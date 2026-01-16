【RODE（ロード）新商品】映像と音声を直感的に操作できるコンパクトなHDMIビデオスイッチャー「ロードキャスター ビデオS」が新登場！

銀一株式会社

2026年1月23日（金）、高品質なオーディオ製品で知られるRØDE Microphones（ロードマイクロフォンズ）より、コンパクトなHDMIビデオスイッチャー「ロードキャスター ビデオ S」が新登場。

販売中の「ロードキャスタービデオ」を小型化し、映像と音声を直感的に操作できるこの画期的なコンソールは、最大4つの映像ソースと9つの音声ソースに対応し、1080pの高画質配信を実現。

XLRコンボジャックや高性能プリアンプも搭載し、本格的な配信・収録をシンプルな操作で叶えます。

銀一株式会社・発売案内 :https://www.ginichi.co.jp/information/pressrelease/48482/



その他、ロード新製品のラインナップや詳細は、国内向けブランドサイトでご確認いただけます。

https://ginichi.site/rode

ロードキャスター ビデオ S RØDECaster Video S

価格：99,000円（税込）

JANコード / 型番：0698813017393 / RCVS

[銀一オンラインショップ] https://www.ginichi.com/shop/g/g79420/(https://www.ginichi.com/shop/g/g79420/)

高品質かつコストパフォーマンスに優れたオーディオ製品を提供するロードマイクロフォンズから、「ロードキャスタービデオ」を小型化したHDMIビデオスイッチャー「ロードキャスタービデオS」が登場しました。

「ロードキャスタービデオS」は、HDMI入力とXLRコンボジャック入力を備えた小型ビデオスイッチャーです。映像の切り替えに加え、従来のRØDEキャスターシリーズと同等のオーディオミキサー機能を搭載した、映像と音声を直感的に操作できる革新的なコンソールです。

最大4つの映像ソースと9つの音声ソースの入力に対応しており、メディアプレイヤー、ダウンストリームキーヤー、シーン作成など、多機能なツールを搭載し、1080pの高画質配信が可能です。

NDI入出力にも対応し、多彩な構成を実現でき、コンパクトでありながらもパワフルな機能を盛り込んでいます。

また、PCでのセットアップを行うことで、本体から直接ストリーム配信を行うことができるほか、映像・音声のISO収録にも対応。内蔵ストレージ（24GB）も搭載し、本体への収録も可能です。

販売中の「ロードキャスタービデオ」をより小型化しており、必要電源も小さくなりました（※）。また、WiｰFi アンテナを内蔵化、メディアプレイヤー用のmicroSDスロットは内蔵ストレージへと変更するなど、全体的にシンプルなつくりになりました。オーディオ入力チャンネルやNDIの機能は「ロードキャスタービデオ」と同等です。

大規模な現場向けの「ロードキャスタービデオ」が持つパワフルな機能を、よりコンパクトで扱いやすいサイズに凝縮しました。本格的な配信・収録をシンプルな操作で実現する「ロードキャスタービデオS」は、ライブストリーマーやポッドキャスターなど個人や少数チームのクリエイターに最適なソリューションを提供します。

※ロードキャスター ビデオ：60W、ロードキャスター ビデオ S：45W

銀一オンラインショップ・商品ページ :https://www.ginichi.com/shop/g/g110403/

本体天面

1)入力・シーン切り替えボタン 2)各種ファンクションボタン 3)タッチスクリーン 4)インスペクト、オート、カットボタン

本体背面

5)USB-C端子 6)HDMI端子（入力 × 3、出力 × 1） 7)ヘッドホン端子 8)XLR/フォーン端子対応コンボジャック（Revolution Preamps搭載）

＜製品特徴＞

・最大4つの映像ソースに対応した多彩な入力オプション

・幅広い音声入力とプロフェッショナルな音声処理

・柔軟な映像出力と本体のみでの配信機能を搭載

・USB-C接続でISO収録と高品質オーディオ録音を実現

・RØDECaster Appによる自由度の高いセッティングとリモート操作

・自動で切り替え可能、音声に応じたオートスイッチング機能

・多彩な画面構成と柔軟なメディア再生機能

・柔軟な音声ルーティングと出力オプション

・音声収録スタイルを広げるRØDE製ワイヤレスマイクとの連携

・RØDE製USBマイク、インターフェースを接続可能

・Bluetooth 5.3対応による多様な接続と活用

・直感的なインターフェースを採用

・NDI入出力でさらにパワフルに

「ロードキャスタービデオS」の操作・設定方法は、RØDE本国ホームページのユーザーガイドをご参照ください。

ユーザーガイド：https://rode.com/ja-jp/user-guides/rodecaster-video-s(https://rode.com/ja-jp/user-guides/rodecaster-video-s)

スペック

・JANコード / 型番：0698813017393 / RCVS

・電源：USB-C PD 45W（20V、2.25A）

・サイズ（本体）：H6.0 × W25.4 × D12.8cm

・重量（本体）：875g

・同梱物：SC27（USB-C - USB-Cケーブル 2m）、ACアダプター

映像仕様

・HDMI入力数：3（HDMI Type A 1.4b）

・USB（UVC）入力数：最大1

・HDMI出力数：1（プレビュー、プログラム、マルチビュー、入力ソース1-4を選択可）

・映像入力フレームレート：

1920 × 1080p：23.97、24、25、29.97、30、50、59.94、60

1920 × 1080i： 25、29.97、30（HDMI入力のみ対応）

・映像出力フレームレート：1920 × 1080p：24、25、30、50、60

・ストリーミングフレームレート：1920 × 1080p：23.97、24、25、29.97、30、50、59.94、60

・映像処理エンジン対応色空間 / ビット深度：4:4:4 RGB / 8-bit

・HDMI入力対応色空間 / ビット深度：4:4:4 RGB、4:4:4 YUV、4:2:2 YUV / 8、10、12-bit

・USB入力対応色空間：4:2:2 YUV、4:2:0 YUV（NV12）

・HDMI出力対応色空間 / ビット深度：4:4:4 RGB、4:4:4 YUV / 8-bit

・USB出力対応色空間 / ビット深度：4:2:2 YUV / 8-bit

・フォーマット / フレームレート変換：全HDMI / USB-C入力端子対応

・NDIプロトコル：シングルTCP、マルチキャスト

・NDIフォーマット：HX2、HX3

・NDIビデオコーデック：H.264、HEVC / H.265 4:2:0 8-bit

・NDIオーディオコーデック：AAC-LC、 L-PCM Stereo 2.0 at 48kHz

・NDIインターフェイス：有線イーサネット

配信・録画仕様

・ストリーミング出力形式：RTMP、RTMPS （イーサネット端子 / Wi-Fi）

・ストリーミング対応プラットフォーム：

YouTubeライブ、Twitch、Facebook Live、X（Twitter）ライブ、カスタムサーバー

・ネットワーク：イーサネット 10/100/1000 Base-T、Wi-Fi 6（2.4GHz、 5GHz）

（ストリーミング、設定、PCによるリモートコントロール、ファームウェアアップデートに対応）

・対応記録メディア：外付けUSBストレージデバイス（exFAT）

・映像収録（プログラム出力）：H.264 / AVC MP4

・映像収録（ISO）：映像ソース ×4 + プログラム出力（H.264 / AVC 1080p30まで）

・オーディオ収録：WAV（ステレオミックス）

・オーディオ収録（マルチトラック）：WAV（ステレオ） ×9

・RØDECaster App対応OS要件：macOS 11以降、Windows 10 Version1803以降、Windows 11

音声仕様

・アナログオーディオ入力数：2（XLR/フォーン端子対応コンボジャック、ステレオ組み合わせ可）

・ワイヤレスオーディオ入力数：2（RØDEシリーズIV 2.4GHz デジタル伝送）

・デジタルオーディオ入出力：

USB1 2入力2出力

USB1 Chat 2入力2出力（ミックスマイナス対応）

USB2 2入力2出力（MFi対応）

USB4 RØDE製USBマイク、ロードキャスタープロII、ロードキャスターデュオに対応

・アナログオーディオ出力：ヘッドホン出力 ×2（6.3mm 標準プラグ）

・オーディオ処理：

APHEX(R) VoxLab（各チャンネルごとの設定）

アドバンスド APHEX(R) グラニュラープロセシング（コンプレッサー、EQ、ディエッサー、パンニング、ノイズゲート、ハイパスフィルター、Aural Exciter、Big Bottom）（各チャンネルごとの設定、処理）

・プリアンプ性能：

周波数帯域 20Hz - 20KHz

入力ゲイン 最大76dB

等価雑音レベル -131.5dBV（A-weighted）

・サンプルレート / ビット深度：配信 32kHz / 24bit、録音 48kHz / 24bit

スイッチャー仕様

・表示レイヤー数：9（プレビュー、プログラム）

・ダウンストリームキーヤー：2（オーバーレイ、ロゴ）

・クロマキーヤー：2（グリーン、ブルー）

・メディアプレイヤー：2

・トランジション：SMPTEワイプ、ディップ、フェード

・マルチビュー表示内容：

プログラム画面、プレビュー画面、シーン一覧、映像入力一覧（切り替えでメディア一覧、オーバーレイ一覧）、日時、オーディオミキサー、録画ステータス、ネットワークステータス、接続ストレージステータス、配信ステータス

・メディアプレイヤーソース：

24GB内蔵ストレージ

映像：MP4

画像：PNG（透過対応）、JPG

音声：WAV

・Bluetooth：バージョン5.3（ステレオオーディオ入出力、電話音声入出力）

RØDECover Video S

使用イメージ

価格：6,050円（税込）

JANコード / 型番：0698813018079 / RCVSCOVER

[銀一オンラインショップ] https://www.ginichi.com/shop/g/g99018/(https://www.ginichi.com/shop/g/g99018/)

「ロードキャスタービデオ S」にぴったりとフィットするように設計された、高耐久性のポリカーボネート製のカバーです。本体を汚れや埃から保護しながら、すっきりとした外観を保つことができます。

ケーブル接続時でもカバーを装着できるため、都度ケーブルを外す手間がありません。

スペック

素材：ポリカーボネート

サイズ：H3.4 × W25.6 × D13.2cm

重量：126g

対応製品：ロードキャスター ビデオ S

RØDE Microphones（ロード マイクロフォンズ）

ロードマイクロフォンズは、1990年代初頭に創業したオーストラリアのオーディオメーカーです。

高品質なコンデンサーマイクに定評があり、ボーカルマイクやスタジオ収録用マイクだけではなく、映像制作・報道・放送のためのガンマイクやオンカメラマイク、ワイヤレスマイクキットなど、幅広いラインナップを展開しています。2022年にはメーカー初となるヘッドホンを発売し、新たな挑戦を続けています。

彼らは創業時より最新の機械や技術に惜しみなく投資し、常にマーケットを牽引するアイテムを世に送り出しています。技術革新への情熱、品質へのこだわり、そしてすべてのコンテンツクリエイターへ素晴らしいサウンドを届けるという強い使命感が、ロードマイクロフォンズを常に成長させています。

ロードマイクロフォンズ製品については、ロードマイクロフォンズの国内向けブランドサイトをご覧ください。

https://ginichi.site/rode

【会社概要】

社名：銀一株式会社（GIN-ICHI CORPORATION）

設立：昭和35年4月5日（創業 昭和33年4月）

事業内容：映像機材（写真、動画、ビデオ、映画）の輸入及び販売、映像機材のレンタル、撮影スタジオ及び暗室の設計・施工、デジタル撮影及び DTP システムの販売。

ホームページ：https://www.ginichi.co.jp/

ウェブカタログ：https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/(https://www.ginichi.co.jp/support/catalogue/)





※ 銀一株式会社は、ロードマイクロフォンズ製品 日本総代理店です。

※ 本プレスリリース記載の情報は、発表日現在の情報です。予告なしに変更されることがありますので、予めご了承ください。

※ 掲載製品の写真と実際の色は撮影の条件等により異なる場合があります。

※ 記載されているRØDE Microphones製品名・技術は豪州およびほかの国々におけるRØDE Microphones社の商標または登録商標です。