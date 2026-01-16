¡ÚANAYI¡ÛEternal Line 2026 ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¸ø³«
Eternal Line 2026
¡ÈFor More Beautiful Elegance¡È ¤è¤êÈþ¤·¤¯¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤Ëー¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥¡ー¥¤ー¥¹¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¹Èø¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ß·°æ¾¼¿Î¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëANAYI¡Ê¥¢¥Ê¥¤¡Ë¤Ï¡¢¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥é¥¤¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò2026Ç¯1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¿½¿¿°á¤µ¤ó¤òµ¯ÍÑ¡£ANAYI¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¡¢»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤È¡¢¸½Âå¤Î½÷À¤Î¥é¥¤¥Õ¥·ー¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥é¥¤¥ó¡×¤Ï¡¢Â´¶È¼°¡¦Æþ³Ø¼°¤È¤¤¤Ã¤¿¥»¥ì¥â¥Ëー¥·ー¥ó¤«¤é¡¢¥Ï¥ì¤ÎÆü¤ÎÁõ¤¤¤Þ¤ÇÉý¹¤¤¥ª¥±ー¥¸¥ç¥ó¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¾å¼Á¤ÊÁÇºàÁª¤Ó¤ÈÈþ¤·¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Ãå¤ë¿Í¤ÎÉÊ³Ê¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä¹¤¯¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
Eternal Line 2026 :
https://www.anayi.com/feature/topics_eternalline2026?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=eternalline260116
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥¿¥í¥°¤Ï¤³¤Á¤é
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=FLQDjC4cp6s ]
Eternal Line Collection Movie 2026
MOVIE :
https://youtu.be/FLQDjC4cp6s
¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥àー¥Óー¤Ï¤³¤Á¤é
¿½¿¿°á¤µ¤ó¤¬Å»¤¦¡¢ANAYI¤Î¥¨¥¿ー¥Ê¥ë¥é¥¤¥ó
¤·¤¢¤ï¤»¤Ê»þ¤òÁÕ¤Ç¤ë
»íÅª¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹
²¿¤òÃå¤Æ¤¤¤¯¤«¡¢¤Ë»×¤¤¤ò½ä¤é¤¹¤Î¤ÏÁõ¤¤¤¬¸ÀÍÕ°Ê¾å¤Ë¸ì¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡£
¥¤¥áー¥¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ºù¤ä¿·ÎÐ¤Îµ¨Àá¤Ë»÷¹ç¤¦¿§¡¢
¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÍÛ¤Î¸÷¤ËÈù¾Ð¤à¤è¤¦¤ËË¤«¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥Þ¥Æ¥ê¥¢¥ë¡¢
¤½¤Î¾ì¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿µ¤ÉÊ¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¡¢
¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤â¡¢¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¤â
¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÁÇÄ¾¤ËÅÁ¤ï¤ë¤ï¤¿¤·¤È¤¤¤¦¼«¸Ê¾Ò²ð¤â¹þ¤á¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£
¤½¤·¤Æ1Æü¤ò¾þ¤Ã¤¿Éþ¤ÏÍâÆü¤«¤éÆü¾ï¤òËÂ¤°Éþ¤È¤Ê¤ê
Å»¤¦¤¿¤Ó¡¢»×¤¤½Ð¤Ï¿§Ç»¤¯¡¢±Ê±ó¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤¢¤ï¤»¤ò¸ì¤êÂ³¤±¤ë¡¢Éþ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡£
¡ÖANAYI Eternal Line¡×¡£
ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¹¥°õ¾Ý¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¦¤¨¡¢µ¤»ý¤Á¤Î¾å¤¬¤ëÁõ¤¤¡£
¤ªÞ¯Íî¿´¤ò¹þ¤á¤¿¡¢ºü²Ã¸º¾å¼ê¤Ê¥Í¥¤¥Óー¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¡£
Jacket \97,900¡¡Blouse \31,900¡¡Pants \44,000
Cardigan \40,700¡¡Dress \63,800
À²¤ì¤ä¤«¤Ê¿´¤òÉ½¸½¤¹¤ë¡Ö¿§¡×¤¬¤¢¤ë¡£
»×¤¤½Ð¤òÁ¯¤ä¤«¤ËºÌ¤ë¡¢Èþ¤·¤¥Ñ¥ì¥Ã¥È¡£
Jacket \85,800¡¡Dress \71,500¡¡
Blouse \29,700¡¡Skirt \37,400
¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ë²Ã¤¨¤¿¤Î¤Ï¡¢Í·¤Ó¿´¤È¤¤¤¦¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¡£
»þÂå¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢ANAYI¤«¤é¤Î¿·Äó°Æ¡£
Blouse \31,900¡¡Pants \31,900
Jacket \69,300¡¡Blouse \49,500¡¡Pants \37,400
¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Î²ò¼á¤â¹¤¯¡¢´²ÍÆ¤Ë¡£
¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤ë¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ø¡£
Jacket \59,400¡¡Pullover \23,100¡¡Skirt \37,400
Jumpsuit \55,000¡¡
¿½ ¿¿°á¤µ¤ó
¡ã¿½ ¿¿°á¤µ¤ó¤Î¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡ä
¿½¿¿°á¡Ê¤·¤ó ¤Þ¤¤¡Ë
ÅìµþÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢³°»ñ·Ï¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ë11Ç¯¶ÐÌ³¤·¤¿¸å¤ËÂà¼Ò¡£¸½ºß¤Ï¶¦Æ±ÁÏ¶È¤·¤¿²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¤Î¤«¤¿¤ï¤é¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖVERY Navy¡×¤òÃæ¿´¤Ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ç¤Ï¡¢2»ù¤ÎÊì¡£
Instagram¡§shinmai0728(https://www.instagram.com/shinmai0728/?hl=ja)
ANAYI¡Ê¥¢¥Ê¥¤¡Ë
"For More Beautiful Elegance"
¤è¤êÈþ¤·¤¯¤è¤ê²Ú¤ä¤«¤Ë
ANAYI¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤òÄó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚOFFICIAL ONLINE STORE¡Û
https://www.anayi.com
¡ÚSNS¡Û
¸ø¼°Instagram¡§@anayi_official(https://www.instagram.com/anayi_official/)
¸ø¼°LINE¡§¡÷ANAYI(https://page.line.me/569cnbsh)