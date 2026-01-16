X-girl ¡ß RUSSELL ATHLETIC¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥àÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥Óー¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾ÊýÍººî¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¹¥È¥êー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡¢X-girl(¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¬ー¥ë)¤Ï¡¢1920Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤Î¸¶·¿¤òºî¤Ã¤¿Ï·ÊÞ¥¹¥Ýー¥Ä¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡¢RUSSELL ATHLETIC¡Ê¥é¥Ã¥»¥ë¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎX-girl¡¢XLARGE/X-girlÅ¹ÊÞ¡Ê¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤ª¤è¤Ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈ¯Çä¡£È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¡¢1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢X-girl¤ÈRUSSELL ATHLETIC¡¢Î¾¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥í¥´¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò»É½«¤Ç»Ü¤·¤¿¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ºò¥·ー¥º¥ó¤Ë°ú¤Â³¤¡¢¥¨¥¯¥¹¥¯¥ëー¥·¥Ö¤Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥Íー¥à¤òÇÛÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¸¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥Õー¥Ç¥£¤Ï¡¢¥ëー¥º¤Ê¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤Ê¤¬¤é¤â¥Ü¥È¥à¤È¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¥¸¥ã¥¹¥È¾æ¡£
¥Ñ¥ó¥Ä¤Ï¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥ëー¥º¤Ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤ËÀßÄê¤·¤Ä¤Ä¡¢¿þ¤Ï¥É¥íー¥³ー¥ÉÉÕ¤¤ÇÉý¹¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÄó°Æ²ÄÇ½¡£
¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¤âÊÌ¡¹¤Ç¤âÃå²ó¤·¤Î¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥á¥ó¥º¥é¥¤¥¯¤Ê¥µ¥¤¥¸¥ó¥°¤Î¥Ü¥Ç¥£ー¤Ë¥ì¥Ç¥£¥é¥¤¥¯¤Ê¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥í¥´¤òºÜ¤»¤¿MIX´¶¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡ã¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¡ä
X-girl ¡ß RUSSELL SCRIPT LOGO ZIP UP SWEAT¡¡HOODIE \14,300¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
X-girl ¡ß RUSSELL SCRIPT LOGO SWEAT¡¡PANTS¡¡\13,200¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ãÈ¯ÇäÆü¡ä
2026Ç¯1·î23Æü¡Ê¶â¡Ë¢¨1·î16Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÀè¹ÔÍ½Ìó³«»Ï
¡ãÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡ä
ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎX-girl¡¢XLARGE/X-girlÅ¹ÊÞ¡Ê¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥ÈÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡¢XLARGEÆáÇÆ¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢calif¡¢ZOZOTOWN ¢¨ZOZOTOWN¤Ç¤ÏÍ½ÌóÈÎÇä¤Ï¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤»¤ó¡£
Å¹ÊÞ°ìÍ÷¡§https://x-girl.jp/stores/
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢calif¡§https://calif.cc/pages/xgirl
ZOZOTOWN¡§ https://zozo.jp/shop/x-girl/
¡ãÆÃÀß¥Úー¥¸¡ä¡¡https://calif.cc/blogs/feature/260123_x-girl_russell
¢§¤´·ÇºÜÍÑ²èÁü¤Ï°Ê²¼¤è¤ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¢§
https://drive.google.com/drive/folders/17bBQ7zQoPlf_9LnMWbQV7yMuQ7vi4OdZ?usp=sharing
¡ÚABOUT RUSSELL ATHLETIC¡Û
1902Ç¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ¥¢¥é¥Ð¥Þ½£¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¥ß¥ó¡¦¥é¥Ã¥»¥ë¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥¿ー¥È¡£
1920Ç¯Âå½éÆ¬¤ËÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤Î¸¶·¿¤òºî¤ê¡¢1938Ç¯¤Ë¤ÏÀ¤³¦½é¤Î¥é¥Ðー¥×¥ê¥ó¥È¤ò³«È¯¡£
¤½¤Î¸å¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤ÆÁ´ÊÆ¤Î¥¹¥¯ー¥ë¡¢¥«¥ì¥Ã¥¸¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¡¢³Æ¹»¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥¹¥È¥¢¤Ë³Ø¹»¤ÎÌ¾Á°¡¢¥í¥´¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¥¦¥§¥Ã¥È¥·¥ã¥Ä¤òÉáµÚ¤µ¤»¤¿¡£
1980~90Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥×¥í¥¹¥Ýー¥Ä¤Ê¤É¤È¥µ¥×¥é¥¤¥äー·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢¥é¥Ã¥»¥ë¤Î¡ÖR¡×¥Þー¥¯¤Î¥¤ー¥°¥ë¡¦R¤òÁ´ÊÆ¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¤¿¡£
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¼«Âð¤Î¥¯¥íー¥¼¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡¢°Õ¼±¤»¤º¤È¤â¥é¥Ã¥»¥ë¤Î¥¦¥§¥¢¤¬¤¢¤ë¡×
¤È¸À¤ï¤ì¤ë½ê°Ê¤Ç¤¢¤ë¡£
Instagram: https://www.instagram.com/russellathletic/
¡ÚABOUT X-girl¡Û
1994 Ç¯¡¢¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥æー¥¹¤Î¥¥à¡¦¥´ー¥É¥ó¤ÈÍ§¿Í¤Î¥Ç¥¤¥¸ー¡¦¥ô¥©¥ó¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡ÖX-girl(¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¬ー¥ë)¡×¡£¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¶È³¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢²»³Ú¤ä¥¢ー¥È¥·ー¥ó¤ò´¬¤¹þ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÈGIRLʼS MOVEMENT¡É¤ÎÀè¶î¼Ô¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¥ì¥Ç¥£ー¥¹¥¹¥È¥êー¥È¥Ö¥é¥ó¥É¡£
¸½ºß¤â²»³Ú¡¢¥¢ー¥È¡¢¥¹¥Ýー¥Ä¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ê¤É¡¢¥¹¥È¥êー¥È¥·ー¥ó¤«¤éÂ¿ÍÍ¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢
¡ÈREAL GIRLʼS CLOTHING¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤ÇË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ê¥¢¥ë¤Ê½÷¤Î»Ò¤Î¥¹¥È¥êー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
Instagram¡§https://www.instagram.com/xgirljp/
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Óー¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä³«È¯ËÜÉô
X-girl»ö¶ÈÉô PR
ºû²¬ è½¼Ó¡¡SASAOKA RISA
080-4570-7409
sasaoka_risa@bs-intl.com
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://x-girl.jp¡¡
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò ¥Óー¥º¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§À¾Êý Íººî
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÅì»³1-1-2 Åì»³¥Ó¥ë7F
URL¡§https://bs-intl.jp/
¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://calif.cc/
¥Ö¥é¥ó¥É¾ðÊó¡§https://bs-intl.jp/brandlist/
ÀßÎ©Ç¯¡§1990Ç¯12·î
½¾¶È°÷¿ô¡§400Ì¾¡Ê2025Ç¯9·î»þÅÀ¡Ë
»ñËÜ¶â¡§4,500Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§°áÎÁÉÊ¡¦»¨²ßÉÊ¤Î´ë²èÈÎÇä¡¢ÈÎÇäÂ¥¿Ê¡¢EC»ö¶È