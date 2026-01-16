¤ªÆÀ¤Ê¥Ï¥Ã¥Ôー¥¢¥ïー¤ò³«ºÅÃæ¡ª¡ª¡Ö¾Æ¤Ä»¥é¥ó¥É ²ÏÆâÄ¹ÌîÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡¢ËèÆü20»þ°Ê¹ß¤Ë¤Ï¥Ï¥Ã¥Ôー¥¢¥ïー¤ò³«ºÅ¡£¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡¢¥ì¥â¥ó¥Á¥åー¥Ï¥¤¡¢¥ï¥¤¥ó¥µ¥ïー¤Ê¤É¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¶Ã°Â¤Î150±ß¡ª¡ª
ËèÆü20»þ°Ê¹ß¤Ë³«ºÅ¥Ï¥Ã¥Ôー¥¢¥ïー
¢£¾Æ¤Ä»¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥¢¥ïー¡×
¾Æ¤Ä»¤òºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤¯¾¤¤·¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯°Ù¤Ë¡¢¾Æ¤Ä»¥é¥ó¥É²ÏÆâÄ¹ÌîÅ¹¤Ç¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö¤ª¼ò¡×¤Ç¤¹¡£¾Æ¤Ä»¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤ÎÁêÀ¤ÏÈ´·²¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÁêÀÈ´·²¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò¿´¤æ¤¯¤Þ¤Ç´®Ç½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥¢¥ïー¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¿Íµ¤¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤¬150±ß¡ÊÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë
¥Ï¥¤¥Üー¥ë¡§150±ß
¥ì¥â¥ó¥Á¥åー¥Ï¥¤¡§150±ß
¥ï¥¤¥ó¥µ¥ïー¡§150±ß
Â¾¤Ë¤â¤ªÆÀ¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤òÂ¿¿ô¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥µ¥ó¥È¥êーÍÍ¤Ë¶¨»¿¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¾Æ¤Ä»¥é¥ó¥É¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥êーÍÍ¤Ë¶¨»¿¤òÄº¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÈþÌ£¤·¤¤¤ª¼ò¤ËÈþÌ£¤·¤¤¾Æ¤Ä»¡£¾Æ¤Ä»¥é¥ó¥É¤Ë¤Æ¡¢³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§ Ìë¤Î20»þ°Ê¹ß¤Ï¡¢¥Ï¥Ã¥Ôー¥¢¥ïー³«ºÅ¡ª¡ª
ÌÜ¶Ì¾¦ÉÊ¡¡¡§ ¥Ï¥¤¥Üー¥ë150±ß¡¢¥ì¥â¥ó¥µ¥ïー150±ß¡¢¥ï¥¤¥ó¥µ¥ïー150±ß¤Ê¤É
³«ºÅÅ¹ÊÞ¡¡¡§ ¾Æ¤Ä»¥é¥ó¥É ²ÏÆâÄ¹ÌîÅ¹
³«ºÅ´ü´Ö¡¡¡§ £±£±·î16Æü～
±Ä¶È»þ´Ö¡¡¡§ Ê¿Æü¡¡11¡§00～14¡§00¡¡17¡§00～22¡§30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÅÚÆü½Ë¡¡11¡§30～15¡§00¡¡17¡§00～22¡§30
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡§ ÂçºåÉÜ²ÏÆâÄ¹Ìî»Ô»ÔÄ®730-1
¥¢¥¯¥»¥¹¡¡¡§ Âçºå³°´Ä¾õÀþ±è¤¤¡ÊÃó¼Ö¾ì¤¢¤ê¡Ë
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¹ÊóÃ´Åö·¸
TEL¡§080-7143-3908
¥áー¥ë¡§m.hosohara@cosmicholdings.jp