AI¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÊ¬ÀÏ¥Äー¥ë¡ÖI¡Çm Creative¡×¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÉ¾²Á¤òÇ¤°Õ¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÉ¾²Áµ¡Ç½¡×¤òÄÉ²Ã
³ô¼°²ñ¼ÒShirofune¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¡§µÆÃÓËþÄ¹¡Ë¤Ï¡¢AI¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö²þÁ±¥Äー¥ë¡ÖI'm Creative¡Ê¥¢¥¤¥à¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÉ¾²Á¤òÇ¤°Õ¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÉ¾²Áµ¡Ç½¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè¤ÎÇÞÂÎ¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯¼«Æ°É¾²Á¤Ë²Ã¤¨¡¢¥æー¥¶ー¼«¿È¤¬¡ÖÎÉ¤¤¡×¡Ö°¤¤¡×¤ÎÉ¾²Á¤òÇ¤°Õ¤ËÀßÄê¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥óCV¤Ê¤ÉÆÈ¼«»ØÉ¸¤Ë´ð¤Å¤¯É¾²Á¤Ç¤ÎÊ¬ÀÏ¤ä¡¢¶¥¹ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ê¤É¡¢¤è¤ê½ÀÆð¤ÇÉý¹¤¤³èÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÇØ·Ê¡§¥æー¥¶ー¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¡ÖÆÈ¼«¤ÎÉ¾²Á´ð½à¡×¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤¤¥Ëー¥º
I¡Çm Creative¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÞÂÎ¤«¤é¼èÆÀ¤Ç¤¤ëCV¿ô¤äCPA¤Ê¤É¤Î»ØÉ¸¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î¡ÖÎÉ¤¤¡×¡Ö°¤¤¡×¤ò¼«Æ°È½Äê¤·¡¢Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú½¾Íè¤ÎÊ¬ÀÏ¡Ê¼«Æ°É¾²Á¡Ë¡Û
- ÇÞÂÎCV¿ô¡¦CPA¡¦CTR¤Ê¤É¡¢Ã±°ì¤ÎÇÞÂÎ»ØÉ¸¤Ë´ð¤Å¤¯¼«Æ°É¾²Á
- ÀßÄê¤·¤¿É¾²Á»ØÉ¸¤Ë´ð¤Å¤¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ò¼«Æ°¤ÇÎÉ¤¤¡¦°¤¤¤ËÊ¬Îà
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î±¿ÍÑ¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥æー¥¶ー¤´¤È¤ËÆÈ¼«¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ëー¥º¤¬Â¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥æー¥¶ー¤«¤é¤ÎÀ¼¡ÊÎã¡Ë¡Û
- ¡ÖCTVR¤ò´ð½à¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÉ¾²Á¡¦Ê¬ÀÏ¤·¤¿¤¤¡×
- ¡ÖImp¿ô¤Ê¤É¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤·¤¤¤ÃÍ¤ÈCPA¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÆÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¡×
- ¡Ö¥ª¥Õ¥é¥¤¥óCV¤Ê¤É»ö¶ÈÀ®²Ì¤Ë¶á¤¤»ØÉ¸¤ÇÉ¾²Á¤·¤¿¤¤¡×
- ¡Ö¶¥¹ç¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤¤¡×
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢³Æ¥æー¥¶ー¤¬½Å»ë¤¹¤ëÉ¾²Á´ð½à¤ÏÂ¿ÍÍ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã±°ì¤ÎÇÞÂÎ»ØÉ¸¤Ë¤è¤ë¼«Æ°É¾²Á¤À¤±¤Ç¤ÏÂÐ±þ¤·¤¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤Çº£²ó¡¢¥æー¥¶ー¼«¿È¤¬¡ÖÎÉ¤¤¡×¡Ö°¤¤¡×¤ÎÉ¾²Á¤òÇ¤°Õ¤ËÀßÄê¤Ç¤¤ë¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÉ¾²Áµ¡Ç½¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
New ¡Úº£²óÄÉ²Ã¤·¤¿µ¡Ç½¡Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÉ¾²Á¡Ë¡Û
- ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤´¤È¤Ë¡ÖÎÉ¤¤¡×¡Ö°¤¤¡×¤ÎÉ¾²Á¤òÇ¤°Õ¤ËÀßÄê²ÄÇ½
- ÇÞÂÎ»ØÉ¸¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Ê¤¤¡¢¥æー¥¶ーÆÈ¼«¤Î´ð½à¤Ç¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ë
¿·µ¡Ç½¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È£±.¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÉ¾²Á¤ò¡ÖÎÉ¤¤¡×¡Ö°¤¤¡×¤ÇÇ¤°ÕÀßÄê
¡Ö¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÉ¾²Á¡×¥âー¥É¤òON¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢³Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÎÉ¤¤¡×¡Ö°¤¤¡×¤ÎÉ¾²Á¤ò¼«Í³¤ËÀßÄê¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÇÞÂÎ¤Î¼«Æ°É¾²Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë´ð½à¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÊ¬Îà¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£².¥ª¥Õ¥é¥¤¥óCV¤Ê¤É»ö¶ÈÀ®²Ì¤Ë´ð¤Å¤¯Ê¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ë
ÇÞÂÎCV¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤ÎÀ®Ìó¡¦ÍèÅ¹¡¦·ÀÌó·ÑÂ³Î¨¤Ê¤É¡¢»ö¶ÈÀ®²Ì¤Ë¤è¤ê¶á¤¤KPI¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÉ¾²Á¤·¡¢Ê¬ÀÏ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÇÞÂÎCV¤ÎÀè¤Î»ö¶ÈÀ®²Ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤«¡¢¤è¤ê»ö¶ÈÀ®²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î²þÁ±°Æ¤Ï²¿¤«¡×¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤Ç¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£³.¶¥¹ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ë
¶¥¹çÂ¾¼Ò¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÇ¤°Õ¤Ç¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤·¡¢¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ëÉ¾²Á¤Ç¡ÖÎÉ¤¤¡×¡Ö°¤¤¡×¤òÀßÄê¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶¥¹ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î·¹¸þÊ¬ÀÏ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¶¥¹ç¤ÎÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡×¤òÊ¬ÀÏ¤·¡¢¼«¼Ò¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö²þÁ±¤Ë³è¤«¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖI¡Çm Creative¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖI¡Çm Creative¡×¤Ï¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¥Äー¥ë¡ÖShirofune¡×¤ÎAI¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö²þÁ±¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£±¿ÍÑ·¿¹¹ð¤ÎÆ°²è¡¦ÀÅ»ß²è¹¹ð¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òAI¤¬²òÀÏ¤·¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹º¹¤ÎÍ×°ø¤òÄêÎÌÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿²þÁ±°Æ¤ò¼«Æ°¤Ç½ÐÎÏ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖPDCA¤«¤é¤ÎÂçÉý¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹²þÁ±¡¢µÚ¤Ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°·Ð¸³¤¬Àõ¤¤¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤â¥×¥í¥ì¥Ù¥ë¤ÎÊ¬ÀÏ¡¦²þÁ±¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿AIÊ¬ÀÏ¤Î¥×¥í¥»¥¹¡¦·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¥Çー¥¿µÚ¤Ó¥Æ¥¥¹¥È¤Ç½ÐÎÏ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Ê¬ÀÏ¡¦²þÁ±¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ü¥Ã¥¯¥¹²½¤»¤º¡¢¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òÃßÀÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¹¹ð±¿ÍÑ¼«Æ°²½¥Äー¥ë¡ÖShirofune¡×
Shirofune¤Ï¡Ö1Æü10Ê¬¤Ç¥×¥íÉÊ¼Á¤Î¹¹ð±¿ÍÑ¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¼«Æ°²½¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£¹¹ð±¿ÍÑ¤¬Ì¤·Ð¸³¤ÎÊý¤Ç¤â¡¢´ÊÃ±Áàºî¤Ç¹¹ð¤Î½Ð¹Æ¤«¤éºÇÅ¬²½¤Þ¤Ç¡¢¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¼Â¸½¡£±¿ÍÑÎÎ°è¤Ë²Ã¤¨¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö(Æ°²è/ÀÅ»ß²è)¤ÎÊ¬ÀÏ¤«¤é²þÁ±¤â²ÄÇ½¤Ë¡£¤Þ¤¿¡¢CRM¡¿EC¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ê¤É¤Î¥Çー¥¿¤òÅý¹ç¤·LTV¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤¿¹¹ð±¿ÍÑ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢±¿ÍÑ¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¿Í¤¬¤µ¤é¤Ë¹âÅÙ¤Ê¹¹ð±¿ÍÑ¤ò¹Ô¤¦¤¿¤á¤Îµ¡Ç½¤âÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤ï¤ë³Æ¼ï¶ÈÌ³¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹ð¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤ï¤ëÀ¸»ºÀ¤ÎÂçÉý¤Ê²þÁ±¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¸½ºß13,000¤òÄ¶¤¨¤ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Shirofune¤òÄÌ¤¸¤Æ±¿ÍÑ¤¬¼«Æ°²½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾å¾ì´ë¶È¤«¤éÀ®Ä¹´ë¶È¤Î¹¹ð¼çÍÍ¤Î¼«¼Ò±¿ÍÑ¤Î»Ù±ç¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Âç¼ê¹¹ðÂåÍýÅ¹ÍÍ¤Î¼ÒÆâ±¿ÍÑ¶ÈÌ³¤Î´ð´´¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤·¤Æ¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤É¡¢Éý¹¤¯¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯2·î¤«¤é¤Ï³¤³°Å¸³«¤â³«»Ï¡£ËÌÊÆ¤ò¤Ï¤¸¤á¥ªー¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ê¤É¤Ç¤âShirofune¤òÆ³Æþ´ë¶È¤¬Áý²Ã¡£2025Ç¯4·î¤Ë¤ÏÁ´ÊÆ¹¹ð¼ç¶¨²ñ¼çºÅ¤Î¡Ø2025 ANA Marketing Technology Innovator of the Year Awards¡Ù¤ÇShirofuneÂåÉ½¤ÎµÆÃÓ¤¬Ç¯´ÖºÇÍ¥½¨¾Þ¤È¤Ê¤ë¡ÖGOLD¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
ÂåÉ½¡§¡¡µÆÃÓËþÄ¹
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡¡¹¹ð±¿ÍÑ¼«Æ°²½¥Äー¥ë¡ÖShirofune¡×¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
ÀßÎ©¡§¡¡2014Ç¯10·î
½êºßÃÏ¡§¡¡¢©103-0023 ÅìµþÅÔÃæ±û¶èÆüËÜ¶¶ËÜÄ®1-8-13 ÆüËÜ¶¶ÞëÏ²³Õ¥Ó¥ë4FÅì
URL¡§¡¡https://shirofune.com
´ØÏ¢²ñ¼Ò¡§¡¡³ô¼°²ñ¼ÒShirofuneX¡¢³ô¼°²ñ¼ÒShirofunePlus¡¢Shirofune Inc,¡ÊÊÆ¹ñË¡¿Í¡Ë