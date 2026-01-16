¡ØRISE195¡ÙÁ´»î¹ç¤Î¾¡ÇÔÍ½ÁÛ´ë²è¤ò¥¹¥Ýー¥ÄÍ½ÁÛ¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¤Ç³«ºÅ ¡ª
¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ÎÎÏ¤Ç¿·¤¿¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤òÁÏÂ¤¤·¡¢¤Þ¤À¸«¤Ì´¶Æ°¤ÈÇ®¶¸¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒUPSIDE SPORTS ENTERTAINMENT¡ÊËÜ¼Ò¡§Åìµþ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§¿¹°æ·¼°ô¡Ë¤Ï¡¢1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØRISE195¡ÙÁ´»î¹ç¤Î¾¡ÇÔÍ½ÁÛ´ë²è¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é :
https://nandora.onelink.me/UmVM/xtgvhjqj
2026Ç¯ºÇ½é¤Î¥Ê¥ó¥Ðー¥·¥êー¥º¡ØRISE195¡Ù¤Î¾¡ÇÔ¤òÍ½ÁÛ¤·¤Æ»î¹ç¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡ª½Ð¾ìÁª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤äÎÉÀÊ¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¤Ê¤ó¥É¥é¤Ç¤Ï¡¢º£½µËö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ÖRISE195¡×¤ò¤è¤ê¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢Á´10»î¹ç¤òÂÐ¾Ý¤ËÍ½ÁÛ´ë²è¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¤¹¡ª
ÂÐÀï¥«ー¥É¤Î¾¡ÇÔ¤ä°ú¤Ê¬¤±¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÖKO¡¦TKO¾¡¤Á¡×¡ÖÈ½Äê¾¡¤Á¡×¤Ê¤É¡¢·è¤Þ¤ê¼ê¤Þ¤ÇÍ½ÁÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯ºÇ½é¤ÎÂç²ñ¤È¤Ê¤ë¡ÖRISE195¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Ì¥ï¥Ã¥È¡¦TGT vs ¾ïÎ¦ÈôÍºÇÏ¡×¤Î¥¹ー¥Ñー¥Õ¥§¥¶ーµé²¦ºÂ·èÄêÀï¡£
Á°²¦¼Ô¡¦Âç²í¤ÎÊÖ¾å¤Ë¤è¤ê¡¢ºòÇ¯¤Î10·î¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿²¦ºÂ·èÄê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤âŽ¤º£Âç²ñ¤Ç¿ë¤Ë²¦¼Ô¤¬·èÄê¤·¤Þ¤¹Ž¡
¥Ñ¥Ì¥ï¥Ã¥È¤Ï1²óÀï¤Ç¤ÏÆÈÆÃ¤Î¿¤Ó¤ë¥¹¥È¥ìー¥È¤Ç1R¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤«¤é¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤²÷¾¡Ž¤°ìÊý¤Î¾ïÎ¦¤Ï¥Ñ¥ó¥Á¤ò¼çÂÎ¤Ë¹¶¤áÎ©¤Æ¥À¥¦¥óÀ£Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤ß3-0¤ÎÈ½Äê¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤Þ¤·¤¿Ž¡
¤½¤ó¤ÊÎ¾¼Ô¤ÎÀï¤¤¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ç¤Ï¡¢3ÅÙÌÜ¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ÖRUF presents 200ËüÁí¼è¤ê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥ÈGACHI!!¡×¤¬³«ºÅ¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹ー¥Ñー¥Õ¥é¥¤µé Æá¿ÜÀîÎ¶¿´ vs ¾åÂ¼Íº²»¤Î°ìÀï¤â¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÃíÌÜ¥«ー¥É¡¢¡Ö¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È Âè7ÂåRISE¥¹ー¥Ñー¥Õ¥§¥¶ーµé ²¦ºÂ·èÄêÀï ¥Ñ¥Ì¥ï¥Ã¥È¡¦TGT vs ¾ïÎ¦ÈôÍºÇÏ¡×¡¢¡Ö¥»¥ß¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë RUF presents 200ËüÁí¼è¤ê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È GACHI!! ¥¦¥§¥ë¥¿ーµé¡×¤ò´Þ¤àÁ´»î¹ç¤ò¡¢»î¹çÁ°¤ËÍ½ÁÛ¤·¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Í½ÁÛÀ®ÀÓ¾å°Ì¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡ØRISE195¡ÙÁª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー¤ä¡¢2·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¡ØRISE196 -RISE 23rd Memorial event-¡Ù¥Ú¥¢´ÑÀï¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î»î¹ç¤ÏABEMA¤ÇLIVEÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¡¢Í½ÁÛ·ë²Ì¤ò¥¿¥¤¥à¥êー¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
RISE(¥é¥¤¥º)Î©¤Áµ»ÂÇ·â³ÊÆ®µ» ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È(https://rise-rc.com/)
ABEMA¤Ç¤ÎÇÛ¿®¤Ï¤³¤Á¤é(https://abema.tv/video/title/464-20)
¡ÚÍ½ÁÛÆâÍÆ¡Û
Á´10»î¹ç¤Î¾¡ÇÔ¤òÍ½ÁÛ¡ÊÁª¼ê ¡ß KO¡¦TKO¾¡¤Á/Áª¼ê ¡ß È½Äê¾¡¤Á/°ú¤Ê¬¤±¡Ë
Í½ÁÛ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é(https://nandora3.app.link/VsCMy9LTUZb)
¡ÚÂÐ¾Ý»î¹ç¡Û
2026Ç¯1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë
³«¾ì 17»þ00Ê¬¡¿³«»Ï17»þ15Ê¬Í½Äê
Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Ûー¥ë
Âç²ñ¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é(https://rise-rc.com/event/195/)
¡Ú»²²ÃÄùÀÚ¡Û
1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë17:00¤Þ¤Ç¡¡¡¡¡¡
¡Ú¥®¥Õ¥È¡Û
1°Ì ¡ÖRISE195¡×Áª¼ê¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥Ý¥¹¥¿ー
2°Ì 2·î23Æü¡ÖRISE196 -RISE 23rd Memorial event-¡×RSÀÊ¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È
3°Ì 2·î23Æü¡ÖRISE196 -RISE 23rd Memorial event-¡×SÀÊ¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È
Äó¶¡¡§RISE¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò
¢¨ ³ºÅö¼ÔÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¤Ë¤Æ·èÄê
¡Ú»²²ÃÊýË¡¡Û
¡¦¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡ÊÌµÎÁ¡Ë
¡¦¥²¥¹¥È¥í¥°¥¤¥ó¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¡Ê¥áー¥ëÅÐÏ¿ÉÔÍ×¡Ë
¡¦¡Ö¥é¥ó¥¯¥É¥é¥Õ¥È°ìÍ÷¡×¤«¤é³ºÅö¤Î¥¯¥¤¥º¤òÁªÂò
¡¦¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀßÌä¤Ë²óÅú¤·¡Ö¥É¥é¥Õ¥È¤Ë»²²Ã¡×¤ò¥¿¥Ã¥×
¡¦·ë²Ì¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¡Ö»²²Ã·ë²Ì¡×¤Ç³ÎÇ§¡¿ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÇÄÌÃÎ
¥¹¥Ýー¥ÄÍ½ÁÛ¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¤Ï¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤òÍøÍÑ¤·»î¹ç¤Î¾¡ÇÔ¤äÆÃÄêÁª¼ê¤Î³èÌö¤Ê¤É¤òÍ½ÁÛ¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ ·î´Ö¡¦½µ´Ö¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤ÇÁ´¹ñ¤Ë¤¤¤ëÍøÍÑ¼Ô¤È½ç°Ì¤ò¶¥¤¤¡¢¥¹¥Ýー¥Ä´ÑÀï¤Ë¿·¤¿¤Ê´ÑÀï²ÁÃÍ¤ÈÇ®¶¸¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿³ÆÍ½ÁÛ¤Î½ç°Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢É¬¤º³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ¡¢¥«¥¿¥í¥°¥®¥Õ¥È¤ÎÃæ¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¥®¥Õ¥È¤È¸ò´¹¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢¶¨»¿¼ÒÄó¶¡¤Î¥®¥Õ¥È¤¬½ç°Ì¤Ë±þ¤¸¤Æ¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ëÍ½ÁÛ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°Ê¹ß¡¢Âç¼êÁí¹çË¡Î§»öÌ³½ê¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Å°Äì¤·¤¿Ë¡Îá½å¼é¤Ë¤è¤ë·Ð±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¤ª»ÒÍÍ¤Ë¤â°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦´°Á´ÌµÎÁ¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Æ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä¡ÈÍ½ÁÛ¤ÎÌÌÇò¤µ¡É¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¥×¥í¡¦¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¥¹¥Ýー¥Ä¥Áー¥à¡¢¶¥µ»ÃÄÂÎ¤ä¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¤Ê¤É¡¢1Ç¯È¾¤Ç100°Ê¾å¤ÎÃÄÂÎ¡¦´ë¶È¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÅê»ñ²È¤ä´ë¶È¤«¤é»ñËÜ»²²è¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿2022Ç¯¤Ë¤Ï¥¹¥Ýー¥ÄÄ£¼çºÅ¤Î¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖINNOVATION LEAGUE 2022¡×¤ËºÎÂò¤µ¤ì¡¢2023Ç¯¤Ë¤ÏÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¸«ËÜ»Ô¡ÖJapan Open Innovation Fes 2023¡×¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥Ô¥Ã¥Á¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¤â³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒUPSIDE SPORTS ENTERTAINMENT¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó»ö¶È¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤Ç¤¹¡£´ÑÀï¡¦»ëÄ°ÂÎ¸³¸þ¾å¤Î¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¥¢¥×¥ê¡Ö¤Ê¤ó¥É¥é¡×¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂ¾¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¥Èー¥¿¥ë¥µ¥Ýー¥È¤ò¹Ô¤¦¡£
¡ã²ñ¼Ò³µÍ×¡ä
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒUPSIDE SPORTS ENTERTAINMENT
ÀßÎ©¡§2019Ç¯
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¿¹°æ·¼°ô
½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è·ÃÈæ¼÷À¾°ìÃúÌÜ33ÈÖ6¹æ
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¹¥Ýー¥ÄÍ½ÁÛ»ö¶È¡¢¥Ð¥ê¥åー¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£»ö¶È¡ÊSBTC±¿±Ä¡Ë
UPSIDE SPORTS ENTERTAINMENT¤Ø¤Î¼èºà¿½¤·¹þ¤ß¡¢¥µー¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡¢½Ð»ñ¤äÄó·È¤Ë´Ø¤¹¤ë¤´ÁêÃÌ¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï info@upside-se.com ¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£