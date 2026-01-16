¡Ú»ñ³Ê¤Î³Ø¹»TAC¡Û°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼èÆÀ¸å¤ÎÀ¤³¦¡¡～ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î ¼ÂÌ³²È¥»¥ß¥Êー～
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È¿½¹þ¥Úー¥¸¡Ûhttps://lp.tac-school.co.jp/-20250208-_03LP.html
ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¡¢·úÃÛ»Î¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¤Ê¤É¤Î»ñ³Ê¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿¶µ°é¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ëTAC³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§Â¿ÅÄ ÉÒÃË¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î8Æü(Æü) 14:00¤è¤ê¡¢Ì¾¸Å²°¹»¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡ÊÆ±»þÃæ·Ñ¡Ë¤ÇÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î ¼ÂÌ³²È¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
¢£ ¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§
»ñ³Ê¼èÆÀ¤«¤éÌ¤Íè¤Ø¡¡´ÕÄê»Î¤Î»Å»ö¡Ö¥ê¥¢¥ë¡×Å°Äì²òË¶
Æü»þ¡§
2026Ç¯2·î8Æü¡ÊÆü¡Ë14:00～15:30
³«ºÅ·Á¼°¡§
TACÌ¾¸Å²°¹»ÂÐÌÌ+¥ª¥ó¥é¥¤¥óÆ±»þÃæ·Ñ¡Ê»²²ÃÌµÎÁ¡Ë
¡ÚTACÌ¾¸Å²°¹»¡Û°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÂ§Éð1-1-7¡¡NEWNOÌ¾¸Å²°±ØÀ¾7F
ÆâÍÆ¡§
¡¦ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¼èÆÀ¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ÎÎ®¤ì
¡¦ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¤Î¶ÈÌ³ÆâÍÆ
¡¦ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¤È¤·¤Æ¤ÎÆ¯¤Êý¡¡¤Ê¤É
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡§
¡¦ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý
¡¦ÅÔ»Ô¤ÈÃÏÊý¤Ç¤Î¶ÈÌ³¤Î°ã¤¤¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤ëÊý
¡¦½÷À´ÕÄê»Î¤È¤·¤Æ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý
¿½¹þÊýË¡¡§
°Ê²¼¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤ª¿½¹þ¤ß´°Î»¸å¡¢»²²ÃÊýË¡¡¦»ëÄ°URL¤ò¥áー¥ë¤Ç¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lp.tac-school.co.jp/-20250208-_03LP.html
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
¾¾Èø Âó»Ö¡Ê¾¾ÈøÉÔÆ°»º´ÕÄê»öÌ³½êÂåÉ½¡¿º¸¡Ë
ÉÔÆ°»º´ÕÄê»Î¤È¤·¤Æ15Ç¯°Ê¾å¤Î·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê´ÕÄêÉ¾²Á¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÀºÎÏÅª¤Ë¶ÈÌ³¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
À¾Èø °½¹á¡Ê¤Ä¤¯¤·ÉÔÆ°»º´ÕÄêÂåÉ½¡¿±¦¡Ë
30Âå¤ÇÆÈÎ©³«¶È¡¢¼çÉØ¶È¤È´ÕÄê»Î¶È¤òÎ¾Î©¤·½¼¼Â¤·¤¿¥ïー¥¯¥é¥¤¥Õ¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¼Â¸½¤·¡¢½÷ÀÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤â¸ò¤¨¤¿¶ÈÌ³¤ò¹Ô¤¦¡£
¥ªー¥×¥ó¥¹¥¯ー¥ë³«ºÅÃæ¡ª
»ñ³Ê¤Î³Ø¹»TAC¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯11·î～2026Ç¯2·î¤Î´ü´Ö¡¢³Ø¤Ó¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ö¹»¼Ë¡×¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥ªー¥×¥ó¥¹¥¯ー¥ë¤ò³«ºÅÃæ¡£ÄÌ³ØÀ¸¡¦ÄÌ¿®À¸¤òÌä¤ï¤º¡¢»ñ³Ê³Ø½¬¤Î¸ú²Ì¤ò¹â¤á¤ë³èÍÑË¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡Ö¸ÄÊÌÁêÃÌ²ñ¡×¤È¡Ö¹»¼Ë¸«³Ø¥Ä¥¢ー¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://www.tac-school.co.jp/tacmap/openschool.html
¡ÚTAC³ô¼°²ñ¼Ò¡¡²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§TAC³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡Â¿ÅÄ¡¡ÉÒÃË
Àß¡¡Î©¡§1980Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¸Ä¿Í¶µ°é»ö¶È¡¢Ë¡¿Í¸¦½¤»ö¶È¡¢½ÐÈÇ»ö¶È¡¢¿Íºà»ö¶È
ËÜ¡¡¼Ò¡§¢©101-8383 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ»°ºêÄ®3-2-18
WEB¡§https://www.tac-school.co.jp/