2601b1/(https://www.samantha.co.jp/shop/e/epb2601b1/)




¢£²ñ¼Ò³µÍ×


¾¦¹æ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥Þ¥ó¥µ¥¿¥Ð¥µ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É


ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Å²° ¹¬Æó


ÀßÎ©¡¡¡¡¡§1994Ç¯3·î10Æü


»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ¥Ð¥Ã¥°¤È¥¸¥å¥¨¥êー¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä


URL ¡§https://www.samantha.co.jp/