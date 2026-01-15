ORENDA WORLD¡Ê¥ª¥ì¥ó¥À¥ïー¥ë¥É¡Ë¡¢¿·Àî¹â¹»¤Ë¤ÆÀ¸À®AI³èÍÑ¹ÖºÂ¤òÁ´5²ó¤Ç¼Â»Ü
¡¡³ô¼°²ñ¼ÒORENDA WORLD¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ß§Ã« ÍÛ»Ë¡¢°Ê²¼¡ÖORENDA WORLD¡×¡Ë¤Ï¡¢µûÄÅ»Ô¤È¤ÎÊñ³çÏ¢·È¶¨Äê¤Ë´ð¤Å¤¯¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¹Ó°æ³Ø±à ¿·Àî¹âÅù³Ø¹»¤Ë¤Æ¡¢2Ç¯À¸¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿À¸À®AI³èÍÑ¹ÖºÂ¤òÁ´5²ó¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¹ÖºÂÆâÍÆ
¡¡ËÜ¹ÖºÂ¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò¿È¶á¤Ê¥Äー¥ë¤È¤·¤ÆÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¡¢¾Íè¤Î¿Ê³Ø¡¦½¢¿¦¡¦¼Ò²ñÀ¸³è¤Ë³è¤«¤»¤ë´ðÁÃÅª¤Ê¥ê¥Æ¥é¥·ー¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
³Ø¹»ÀßÄê²ÊÌÜ¡Ö¥¥ã¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ê¥¹¥¥ë¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡Ë¡×¤Î¼ø¶ÈÏÈ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÊ³¬Åª¤Ê¹½À®¤Ç¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Û
1²óÌÜ¡§2026Ç¯1·î27Æü
2²óÌÜ¡§2026Ç¯1·î30Æü
3²óÌÜ¡§2026Ç¯2·î3Æü
4²óÌÜ¡§2026Ç¯2·î10Æü
5²óÌÜ¡§2026Ç¯2·î13Æü
¹Ó°æ³Ø±à ¿·Àî¹âÅù³Ø¹» ¹»¼Ë
¡¡ORENDA WORLD¤Ï¡¢À¸À®AI¤ò¡ÖÆÃÊÌ¤Êµ»½Ñ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃ¯¤â¤¬»È¤¤¤³¤Ê¤»¤ë¼Ò²ñÅª¥¤¥ó¥Õ¥é¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¡¢¼«¼£ÂÎ¡¦¶µ°éµ¡´Ø¡¦ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¿Íºà°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤â¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î¾Íè¤òÃ´¤¦¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¸å¤âORENDA WORLD¤Ï¡¢¶µ°é¸½¾ì¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¸À®AI»þÂå¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿Íºà°éÀ®¤ÈÃÏ°è³èÀ²½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒORENDA WORLD¡Û
¡Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Ë´¶Æ°¤È¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤ëÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤ë¡×¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë¤«¤«¤²¡¢¥²ー¥à³«È¯¤Ë¤ª¤±¤ëµ»½Ñ¤ò³è¤«¤·¤Æ¼Ò²ñ²ÝÂê¤ò²ò·è¤¹¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦±ÇÁüÊ¬Ìî¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤µ¤»¤¿¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡¦¥á¥¿¥Ðー¥¹¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ø¤Î²»À¼¹çÀ®µ»½Ñ¤Î³èÍÑ¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£
²ñ¡¡¼Ò¡¡Ì¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒORENDA WORLD¡ÊORENDA WORLD Inc.¡Ë
Àß¡¡¡¡¡¡ Î©¡§2015Ç¯7·î15Æü
½ê¡¡ºß¡¡ÃÏ¡§¢©107-0061 ÅìµþÅÔ¹Á¶èËÌÀÄ»³°ìÃúÌÜ3ÈÖ6¹æ SI¥Ó¥ëÀÄ»³
£Õ¡¡£Ò¡¡£Ì¡§https://orenda.co.jp
Âå¡¡É½¡¡¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ß§Ã« ÍÛ»Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§AI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó³«È¯»ö¶È¡¢ÃÏÊýÁÏÀ¸»ö¶È
